Пограничники обнаружили на склоне горы Пип Иван Мармаросский, у границы с Румынией, очередное тело мужчины без признаков жизни. ФОТО
Утром 9 июня на Закарпатье пограничники обнаружили неподалеку от границы тело человека без признаков жизни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Отмечается, что погибшего на склоне горы Поп Иван Мармарошский сегодня утром обнаружил местный житель.
Пограничники вызвали к месту происшествия сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.
Напомним, ранее Госпогранслужба отмечала, что зафиксировано уже более 30 фактов обнаружения тел при попытке пересечения границы по Тисе.
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"Deutsche Soldaten und die Offizieren" написана не вчора і не позавчора
та от у мене є 4 рази ухилянт і паплюжник України...
в кому подавати позов?
то докупіть собі ще й автомат
як купите - звоните-договоримся
приходьте - почта, тєлеграф....
то може і зразу не борзеть?
зроблю вигляд, що я цього не бачив...
Знайомий з Чернівців каже що в них на заводах вже кілька сотень працює з Лаоса і Камбоджі. Живуть в общагах, і за комуналку їм платити не треба, на відміну від загнаних українців які по дорозі на роботу можуть попасти до ткпих совкових генералів на штурм посадки