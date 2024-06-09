Пограничники обнаружили на склоне горы Пип Иван Мармаросский, у границы с Румынией, очередное тело мужчины без признаков жизни. ФОТО

Утром 9 июня на Закарпатье пограничники обнаружили неподалеку от границы тело человека без признаков жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что погибшего на склоне горы Поп Иван Мармарошский сегодня утром обнаружил местный житель.

Пограничники вызвали к месту происшествия сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.

Напомним, ранее Госпогранслужба отмечала, что зафиксировано уже более 30 фактов обнаружения тел при попытке пересечения границы по Тисе.

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