Ликвидировано 5 "схем для уклонистов": задержаны более 10 чиновников, торговавших фиктивными справками ВВК, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности ликвидировала еще 5 схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, в результате комплексных мер в разных регионах Украины задержаны более 10 организаторов сделок. Среди них - должностные лица ТЦК и военно-врачебных комиссий.

За деньги они помогали уклонистам скрыться от призыва через поддельные документы и дальнейший побег за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 12 тыс. американских долларов.

Задержание организаторов схем

На Днепропетровщине сотрудники внутренней безопасности СБУ нейтрализовали преступную группировку, которая продавала фиктивные удостоверения о непригодности к службе по состоянию здоровья.

По данным следствия, незаконную деятельность организовал глава районного ТЦК в Кривом Роге.

Отмечается, что для реализации "схемы" он привлек двух своих подчиненных и еще десять сообщников. Это, в частности, должностные лица местных больниц и посредники для поиска клиентов и передачи взяток организатору.

Во время обысков у злоумышленников обнаружено незарегистрированное оружие и более 3,5 млн наличных в гривневом эквиваленте.

На Полтавщине сообщено о подозрении главе районной военно-врачебной комиссии и трем его подчиненным.

Чиновники "штамповали" фиктивные диагнозы для уклонистов, которые даже не проходили медосмотра, а только покупали документы у должностных лиц ВВК.

В Черкассах разоблачили руководителя подразделения одного из коммунальных предприятий горсовета, который продавал уклонистам "места" в реестре наркозависимых областного наркодиспансера.

К незаконной деятельности чиновник привлек заведующую отделением, врача-нарколога медучреждения.

Таким образом фигуранты обещали "спрятать" своих клиентов от призыва.

В Одесской области правоохранители разоблачили дельцов, которые оформляли военнообязанным фальшивое отцовство над несовершеннолетними для выезда за границу.

В Хмельницком с поличным задержали двух дельцов, которые продавали поддельные медсправки о наличии ІІ группы инвалидности.

В СБУ добавили, что по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Топ комментарии
+7
Навіть пріорітети якісь викревлені.
Головне - це схеми ухилянтів, а вже потім, один з чинників - посадовці корупціонери.
Це якийсь треш.
Може спочатку - посадовці корупціонери, а як наслідок - схеми ухилянтів.
21.06.2024 12:42
+7
А гроші на хабарі ухилянтам повернуть?
21.06.2024 12:46
+6
кого вже посадили з конфіскацією?
21.06.2024 12:43
ТЦК молодці. Ухилянти вкрай знахабніли!👍👍👍
от цікаво, навіщо звинувачувані зберігають речові докази своїх протиправних дій?
причому в кожному такому "репортажі", показують купу сканів паспортів, виготовлених копій дозволів тощо??

чи це такий розумовий рівень пересічних "корупціонерів"? чи це правоохоронці лівою рукою створюють "канали для ухилєсів", а правою іх "ловлять"?
Зберігають, щоб наступного разу "постійним клієнтам" робити скидку.
Ухилився сам - приведи друга та отримай бонус 10%
Ну як для чого? Після того як візьмуть за дупу весь цей масив документів стає об'єктом торгу з прокуратурою. Чим більше клієнтів здасть даний ділок, тим меншим буде термін обмеження волі. Логіка залізобетонна, цікаво чи навідається тцк з ментами до щасливих власників довідок?
Найбільший молодець-очільник районного ТЦК у Кривому Розі👍
Навіть пріорітети якісь викревлені.
Головне - це схеми ухилянтів, а вже потім, один з чинників - посадовці корупціонери.
Це якийсь треш.
Може спочатку - посадовці корупціонери, а як наслідок - схеми ухилянтів.
Так. I швиденько 2-3 розстріляти (війна), тоді схеми майже припиняться.
кого вже посадили з конфіскацією?
Корупціонери, то таке не на часі.
Головне - схему ухилянтів перекрили
а хіба схеми з ухилянтами - то не корупція і не зрив мобілізації під час війни за виживання країни і народу?
Ні
Корупція - то і схеми з ухилянтами, і розкрадання бюджету і... і.... і...
Що ні? схеми з ухилянтами - це також корупція, чи це 'особливий вид' корупції на який під час війни треба закрити очі?
Чел, ти що, непробивний??
Звісно, що схеми - це корупція
Але схеми, це наслідки корупції, а не корупція це наслідки схем.
Борцуни роблять пріорітетний акцент саме на схеми, а не на корупцію.
Тому у контексті статті я тобі саркастично відповів, что корупція почекає, головне схеми прикрити.

Важливість акцентів дуж велика.
Прикрити всі схеми можливо, якщо цілеспрямовано вживати заходи для бородьби з корупцією, а не з окремими її наслідками.
А гроші на хабарі ухилянтам повернуть?
Якщо дійсно перевірити решту "посадовців ТЦК та військово-лікарських комісій", результат буде аналогічний. Те ж саме зі звільненими воєнкомами. Багато хто досі твердить, що лише десяток-другий серед тих щурів отримали підозри, а решта - янголи небесні. Це їх так "перевіряли"!
Когось зі звільнених воєнкомів покарано, хтось чув? Так отож.
А як покарали суддю-вбивцю Тандира?
Правильно, звільнили з роботи. На якій він гарантовано поновиться, як тільки ми про нього забудемо.
Це ті ТЦК, які після фронту повернулися з пораненнями і зараз беруть хабарі, щоб інші не йшли на фронт? Видно побачили жахів війни, не хочуть іншим такого - Робін Г
Насправді ті, хто після фронту списані чи не можуть далі фізично воювати навряд чи підуть у воєнкомат. Більшість з них думаю хоче якогось спокою, а не бути мішенню для ненависті інших громадян.
Теж так думаю
Правильно не ліквідовані а обилечени
Мабудь таки, війна буде довгою. Поки вона вигідна окремій категорії населення, яка плювати хотіла на те, що інші гинуть заради них.
Але це явище не зникне допоки будуть заборони на виїзд людям.
Пряма аналогія наприклад сухий закон в США, який призвів до виникнення підпільних алкопромислів, на яких заробляли мільйони доларів по старому курсу.

Так і тут держава створила обмеження основної свободи людей права на життя їх і їх сімей, і вільне пересування і як результат люди будуть шукати можливість як ці заборони обійти за будь-яку ціну бо гроші можна нові заробити, а нове життя і здоров'я не купиш. А в свою чергу держава в особі чиновників, які хочуть заробити, будуть бажаючим громадянам цю можливість пропонувати.
Потрібно дозволити виїзд всім і знаходити інші шляхи залучати людей на фронт.
наприклад ?
