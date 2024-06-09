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Прикордонники виявили на схилі гори Піп Іван Мармароський поблизу кордону з Румунією чергове тіло чоловіка без ознак життя. ФОТО

Вранці 9 червня на Закарпатті прикордонники виявили неподалік від кордону тіло людини без ознак життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що загиблого на схилі гори Піп Іван Мармароський сьогодні вранці виявив місцевий мешканець. 

Прикордонники викликали до місця події співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.

Нагадаємо, раніше Держприкордонслужба зазначала, що зафіксовано вже понад 30 фактів виявлення тіл під час спроби перетину кордону Тисою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Власник готелю на Закарпатті селив ухилянтів у своєму комплексі, а потім переправляв їх за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

тіло загиблого

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) кордон (4775) ухилянти (932)


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Топ коментарі
+12
Или ухилянт которого бусифицировали ТЦК а потом вывезли и выкинули чтобы не было проблем и писанины
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09.06.2024 13:39
+11
і від чого помер? від кулі в потилицю? чи приліг на траву, і раптом на нього напала епілепсія?
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09.06.2024 13:56
+10
на самому ділі я б вигадaв щє штук 15 глобальних самітів,
шо б тільки воно не поверталося в Україну...
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09.06.2024 13:32
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Маячня, ніхто нікуди не піде, особливо на німеччині. Хто з країн ЄС може виставити хоча б 200к багнетів? Мож всрате військо пільське?
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09.06.2024 16:36 Відповісти
не піде ? у Німеччині ?

"Deutsche Soldaten und die Offizieren" написана не вчора і не позавчора

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09.06.2024 17:58 Відповісти
Никто нигде не хочет воевать, но везде (почти) исполняются законы. Примут закон о мобилизации в той же Германии, и пойдут немцы как миленькие. А кто не пойдет, того за шиворот потащут германские мусора. Так всегда было и так всегда будет.
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09.06.2024 18:45 Відповісти
Араби з десятком дітей вже розігнались йти))
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09.06.2024 22:03 Відповісти
Если немцы решат, что арабы должны, то аж побегут, не взирая на детей
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10.06.2024 01:14 Відповісти
Нам теж гарантували одне гаряче блюдо у травні
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09.06.2024 19:23 Відповісти
Проблема в том, что не хватает людей для вооруженных сил. Вроде на третьем году уже должно быть понятно всем.
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09.06.2024 16:30 Відповісти
всім, але тільки не ЗЄльоним, бо саме за необхідність мобілізації був звільнений самий талановитий Полководець ********** - пан Генерал Залужний
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09.06.2024 16:35 Відповісти
за ухилянство і паплюження Батьківщіни якийсь закон є?
та от у мене є 4 рази ухилянт і паплюжник України...
в кому подавати позов?
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09.06.2024 15:05 Відповісти
пан має рацію ?
то докупіть собі ще й автомат

як купите - звоните-договоримся
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09.06.2024 16:05 Відповісти
вже є 3 - в куда дзвонити кажете?
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09.06.2024 16:07 Відповісти
пан має три автомати ?

приходьте - почта, тєлеграф....
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09.06.2024 16:37 Відповісти
розумію розумію, як до телефона то вспамьятали телеграф?
то може і зразу не борзеть?
зроблю вигляд, що я цього не бачив...
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09.06.2024 16:43 Відповісти
велика родина - шо поробиш?
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09.06.2024 16:50 Відповісти
Вже подавали. Навіть Порошенко неодноразово це робив. У вас зв'язки "вищі" ніж у п'ятого Президента? Тоді сміливо подавайте свій позов!
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09.06.2024 16:31 Відповісти
Он со снятыми штанами лежит судя по всему И трава вокруг него странным образом вырвана.
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09.06.2024 15:34 Відповісти
ТЦК надругалась посредством бусика
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09.06.2024 16:06 Відповісти
Тільки не Піп Іван,а Попіван,від слова півати,тобто співати.Гора має таку структуру що при сильних вітрах вона співає,або,як кажуть місцеві піє,попіває...
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09.06.2024 17:40 Відповісти
Я колись був в тих краях , і теж чув як гуцули називали ту гору Попіван . А не піп Іван .
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09.06.2024 18:02 Відповісти
И шо, я теперь должен платить налоги, что бы заплатить пенсию его родителям, бабушкам и дедушкам? Пусть румыны теперь пенсию им платят. Он же Румынию хотел попасть.
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09.06.2024 17:50 Відповісти
Поки незламні ішаки ржуть з українців потопельників у Тисі, в Україні уряд вже офіційно проголошував що потрібні мігранти для роботи ОПК.
Знайомий з Чернівців каже що в них на заводах вже кілька сотень працює з Лаоса і Камбоджі. Живуть в общагах, і за комуналку їм платити не треба, на відміну від загнаних українців які по дорозі на роботу можуть попасти до ткпих совкових генералів на штурм посадки
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09.06.2024 22:07 Відповісти
Ну так шо ж ты такой умный, ждал пока разберут те места? служба транспорта вот прямо сейчас людей ищет, у них тоже штурмовые батальоны, станцию Чоп брать будут
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10.06.2024 01:19 Відповісти
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