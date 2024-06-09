Прикордонники виявили на схилі гори Піп Іван Мармароський поблизу кордону з Румунією чергове тіло чоловіка без ознак життя. ФОТО
Вранці 9 червня на Закарпатті прикордонники виявили неподалік від кордону тіло людини без ознак життя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Зазначається, що загиблого на схилі гори Піп Іван Мармароський сьогодні вранці виявив місцевий мешканець.
Прикордонники викликали до місця події співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.
Нагадаємо, раніше Держприкордонслужба зазначала, що зафіксовано вже понад 30 фактів виявлення тіл під час спроби перетину кордону Тисою.
Топ коментарі
+12 Alex Nosov #582146
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"Deutsche Soldaten und die Offizieren" написана не вчора і не позавчора
та от у мене є 4 рази ухилянт і паплюжник України...
в кому подавати позов?
то докупіть собі ще й автомат
як купите - звоните-договоримся
приходьте - почта, тєлеграф....
то може і зразу не борзеть?
зроблю вигляд, що я цього не бачив...
Знайомий з Чернівців каже що в них на заводах вже кілька сотень працює з Лаоса і Камбоджі. Живуть в общагах, і за комуналку їм платити не треба, на відміну від загнаних українців які по дорозі на роботу можуть попасти до ткпих совкових генералів на штурм посадки