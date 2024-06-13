Пограничники задержали в лесу 13 мужчин, уплативших по 2 тыс. дол. за советы в мессенджере относительно пересечения границы
Пограничники Могилев - Подольского отряда задержали группу из 13 мужчин в лесу недалеко от государственной границы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Мужчины из разных регионов страны воспользовались услугами дельцов, которые через один из мессенджеров предоставляли им указания относительно маршрута движения к границе. Цена такой услуги составляла по 2 тыс. долларов с каждого.
Последнюю инструкцию нарушители ожидали почти сутки, скрываясь в зарослях.
За попытку незаконного пересечения границы составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд.
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На дві тищі баксів
Й прикордонникам злили
Для дойки фінансів ...
... і не тільки такі - більше розповідай в месенжерах який ти руський патріот і за тобі прийде лист щася
Як це ще місцеві жартівники - за 2 тис баксів не направили джентельменів удачі по маршруту - прямо до воріт погранзастави .!
Не шпіон а розвідник, не "розвод" а злагоджена робота силових структур.
Відповідь просто в кінці допису у вигляді посилання.
У неділлю 32 втікача не жлобились, заплатили як треба, і прикордонники їх своєю шишигою до мадяр завезли. З вітерцем
А ці халяву шукали за компасом.
Заканчивать надо эту войну, а то зимой генофонд нации на лыжах прорываться будет...
Это каким же образом?