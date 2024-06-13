Пограничники задержали в лесу 13 мужчин, уплативших по 2 тыс. дол. за советы в мессенджере относительно пересечения границы

Пограничники Могилев - Подольского отряда задержали группу из 13 мужчин в лесу недалеко от государственной границы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Мужчины из разных регионов страны воспользовались услугами дельцов, которые через один из мессенджеров предоставляли им указания относительно маршрута движения к границе. Цена такой услуги составляла по 2 тыс. долларов с каждого.

Последнюю инструкцию нарушители ожидали почти сутки, скрываясь в зарослях.

За попытку незаконного пересечения границы составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд.

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