Автомобіль ГАЗ-66 з чорними номерами прорвав українсько-угорський кордон, 32 порушники затримані в Угорщині (оновлено). ФОТО

Автомобіль ГАЗ-66 з чорними військовими номерами прорвав українсько-угорський кордон - 32 особи затримані в Угорщині. Про це пише у телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, із поінформованих джерел йому надійшла інформація про інцидент на українсько-угорському кордоні.

За словами журналіста, подія сталась вчора, 9 червня. Наші прикордонники виявили доріжку слідів від транспортного засобу на контрольно-слідовій смузі, що вказувала на перетин державного кордону в районі 225-го прикордонного знаку. Інцидент стався на ділянці "Косино" та "Велика Бийгань".

На місце події було направлено патруль для пошуку порушників.

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"Відеокамери зафіксували, що вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами "4736 А1" рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився не військовим. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його покинули", - йдеться у повідомленні.

Пізніше угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш. Подробиці з угорського боку та подальша доля затриманих наразі уточнюються.











Згодом цю інформацію підтвердила "Громадському" речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

За її словами, подія сталася вдень 9 червня: фігуранти "тараном їхали" через ділянку на кордоні, у полі.

Федорова також зазначила, що рух вантажівки, на якій проглядалися військові номерні знаки, в бік кордону через поле зафіксували за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля "в бік суміжної країни", каже речниця.

У ході перевірки не встановлено приналежність автомобіля до військових формувань.

Надалі суміжна сторона (імовірно, Угорщина) повідомила про виявлення вантажівки та затримання 32 громадян України.

Окрім цього, прикордонники України затримали кількох людей, які можуть бути причетні до незаконного переміщення фігурантів через кордон. З ними проводять "фільтраційно-перевіркові заходи".