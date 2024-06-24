"Крот" ФСБ РФ, который шпионил за Силами обороны, задержан на Волыни, - СБУ

Служба безопасности задержала на Волыни пограничника-агента ФСБ РФ, который собирал информацию о Силах обороны в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, ФСБ РФ завербовала контрактника, руководителя отделения местного пограничного отряда.

"По указанию оккупантов "крот" устанавливал локации укрепрайонов и ориентировочную численность украинских войск, которые обороняют приграничье с Беларусью. Также он пытался передать координаты складов с вооружением и боеприпасами ВСУ на территории региона.

В случае выполнения вражеских задач оккупанты обещали "эвакуировать" своего агента на территорию России и устроить в оккупационные группировки рф", - говорится в сообщении.

СБУ удалось вовремя перехватить информацию и задокументировать действия злоумышленника.

"На финальном этапе спецоперации контрразведчики СБУ с привлечением спецназовцев ЦСО "А" задержали российского агента вблизи места службы. В дальнейшем СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

По данным следствия, фигурант был дистанционно завербован сотрудником фсб Алексеем Добрицким, который дислоцируется во временно оккупированном Луганске. Контрактник попал в поле зрения рф, когда проходил службу на востоке Украины. Впоследствии его перевели в одно из подразделений пограничного отряда в Волынской области. Для коммуникации агент и его российский куратор использовали анонимный чат в мессенджере", - рассказали в Службе безопасности.

В квартире злоумышленника изъяты мобильный телефон и компьютер, которые он использовал в преступной деятельности. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

