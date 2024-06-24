Вимагали 5 млн грн у сім’ї загиблого воїна ЗСУ: СБУ затримала рекетирів у Черкасах. ФОТОрепортаж
Правоохоронці у Черкасах затримали групу рекетирів, яка вимагала 5 млн грн у родини загиблого воїна ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, Нацполіція та Служба безпеки затримала злочинну групу, яка намагалася тримати в страху жителів Черкас. Серед потерпілих - родичі загиблих українських захисників.
"Задокументовано факт вимагання 5 млн гривень з родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ. Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу вийшли на них, щоб забрати свій "відсоток".
Щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували молодика та погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки. Окрім грошей рекетири вимагали від потерпілих безпідставно визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця", - йдеться в повідомленні.
Зловмисники хотіли створити власну схему ухилення від мобілізації, щоб потім, прихопивши "вибиті" гроші, виїхати за кордон.
Двох учасників злочинної групи затримано на гарячому, коли їм передавали частину коштів. Затримані - місцеві кримінальники, які спеціалізувались на вимаганні неіснуючих боргів з мешканців обласного центру.
Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану).
Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Страшний сум.
Я не вірю в невідворотність.
Я не розумію, чому воїни, через поранення та хвороби, комісовані з лав ЗСУ, досі не створили загони з ліквідації таких покидьків, бо на україньську судову владу сподіаатися марно! Зло повинно бути покаране!
А ви чому не створили?
І війну з кацапами і боротьбу проти зрадників при владі?
А звільнюються з ЗСУ, якщо не медійні та пригодовані, виключно інваліди і то далеко не всі.
Переважну більшість тих хто міг би чинити спротив зеленому кагалу успішно поклали в землю ще у 2022-му, і продовжують успішно класти залишки.
Якого він повинен "чинити спротив їхньому зеленому кагалу", коли він його не обирав і на дух не переносить? Чого хлопці повинні не тільки воювати і гинути в той час, коли більшість нікамунічєвонєдолжен, а ще й ті самі хлопці повинні ганяти їхнє зелене чмо? У нас більшість голосували за нього, лише ми з братом за Пороха. - Доголосувались? Тепер більшість так само поховались від мобілізації під спідницями жінок і звідти чути також такі речі, що хлопці повинні гнати їхнього осла. Тільки й звикли, що жар чужими руками загрібати. Не дочекаєтесь!
Причому 73% вимагають гнати янелоха не через корупцію, зраду, Зєрмака. Ні!!!!
У них претензії тоді, коли навіть Зе іноді якщо не робить, то хоча б говорить про правильні речі, коли Зе фактично повторює за Порохом те, що той уже давно відстоював.
Боте подоляцький чи кацапський.
мусора та лівоохоронна система з зечиновниками явно не впораються з озброєним до зубів, оборзЄвшим криміналітетом, який укріпився за сцарювання імператриці Зєлі Золотої Ручкі, до того ж, часом, вони усі з ними заодно орудують на території України...
Ще не факт що ця справа не розвалиться в суді і ті не вийдуть на волю та не продовжать робити те що робили
МВС, СБУ, ДБР - великий привіт з ЗСУ. Якщо щось зроблю - ви за це не взнаєте. Але вже такі Шорлоки Холмси - то векам ту нуль. Разом погуляємо перед рашистами в короткому контакті. А потім вже закуєте в кайданки.