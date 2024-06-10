Автомобіль ГАЗ-66 з чорними номерами прорвав українсько-угорський кордон, 32 порушники затримані в Угорщині (оновлено). ФОТО
Автомобіль ГАЗ-66 з чорними військовими номерами прорвав українсько-угорський кордон - 32 особи затримані в Угорщині. Про це пише у телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, із поінформованих джерел йому надійшла інформація про інцидент на українсько-угорському кордоні.
За словами журналіста, подія сталась вчора, 9 червня. Наші прикордонники виявили доріжку слідів від транспортного засобу на контрольно-слідовій смузі, що вказувала на перетин державного кордону в районі 225-го прикордонного знаку. Інцидент стався на ділянці "Косино" та "Велика Бийгань".
На місце події було направлено патруль для пошуку порушників.
"Відеокамери зафіксували, що вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами "4736 А1" рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився не військовим. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його покинули", - йдеться у повідомленні.
Пізніше угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш. Подробиці з угорського боку та подальша доля затриманих наразі уточнюються.
Згодом цю інформацію підтвердила "Громадському" речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.
За її словами, подія сталася вдень 9 червня: фігуранти "тараном їхали" через ділянку на кордоні, у полі.
Федорова також зазначила, що рух вантажівки, на якій проглядалися військові номерні знаки, в бік кордону через поле зафіксували за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля "в бік суміжної країни", каже речниця.
У ході перевірки не встановлено приналежність автомобіля до військових формувань.
Надалі суміжна сторона (імовірно, Угорщина) повідомила про виявлення вантажівки та затримання 32 громадян України.
Окрім цього, прикордонники України затримали кількох людей, які можуть бути причетні до незаконного переміщення фігурантів через кордон. З ними проводять "фільтраційно-перевіркові заходи".
Будь ласка, зачекайте...
А украинцы защищают свой дом от агрессора, разве нет?
Якщо Цензор тобі не такий - якого хера ти сюди приперлось .? Дивись своїх - скабєйчиху чи соловйова .
Где угрозы конфискации имущества? - У кого есть нормальное имущество, тот убегать не будет, тот себе купит бронь
**************
- Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое удовольствие. ( ) Один мой знакомый переходил недавно границу, он живет в Славуте, с нашей стороны, а родители его жены - с той стороны. По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Этот знакомый посидел дня три один и видит - дело плохо: обеда нет, в комнате грязно, и решил помириться. Вышел ночью и пошел через границу к тестю. Тут его пограничники и взяли, пришили дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. Теперь, говорят, жена прибежала назад, дура, а муж в допре сидит. Она ему передачу носит…
P.S. Варто зайти в будь-яку гілку на форумі, а особливо тему втікачів за кордон, то в кожній набігає десяток круків
я спеціально заходжу на подібні теми щоб пересвідчитись - подоляківська ботоферма працює. це ж стільки грошей вкрадених з бюджету витрачається на отаких радєтєлєй за отєчество накшлат вас.
так отож не патякай
Насправді це вже зовсім не смішно, якщо використовують таку техніку для втечі з країни, так може дійти і до Леопардів з Абрамсами...
І звісно винні лише ті кляті ухилянти, а до виродків, які обкрадають державу в останні часи, питань немає. До сотень тисяч ухилянтів у формі, які давали присягу на вірність українському народу, питань немає. До самих тцкшників, яких взагалі немає бути, але які пакують людей в автозаки ногами, питань немає. До генералів, які закидують фронт м'ясом, як тому вчились ще у радянській школі, питань немає.
Ми не в рабовласницькому періоді і навіть не в середьовіччі. Не буде поваги до людини і до його майбутнього - не буде країни.
Мабуть, тих кріпаків колись хазяї (етнічно чужі, як і зараз) теж ненавиділи, називали ухилянтами, виставляли пригодованих гайдуків для вилову, катували. Але в народній творчості є однозначно позитивне ставлення до тих, хто не скорявся кріпацькій системі і не приймав на себе статус раба.
І тому зйобщики валять в Європку де податки на державні нужди в рази вище за українські ? ))) Це і є воля? Воля утримувати армії чужих країн?
дякуючи отій "європці" ( у, як ти гнида її ненавидиш) ми до сих пір відбиваємся від рашистської нечисті. ви подоляківські вже склали про себе враження - працювати на зелених можуть лише кончена мразота
Можна відразу в спецназ брати.
Наші завжди щось до опрацюють на противагу.