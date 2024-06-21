Ликвидировано 5 "схем для уклонистов": задержаны более 10 чиновников, торговавших фиктивными справками ВВК, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности ликвидировала еще 5 схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, в результате комплексных мер в разных регионах Украины задержаны более 10 организаторов сделок. Среди них - должностные лица ТЦК и военно-врачебных комиссий.

За деньги они помогали уклонистам скрыться от призыва через поддельные документы и дальнейший побег за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 12 тыс. американских долларов.

Задержание организаторов схем

На Днепропетровщине сотрудники внутренней безопасности СБУ нейтрализовали преступную группировку, которая продавала фиктивные удостоверения о непригодности к службе по состоянию здоровья.

По данным следствия, незаконную деятельность организовал глава районного ТЦК в Кривом Роге.





Отмечается, что для реализации "схемы" он привлек двух своих подчиненных и еще десять сообщников. Это, в частности, должностные лица местных больниц и посредники для поиска клиентов и передачи взяток организатору.

Во время обысков у злоумышленников обнаружено незарегистрированное оружие и более 3,5 млн наличных в гривневом эквиваленте.

На Полтавщине сообщено о подозрении главе районной военно-врачебной комиссии и трем его подчиненным.

Чиновники "штамповали" фиктивные диагнозы для уклонистов, которые даже не проходили медосмотра, а только покупали документы у должностных лиц ВВК.





В Черкассах разоблачили руководителя подразделения одного из коммунальных предприятий горсовета, который продавал уклонистам "места" в реестре наркозависимых областного наркодиспансера.

К незаконной деятельности чиновник привлек заведующую отделением, врача-нарколога медучреждения.

Таким образом фигуранты обещали "спрятать" своих клиентов от призыва.

В Одесской области правоохранители разоблачили дельцов, которые оформляли военнообязанным фальшивое отцовство над несовершеннолетними для выезда за границу.

В Хмельницком с поличным задержали двух дельцов, которые продавали поддельные медсправки о наличии ІІ группы инвалидности.

В СБУ добавили, что по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.



