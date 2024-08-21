РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6001 посетитель онлайн
Новости Фото
3 994 10

Требовал $6 тыс. несуществующего долга у военного: На Днепропетровщине задержан мужчина. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине задержан мужчина, требовавший $6 тыс. несуществующего долга у военнослужащего.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, житель Запорожья требовал у военнослужащего погашения несуществующего долга в сумме 6 тыс. долларов США.

"Чтобы заставить потерпевшего отдать средства, подозреваемый осуществлял психологическое давление и угрожал физической расправой в телефонных разговорах и при личных встречах. Кроме этого, мужчина запугивал родственников военного, угрожал поджечь их домовладение. Опасаясь за себя и родных, мужчина согласился передать средства", - говорится в сообщении.

Вымогатель задержан. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также: Требовали 5 млн грн у семьи погибшего воина ВСУ: СБУ задержала рэкетиров в Черкассах. ФОТОрепортаж

Затримано чоловіка, який вимагав неіснуючий борг у військового на Дніпропетровщині
Затримано чоловіка, який вимагав неіснуючий борг у військового на Дніпропетровщині
Затримано чоловіка, який вимагав неіснуючий борг у військового на Дніпропетровщині
Затримано чоловіка, який вимагав неіснуючий борг у військового на Дніпропетровщині
Затримано чоловіка, який вимагав неіснуючий борг у військового на Дніпропетровщині
Затримано чоловіка, який вимагав неіснуючий борг у військового на Дніпропетровщині
Затримано чоловіка, який вимагав неіснуючий борг у військового на Дніпропетровщині

Автор: 

рэкет (143) Днепропетровская область (3943)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Колишній мєнт мабуть, вони інакше не вміють заробляти на життя.
показать весь комментарий
21.08.2024 12:01
+13
Це те що верещук привезла з лугандонії під виглядом біженців менти не працюють по ним приперлося всякримінальна і диверсійна мразота
показать весь комментарий
21.08.2024 11:49
+9
ухилянт-рекитир ухуїв ?
показать весь комментарий
21.08.2024 11:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ухилянт-рекитир ухуїв ?
показать весь комментарий
21.08.2024 11:44 Ответить
Колишній мєнт мабуть, вони інакше не вміють заробляти на життя.
показать весь комментарий
21.08.2024 12:01 Ответить
Це те що верещук привезла з лугандонії під виглядом біженців менти не працюють по ним приперлося всякримінальна і диверсійна мразота
показать весь комментарий
21.08.2024 11:49 Ответить
На 0.
показать весь комментарий
21.08.2024 11:50 Ответить
Піде у СЗЧ
показать весь комментарий
21.08.2024 12:00 Ответить
Точнісінько, як наша влада!
Може, його у кабмін, чи верраду, чи навіть на презукра?
показать весь комментарий
21.08.2024 12:03 Ответить
**** (ОЙ)бана...
показать весь комментарий
21.08.2024 12:05 Ответить
Мдя.. Ну, не кожний військовослужбовець ЗСУ - обстріляний ветеран.

Уявив цю картину - когось з наших чи близьких когось з наших шантажують цивільні бандюки.

5 чоловік та три дні відрядження з нуля. Додати місцевій поліції заняття - збирати двухсотих по місту.
показать весь комментарий
21.08.2024 12:05 Ответить
Тільки кастрація
показать весь комментарий
21.08.2024 13:44 Ответить
Що цікаво, взагалі ніхто не допускає альтернативної думки, що борг можливо й існував. Бо сума в 6$ якась не дуже то й фантастична. Можливо позичав на авто, форму та що завгодно. А військовий (там доволі різні люди бувають, дуже...), вирішив скористатися положенням, та "списати" борг, тому й видумав "вимагання". Звідкіля затриманий знає телефони усієї рідні військового? Тобто десь таки знайомі
показать весь комментарий
21.08.2024 17:45 Ответить
 
 