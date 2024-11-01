РУС
"Выбивали" 50 тыс. грн из жены военного: на Житомирщине задержаны двое мужчин. ФОТОрепортаж

На Житомирщине задержаны двое жителей Бердичева, которые "выбивали" несуществующий долг с гражданской жены военного ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что один из задержанных имеет судимость за мошенничество и обвиняется в краже.

"В сентябре 2024 года вымогатели назначили встречу потерпевшей и требовали уплатить им 50 тыс грн. Наличие какого-либо долга женщина отрицала. Ей пригрозили физической расправой и шантажировали разглашением конфиденциальной информации. Под психологическим давлением потерпевшая отнесла в ломбард ноутбук и отдала часть долга. Подозреваемые требовали передать остальные деньги, а в случае обращения к правоохранителям - угрожали физическим насилием. Также установили окончательный срок уплаты средств. Опасаясь за свою жизнь, женщина была вынуждена собрать очередную сумму", - говорится в сообщении.

После получения 10 тыс. грн от потерпевшей обоих мужчин задержали.

Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Бердичев (54) рэкет (144) Житомирская область (1440)
+13
"один із затриманих має судимість за шахрайство"
Дайте вгадаю, другий злочинець - колишній мєнт на пенсії.
показать весь комментарий
01.11.2024 11:28 Ответить
+12
мразота...
показать весь комментарий
01.11.2024 11:28 Ответить
+12
Кожний такий злочинець під час війни є лютим ворогом України. Вони роблять те ж саме що й кацапи - грабують українців. Їх потрібно вбивати за законами військового часу. Крапка. Зараз саме час фізично очистити країну від бандитського лайна яке активно співпрацює з феесбе.
показать весь комментарий
01.11.2024 11:31 Ответить
