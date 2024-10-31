Шпионили за поездами с военной техникой: СБУ на Буковине задержала агента ФСБ и его приспешника. ФОТО

В Черновицкой области задержан агент ФСБ и его приспешник, которые шпионили за Силами обороны и пытались препятствовать мобилизации.

Задержанные были участниками региональной ячейки движения "Народовластие". Мужчины скрыто фиксировали направления движения железнодорожных эшелонов ВСУ и публично призывали военнообязанных уклоняться от призыва.

"41-летний местный житель, в прошлом член запрещенной компартии Украины, попал "в зону внимания" фсб еще в 2015 году. После полномасштабного вторжения его окончательно завербовали и поручили сформировать собственную агентурную сеть на Буковине. Он распространял кремлевские нарративы, отрицал легитимность государственной власти в Украине и пытался создавать альтернативные "органы местного самоуправления".

Также по заданию кураторов фигурант агитировал местных мужчин призывного возраста скрываться от ТЦК и шпионил за маршрутами перемещения подвижных составов ВСУ", - говорится в сообщении.

К деятельности он привлек 35-летнего местного безработного, которого он якобы мог "отмазать" от призыва.

Впоследствии СБУ их задержала. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности.

Так, агенту ФСБ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), а его подельнику - по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас они находятся под стражей. Продолжается следствие.

