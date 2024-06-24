Требовали 5 млн грн у семьи погибшего воина ВСУ: СБУ задержала рэкетиров в Черкассах. ФОТОрепортаж

Правоохранители в Черкассах задержали группу рэкетиров, требовавшую 5 млн грн у семьи погибшего воина ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, Нацполиция и Служба безопасности задержали преступную группу, пытавшуюся держать в страхе жителей Черкасс. Среди пострадавших - родственники погибших украинских защитников.

"Задокументирован факт вымогательства 5 млн гривен у семьи погибшего на фронте военнослужащего ВСУ. Узнав о том, что жена военного и его 20-летний сын получили от государства денежную помощь, участники банды сразу вышли на них, чтобы забрать свой "процент".

Чтобы запугать потерпевших, злоумышленники преследовали молодого человека и угрожали сделать его инвалидом, а на мать оказывали психологическое давление через телефонные звонки. Кроме денег рэкетиры требовали от потерпевших безосновательно признать одного из них внебрачным сыном погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Злоумышленники хотели создать свою схему уклонения от мобилизации, чтобы потом, прихватив "выбитые" деньги, выехать за границу.

Двух участников преступной группы задержали с поличным, когда им передавали часть средств. Задержанные - местные уголовники, специализировавшиеся на вымогательстве несуществующих долгов с жителей областного центра.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения).

Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.






