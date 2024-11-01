"Выбивали" 50 тыс. грн из жены военного: на Житомирщине задержаны двое мужчин. ФОТОрепортаж

На Житомирщине задержаны двое жителей Бердичева, которые "выбивали" несуществующий долг с гражданской жены военного ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что один из задержанных имеет судимость за мошенничество и обвиняется в краже.

"В сентябре 2024 года вымогатели назначили встречу потерпевшей и требовали уплатить им 50 тыс грн. Наличие какого-либо долга женщина отрицала. Ей пригрозили физической расправой и шантажировали разглашением конфиденциальной информации. Под психологическим давлением потерпевшая отнесла в ломбард ноутбук и отдала часть долга. Подозреваемые требовали передать остальные деньги, а в случае обращения к правоохранителям - угрожали физическим насилием. Также установили окончательный срок уплаты средств. Опасаясь за свою жизнь, женщина была вынуждена собрать очередную сумму", - говорится в сообщении.

После получения 10 тыс. грн от потерпевшей обоих мужчин задержали.

Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

None








