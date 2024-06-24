Вимагали 5 млн грн у сім’ї загиблого воїна ЗСУ: СБУ затримала рекетирів у Черкасах. ФОТОрепортаж

Правоохоронці у Черкасах затримали групу рекетирів, яка вимагала 5 млн грн у родини загиблого воїна ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, Нацполіція та Служба безпеки затримала злочинну групу, яка намагалася тримати в страху жителів Черкас. Серед потерпілих - родичі загиблих українських захисників.

"Задокументовано факт вимагання 5 млн гривень з родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ. Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу вийшли на них, щоб забрати свій "відсоток".

Щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували молодика та погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки. Окрім грошей рекетири вимагали від потерпілих безпідставно визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: До 15 років за ґратами засуджено агента спецназу РФ, який наводив російські "Смерчі" на Харків, - СБУ

Зловмисники хотіли створити власну схему ухилення від мобілізації, щоб потім, прихопивши "вибиті" гроші, виїхати за кордон.

Двох учасників злочинної групи затримано на гарячому, коли їм передавали частину коштів. Затримані - місцеві кримінальники, які спеціалізувались на вимаганні неіснуючих боргів з мешканців обласного центру.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану).

Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Крота" ФСБ РФ, який шпигував за Силами оборони, затримано на Волині, - СБУ





