Требовал $6 тыс. несуществующего долга у военного: На Днепропетровщине задержан мужчина. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине задержан мужчина, требовавший $6 тыс. несуществующего долга у военнослужащего.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, житель Запорожья требовал у военнослужащего погашения несуществующего долга в сумме 6 тыс. долларов США.

"Чтобы заставить потерпевшего отдать средства, подозреваемый осуществлял психологическое давление и угрожал физической расправой в телефонных разговорах и при личных встречах. Кроме этого, мужчина запугивал родственников военного, угрожал поджечь их домовладение. Опасаясь за себя и родных, мужчина согласился передать средства", - говорится в сообщении.

Вымогатель задержан. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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