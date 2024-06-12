Семь мужчин двумя автомобилями пытались пересечь границу с Румынией, перевозчику заплатили $5-10 тыс.. ФОТО
Пограничники на Буковине задержали семерых мужчин, которых сопровождал местный житель, они планировали незаконно пересечь границу с Румынией.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"На Буковине пограничники остановили две легковушки, которые двигались в сторону границы. Пассажирами оказались 7 мужчин, которых сопровождал местный житель, который должен был указать дальнейший маршрут в обход пунктов пропуска. За поездку "клиенты" заплатили от $5 000 до $10 000", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на нарушителей границы составили админпротоколы. В процессе дальнейшей работы установлены и другие лица, причастные к противоправной схеме. По данному факту направлено сообщение в Нацполицию.
Ранее сообщалось, что после принятия закона о мобилизации пограничники не фиксируют роста количества попыток незаконно пересечь границу.
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Не томите.
Приоткройте завесу.
Выложите график вылета частных самолетов из Киева, хоть за аналогичную неделю 14-го года. Від Аєроруху. Шоб без понтов. Да цифрами, да по "нашей зелебобной... пардон кондитерской морде"
Вы же не **** троль.
Погранцы находят идиотов с баблом
Собирают идиотов с баблом в группы
Сливают координаты мест пересечения границы ИДИОТАМИ своим же погранцам
И все в шоколаде
Идиоты в тюрьме
А у погранцов премия к зарплате
Я считаю это новаторством
А то,что ИДИОТЫ иногда тонут - ну шо ж поделаешь
В любом бизесе есть издержки
Потери на производстве....
а самі тікають , щоб іх не повбивали 🙁
Подія сталась на території відділу прикордонної служби «Лужанка». Сьогодні під час моніторингу кордону оператор БпЛА прикордонної служби помітив мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування.
Прикордонники прибули на місце для перевірки і знайшли порожній і відчинений білий "Volkswagen" з номерами АО4655АІ.
Під час обстеження території знайшли сліди, що вели до кордону з Угорщиною. Також виявили проріз у загороджувальному паркані та сліди на контрольно-слідовій смузі.
Попередьно, оперативним шляхом вдалось встановити, що 18 людей з буса незаконно перетнули кордон.
Поліція вилучила автомобіль і відправила його на штрафмайданчик в Берегові. Цей бус VW незадовго до цього засвітився в Берегові та селі Геча. Це виявили по камерах.
Розслідування цього епізоду триває.
Мабуть під неповнолітнього канав, щоб не притягнули до відповідальності. Визвався поводирьом і здав хлопців, а гроші поділили з ділками.
Хай краще розкажуть, скільки а останній місяць поліціянтів та ДПСУ втекло
А взвгвлі на сторінці геть ухилянти!
Признаюсь, я тебе не оправдую, але розумію повністю, ти б хотів, щоб діди, такі як я, жінки, там, мама, сестра, кохана, якщо є, 6000 працівників тцк тебе захищали, а ти втомлений.
Крім цього, коли виправляєш чужий правопис, маєш знати, що перед чи та і коми не ставлять, а перед що та як треба ставити. Передивися свою смердючю маячню, далі будь уважним і ніколи більше не вчи вчених, дубйо)))
Як кажуть американці: Have a nice day, draft dodger
поскільки вчений, то скажу, ідіот українською це невіглас. вчися, свинота необразована)))))))))