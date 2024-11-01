РУС
"Выбивал" 200 тыс. грн из жены без вести пропавшего воина ВСУ: на Черкасщине задержан рэкетир, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и следователи Национальной полиции задержали 28-летнего мужчину из Черкасской области, который обещал возвращение украинских воинов из плена в обмен на финансовое вознаграждение.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина выманивал, а затем с угрозами требовал 200 тыс. грн у жены военного ВСУ, который пропал без вести во время боев на Покровском направлении.

По материалам следствия, сначала злоумышленник придумал историю о том, что якобы муж потерпевшей находится в плену и для его возвращения домой нужно заплатить деньги.

Рекетир з Черкащини вимагав гроші у дружини безвісти зниклого військового

Находясь в уязвимом состоянии, женщина несколькими траншами перечислила молодому человеку более 160 тыс. грн.

Также смотрите: "Выбивали" 50 тыс. грн из жены военного: на Житомирщине задержаны двое мужчин. ФОТОрепортаж

"Когда у нее возникли сомнения относительно дальнейшего перечисления суммы, фигурант начал угрожать ей. В частности, рэкетир сообщил, что может убить женщину вместе с мужем и их ребенком", - рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем", когда он получал на банковские реквизиты еще 30 тыс. грн от пострадавшей семьи.

Рекетир з Черкащини вимагав гроші у дружини безвісти зниклого військового

По данным следствия, основную информацию о семьях пленных или пропавших без вести военных фигурант получал на тематических интернет-форумах, где люди писали о своих родственниках.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступных действий, а также банковские карты, куда поступали деньги от потерпевших.

Смотрите также: Требовал $6 тыс. несуществующего долга у военного: На Днепропетровщине задержан мужчина. ФОТОрепортаж

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

рэкет (144) СБУ (20449) Черниговская область (1281)
сподіваюся він не втече і буде копати укріплення до кінця війни?
01.11.2024 13:22 Ответить
а можна його пристрелити при спробі втечі?
01.11.2024 13:33 Ответить
В цій країні ніколи не вбивають ватників і злодіїв при спробі втекти ,а от Сашка Білого собака-аваков вбив .
01.11.2024 13:39 Ответить
Зате в цій країні вбивають українських патріотів. Особливо при теперішній владі
01.11.2024 13:42 Ответить
ты сам выбираешь власть! и свой глупый выбор почему то списываешь на страну!
01.11.2024 13:59 Ответить
Саме сумне у цій ситуації, що маса людей в Україні живе із відбитою головою.
Переспектива отримати пару тисяч гривень за підпал, із височенною вірогідністтю сісти на 8 років нікого не зупиняє.
Вимагати відкрито 200 ти, чи менш із 99 відсотковою перспективою отримати 12 років-також.
За кого ці люди будуть голосувати на виборах....?
01.11.2024 13:34 Ответить
на кол ********!
01.11.2024 15:49 Ответить
Ну как это 12лет, это же вопрос не денег ,хотя это не мало важно,это вопрос отношения государства к солдату, ты очень нужен пока жив здоров а потом всем насрать на тебя и твою семью,это ведь личные проблемы,не у государства вымогают. А жену и дочь скорее всего защитить уже некому отец защищал страну и возможно отдал свою жизнь за Украину. А уроду ВОЗМОЖНО 12 лет светит ,а потом что ? Меняйте законы чтоб люди сами не начали судить,а судя по всему к этому идёт.
01.11.2024 19:12 Ответить
 
 