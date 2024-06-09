Пограничники не фиксируют рост количества попыток незаконно пересечь границу после принятия закона о мобилизации

Количество попыток нелегально выехать из Украины не возросло после принятия закона о мобилизации.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Не могу сказать, что их количество резко увеличилось, но такие попытки (пересечения границы - Ред.) остаются ежедневно", - пояснил он.

По его словам, большинство таких попыток происходят за пределами пунктов пропуска, больше всего - на границе с Румынией и Молдовой. В то же время через пункты пропуска мужчины пытаются незаконно выехать из страны, используя поддельные документы или прячась в конструктивных особенностях транспорта.

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