Требовал $6 тыс. несуществующего долга у военного: На Днепропетровщине задержан мужчина. ФОТОрепортаж
На Днепропетровщине задержан мужчина, требовавший $6 тыс. несуществующего долга у военнослужащего.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, житель Запорожья требовал у военнослужащего погашения несуществующего долга в сумме 6 тыс. долларов США.
"Чтобы заставить потерпевшего отдать средства, подозреваемый осуществлял психологическое давление и угрожал физической расправой в телефонных разговорах и при личных встречах. Кроме этого, мужчина запугивал родственников военного, угрожал поджечь их домовладение. Опасаясь за себя и родных, мужчина согласился передать средства", - говорится в сообщении.
Вымогатель задержан. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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+15 Ярослав Кийко
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+13 Sergej #591263
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+9 Vik Tor #521724
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Може, його у кабмін, чи верраду, чи навіть на презукра?
Уявив цю картину - когось з наших чи близьких когось з наших шантажують цивільні бандюки.
5 чоловік та три дні відрядження з нуля. Додати місцевій поліції заняття - збирати двухсотих по місту.