Требовали 5 млн грн у семьи погибшего воина ВСУ: СБУ задержала рэкетиров в Черкассах. ФОТОрепортаж
Правоохранители в Черкассах задержали группу рэкетиров, требовавшую 5 млн грн у семьи погибшего воина ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, Нацполиция и Служба безопасности задержали преступную группу, пытавшуюся держать в страхе жителей Черкасс. Среди пострадавших - родственники погибших украинских защитников.
"Задокументирован факт вымогательства 5 млн гривен у семьи погибшего на фронте военнослужащего ВСУ. Узнав о том, что жена военного и его 20-летний сын получили от государства денежную помощь, участники банды сразу вышли на них, чтобы забрать свой "процент".
Чтобы запугать потерпевших, злоумышленники преследовали молодого человека и угрожали сделать его инвалидом, а на мать оказывали психологическое давление через телефонные звонки. Кроме денег рэкетиры требовали от потерпевших безосновательно признать одного из них внебрачным сыном погибшего защитника", - говорится в сообщении.
Злоумышленники хотели создать свою схему уклонения от мобилизации, чтобы потом, прихватив "выбитые" деньги, выехать за границу.
Двух участников преступной группы задержали с поличным, когда им передавали часть средств. Задержанные - местные уголовники, специализировавшиеся на вымогательстве несуществующих долгов с жителей областного центра.
Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения).
Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Страшний сум.
Я не вірю в невідворотність.
Я не розумію, чому воїни, через поранення та хвороби, комісовані з лав ЗСУ, досі не створили загони з ліквідації таких покидьків, бо на україньську судову владу сподіаатися марно! Зло повинно бути покаране!
А ви чому не створили?
І війну з кацапами і боротьбу проти зрадників при владі?
А звільнюються з ЗСУ, якщо не медійні та пригодовані, виключно інваліди і то далеко не всі.
Переважну більшість тих хто міг би чинити спротив зеленому кагалу успішно поклали в землю ще у 2022-му, і продовжують успішно класти залишки.
Якого він повинен "чинити спротив їхньому зеленому кагалу", коли він його не обирав і на дух не переносить? Чого хлопці повинні не тільки воювати і гинути в той час, коли більшість нікамунічєвонєдолжен, а ще й ті самі хлопці повинні ганяти їхнє зелене чмо? У нас більшість голосували за нього, лише ми з братом за Пороха. - Доголосувались? Тепер більшість так само поховались від мобілізації під спідницями жінок і звідти чути також такі речі, що хлопці повинні гнати їхнього осла. Тільки й звикли, що жар чужими руками загрібати. Не дочекаєтесь!
Причому 73% вимагають гнати янелоха не через корупцію, зраду, Зєрмака. Ні!!!!
У них претензії тоді, коли навіть Зе іноді якщо не робить, то хоча б говорить про правильні речі, коли Зе фактично повторює за Порохом те, що той уже давно відстоював.
Боте подоляцький чи кацапський.
мусора та лівоохоронна система з зечиновниками явно не впораються з озброєним до зубів, оборзЄвшим криміналітетом, який укріпився за сцарювання імператриці Зєлі Золотої Ручкі, до того ж, часом, вони усі з ними заодно орудують на території України...
Ще не факт що ця справа не розвалиться в суді і ті не вийдуть на волю та не продовжать робити те що робили
МВС, СБУ, ДБР - великий привіт з ЗСУ. Якщо щось зроблю - ви за це не взнаєте. Але вже такі Шорлоки Холмси - то векам ту нуль. Разом погуляємо перед рашистами в короткому контакті. А потім вже закуєте в кайданки.