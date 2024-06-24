"Крота" ФСБ РФ, який шпигував за Силами оборони, затримано на Волині, - СБУ

Служба безпеки затримала на Волині прикордонника-агента ФСБ РФ, який збирав інформацію про Сили оборони в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, ФСБ РФ завербувала контрактника, керівника відділення місцевого прикордонного загону.

"За вказівкою окупантів "кріт" встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з білоруссю. Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону.

У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли "евакуювати" свого агента на територію росії та влаштувати до окупаційних угруповань рф", - йдеться в повідомленні.

СБУ вдалося вчасно перехопити інформацію та задокументувати дії зловмисника.

"На фінальному етапі спецоперації контррозвідники СБУ із залученням спецпризначенців ЦСО "А" затримали російського агента поблизу місця служби. У подальшому СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований співробітником фсб Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську. Контрактник потрапив у поле зору рф, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області. Для комунікації агент та його російський куратор використовували анонімний чат у месенджері", - розповіли у Службі безпеки.

У помешканні зловмисника вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував у злочинній діяльності. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

