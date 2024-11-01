10 вражеских агитаторов, в том числе "политэксперта" пула Медведчука, задержали в 4 областях Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киевской, Житомирской, Винницкой и Черниговской областях задержаны 10 агитаторов, которые пытались сорвать мобилизацию и оправдывали агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Киевщина

Задержан "политэксперт", который был частым гостем на телеканалах предателя Медведчука, где продвигал нарративы Кремля.

"Злоумышленник входил в агентурную сеть фсб, которую координировал главный редактор Интернет-сайта "ПолитНавигатор" Сергей Степанов. В начале полномасштабной войны СБУ разоблачила эту вражескую ячейку. Тогда были задержаны двое участников российской агентуры, а ее резиденту - Степанову, который скрывается в Крыму, сообщено о заочном подозрении

После 24 февраля 2022 года их сообщник из Киевской области "залег на дно" и пытался скрываться от правосудия, используя различные места жительства в Украине", - говорится в сообщении.

Винницкая область

Задержан 39-летний администратор нескольких каналов в Ютубе и Телеграме, который проводил онлайн-консультации относительно того как сопротивляться законным действиям ТЦК. Также известно, что он присваивал средства, которые граждане донатили на ВСУ.

Житомирщина

"Задержаны трое корреспондентов местного ТГ-канала, на котором они призывали к физической расправе над представителями военкоматов", - рассказали в СБУ.

Также они "сливали" в чат геолокации патрулей и мобильных блокпостов украинских военных и правоохранителей.

Черниговщина

Задержан 31-летний администратор Телеграм-канала и четыре его приспешника, которые распространяли данные о пунктах базирования и маршрутах движения украинских военных

Всем фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период), чч. 1, 2 ст. 190 (мошенничество).

