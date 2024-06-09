Прикордонники не фіксують зростання кількості спроб незаконно перетнути кордон після прийняття закону про мобілізацію

Кількість спроб нелегально виїхати з України не зросла після прийняття закону про мобілізацію.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Не можу сказати, що їхня кількість різко збільшилася, але такі спроби (перетину кордону - Ред.) залишаються щоденно", - пояснив він.

За його словами, більшість таких спроб відбуваються поза межами пунктів пропуску, найбільше - на кордоні з Румунією та Молдовою. Водночас через пункти пропуску чоловіки намагаються незаконно виїхати з країни, використовуючи підроблені документи або ховаючись у конструктивних особливостях транспорту.

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