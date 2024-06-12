УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11632 відвідувача онлайн
Новини
5 752 37

Прикордонники затримали у лісі 13 чоловіків, які сплатили по 2 тис. дол. за поради у месенджері з перетину кордону

ухилянти

Прикордонники Могилів- Подільського загону затримали групу з 13 чоловіків у лісі неподалік державного кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Чоловіки з різних регіонів країни скористалися послугами ділків, які через один із месенджерів надавали їм вказівки щодо маршруту руху до кордону. Ціна такої послуги складала по 2 тис. доларів з кожного.

Останню інструкцію порушники очікували майже добу, переховуючись у хащах. 

За спробу незаконного перетинання кордону складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровано до суду.

Також читайте: Автомобіль ГАЗ-66 з чорними номерами прорвав українсько-угорський кордон, 32 порушники затримані в Угорщині (оновлено). ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6016) ухилянти (922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Группу лохів розвели
На дві тищі баксів
Й прикордонникам злили
Для дойки фінансів ...
показати весь коментар
12.06.2024 23:39
+6
снаряга у них агонь!! саме те шо для диких походів ))
показати весь коментар
12.06.2024 23:33
+6
зараз дуже гарний стартап - дистанційні курси користування компасом, по 100$ за урок. Максимальний курс для тупих - 20 уроків, останні з яких проводяться в умовах, максимально наближених до реальних.
показати весь коментар
12.06.2024 23:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
2000$ - очевидно що розвод. Таких цiн
показати весь коментар
12.06.2024 23:31 Відповісти
В баранограмі ж тільки правду пишуть, ось вони й повірили.
показати весь коментар
13.06.2024 08:58 Відповісти
снаряга у них агонь!! саме те шо для диких походів ))
показати весь коментар
12.06.2024 23:33 Відповісти
Даремно ти так. Пакет з маркету - штука універсальна!
показати весь коментар
12.06.2024 23:39 Відповісти
ну дальше всих пішов отой "красний пашечка" ))))
показати весь коментар
12.06.2024 23:42 Відповісти
А нік у вас якраз натякає, шо треба купувати якісне спорядження. Нове слово в контекстній рекламі)
показати весь коментар
13.06.2024 01:15 Відповісти
Перемога над Росією є мінімальною вимогою для перетину кордону з ЕС, - Столтенберг
показати весь коментар
12.06.2024 23:35 Відповісти
Группу лохів розвели
На дві тищі баксів
Й прикордонникам злили
Для дойки фінансів ...
показати весь коментар
12.06.2024 23:39 Відповісти
Навіть ти не зрозумів що такі спецоперації проводить СБУ разом з прикордонниками...
... і не тільки такі - більше розповідай в месенжерах який ти руський патріот і за тобі прийде лист щася
показати весь коментар
13.06.2024 11:45 Відповісти
идти через кордон такой толпой надо иметь "сверхразум"
показати весь коментар
12.06.2024 23:42 Відповісти
зараз дуже гарний стартап - дистанційні курси користування компасом, по 100$ за урок. Максимальний курс для тупих - 20 уроків, останні з яких проводяться в умовах, максимально наближених до реальних.
показати весь коментар
12.06.2024 23:45 Відповісти
З компАсом ге все так легко!)))
показати весь коментар
13.06.2024 22:57 Відповісти
Попадуть в навчальні центри, далі частини - освоять ази по маскуванню, орієнтуванню і цілком можливо хтось зробить другу спробу, правда уже поодинці.
показати весь коментар
12.06.2024 23:45 Відповісти
. Бєз лоха і - жиснь плоха .
Як це ще місцеві жартівники - за 2 тис баксів не направили джентельменів удачі по маршруту - прямо до воріт погранзастави .!
показати весь коментар
12.06.2024 23:51 Відповісти
Їх розвели ті, хто затримав
показати весь коментар
13.06.2024 00:47 Відповісти
пнх, ухиляшок
показати весь коментар
13.06.2024 08:39 Відповісти
Тоді це не "розвод" а контрдиверсійна опреація...
Не шпіон а розвідник, не "розвод" а злагоджена робота силових структур.
показати весь коментар
13.06.2024 11:47 Відповісти
Ай маладець! Самі дали вказівки, самі затримали, самі отримали орден!
показати весь коментар
13.06.2024 01:10 Відповісти
І що тут поганого?
показати весь коментар
13.06.2024 02:12 Відповісти
В цілому норм. Головні помилки: хлоп в червоному, рух великою групою. А взагалі які гроші, такий і сервіс.
показати весь коментар
13.06.2024 01:14 Відповісти
Тільки барани стадом ходять🤣
показати весь коментар
13.06.2024 01:28 Відповісти
На кордонах потрібно будівлі ТЦК в хащах розташовувати. І туди за гроші направляти бажаючих втекти. Це буде і прикольно, і вигідно державі.
показати весь коментар
13.06.2024 01:59 Відповісти
Народ України вимагає зняти бронь та відправити на фронт: поліцію, держслужбовців, ТЦК, СБУ, митників, суддів, прокурорів, всіх пенсіонерів силових відомств яким ще не виповнилось 60 років, депутатів. Всіх тих хто усе життя отримував гроші з бюджету України, а зараз повинен повернути борг країні.
показати весь коментар
13.06.2024 02:54 Відповісти
То ти народ України під американським прапором ?
показати весь коментар
13.06.2024 07:26 Відповісти
Зекономили.
Відповідь просто в кінці допису у вигляді посилання.
У неділлю 32 втікача не жлобились, заплатили як треба, і прикордонники їх своєю шишигою до мадяр завезли. З вітерцем
А ці халяву шукали за компасом.
показати весь коментар
13.06.2024 05:10 Відповісти
От лохи,погуляли по лісу за 2 тис. дол. і отримали "бойову повістку",а заплатили б 13 тис.дол.,то могли би в Тисі покупатись і одразу в Рай
показати весь коментар
13.06.2024 05:57 Відповісти
Класна фотка. Одні сраки показують,іншим рила замазали.
показати весь коментар
13.06.2024 05:58 Відповісти
Сами пришли на пополнение в горнострелковую бригаду.
показати весь коментар
13.06.2024 06:40 Відповісти
Сразу 13 добровольцев!
показати весь коментар
13.06.2024 06:48 Відповісти
26 тисяч баксів втрачено. На підтримку рекрутингу. І родинам - біда.
показати весь коментар
13.06.2024 06:49 Відповісти
Доцарювалися до такого позора...
Заканчивать надо эту войну, а то зимой генофонд нации на лыжах прорываться будет...
показати весь коментар
13.06.2024 07:17 Відповісти
"Заканчивать надо эту войну"

Это каким же образом?
показати весь коментар
13.06.2024 08:32 Відповісти
Поки москалів ЗСУ не добʼють, війна схоже не закончиться.
показати весь коментар
13.06.2024 08:41 Відповісти
так кацапчику...здавайтеся і війна сразу скінчиться
показати весь коментар
13.06.2024 10:09 Відповісти
Два кіло баксів за поради у месенджері. Шикарний бізнес-план, ящєтаю.
показати весь коментар
13.06.2024 09:23 Відповісти
ги...ги...усі вони виявилися виборцями зеленського...бо дебіли....
показати весь коментар
13.06.2024 10:08 Відповісти
Це тв, хто плявати не навчився? Тиса чекає сміливців!
показати весь коментар
13.06.2024 22:58 Відповісти
 
 