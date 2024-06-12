Сім чоловіків двома автомобілями намагалися перетнути кордон з Румунією, перевізнику заплатили $5-10 тис. ФОТО

Прикордонники на Буковині затримали сімох чоловіків, яких супроводжував місцевий житель, вони планували незаконно перетнути кордон з Румунією.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"На Буковині прикордонники зупинили два легковики, що рухалися у бік кордону. Пасажирами виявилися 7 чоловіків, яких супроводжував місцевий мешканець, котрий мав вказати подальший маршрут в обхід пунктів пропуску. За поїздку "клієнти" заплатили від $5 000 до $10 000", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на порушників кордону склали адмінпротоколиУ процесі подальшої роботи встановлено й інших осіб, причетних до протиправної схеми. За цим фактом направлено повідомлення до Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що після ухвалення закону про мобілізацію прикордонники не фіксують зростання кількості спроб незаконно перетнути кордон.