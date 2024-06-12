Прикордонники затримали у лісі 13 чоловіків, які сплатили по 2 тис. дол. за поради у месенджері з перетину кордону

Прикордонники Могилів- Подільського загону затримали групу з 13 чоловіків у лісі неподалік державного кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Чоловіки з різних регіонів країни скористалися послугами ділків, які через один із месенджерів надавали їм вказівки щодо маршруту руху до кордону. Ціна такої послуги складала по 2 тис. доларів з кожного.

Останню інструкцію порушники очікували майже добу, переховуючись у хащах.

За спробу незаконного перетинання кордону складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровано до суду.

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