Шпионили за поездами с военной техникой: СБУ на Буковине задержала агента ФСБ и его приспешника. ФОТО

В Черновицкой области задержан агент ФСБ и его приспешник, которые шпионили за Силами обороны и пытались препятствовать мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержанные были участниками региональной ячейки движения "Народовластие". Мужчины скрыто фиксировали направления движения железнодорожных эшелонов ВСУ и публично призывали военнообязанных уклоняться от призыва.

"41-летний местный житель, в прошлом член запрещенной компартии Украины, попал "в зону внимания" фсб еще в 2015 году. После полномасштабного вторжения его окончательно завербовали и поручили сформировать собственную агентурную сеть на Буковине. Он распространял кремлевские нарративы, отрицал легитимность государственной власти в Украине и пытался создавать альтернативные "органы местного самоуправления".

Также по заданию кураторов фигурант агитировал местных мужчин призывного возраста скрываться от ТЦК и шпионил за маршрутами перемещения подвижных составов ВСУ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Задержан ученый из Харькова, который помогал врагу совершенствовать "Шахеды", его студент сбежал в РФ и разрабатывает дроны, - СБУ. ФОТО

К деятельности он привлек 35-летнего местного безработного, которого он якобы мог "отмазать" от призыва.

Впоследствии СБУ их задержала. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности.

Так, агенту ФСБ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), а его подельнику - по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас они находятся под стражей. Продолжается следствие.

Смотрите также: Корректировали удары по позициям Сил обороны на Донетчине: СБУ задержала четырех агентов РФ. ФОТОрепортаж

На Буковині СБУ затримала агента ФСБ та його поплічника, які шпигували за ЗСУ
На Буковині СБУ затримала агента ФСБ та його поплічника, які шпигували за ЗСУ

Що місця на смереках закінчилися?
31.10.2024 10:12 Ответить
це рєгіональниє красниє маладагвардейци.
Той у червоних мештах - нєпрімєтний развєдчік.
31.10.2024 10:13 Ответить
Затиснути яйця в двері, випитати все і на смереку підорів!
31.10.2024 10:28 Ответить
Це класно що ви зловили шпійона який і не ховався. Зловіть тепер парочку прокурорів-зрадників. Як ні? Слабо?
31.10.2024 10:49 Ответить
И примкнувший к ним Шепилов.
Второй мужик голова. Не только от призыва мог отмазать. Он и от ФСБ отмазался.
Во время войны, да под горячую руку, приспешником быть на много лучше, чем агентом.
31.10.2024 11:31 Ответить
 
 