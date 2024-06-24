РУС
Требовали 5 млн грн у семьи погибшего воина ВСУ: СБУ задержала рэкетиров в Черкассах. ФОТОрепортаж

Правоохранители в Черкассах задержали группу рэкетиров, требовавшую 5 млн грн у семьи погибшего воина ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, Нацполиция и Служба безопасности задержали преступную группу, пытавшуюся держать в страхе жителей Черкасс. Среди пострадавших - родственники погибших украинских защитников.

"Задокументирован факт вымогательства 5 млн гривен у семьи погибшего на фронте военнослужащего ВСУ. Узнав о том, что жена военного и его 20-летний сын получили от государства денежную помощь, участники банды сразу вышли на них, чтобы забрать свой "процент".

Чтобы запугать потерпевших, злоумышленники преследовали молодого человека и угрожали сделать его инвалидом, а на мать оказывали психологическое давление через телефонные звонки. Кроме денег рэкетиры требовали от потерпевших безосновательно признать одного из них внебрачным сыном погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Также смотрите: "Выбивали" деньги с жены погибшего воина и угрожали убить их ребенка: СБУ задержала рэкетиров в Запорожье. ФОТО

Злоумышленники хотели создать свою схему уклонения от мобилизации, чтобы потом, прихватив "выбитые" деньги, выехать за границу.

Двух участников преступной группы задержали с поличным, когда им передавали часть средств. Задержанные - местные уголовники, специализировавшиеся на вымогательстве несуществующих долгов с жителей областного центра.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения).

Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите также: Задержаны рэкетиры, "облагавшие данью" предпринимателей в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ затримала рекетирів у Черкасах

рэкет (143) СБУ (20338) Черкассы (870)
+31
такіх потрібно до стінки зразу або на мінні поля
24.06.2024 13:17 Ответить
+15
Зростання злочинності це шлях до хаосу і некерованості. З цим негайно треба наводити лад.
24.06.2024 13:17 Ответить
+14
Та не 12 років (можливо), а повішення за одну ногу біля їхніх будинків. В нас війна чи куди ?.
24.06.2024 13:21 Ответить
такіх потрібно до стінки зразу або на мінні поля
24.06.2024 13:17 Ответить
до стінки - то не гуманно і антидемократично. Зараз всякі райтвочі налетять. А от "злочинці чинили збройний опір та були ліквідовані під час затримання" - всі довольні.
24.06.2024 14:01 Ответить
Опустити (помочитися на них) і зняти на відео.Остаток своїх років вони проведут весело в компанії опущених!
24.06.2024 13:17 Ответить
Ваня, вы того, завязуйте с кацапскими сериалами и фильмами. Переходите на более приземленные вещи, скажем, "Губка Боб квадратные штаны"
24.06.2024 13:31 Ответить
Зростання злочинності це шлях до хаосу і некерованості. З цим негайно треба наводити лад.
24.06.2024 13:17 Ответить
Коля Тищенко теж начебто приїхав у Дніпро наводити порядок, навіть київського мусора з посвідченням з собою прихопив. Як вам результат, сподобався?
24.06.2024 14:03 Ответить
Каклєта і є бацила хаосу і некерованості, а ще очевидним показником неповаги навіть до власних супер кумів, що в нас до цього вважалося найстрашнішим гріхом. Це лякає не нажарт.
24.06.2024 14:29 Ответить
Запізно, це як на чорнобильській станції - процес пішов і який би ти рубильник уже не вимкнув - пістець невідворотний
24.06.2024 14:08 Ответить
Та ні. Як завжди народ врятував і нас і світ. Багато загинуло тоді. Ще більше вмирали і вмирають від страшних хвороб без допомоги держави.
Страшний сум.
Я не вірю в невідворотність.
24.06.2024 14:25 Ответить
Таких треба садити у в'язницю з кацапскими полоненими....
24.06.2024 13:19 Ответить
Та не 12 років (можливо), а повішення за одну ногу біля їхніх будинків. В нас війна чи куди ?.
24.06.2024 13:21 Ответить
Цей вид "бізнесу" почався ще в 2015. Так що тут дивуватися нема чому.
24.06.2024 13:22 Ответить
Ці покидьки не мають права на життя! В'язниця для них, це не покарання! Вони повинні здохнути в муках!
Я не розумію, чому воїни, через поранення та хвороби, комісовані з лав ЗСУ, досі не створили загони з ліквідації таких покидьків, бо на україньську судову владу сподіаатися марно! Зло повинно бути покаране!
24.06.2024 13:27 Ответить
Може тому що звільнені тому що здоров'я вже не лишилося?
А ви чому не створили?
24.06.2024 13:38 Ответить
Я вже старий, і "воював" 38 років тому, моїх побратимів в живих майже не лишилося, та й віку нам усім, вже за 60-ть.
24.06.2024 14:46 Ответить
Ігоре, якщо 38 років тому, то в Афгані. Коли й я. Друже, повір мені на слово - ця війна реально інша. Страшніша. Мені шостий десяток, я був на ній. Теж, їхав в 22-му пригадував ті короткі вогневі контакти, а тут така фігня....))))
24.06.2024 15:09 Ответить
Ті хто заглядали в очі смерті, мають загострене відчуття справедливості, тобі, диванному, подоляцькому боту, це не зрозуміти!
24.06.2024 14:55 Ответить
Може досить звалювати все на хто заглядав у очі смерті та дивом вижив?
І війну з кацапами і боротьбу проти зрадників при владі?
А звільнюються з ЗСУ, якщо не медійні та пригодовані, виключно інваліди і то далеко не всі.
Переважну більшість тих хто міг би чинити спротив зеленому кагалу успішно поклали в землю ще у 2022-му, і продовжують успішно класти залишки.
24.06.2024 15:09 Ответить
Мій брат воював в 14-15 році, потім з початку і майже до кінця 22 року без ротацій. Але демобілізований в тому ж 22-му як батько 3-х дітей. Але питання не в тому.
Якого він повинен "чинити спротив їхньому зеленому кагалу", коли він його не обирав і на дух не переносить? Чого хлопці повинні не тільки воювати і гинути в той час, коли більшість нікамунічєвонєдолжен, а ще й ті самі хлопці повинні ганяти їхнє зелене чмо? У нас більшість голосували за нього, лише ми з братом за Пороха. - Доголосувались? Тепер більшість так само поховались від мобілізації під спідницями жінок і звідти чути також такі речі, що хлопці повинні гнати їхнього осла. Тільки й звикли, що жар чужими руками загрібати. Не дочекаєтесь!
Причому 73% вимагають гнати янелоха не через корупцію, зраду, Зєрмака. Ні!!!!
У них претензії тоді, коли навіть Зе іноді якщо не робить, то хоча б говорить про правильні речі, коли Зе фактично повторює за Порохом те, що той уже давно відстоював.
24.06.2024 16:08 Ответить
Вони згодом створять, запевняю. Але не факт, що це сподобається простим людям.
24.06.2024 14:05 Ответить
Охренеть, там у 90-х відсоток із бариг збивали, а тут узагалі - ми знаємо, що в тебе є гроші, давай долю отстегивай...
24.06.2024 13:30 Ответить
Цікаво, а на раісє такий «бізнес» теж процвітає?
24.06.2024 13:33 Ответить
А дізналися про виплати від тцк, скоріш всього.
24.06.2024 13:36 Ответить
Ти чмо і тут приплів ТЦК!
Боте подоляцький чи кацапський.
24.06.2024 13:49 Ответить
А ти чмо саме тцкашник мабуть.
24.06.2024 14:02 Ответить
Українцям потрібен притомний закон про легальну доступну короткоствольну зброю, закон про дозвіл на легальність прихованої відеоаудіофіксації і закон про безпроблемну ліквідацію, ну як мінімум, у межах своєї власності, паразитів-мародерів-рекетирів-зерадників....
мусора та лівоохоронна система з зечиновниками явно не впораються з озброєним до зубів, оборзЄвшим криміналітетом, який укріпився за сцарювання імператриці Зєлі Золотої Ручкі, до того ж, часом, вони усі з ними заодно орудують на території України...
24.06.2024 13:40 Ответить
"мусора та лівоохоронна система" проти "оборзЄвшого криміналітета" = бджоли проти меду.
24.06.2024 14:08 Ответить
Це не допоможе в нашій корумпованій системі правоохоронних органів та судів... якби вони когось з тих рекетирів застрілили то працівники поліції уже б їх доїли та ліпили кримінальну справу за перевищення межі самооборони....

Ще не факт що ця справа не розвалиться в суді і ті не вийдуть на волю та не продовжать робити те що робили
24.06.2024 14:21 Ответить
Смертная казнь! Только так
24.06.2024 13:43 Ответить
ТЦК такими не цікавиться. Країна де вільно дихають лише кримінальники та казнокради.
24.06.2024 13:45 Ответить
Такі працювати не будуть й користі від їх суспільству 0 тільки шкода. Таких треба саджати на довічно.
24.06.2024 13:52 Ответить
До Арєстовіча та Пуганова не ходи,вийдуть під заставу...
24.06.2024 13:53 Ответить
Капєц. Ні, ну СБУ прикольні. Все правильно. Бо якби сім'я небесного воїна позвонила боцовим побратимам, то від Черкас взагалі мало щоб залишилося, а усі місцеві гопники лежали на кладовищі.
24.06.2024 13:57 Ответить
Побратими прибіжать з фронту , чи шо ?
24.06.2024 14:50 Ответить
Тут ти правий, друже. Але, ти уявляш собі цей рівень кабдзеця) Ти уявляше, щоб якісь відморозки наїхали на сім1. твого небесного побратима? Це ж неможливо!
24.06.2024 15:03 Ответить
Україна - це ж країна можливостей. І навіщо уявляти коли таке кругом і поруч. Тут родина наче ще якісь гроші отримала. Знайомі більш як півроку - ще ні копійки не отримали, навіть на похорон.
24.06.2024 15:14 Ответить
Ігор, ти воїн так? Просто напиши мені в вайбері чи ватспапі, хто неправильно подивився в сторону твоєї дитини чи жінки. Я їх усіх вб'ю.
24.06.2024 20:33 Ответить
+380973895807

МВС, СБУ, ДБР - великий привіт з ЗСУ. Якщо щось зроблю - ви за це не взнаєте. Але вже такі Шорлоки Холмси - то векам ту нуль. Разом погуляємо перед рашистами в короткому контакті. А потім вже закуєте в кайданки.
24.06.2024 20:41 Ответить
Передать этих тварей на "перевоспитание" в ВСУ, а потом обменять что от них останется на украинских военнопленных..
24.06.2024 14:08 Ответить
мразота.. Але хочеться дізнатись, звідки в цих недолюдей телефон дружини загиблого??
24.06.2024 14:10 Ответить
Від тцк
24.06.2024 17:45 Ответить
Отправлять на передок с сопроводительным письмом за что
24.06.2024 14:35 Ответить
Цих підарів, які шукають легкі гроші на пожиттєво на нари, сукі, в кого ви вимагаєте????
24.06.2024 14:36 Ответить
весь кримінал на фронт , Україна і їхня країна
24.06.2024 15:58 Ответить
ТЦК їми не цікавилося?
24.06.2024 16:52 Ответить
Почему СБУ занимается элементарной уголовкой?
24.06.2024 17:01 Ответить
А чого це вони стоять? І чому їхні є бала не в юшці? Чи СБУ злякалось ціх пі дарів?
24.06.2024 17:15 Ответить
 
 