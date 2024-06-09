Прикордонники не фіксують зростання кількості спроб незаконно перетнути кордон після прийняття закону про мобілізацію
Кількість спроб нелегально виїхати з України не зросла після прийняття закону про мобілізацію.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Не можу сказати, що їхня кількість різко збільшилася, але такі спроби (перетину кордону - Ред.) залишаються щоденно", - пояснив він.
За його словами, більшість таких спроб відбуваються поза межами пунктів пропуску, найбільше - на кордоні з Румунією та Молдовою. Водночас через пункти пропуску чоловіки намагаються незаконно виїхати з країни, використовуючи підроблені документи або ховаючись у конструктивних особливостях транспорту.
Топ коментарі
+15 vitaliymkua
показати весь коментар09.06.2024 21:48
+12 Коди Смарт
показати весь коментар09.06.2024 23:31
+6 Storm UA
показати весь коментар09.06.2024 22:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
========================
бо всі хто хотів втопитися чи здохнути в горах вже зробили це.
А втопилась,скоріш за все,звичайна людина, у якої відібрали вибір і майбутнє... Звичайно я не схвалюю дії цієї людини, але співчуваю просто по людськи. І огидно читати "здох"... це ж українець такий як і ти, така ж людина. Ось так читаєш і думаєш,за яку перемогу ми воюємо? Бо прийде кацап и буде вбивати простих людей? Так тут і українців своїх безліч,що бажають смерті своїм...
То есть есть смысл сваливать. Пособия по получать, потом если напрягут, устроиться на работы денег заработать, и потом можно уже назад в Украину ехать. Тем более что страна с которой ты будешь уезжать еще тебе за это и заплатит, и билет купит. Есть смысл рисковать, и платить большие деньги за выезд.