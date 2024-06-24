УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10000 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 498 15

"Крота" ФСБ РФ, який шпигував за Силами оборони, затримано на Волині, - СБУ

На Волині затримано прикордонника, який працював на ФСБ РФ

Служба безпеки затримала на Волині прикордонника-агента ФСБ РФ, який збирав інформацію про Сили оборони в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, ФСБ РФ завербувала контрактника, керівника відділення місцевого прикордонного загону.

"За вказівкою окупантів "кріт" встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з білоруссю. Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону.

Також читайте: Готував ракетні удари ворога по паливних базах на Запоріжжі: СБУ затримала агента ФСБ РФ. ФОТО

У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли "евакуювати" свого агента на територію росії та влаштувати до окупаційних угруповань рф", - йдеться в повідомленні.

СБУ вдалося вчасно перехопити інформацію та задокументувати дії зловмисника.

"На фінальному етапі спецоперації контррозвідники СБУ із залученням спецпризначенців ЦСО "А" затримали російського агента поблизу місця служби. У подальшому СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Читайте також: Ліквідовано 5 "схем для ухилянтів": затримано понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК, - СБУ. ФОТОрепортаж

За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований співробітником фсб Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську. Контрактник потрапив у поле зору рф, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області. Для комунікації агент та його російський куратор використовували анонімний чат у месенджері", - розповіли у Службі безпеки.

У помешканні зловмисника вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував у злочинній діяльності. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До 15 років за ґратами засуджено агента спецназу РФ, який наводив російські "Смерчі" на Харків, - СБУ

Автор: 

СБУ (13278) Волинська область (903)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Головна кротівня перебуває на банковій
показати весь коментар
24.06.2024 10:19 Відповісти
+3
Стандартні щоденні новини України!

Москалі обстріляли всі міста України, СБУ затримали 1 (одного) крота, а ВСУ спалили антидронову рушницю!

Дякуємо 73% виборцям!
показати весь коментар
24.06.2024 10:26 Відповісти
+2
Цікаво хто і за що перевів цього крота в таке жирне місце?
показати весь коментар
24.06.2024 10:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
точно - він керівник офісу прикордонного загону )))
показати весь коментар
24.06.2024 10:11 Відповісти
Більших кротів як безуглі і їм подібні не існує
показати весь коментар
24.06.2024 10:11 Відповісти
A kak zhe sami zhirni kot , katori v smom verhu ? 🤔
показати весь коментар
24.06.2024 10:13 Відповісти
Головна кротівня перебуває на банковій
показати весь коментар
24.06.2024 10:19 Відповісти
єрмака взяли???
показати весь коментар
24.06.2024 10:23 Відповісти
Стандартні щоденні новини України!

Москалі обстріляли всі міста України, СБУ затримали 1 (одного) крота, а ВСУ спалили антидронову рушницю!

Дякуємо 73% виборцям!
показати весь коментар
24.06.2024 10:26 Відповісти
физдачок завалив, скиглик шакаладний.
показати весь коментар
24.06.2024 10:43 Відповісти
А головного ОПівського крота коли ''під білі рученьки'' візьмете?
показати весь коментар
24.06.2024 10:33 Відповісти
Цікаво хто і за що перевів цього крота в таке жирне місце?
показати весь коментар
24.06.2024 10:46 Відповісти
Черговий пірісілєніц - ЛУгандон!!🤬🤬
показати весь коментар
24.06.2024 11:27 Відповісти
Прожив скотиняка, більше 30 років у Мирній Україні, а зрадив Україну і Родину, за пару тисяч фуфлів…
Ну, тепер і суддівські зароблять на ньому, посидить воно пару років, вийде, і буде далі, ГАДИТИ сусідам поруч!!
Ось така, млява БЕЗКАРНІСТЬ до ворога від привладних, упродовж 11 років, під час, коли він УБИВАЄ Українців, обертається СМЕРТЮ для Українців!!
Оманські прострочені, так і далі, збагачуються…
показати весь коментар
24.06.2024 12:40 Відповісти
Оманскі просрочені сидять на банковій.
показати весь коментар
24.06.2024 13:00 Відповісти
Ермак рванул на Волынь?
показати весь коментар
24.06.2024 13:30 Відповісти
Я чув що кроти ******* пляшки в дупi.
показати весь коментар
24.06.2024 14:51 Відповісти
 
 