Прикордонники виявили на схилі гори Піп Іван Мармароський поблизу кордону з Румунією чергове тіло чоловіка без ознак життя. ФОТО

Вранці 9 червня на Закарпатті прикордонники виявили неподалік від кордону тіло людини без ознак життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що загиблого на схилі гори Піп Іван Мармароський сьогодні вранці виявив місцевий мешканець.

Прикордонники викликали до місця події співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.

Нагадаємо, раніше Держприкордонслужба зазначала, що зафіксовано вже понад 30 фактів виявлення тіл під час спроби перетину кордону Тисою.

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