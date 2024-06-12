Сім чоловіків двома автомобілями намагалися перетнути кордон з Румунією, перевізнику заплатили $5-10 тис. ФОТО
Прикордонники на Буковині затримали сімох чоловіків, яких супроводжував місцевий житель, вони планували незаконно перетнути кордон з Румунією.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"На Буковині прикордонники зупинили два легковики, що рухалися у бік кордону. Пасажирами виявилися 7 чоловіків, яких супроводжував місцевий мешканець, котрий мав вказати подальший маршрут в обхід пунктів пропуску. За поїздку "клієнти" заплатили від $5 000 до $10 000", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на порушників кордону склали адмінпротоколиУ процесі подальшої роботи встановлено й інших осіб, причетних до протиправної схеми. За цим фактом направлено повідомлення до Нацполіції.
Раніше повідомлялося, що після ухвалення закону про мобілізацію прикордонники не фіксують зростання кількості спроб незаконно перетнути кордон.
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Не томите.
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Выложите график вылета частных самолетов из Киева, хоть за аналогичную неделю 14-го года. Від Аєроруху. Шоб без понтов. Да цифрами, да по "нашей зелебобной... пардон кондитерской морде"
Вы же не **** троль.
Погранцы находят идиотов с баблом
Собирают идиотов с баблом в группы
Сливают координаты мест пересечения границы ИДИОТАМИ своим же погранцам
И все в шоколаде
Идиоты в тюрьме
А у погранцов премия к зарплате
Я считаю это новаторством
А то,что ИДИОТЫ иногда тонут - ну шо ж поделаешь
В любом бизесе есть издержки
Потери на производстве....
а самі тікають , щоб іх не повбивали 🙁
Подія сталась на території відділу прикордонної служби «Лужанка». Сьогодні під час моніторингу кордону оператор БпЛА прикордонної служби помітив мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування.
Прикордонники прибули на місце для перевірки і знайшли порожній і відчинений білий "Volkswagen" з номерами АО4655АІ.
Під час обстеження території знайшли сліди, що вели до кордону з Угорщиною. Також виявили проріз у загороджувальному паркані та сліди на контрольно-слідовій смузі.
Попередьно, оперативним шляхом вдалось встановити, що 18 людей з буса незаконно перетнули кордон.
Поліція вилучила автомобіль і відправила його на штрафмайданчик в Берегові. Цей бус VW незадовго до цього засвітився в Берегові та селі Геча. Це виявили по камерах.
Розслідування цього епізоду триває.
Мабуть під неповнолітнього канав, щоб не притягнули до відповідальності. Визвався поводирьом і здав хлопців, а гроші поділили з ділками.
Хай краще розкажуть, скільки а останній місяць поліціянтів та ДПСУ втекло
А взвгвлі на сторінці геть ухилянти!
Признаюсь, я тебе не оправдую, але розумію повністю, ти б хотів, щоб діди, такі як я, жінки, там, мама, сестра, кохана, якщо є, 6000 працівників тцк тебе захищали, а ти втомлений.
Крім цього, коли виправляєш чужий правопис, маєш знати, що перед чи та і коми не ставлять, а перед що та як треба ставити. Передивися свою смердючю маячню, далі будь уважним і ніколи більше не вчи вчених, дубйо)))
Як кажуть американці: Have a nice day, draft dodger
поскільки вчений, то скажу, ідіот українською це невіглас. вчися, свинота необразована)))))))))