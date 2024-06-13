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Пограничники задержали в лесу 13 мужчин, уплативших по 2 тыс. дол. за советы в мессенджере относительно пересечения границы

ухилянти

Пограничники Могилев - Подольского отряда задержали группу из 13 мужчин в лесу недалеко от государственной границы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Мужчины из разных регионов страны воспользовались услугами дельцов, которые через один из мессенджеров предоставляли им указания относительно маршрута движения к границе. Цена такой услуги составляла по 2 тыс. долларов с каждого.

Последнюю инструкцию нарушители ожидали почти сутки, скрываясь в зарослях.

За попытку незаконного пересечения границы составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд.

Смотрите также: Семеро мужчин двумя автомобилями пытались пересечь границу с Румынией, перевозчику заплатили $5-10 тыс.. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6463) уклонисты (854)


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Топ комментарии
+8
Группу лохів розвели
На дві тищі баксів
Й прикордонникам злили
Для дойки фінансів ...
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12.06.2024 23:39
+6
снаряга у них агонь!! саме те шо для диких походів ))
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12.06.2024 23:33
+6
зараз дуже гарний стартап - дистанційні курси користування компасом, по 100$ за урок. Максимальний курс для тупих - 20 уроків, останні з яких проводяться в умовах, максимально наближених до реальних.
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12.06.2024 23:45
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2000$ - очевидно що розвод. Таких цiн
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12.06.2024 23:31 Ответить
В баранограмі ж тільки правду пишуть, ось вони й повірили.
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13.06.2024 08:58 Ответить
снаряга у них агонь!! саме те шо для диких походів ))
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12.06.2024 23:33 Ответить
Даремно ти так. Пакет з маркету - штука універсальна!
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12.06.2024 23:39 Ответить
ну дальше всих пішов отой "красний пашечка" ))))
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12.06.2024 23:42 Ответить
А нік у вас якраз натякає, шо треба купувати якісне спорядження. Нове слово в контекстній рекламі)
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13.06.2024 01:15 Ответить
Перемога над Росією є мінімальною вимогою для перетину кордону з ЕС, - Столтенберг
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12.06.2024 23:35 Ответить
Группу лохів розвели
На дві тищі баксів
Й прикордонникам злили
Для дойки фінансів ...
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12.06.2024 23:39 Ответить
Навіть ти не зрозумів що такі спецоперації проводить СБУ разом з прикордонниками...
... і не тільки такі - більше розповідай в месенжерах який ти руський патріот і за тобі прийде лист щася
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13.06.2024 11:45 Ответить
идти через кордон такой толпой надо иметь "сверхразум"
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12.06.2024 23:42 Ответить
зараз дуже гарний стартап - дистанційні курси користування компасом, по 100$ за урок. Максимальний курс для тупих - 20 уроків, останні з яких проводяться в умовах, максимально наближених до реальних.
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12.06.2024 23:45 Ответить
З компАсом ге все так легко!)))
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13.06.2024 22:57 Ответить
Попадуть в навчальні центри, далі частини - освоять ази по маскуванню, орієнтуванню і цілком можливо хтось зробить другу спробу, правда уже поодинці.
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12.06.2024 23:45 Ответить
. Бєз лоха і - жиснь плоха .
Як це ще місцеві жартівники - за 2 тис баксів не направили джентельменів удачі по маршруту - прямо до воріт погранзастави .!
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12.06.2024 23:51 Ответить
Їх розвели ті, хто затримав
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13.06.2024 00:47 Ответить
пнх, ухиляшок
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13.06.2024 08:39 Ответить
Тоді це не "розвод" а контрдиверсійна опреація...
Не шпіон а розвідник, не "розвод" а злагоджена робота силових структур.
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13.06.2024 11:47 Ответить
Ай маладець! Самі дали вказівки, самі затримали, самі отримали орден!
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13.06.2024 01:10 Ответить
І що тут поганого?
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13.06.2024 02:12 Ответить
В цілому норм. Головні помилки: хлоп в червоному, рух великою групою. А взагалі які гроші, такий і сервіс.
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13.06.2024 01:14 Ответить
Тільки барани стадом ходять🤣
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13.06.2024 01:28 Ответить
На кордонах потрібно будівлі ТЦК в хащах розташовувати. І туди за гроші направляти бажаючих втекти. Це буде і прикольно, і вигідно державі.
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13.06.2024 01:59 Ответить
Народ України вимагає зняти бронь та відправити на фронт: поліцію, держслужбовців, ТЦК, СБУ, митників, суддів, прокурорів, всіх пенсіонерів силових відомств яким ще не виповнилось 60 років, депутатів. Всіх тих хто усе життя отримував гроші з бюджету України, а зараз повинен повернути борг країні.
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13.06.2024 02:54 Ответить
То ти народ України під американським прапором ?
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13.06.2024 07:26 Ответить
Зекономили.
Відповідь просто в кінці допису у вигляді посилання.
У неділлю 32 втікача не жлобились, заплатили як треба, і прикордонники їх своєю шишигою до мадяр завезли. З вітерцем
А ці халяву шукали за компасом.
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13.06.2024 05:10 Ответить
От лохи,погуляли по лісу за 2 тис. дол. і отримали "бойову повістку",а заплатили б 13 тис.дол.,то могли би в Тисі покупатись і одразу в Рай
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13.06.2024 05:57 Ответить
Класна фотка. Одні сраки показують,іншим рила замазали.
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13.06.2024 05:58 Ответить
Сами пришли на пополнение в горнострелковую бригаду.
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13.06.2024 06:40 Ответить
Сразу 13 добровольцев!
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13.06.2024 06:48 Ответить
26 тисяч баксів втрачено. На підтримку рекрутингу. І родинам - біда.
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13.06.2024 06:49 Ответить
Доцарювалися до такого позора...
Заканчивать надо эту войну, а то зимой генофонд нации на лыжах прорываться будет...
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13.06.2024 07:17 Ответить
"Заканчивать надо эту войну"

Это каким же образом?
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13.06.2024 08:32 Ответить
Поки москалів ЗСУ не добʼють, війна схоже не закончиться.
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13.06.2024 08:41 Ответить
так кацапчику...здавайтеся і війна сразу скінчиться
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13.06.2024 10:09 Ответить
Два кіло баксів за поради у месенджері. Шикарний бізнес-план, ящєтаю.
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13.06.2024 09:23 Ответить
ги...ги...усі вони виявилися виборцями зеленського...бо дебіли....
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13.06.2024 10:08 Ответить
Це тв, хто плявати не навчився? Тиса чекає сміливців!
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13.06.2024 22:58 Ответить
 
 