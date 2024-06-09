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Госпогранслужба (6138) мобилизация (2607) уклонисты (651)

Пограничники не фиксируют рост количества попыток незаконно пересечь границу после принятия закона о мобилизации

Ухилянти не намагаються перетнути кордон частіше ніж до прийняття закону про мобілізацію

Количество попыток нелегально выехать из Украины не возросло после принятия закона о мобилизации.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Не могу сказать, что их количество резко увеличилось, но такие попытки (пересечения границы - Ред.) остаются ежедневно", - пояснил он.

По его словам, большинство таких попыток происходят за пределами пунктов пропуска, больше всего - на границе с Румынией и Молдовой. В то же время через пункты пропуска мужчины пытаются незаконно выехать из страны, используя поддельные документы или прячась в конструктивных особенностях транспорта.

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Топ комментарии
+15
Краще б озвучили який закон забороняє виїхати з країни. Проте ні. Таємниця державна.
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09.06.2024 21:48
+12
Ухилянти бігають і ловлять цивільних, зовсім не збираються топитися чи блукати.
А втопилась,скоріш за все,звичайна людина, у якої відібрали вибір і майбутнє... Звичайно я не схвалюю дії цієї людини, але співчуваю просто по людськи. І огидно читати "здох"... це ж українець такий як і ти, така ж людина. Ось так читаєш і думаєш,за яку перемогу ми воюємо? Бо прийде кацап и буде вбивати простих людей? Так тут і українців своїх безліч,що бажають смерті своїм...
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09.06.2024 23:31
+6
Вообще то удивительные законы. Для тех кто в Украине остался, или война или тюрьма. А те кто за границей не ухилянт, а эмигрант, тем в случае прибытия штраф. А если через три года приедут, так вообще нечего не будет. Так как сроки давности. Это как понимать?
То есть есть смысл сваливать. Пособия по получать, потом если напрягут, устроиться на работы денег заработать, и потом можно уже назад в Украину ехать. Тем более что страна с которой ты будешь уезжать еще тебе за это и заплатит, и билет купит. Есть смысл рисковать, и платить большие деньги за выезд.
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09.06.2024 22:44
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Краще б озвучили який закон забороняє виїхати з країни. Проте ні. Таємниця державна.
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09.06.2024 21:48 Ответить
Прикордонники не фіксують зростання кількості спроб незаконно перетнути кордон після прийняття закону про мобілізацію
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бо всі хто хотів втопитися чи здохнути в горах вже зробили це.
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09.06.2024 21:53 Ответить
Цыкаво, а де ти сам плануєш здохнути?
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09.06.2024 22:40 Ответить
Таке ніколи не заплануєш. Але точно не втікаючи від мобілізації. Твоя цікавість задоволена?
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09.06.2024 22:43 Ответить
До кінця не можу зрозуміти,чому один українець, радується смерті іншого українця. Але висновки невтішні,хоча дуже потрібні, щоб знати, кого тут захищати
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09.06.2024 22:52 Ответить
а ніхто і не радіє. Ухилянти мали вибір.Втопитися чи заблукати. А тим кому повезло зловили прикордонники.Хоч живі лишилися.
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09.06.2024 23:19 Ответить
Ухилянти бігають і ловлять цивільних, зовсім не збираються топитися чи блукати.
А втопилась,скоріш за все,звичайна людина, у якої відібрали вибір і майбутнє... Звичайно я не схвалюю дії цієї людини, але співчуваю просто по людськи. І огидно читати "здох"... це ж українець такий як і ти, така ж людина. Ось так читаєш і думаєш,за яку перемогу ми воюємо? Бо прийде кацап и буде вбивати простих людей? Так тут і українців своїх безліч,що бажають смерті своїм...
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09.06.2024 23:31 Ответить
Вообще то удивительные законы. Для тех кто в Украине остался, или война или тюрьма. А те кто за границей не ухилянт, а эмигрант, тем в случае прибытия штраф. А если через три года приедут, так вообще нечего не будет. Так как сроки давности. Это как понимать?
То есть есть смысл сваливать. Пособия по получать, потом если напрягут, устроиться на работы денег заработать, и потом можно уже назад в Украину ехать. Тем более что страна с которой ты будешь уезжать еще тебе за это и заплатит, и билет купит. Есть смысл рисковать, и платить большие деньги за выезд.
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09.06.2024 22:44 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/u9HZiFjxPpc?feature=share
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09.06.2024 22:55 Ответить
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10.06.2024 00:44 Ответить
Ахах... Значит фиксируют
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09.06.2024 23:44 Ответить
Так же с мажорами-инвалидами. На примере одного типа. В окоп ему нельзя потому что сознания может потерять, и с психикой не все в порядке. Но автомобилем управлять ему ни кто не запрещает.
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10.06.2024 00:49 Ответить
Генофонд нации....
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10.06.2024 09:07 Ответить
 
 