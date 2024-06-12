Семь мужчин двумя автомобилями пытались пересечь границу с Румынией, перевозчику заплатили $5-10 тыс.. ФОТО

Пограничники на Буковине задержали семерых мужчин, которых сопровождал местный житель, они планировали незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"На Буковине пограничники остановили две легковушки, которые двигались в сторону границы. Пассажирами оказались 7 мужчин, которых сопровождал местный житель, который должен был указать дальнейший маршрут в обход пунктов пропуска. За поездку "клиенты" заплатили от $5 000 до $10 000", - говорится в сообщении.

Читайте также: Переправлял мужчин через границу в Румынию за $5000: На Буковине задержан экс-чиновник районного ТЦК

Отмечается, что на нарушителей границы составили админпротоколы. В процессе дальнейшей работы установлены и другие лица, причастные к противоправной схеме. По данному факту направлено сообщение в Нацполицию.

Ранее сообщалось, что после принятия закона о мобилизации пограничники не фиксируют роста количества попыток незаконно пересечь границу.