"Выбивали" 50 тыс. грн из жены военного: на Житомирщине задержаны двое мужчин. ФОТОрепортаж
На Житомирщине задержаны двое жителей Бердичева, которые "выбивали" несуществующий долг с гражданской жены военного ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что один из задержанных имеет судимость за мошенничество и обвиняется в краже.
"В сентябре 2024 года вымогатели назначили встречу потерпевшей и требовали уплатить им 50 тыс грн. Наличие какого-либо долга женщина отрицала. Ей пригрозили физической расправой и шантажировали разглашением конфиденциальной информации. Под психологическим давлением потерпевшая отнесла в ломбард ноутбук и отдала часть долга. Подозреваемые требовали передать остальные деньги, а в случае обращения к правоохранителям - угрожали физическим насилием. Также установили окончательный срок уплаты средств. Опасаясь за свою жизнь, женщина была вынуждена собрать очередную сумму", - говорится в сообщении.
После получения 10 тыс. грн от потерпевшей обоих мужчин задержали.
Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Дайте вгадаю, другий злочинець - колишній мєнт на пенсії.