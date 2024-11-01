Затримано ексдепутата-регіонала, який працював на ФСБ та наводив ворожі удари на Сумщину, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала у Сумській області 48-річного ексдепутата Шосткінської міськради від забороненої "Партії регіонів". Він шпигував за Силами оборони та закликав рашистів бомбардувати місто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання ворожого агента

Як встановило розслідування, агент приховано відслідковував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ, які захищають прикордоння Сумщини.

Для цього він на своєму авто об’їжджав місцевість та знімав відповідні фото і відео.

Додатково зрадник намагався з’ясувати потрібну йому інформацію від знайомих під час "побутових розмов".

Отримані відомості він відправляв кадровому співробітнику управління ФСБ по Брянській області. Його особу та персональні дані вже встановлено Службою безпеки.

В агентурних "звітах", окрім надання координат, зрадник просив рашистів якнайшвидше завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК.

Затримання та підозра ексрегіоналу

Співробітники СБУ задокументували злочини ексдепутата і затримали його за місцем проживання у Шостці.

За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований ФСБ у липні цього року.

Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

