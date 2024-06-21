Ликвидировано 5 "схем для уклонистов": задержаны более 10 чиновников, торговавших фиктивными справками ВВК, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности ликвидировала еще 5 схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, в результате комплексных мер в разных регионах Украины задержаны более 10 организаторов сделок. Среди них - должностные лица ТЦК и военно-врачебных комиссий.
За деньги они помогали уклонистам скрыться от призыва через поддельные документы и дальнейший побег за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 12 тыс. американских долларов.
Задержание организаторов схем
На Днепропетровщине сотрудники внутренней безопасности СБУ нейтрализовали преступную группировку, которая продавала фиктивные удостоверения о непригодности к службе по состоянию здоровья.
По данным следствия, незаконную деятельность организовал глава районного ТЦК в Кривом Роге.
Отмечается, что для реализации "схемы" он привлек двух своих подчиненных и еще десять сообщников. Это, в частности, должностные лица местных больниц и посредники для поиска клиентов и передачи взяток организатору.
Во время обысков у злоумышленников обнаружено незарегистрированное оружие и более 3,5 млн наличных в гривневом эквиваленте.
На Полтавщине сообщено о подозрении главе районной военно-врачебной комиссии и трем его подчиненным.
Чиновники "штамповали" фиктивные диагнозы для уклонистов, которые даже не проходили медосмотра, а только покупали документы у должностных лиц ВВК.
В Черкассах разоблачили руководителя подразделения одного из коммунальных предприятий горсовета, который продавал уклонистам "места" в реестре наркозависимых областного наркодиспансера.
К незаконной деятельности чиновник привлек заведующую отделением, врача-нарколога медучреждения.
Таким образом фигуранты обещали "спрятать" своих клиентов от призыва.
В Одесской области правоохранители разоблачили дельцов, которые оформляли военнообязанным фальшивое отцовство над несовершеннолетними для выезда за границу.
В Хмельницком с поличным задержали двух дельцов, которые продавали поддельные медсправки о наличии ІІ группы инвалидности.
В СБУ добавили, что по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
причому в кожному такому "репортажі", показують купу сканів паспортів, виготовлених копій дозволів тощо??
чи це такий розумовий рівень пересічних "корупціонерів"? чи це правоохоронці лівою рукою створюють "канали для ухилєсів", а правою іх "ловлять"?
Головне - це схеми ухилянтів, а вже потім, один з чинників - посадовці корупціонери.
Це якийсь треш.
Може спочатку - посадовці корупціонери, а як наслідок - схеми ухилянтів.
Головне - схему ухилянтів перекрили
Корупція - то і схеми з ухилянтами, і розкрадання бюджету і... і.... і...
Звісно, що схеми - це корупція
Але схеми, це наслідки корупції, а не корупція це наслідки схем.
Борцуни роблять пріорітетний акцент саме на схеми, а не на корупцію.
Тому у контексті статті я тобі саркастично відповів, что корупція почекає, головне схеми прикрити.
Важливість акцентів дуж велика.
Прикрити всі схеми можливо, якщо цілеспрямовано вживати заходи для бородьби з корупцією, а не з окремими її наслідками.
Когось зі звільнених воєнкомів покарано, хтось чув? Так отож.
Правильно, звільнили з роботи. На якій він гарантовано поновиться, як тільки ми про нього забудемо.
Так і тут держава створила обмеження основної свободи людей права на життя їх і їх сімей, і вільне пересування і як результат люди будуть шукати можливість як ці заборони обійти за будь-яку ціну бо гроші можна нові заробити, а нове життя і здоров'я не купиш. А в свою чергу держава в особі чиновників, які хочуть заробити, будуть бажаючим громадянам цю можливість пропонувати.