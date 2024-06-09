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Держприкордонслужба (5685) мобілізація (2876) ухилянти (719)

Прикордонники не фіксують зростання кількості спроб незаконно перетнути кордон після прийняття закону про мобілізацію

Ухилянти не намагаються перетнути кордон частіше ніж до прийняття закону про мобілізацію

Кількість спроб нелегально виїхати з України не зросла після прийняття закону про мобілізацію.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Не можу сказати, що їхня кількість різко збільшилася, але такі спроби (перетину кордону - Ред.) залишаються щоденно", - пояснив він.

За його словами, більшість таких спроб відбуваються поза межами пунктів пропуску, найбільше - на кордоні з Румунією та Молдовою. Водночас через пункти пропуску чоловіки намагаються незаконно виїхати з країни, використовуючи підроблені документи або ховаючись у конструктивних особливостях транспорту.

Читайте: Прикордонники виявили на схилі гори Піп Іван Мармароський поблизу кордону з Румунією чергове тіло чоловіка без ознак життя. ФОТО

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Топ коментарі
+15
Краще б озвучили який закон забороняє виїхати з країни. Проте ні. Таємниця державна.
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09.06.2024 21:48
+12
Ухилянти бігають і ловлять цивільних, зовсім не збираються топитися чи блукати.
А втопилась,скоріш за все,звичайна людина, у якої відібрали вибір і майбутнє... Звичайно я не схвалюю дії цієї людини, але співчуваю просто по людськи. І огидно читати "здох"... це ж українець такий як і ти, така ж людина. Ось так читаєш і думаєш,за яку перемогу ми воюємо? Бо прийде кацап и буде вбивати простих людей? Так тут і українців своїх безліч,що бажають смерті своїм...
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09.06.2024 23:31
+6
Вообще то удивительные законы. Для тех кто в Украине остался, или война или тюрьма. А те кто за границей не ухилянт, а эмигрант, тем в случае прибытия штраф. А если через три года приедут, так вообще нечего не будет. Так как сроки давности. Это как понимать?
То есть есть смысл сваливать. Пособия по получать, потом если напрягут, устроиться на работы денег заработать, и потом можно уже назад в Украину ехать. Тем более что страна с которой ты будешь уезжать еще тебе за это и заплатит, и билет купит. Есть смысл рисковать, и платить большие деньги за выезд.
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09.06.2024 22:44
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Краще б озвучили який закон забороняє виїхати з країни. Проте ні. Таємниця державна.
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09.06.2024 21:48 Відповісти
Прикордонники не фіксують зростання кількості спроб незаконно перетнути кордон після прийняття закону про мобілізацію
========================
бо всі хто хотів втопитися чи здохнути в горах вже зробили це.
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09.06.2024 21:53 Відповісти
Цыкаво, а де ти сам плануєш здохнути?
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09.06.2024 22:40 Відповісти
Таке ніколи не заплануєш. Але точно не втікаючи від мобілізації. Твоя цікавість задоволена?
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09.06.2024 22:43 Відповісти
До кінця не можу зрозуміти,чому один українець, радується смерті іншого українця. Але висновки невтішні,хоча дуже потрібні, щоб знати, кого тут захищати
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09.06.2024 22:52 Відповісти
а ніхто і не радіє. Ухилянти мали вибір.Втопитися чи заблукати. А тим кому повезло зловили прикордонники.Хоч живі лишилися.
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09.06.2024 23:19 Відповісти
Ухилянти бігають і ловлять цивільних, зовсім не збираються топитися чи блукати.
А втопилась,скоріш за все,звичайна людина, у якої відібрали вибір і майбутнє... Звичайно я не схвалюю дії цієї людини, але співчуваю просто по людськи. І огидно читати "здох"... це ж українець такий як і ти, така ж людина. Ось так читаєш і думаєш,за яку перемогу ми воюємо? Бо прийде кацап и буде вбивати простих людей? Так тут і українців своїх безліч,що бажають смерті своїм...
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09.06.2024 23:31 Відповісти
Вообще то удивительные законы. Для тех кто в Украине остался, или война или тюрьма. А те кто за границей не ухилянт, а эмигрант, тем в случае прибытия штраф. А если через три года приедут, так вообще нечего не будет. Так как сроки давности. Это как понимать?
То есть есть смысл сваливать. Пособия по получать, потом если напрягут, устроиться на работы денег заработать, и потом можно уже назад в Украину ехать. Тем более что страна с которой ты будешь уезжать еще тебе за это и заплатит, и билет купит. Есть смысл рисковать, и платить большие деньги за выезд.
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09.06.2024 22:44 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/u9HZiFjxPpc?feature=share
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09.06.2024 22:55 Відповісти
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10.06.2024 00:44 Відповісти
Ахах... Значит фиксируют
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09.06.2024 23:44 Відповісти
Так же с мажорами-инвалидами. На примере одного типа. В окоп ему нельзя потому что сознания может потерять, и с психикой не все в порядке. Но автомобилем управлять ему ни кто не запрещает.
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10.06.2024 00:49 Відповісти
Генофонд нации....
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10.06.2024 09:07 Відповісти
 
 