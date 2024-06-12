Прикордонники затримали у лісі 13 чоловіків, які сплатили по 2 тис. дол. за поради у месенджері з перетину кордону
Прикордонники Могилів- Подільського загону затримали групу з 13 чоловіків у лісі неподалік державного кордону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Чоловіки з різних регіонів країни скористалися послугами ділків, які через один із месенджерів надавали їм вказівки щодо маршруту руху до кордону. Ціна такої послуги складала по 2 тис. доларів з кожного.
Останню інструкцію порушники очікували майже добу, переховуючись у хащах.
За спробу незаконного перетинання кордону складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровано до суду.
Топ коментарі
+8 Сліпий
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+6 Fjall_Raven
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На дві тищі баксів
Й прикордонникам злили
Для дойки фінансів ...
... і не тільки такі - більше розповідай в месенжерах який ти руський патріот і за тобі прийде лист щася
Як це ще місцеві жартівники - за 2 тис баксів не направили джентельменів удачі по маршруту - прямо до воріт погранзастави .!
Не шпіон а розвідник, не "розвод" а злагоджена робота силових структур.
Відповідь просто в кінці допису у вигляді посилання.
У неділлю 32 втікача не жлобились, заплатили як треба, і прикордонники їх своєю шишигою до мадяр завезли. З вітерцем
А ці халяву шукали за компасом.
Заканчивать надо эту войну, а то зимой генофонд нации на лыжах прорываться будет...
Это каким же образом?