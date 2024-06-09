РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5045 посетителей онлайн
Новости Фото
9 977 125

Пограничники обнаружили на склоне горы Пип Иван Мармаросский, у границы с Румынией, очередное тело мужчины без признаков жизни. ФОТО

Утром 9 июня на Закарпатье пограничники обнаружили неподалеку от границы тело человека без признаков жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что погибшего на склоне горы Поп Иван Мармарошский сегодня утром обнаружил местный житель.

Пограничники вызвали к месту происшествия сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.

Напомним, ранее Госпогранслужба отмечала, что зафиксировано уже более 30 фактов обнаружения тел при попытке пересечения границы по Тисе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Владелец гостиницы на Закарпатье селил уклонистов в своем комплексе, а затем переправлял их за границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

тіло загиблого

Автор: 

Госпогранслужба (6471) граница (5273) уклонисты (854)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Или ухилянт которого бусифицировали ТЦК а потом вывезли и выкинули чтобы не было проблем и писанины
показать весь комментарий
09.06.2024 13:39
+11
і від чого помер? від кулі в потилицю? чи приліг на траву, і раптом на нього напала епілепсія?
показать весь комментарий
09.06.2024 13:56
+10
на самому ділі я б вигадaв щє штук 15 глобальних самітів,
шо б тільки воно не поверталося в Україну...
показать весь комментарий
09.06.2024 13:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Маячня, ніхто нікуди не піде, особливо на німеччині. Хто з країн ЄС може виставити хоча б 200к багнетів? Мож всрате військо пільське?
показать весь комментарий
09.06.2024 16:36 Ответить
не піде ? у Німеччині ?

"Deutsche Soldaten und die Offizieren" написана не вчора і не позавчора

показать весь комментарий
09.06.2024 17:58 Ответить
Никто нигде не хочет воевать, но везде (почти) исполняются законы. Примут закон о мобилизации в той же Германии, и пойдут немцы как миленькие. А кто не пойдет, того за шиворот потащут германские мусора. Так всегда было и так всегда будет.
показать весь комментарий
09.06.2024 18:45 Ответить
Араби з десятком дітей вже розігнались йти))
показать весь комментарий
09.06.2024 22:03 Ответить
Если немцы решат, что арабы должны, то аж побегут, не взирая на детей
показать весь комментарий
10.06.2024 01:14 Ответить
Нам теж гарантували одне гаряче блюдо у травні
показать весь комментарий
09.06.2024 19:23 Ответить
Проблема в том, что не хватает людей для вооруженных сил. Вроде на третьем году уже должно быть понятно всем.
показать весь комментарий
09.06.2024 16:30 Ответить
всім, але тільки не ЗЄльоним, бо саме за необхідність мобілізації був звільнений самий талановитий Полководець ********** - пан Генерал Залужний
показать весь комментарий
09.06.2024 16:35 Ответить
за ухилянство і паплюження Батьківщіни якийсь закон є?
та от у мене є 4 рази ухилянт і паплюжник України...
в кому подавати позов?
показать весь комментарий
09.06.2024 15:05 Ответить
пан має рацію ?
то докупіть собі ще й автомат

як купите - звоните-договоримся
показать весь комментарий
09.06.2024 16:05 Ответить
вже є 3 - в куда дзвонити кажете?
показать весь комментарий
09.06.2024 16:07 Ответить
пан має три автомати ?

приходьте - почта, тєлеграф....
показать весь комментарий
09.06.2024 16:37 Ответить
розумію розумію, як до телефона то вспамьятали телеграф?
то може і зразу не борзеть?
зроблю вигляд, що я цього не бачив...
показать весь комментарий
09.06.2024 16:43 Ответить
велика родина - шо поробиш?
показать весь комментарий
09.06.2024 16:50 Ответить
Вже подавали. Навіть Порошенко неодноразово це робив. У вас зв'язки "вищі" ніж у п'ятого Президента? Тоді сміливо подавайте свій позов!
показать весь комментарий
09.06.2024 16:31 Ответить
Он со снятыми штанами лежит судя по всему И трава вокруг него странным образом вырвана.
показать весь комментарий
09.06.2024 15:34 Ответить
ТЦК надругалась посредством бусика
показать весь комментарий
09.06.2024 16:06 Ответить
Тільки не Піп Іван,а Попіван,від слова півати,тобто співати.Гора має таку структуру що при сильних вітрах вона співає,або,як кажуть місцеві піє,попіває...
показать весь комментарий
09.06.2024 17:40 Ответить
Я колись був в тих краях , і теж чув як гуцули називали ту гору Попіван . А не піп Іван .
показать весь комментарий
09.06.2024 18:02 Ответить
И шо, я теперь должен платить налоги, что бы заплатить пенсию его родителям, бабушкам и дедушкам? Пусть румыны теперь пенсию им платят. Он же Румынию хотел попасть.
показать весь комментарий
09.06.2024 17:50 Ответить
Поки незламні ішаки ржуть з українців потопельників у Тисі, в Україні уряд вже офіційно проголошував що потрібні мігранти для роботи ОПК.
Знайомий з Чернівців каже що в них на заводах вже кілька сотень працює з Лаоса і Камбоджі. Живуть в общагах, і за комуналку їм платити не треба, на відміну від загнаних українців які по дорозі на роботу можуть попасти до ткпих совкових генералів на штурм посадки
показать весь комментарий
09.06.2024 22:07 Ответить
Ну так шо ж ты такой умный, ждал пока разберут те места? служба транспорта вот прямо сейчас людей ищет, у них тоже штурмовые батальоны, станцию Чоп брать будут
показать весь комментарий
10.06.2024 01:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 