Пограничники не фиксируют рост количества попыток незаконно пересечь границу после принятия закона о мобилизации
Количество попыток нелегально выехать из Украины не возросло после принятия закона о мобилизации.
Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Не могу сказать, что их количество резко увеличилось, но такие попытки (пересечения границы - Ред.) остаются ежедневно", - пояснил он.
По его словам, большинство таких попыток происходят за пределами пунктов пропуска, больше всего - на границе с Румынией и Молдовой. В то же время через пункты пропуска мужчины пытаются незаконно выехать из страны, используя поддельные документы или прячась в конструктивных особенностях транспорта.
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бо всі хто хотів втопитися чи здохнути в горах вже зробили це.
А втопилась,скоріш за все,звичайна людина, у якої відібрали вибір і майбутнє... Звичайно я не схвалюю дії цієї людини, але співчуваю просто по людськи. І огидно читати "здох"... це ж українець такий як і ти, така ж людина. Ось так читаєш і думаєш,за яку перемогу ми воюємо? Бо прийде кацап и буде вбивати простих людей? Так тут і українців своїх безліч,що бажають смерті своїм...
То есть есть смысл сваливать. Пособия по получать, потом если напрягут, устроиться на работы денег заработать, и потом можно уже назад в Украину ехать. Тем более что страна с которой ты будешь уезжать еще тебе за это и заплатит, и билет купит. Есть смысл рисковать, и платить большие деньги за выезд.