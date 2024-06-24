РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9406 посетителей онлайн
Новости Война
5 498 15

"Крот" ФСБ РФ, который шпионил за Силами обороны, задержан на Волыни, - СБУ

На Волині затримано прикордонника, який працював на ФСБ РФ

Служба безопасности задержала на Волыни пограничника-агента ФСБ РФ, который собирал информацию о Силах обороны в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, ФСБ РФ завербовала контрактника, руководителя отделения местного пограничного отряда.

"По указанию оккупантов "крот" устанавливал локации укрепрайонов и ориентировочную численность украинских войск, которые обороняют приграничье с Беларусью. Также он пытался передать координаты складов с вооружением и боеприпасами ВСУ на территории региона.

Также читайте: Готовил ракетные удары врага по топливным базам на Запорожье: СБУ задержала агента ФСБ РФ. ФОТО

В случае выполнения вражеских задач оккупанты обещали "эвакуировать" своего агента на территорию России и устроить в оккупационные группировки рф", - говорится в сообщении.

СБУ удалось вовремя перехватить информацию и задокументировать действия злоумышленника.

"На финальном этапе спецоперации контрразведчики СБУ с привлечением спецназовцев ЦСО "А" задержали российского агента вблизи места службы. В дальнейшем СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

Читайте также: Ликвидировано 5 "схем для уклонистов": задержаны более 10 должностных лиц, которые торговали фиктивными справками ВВК, - СБУ. ФОТОрепортаж

По данным следствия, фигурант был дистанционно завербован сотрудником фсб Алексеем Добрицким, который дислоцируется во временно оккупированном Луганске. Контрактник попал в поле зрения рф, когда проходил службу на востоке Украины. Впоследствии его перевели в одно из подразделений пограничного отряда в Волынской области. Для коммуникации агент и его российский куратор использовали анонимный чат в мессенджере", - рассказали в Службе безопасности.

В квартире злоумышленника изъяты мобильный телефон и компьютер, которые он использовал в преступной деятельности. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К 15 годам за решеткой приговорен агент спецназа РФ, который наводил российские "Смерчи" на Харьков, - СБУ

Автор: 

СБУ (20338) Волынская область (1033)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Головна кротівня перебуває на банковій
показать весь комментарий
24.06.2024 10:19 Ответить
+3
Стандартні щоденні новини України!

Москалі обстріляли всі міста України, СБУ затримали 1 (одного) крота, а ВСУ спалили антидронову рушницю!

Дякуємо 73% виборцям!
показать весь комментарий
24.06.2024 10:26 Ответить
+2
Цікаво хто і за що перевів цього крота в таке жирне місце?
показать весь комментарий
24.06.2024 10:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
точно - він керівник офісу прикордонного загону )))
показать весь комментарий
24.06.2024 10:11 Ответить
Більших кротів як безуглі і їм подібні не існує
показать весь комментарий
24.06.2024 10:11 Ответить
A kak zhe sami zhirni kot , katori v smom verhu ? 🤔
показать весь комментарий
24.06.2024 10:13 Ответить
Головна кротівня перебуває на банковій
показать весь комментарий
24.06.2024 10:19 Ответить
єрмака взяли???
показать весь комментарий
24.06.2024 10:23 Ответить
Стандартні щоденні новини України!

Москалі обстріляли всі міста України, СБУ затримали 1 (одного) крота, а ВСУ спалили антидронову рушницю!

Дякуємо 73% виборцям!
показать весь комментарий
24.06.2024 10:26 Ответить
физдачок завалив, скиглик шакаладний.
показать весь комментарий
24.06.2024 10:43 Ответить
А головного ОПівського крота коли ''під білі рученьки'' візьмете?
показать весь комментарий
24.06.2024 10:33 Ответить
Цікаво хто і за що перевів цього крота в таке жирне місце?
показать весь комментарий
24.06.2024 10:46 Ответить
Черговий пірісілєніц - ЛУгандон!!🤬🤬
показать весь комментарий
24.06.2024 11:27 Ответить
Прожив скотиняка, більше 30 років у Мирній Україні, а зрадив Україну і Родину, за пару тисяч фуфлів…
Ну, тепер і суддівські зароблять на ньому, посидить воно пару років, вийде, і буде далі, ГАДИТИ сусідам поруч!!
Ось така, млява БЕЗКАРНІСТЬ до ворога від привладних, упродовж 11 років, під час, коли він УБИВАЄ Українців, обертається СМЕРТЮ для Українців!!
Оманські прострочені, так і далі, збагачуються…
показать весь комментарий
24.06.2024 12:40 Ответить
Оманскі просрочені сидять на банковій.
показать весь комментарий
24.06.2024 13:00 Ответить
Ермак рванул на Волынь?
показать весь комментарий
24.06.2024 13:30 Ответить
Я чув що кроти ******* пляшки в дупi.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:51 Ответить
 
 