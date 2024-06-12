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Сім чоловіків двома автомобілями намагалися перетнути кордон з Румунією, перевізнику заплатили $5-10 тис. ФОТО

Прикордонники на Буковині затримали сімох чоловіків, яких супроводжував місцевий житель, вони планували незаконно перетнути кордон з Румунією.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Затримано порушників кордону

"На Буковині прикордонники зупинили два легковики, що рухалися у бік кордону. Пасажирами виявилися 7 чоловіків, яких супроводжував місцевий мешканець, котрий мав вказати подальший маршрут в обхід пунктів пропуску. За поїздку "клієнти" заплатили від $5 000 до $10 000", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Переправляв чоловіків через кордон до Румунії за $5000: На Буковині затримали експосадовця районного ТЦК

Зазначається, що на порушників кордону склали адмінпротоколиУ процесі подальшої роботи встановлено й інших осіб, причетних до протиправної схеми. За цим фактом направлено повідомлення до Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що після ухвалення закону про мобілізацію прикордонники не фіксують зростання кількості спроб незаконно перетнути кордон.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6016) кордон (4773) ухилянти (922)


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Топ коментарі
+7
Ну хоч не потопилися
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12.06.2024 13:34
+6
Крутой бизнес замутили украинские погранцы
Погранцы находят идиотов с баблом
Собирают идиотов с баблом в группы
Сливают координаты мест пересечения границы ИДИОТАМИ своим же погранцам
И все в шоколаде
Идиоты в тюрьме
А у погранцов премия к зарплате
Я считаю это новаторством
А то,что ИДИОТЫ иногда тонут - ну шо ж поделаешь
В любом бизесе есть издержки
Потери на производстве....
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12.06.2024 13:42
+5
Жаль, що не потопили. Користі з них не буде, а так кінці в воду.
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12.06.2024 13:49
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Ну хоч не потопилися
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12.06.2024 13:34 Відповісти
Жаль, що не потопили. Користі з них не буде, а так кінці в воду.
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12.06.2024 13:49 Відповісти
Склали протокол і все ?!!!
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12.06.2024 13:34 Відповісти
А шо, там ніякої Тиси поряд не було, щоб направити ціх ,,мандрівників,, прямо за течією?
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12.06.2024 13:35 Відповісти
Хохотун! Попросись в погранцы на том кордоне и обхохочешься! За такие деньги, "ухилянты" могут придумать пути на много креативнее! Да, только "диванным хомячкам" и их командирам ( среднего звена) не понять к чему это приведет. Посмотрите графики вылета частных самолётов из Киева 2014 год. День можете выбрать сами. Да, многие тогда успели сдрыснуть, и вернуться, но сейчас вряд ли многие успеют добежать до самолетов!
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12.06.2024 13:42 Відповісти
Ухилянти в лапки брати не треба. Вони ними є по факту.
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12.06.2024 13:48 Відповісти
По факту, после Суда!
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12.06.2024 13:49 Відповісти
Ти слово суд з великої букви написав. То це Божий? То по Божому вони злочинцями прямо зразу стали, ще тільки коли подумали втікати від обов'язків боронити країну та рідних.
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12.06.2024 13:55 Відповісти
Ты, читал о том, что пишешь! Хоть первое, в "пластмассовой" книжечке, прочитай!
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12.06.2024 14:11 Відповісти
Міську ,уважно читай Біблію.
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12.06.2024 22:15 Відповісти
Как я люблю тайны. Срывать покрова и выводить на чистую воду.
Не томите.
Приоткройте завесу.
Выложите график вылета частных самолетов из Киева, хоть за аналогичную неделю 14-го года. Від Аєроруху. Шоб без понтов. Да цифрами, да по "нашей зелебобной... пардон кондитерской морде"
Вы же не **** троль.
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12.06.2024 14:32 Відповісти
До зеленой и кондитерской морды было много других! Не надо упрощать! Кто я и как я это мое дело!
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12.06.2024 16:00 Відповісти
Я самолетов над Киевом уже года 3 как не наблюдаю. Смысл к ним бежать если небо закрыто???
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13.06.2024 15:32 Відповісти
Забаньте вже цього карманного вбивцю, ти сміття з дому винесло, чудо?
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12.06.2024 13:46 Відповісти
Кірюшка, ти вже чоботи почистило своєму прапору ольгінському?
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12.06.2024 13:50 Відповісти
Мишко, тобі жінка вчора наказала винести сміття, після того, як курку задавила, бо ти сам нестелепний. Доповідай по формі, чому не виконав!
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12.06.2024 13:59 Відповісти
+
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12.06.2024 14:33 Відповісти
Крутой бизнес замутили украинские погранцы
Погранцы находят идиотов с баблом
Собирают идиотов с баблом в группы
Сливают координаты мест пересечения границы ИДИОТАМИ своим же погранцам
И все в шоколаде
Идиоты в тюрьме
А у погранцов премия к зарплате
Я считаю это новаторством
А то,что ИДИОТЫ иногда тонут - ну шо ж поделаешь
В любом бизесе есть издержки
Потери на производстве....
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12.06.2024 13:42 Відповісти
а ти яким боком тут?
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17.06.2024 13:18 Відповісти
Скільки це МАВІКів ?
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12.06.2024 13:43 Відповісти
Соромно за таких хлопців , які здають свою краіну окупантам ,
а самі тікають , щоб іх не повбивали 🙁
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12.06.2024 13:58 Відповісти
так ось хто здав Країну! ці хлопці! не зелені потвори "********", а ці хлопці..... злочин розкрито....
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12.06.2024 14:29 Відповісти
Покинутий бус Volkswagen на кордоні: 18 людей перерізали огорожу і втекли в Угорщину

Подія сталась на території відділу прикордонної служби «Лужанка». Сьогодні під час моніторингу кордону оператор БпЛА прикордонної служби помітив мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування.

Прикордонники прибули на місце для перевірки і знайшли порожній і відчинений білий "Volkswagen" з номерами АО4655АІ.

Під час обстеження території знайшли сліди, що вели до кордону з Угорщиною. Також виявили проріз у загороджувальному паркані та сліди на контрольно-слідовій смузі.

Попередьно, оперативним шляхом вдалось встановити, що 18 людей з буса незаконно перетнули кордон.

Поліція вилучила автомобіль і відправила його на штрафмайданчик в Берегові. Цей бус VW незадовго до цього засвітився в Берегові та селі Геча. Це виявили по камерах.

Розслідування цього епізоду триває.
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12.06.2024 14:05 Відповісти
Це наслідок того, що прикордонники не мають права, чесно кажучи це якись оксюморон, застосовувати зброю проти порушників кордону. Я розумію, що ти особисто проти, виходячи з усіх твоїх дописів стосовно втеч ухилянтської наволочі закордон.
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12.06.2024 14:28 Відповісти
Це наслідок того що прикордонники в долі . Коли доля їх влаштовує - вони буса не бачать , а коли щось не так - навіть пішого ловлять .
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13.06.2024 20:50 Відповісти
Це ваше припущення чи маєте факти? Якщо факти, то потрібно звернутися до органів. Хоча б анонімно. Чи ви також, як тут деякі, не бажаєте бути стукачком, мєнтавськім, наслєдніком дєда з НКВД? Тоді будьте лохом.
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13.06.2024 21:03 Відповісти
Відео з камери прикордонників про те як піша колона у супроводі "людини в камуфляжі " спокійно перетинає угорський чи румунський кордон , при цьому з боку прикордонників нуль реакції не є фактом ? Хтось з прикордонників поніс покарання ? В курсі як у прикордонну зону можна попасти сьогодні поза пунктами пропуску і як "не побачили " транспортера що до лінії розмежування рухався ? До яких органів звертатися - тих що за гроші у "шлях вписують" , чи тих що за ті самі гроші дозволяють гуманітарку завезти ? (( Таке враження що не я хочу бути лохом , а ви ним є ((
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13.06.2024 21:17 Відповісти
Це якесь офіційне відео?
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13.06.2024 21:42 Відповісти
А що таке "офіційне відео " ? Це коли Зеленський коментує ? ((
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13.06.2024 21:43 Відповісти
Ні. Можливо маєте якісь внутрішні засоби.Яке хтось для вас зняв. Я не розумію просто про яке відео мова. Його хтось десь публікував. чи вам показали особисто?
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13.06.2024 21:48 Відповісти
Звісно що тільки для мене персонально на Цензорі статю підготували і відео виклали )) Скільки років тобі ? ((
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13.06.2024 22:09 Відповісти
Тоді дай лінк.
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13.06.2024 22:14 Відповісти
Я у тебе щось позичав що ти командуєш що мені робити ? Цікаво - листай архів ! Праця з мавпи людину за Дарвіном зробила ((
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13.06.2024 23:18 Відповісти
Стало на семь добровольцев больше.
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12.06.2024 14:13 Відповісти
Не вгадав )) Пацани креативні , іще щось придумають .
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13.06.2024 20:51 Відповісти
"Місцевий" мешканець на фото ліворуч крайній.
Мабуть під неповнолітнього канав, щоб не притягнули до відповідальності. Визвався поводирьом і здав хлопців, а гроші поділили з ділками.

Хай краще розкажуть, скільки а останній місяць поліціянтів та ДПСУ втекло
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12.06.2024 14:38 Відповісти
дивуюсь гуманній спільноті.чому їх не постріляли, а поводиря на кіл не посадили?
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13.06.2024 14:36 Відповісти
Не дивуєшся чому хоча б у сізо не посадили тих хто конрабас через кордон пропускає , а їх же і шукати не потрібно , просто варто у гості додому до місцевих митників і прикордонників з'їздити .
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13.06.2024 20:53 Відповісти
нєа, не дивуюсь, вам у 2019 ви обрали 9те диво світу, голобородька.тепер маєте митню, поліцаїв та прикордоння всі зелені, а зелений - можна рухатися куда хоч, і з контрабасом теж))).
А взвгвлі на сторінці геть ухилянти!
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17.06.2024 13:25 Відповісти
у тебе з думками проблеми ..... якщо всі зелені , то чому дивуєшся чого не постріляли ? Ти визначися - з розумними , чи з красивими ...P.S. ну і якщо на сторінці "геть ухилянти " , то привіт ухилянт ((
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17.06.2024 15:17 Відповісти
Не тобі мої думки лікувати, не трать сили. Щодо мого ухилянтства, я по віку не ухилянт і твої опуси на цю тему недоречні. Але твоя присутність на сторінці 100% оправдана.
Признаюсь, я тебе не оправдую, але розумію повністю, ти б хотів, щоб діди, такі як я, жінки, там, мама, сестра, кохана, якщо є, 6000 працівників тцк тебе захищали, а ти втомлений.
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19.06.2024 10:48 Відповісти
Я тобі не лікар , тому навіщо мені твої думки лікувати , лікуватися біжи до спеціалістів , а я просто констатую що у тебе проблеми (( Не думай що ти один на Цензорі певного віку , у зв'язку з цим - не тринди що "всі ухилянти" (( Ну і саме головне - не потрібно мене захищати , себе , герою, захисти , а про себе я якось сам потурбуюся ...... захищати воно мене буде , телепень перерослий ))
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19.06.2024 14:40 Відповісти
ти точно не лікар, ти просто хамло неосвічене і нікчема, яка засирає мережу. тебе ніхто не питав твої сраних думок, тому завали своє оте ото і насолодлжуйся життям, сцикото.
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20.06.2024 11:30 Відповісти
високосвічений телепню , саме ти почав простір засирати своїми розстрілами і кіллям хоча твоєї ідіотської думки ніхто не питав , а коли обхезався попід руки, то тепер починаєш дзявуліти як шавка дворова . Не гавкоти , ніхто тобі, ідіоте, підсрачників не відвішуватиме .
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20.06.2024 14:32 Відповісти
так, нікчемо, на відміну від тебе, безграмотного, я високоосвічений. задумуюсь, як ти здогадався? менше з тим. адже це приємно було б чути від справжньої людини, воїна, захисника Батьківщини, а не грудочки) сцикливого лайна.
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27.06.2024 09:12 Відповісти
"Високоосвічений " , тебе з лікарні випустили , чи де так довго пропадав ? (( Перечитай , ідіоте , що сам написав , і спробуй зібратися з думками , бо вони після антидепресантів у тебе розбіглися так що не збереш до купи , як зберешся , тряпко , озивайся , до того твій маразм сивої кобили прочитати не вийде (( P.S. "високоосвічений", поміж іншим розберися де крапки у тексті ставлять , бо ти їх розтикав як кацапи міни - де не попало , враження таке що писав ідіот із закритого психіатричного інтернату ((
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27.06.2024 09:28 Відповісти
Ні, нікчемо, я в лікарні працюю, вправляю мізки таким мудням, як ти. До речі, є всі показання дослідити твою церебральну перфузію, у тебе очевидні розлади поведінки, схожі на фронто темпоральну деменцію.

Крім цього, коли виправляєш чужий правопис, маєш знати, що перед чи та і коми не ставлять, а перед що та як треба ставити. Передивися свою смердючю маячню, далі будь уважним і ніколи більше не вчи вчених, дубйо)))

Як кажуть американці: Have a nice day, draft dodger
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28.06.2024 10:44 Відповісти
Прогрес , перебування у психіатрії у нас вже як стаж зараховують (( тобі , ідіоте , іще і молоко "за шкідливість " може там видають ? То що там з крапочками , вчений ідіоте ? ))
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28.06.2024 14:22 Відповісти
так, видавали раніше від профкому. небезпечно спілкуватись з такими асоціальними сцикливими муднями, як ти. щиро вірю, що й ти не уникнеш лікування в моїй установі, а я вже постараюсь))). до речі твоя нав'язлива увага до крапочок ще раз підкреслює твою розумову неповноспарвність, draft dodger. відпочивай з миром.
поскільки вчений, то скажу, ідіот українською це невіглас. вчися, свинота необразована)))))))))
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01.07.2024 11:45 Відповісти
чуєш, мудню, тебе тут немає? https://censor.net/ua/photo_news/3497373/17_uhylyantiv_namagalysya_potrapyty_v_ugorschynu
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01.07.2024 12:01 Відповісти
 
 