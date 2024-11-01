"Выбивал" 200 тыс. грн из жены без вести пропавшего воина ВСУ: на Черкасщине задержан рэкетир, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности и следователи Национальной полиции задержали 28-летнего мужчину из Черкасской области, который обещал возвращение украинских воинов из плена в обмен на финансовое вознаграждение.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мужчина выманивал, а затем с угрозами требовал 200 тыс. грн у жены военного ВСУ, который пропал без вести во время боев на Покровском направлении.
По материалам следствия, сначала злоумышленник придумал историю о том, что якобы муж потерпевшей находится в плену и для его возвращения домой нужно заплатить деньги.
Находясь в уязвимом состоянии, женщина несколькими траншами перечислила молодому человеку более 160 тыс. грн.
"Когда у нее возникли сомнения относительно дальнейшего перечисления суммы, фигурант начал угрожать ей. В частности, рэкетир сообщил, что может убить женщину вместе с мужем и их ребенком", - рассказали в СБУ.
Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем", когда он получал на банковские реквизиты еще 30 тыс. грн от пострадавшей семьи.
По данным следствия, основную информацию о семьях пленных или пропавших без вести военных фигурант получал на тематических интернет-форумах, где люди писали о своих родственниках.
Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступных действий, а также банковские карты, куда поступали деньги от потерпевших.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Переспектива отримати пару тисяч гривень за підпал, із височенною вірогідністтю сісти на 8 років нікого не зупиняє.
Вимагати відкрито 200 ти, чи менш із 99 відсотковою перспективою отримати 12 років-також.
За кого ці люди будуть голосувати на виборах....?