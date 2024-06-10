УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11400 відвідувачів онлайн
Новини
30 229 193
Угорщина (2151) кордон (4641) порушення (603) ухилянти (719)

Автомобіль ГАЗ-66 з чорними номерами прорвав українсько-угорський кордон, 32 порушники затримані в Угорщині (оновлено). ФОТО

Автомобіль ГАЗ-66 з чорними військовими номерами прорвав українсько-угорський кордон - 32 особи затримані в Угорщині. Про це пише у телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, із поінформованих джерел йому надійшла інформація про інцидент на українсько-угорському кордоні.

За словами журналіста, подія сталась вчора, 9 червня. Наші прикордонники виявили доріжку слідів від транспортного засобу на контрольно-слідовій смузі, що вказувала на перетин державного кордону в районі 225-го прикордонного знаку. Інцидент стався на ділянці "Косино" та "Велика Бийгань".

На місце події було направлено патруль для пошуку порушників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники не фіксують зростання кількості спроб незаконно перетнути кордон після прийняття закону про мобілізацію

"Відеокамери зафіксували, що вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами "4736 А1" рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився не військовим. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його покинули", - йдеться у повідомленні.

Пізніше угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш. Подробиці з угорського боку та подальша доля затриманих наразі уточнюються.

Газ прорав кордон на Закарпатті
Газ прорав кордон на Закарпатті
Газ прорав кордон на Закарпатті

Згодом цю інформацію підтвердила "Громадському" речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

За її словами, подія сталася вдень 9 червня: фігуранти "тараном їхали" через ділянку на кордоні, у полі.

Федорова також зазначила, що рух вантажівки, на якій проглядалися військові номерні знаки, в бік кордону через поле зафіксували за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля "в бік суміжної країни", каже речниця.

У ході перевірки не встановлено приналежність автомобіля до військових формувань.

Надалі суміжна сторона (імовірно, Угорщина) повідомила про виявлення вантажівки та затримання 32 громадян України.

Окрім цього, прикордонники України затримали кількох людей, які можуть бути причетні до незаконного переміщення фігурантів через кордон. З ними проводять "фільтраційно-перевіркові заходи".

глагола скрін

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
авіацію підключить, КАБи скидувати, всіх розстріляти, ніхто не вирвиться
показати весь коментар
10.06.2024 09:39
+23
Тобі ж нижче написали. Бояться воювати, хай окопи риють. Дадуть захисникам хоч якийсь фізичний відпочинок.
показати весь коментар
10.06.2024 09:44
+15
Почти уверен что за толстенькую пачку денег их попросили на 15 минут закрыть глаза. Знакомый когда то работал на границе, расказывал что все делается с согласия начальника погранзаставы а тот по звонку с Киева.. То же самое на таможне творится. Чуть ли не каждый день знакомые сотрудники оказываются за границей.
показати весь коментар
10.06.2024 09:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
дужан ти сам де будуєш споруди фортифікаційні подолякоскот?
показати весь коментар
10.06.2024 13:16 Відповісти
Були ,ще люди ,які стріляли ззаду . "Заградотряди" називалися
показати весь коментар
10.06.2024 09:45 Відповісти
Коля шніцель з корешами на закупи поїхав .
показати весь коментар
10.06.2024 09:44 Відповісти
Коля так не їздить, у нього ескорт з мигалками, погранці честь віддають при перетину кордону
показати весь коментар
10.06.2024 09:49 Відповісти
Коля котлета
показати весь коментар
10.06.2024 09:52 Відповісти
Нарешті гарнізон мукачевського укріпрайону під командуванням Колі Катлєти почав наступ на Будапешт!
показати весь коментар
10.06.2024 09:48 Відповісти
Ніхто їх не поверне, автомобіль використали як прикриття, як бачимо вдало.
показати весь коментар
10.06.2024 09:48 Відповісти
тільки вчора ж казали, що закон покращив ситуацію на кордоні і втікачів немає, а он воно як на справді
показати весь коментар
10.06.2024 09:52 Відповісти
це не втікачі, це прориванти
показати весь коментар
10.06.2024 09:54 Відповісти
Якщо то були місцеві з угорськими паспортами, то ніхто їх не видасть. Хоча швидше всього навіть людей з інших областей не будуть депопртувати.
показати весь коментар
10.06.2024 09:57 Відповісти
Громадяни України- заявили угорські прикордонники
показати весь коментар
10.06.2024 12:25 Відповісти
Так это ж вы, русские, дохните как мухи за своего наивеликого в чужой стране.
А украинцы защищают свой дом от агрессора, разве нет?
показати весь коментар
10.06.2024 10:16 Відповісти
Це в тебе проблеми з головою , україномовне кацапське бидло .
Якщо Цензор тобі не такий - якого хера ти сюди приперлось .? Дивись своїх - скабєйчиху чи соловйова .
показати весь коментар
10.06.2024 10:31 Відповісти
Прикол в том, что личности всех кто уходит за кордон там устанавливают. И передают нашим спецслужбам для сверки данных. Где решения судов по этим ухилянтам? Где угрозы уголовного преследования? Где угрозы конфискации имущества?
показати весь коментар
10.06.2024 10:04 Відповісти
Где угрозы уголовного преследования? - Кто туда уехал уже не планирует возвращаться
Где угрозы конфискации имущества? - У кого есть нормальное имущество, тот убегать не будет, тот себе купит бронь
показати весь коментар
10.06.2024 10:50 Відповісти
Кто туда уехал уже не планирует возвращаться
**************
показати весь коментар
10.06.2024 14:14 Відповісти
И вообще последний город-это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана (с)
показати весь коментар
10.06.2024 14:23 Відповісти
сторм уа підароязике ти на на паРаші
показати весь коментар
10.06.2024 13:13 Відповісти
Не, я в Украине родился, и проживаю.
показати весь коментар
10.06.2024 13:19 Відповісти
Это первая ласточка, сейчас "ухилянти" и СЗЧшники будут сбиваться во взвода и роты по армейскому принципу и совместными усилиями прорывать западный кордон,-это будет и дешевле и эффективней, а за кордоном будут просить политическое убежище.
показати весь коментар
10.06.2024 10:11 Відповісти
якщо влада не зміниться то скоріше всього так і буде. хоча з такою рішучістю могли би долучиттися до зміни влади. адже перезидент вже давно просрочений
показати весь коментар
12.06.2024 08:15 Відповісти
32 *10 =320 к. (!) шишига дивиться на брабус як на гівно )
показати весь коментар
10.06.2024 10:12 Відповісти
Попросять політичного притулку в Орбана і отримають карту мігранта...Це поганий приклад для української влади бо тепер почнуть тікати та проривати кордони і всіх не зупиниш. А вже яка кількість перейшла кордони та перепливла Тису нам і не кажуть.Цифра на десятки тисяч бо ловлять одиниці і потім піарять.
показати весь коментар
10.06.2024 10:14 Відповісти
Так. Приклад поганий. Тому наступного разу великокаліберний кулемет у руках прикордонника допоможе вирішити проблему.
показати весь коментар
10.06.2024 10:21 Відповісти
А ще міни треба протипіхотні і приховані з капканами та коликами ямами.Валить треба всіх без вибору.Мертвий ухилянт-хороший ухилянт.
показати весь коментар
10.06.2024 10:31 Відповісти
Ви погляньте на цього пенсіонера-провокатора - прикордоннику кулемет пропонує. аби міжнародна спільнота припинила допомогу Україні.
показати весь коментар
12.06.2024 08:17 Відповісти
В Румунію через кордон Чернівеччини втекло дуже багато наріду бо там легше перейти і румунські прикордоники не дуже злі як польські.За блок сигарет чи літр горілки румуни стають не дуже видящі.
показати весь коментар
10.06.2024 10:17 Відповісти
Дякую за наводку, йду пакувать чемодани
показати весь коментар
10.06.2024 10:47 Відповісти
Остап надел на голые ноги апельсинные штиблеты, прошелся по комнате и начал:

- Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое удовольствие. ( ) Один мой знакомый переходил недавно границу, он живет в Славуте, с нашей стороны, а родители его жены - с той стороны. По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Этот знакомый посидел дня три один и видит - дело плохо: обеда нет, в комнате грязно, и решил помириться. Вышел ночью и пошел через границу к тестю. Тут его пограничники и взяли, пришили дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. Теперь, говорят, жена прибежала назад, дура, а муж в допре сидит. Она ему передачу носит…
показати весь коментар
10.06.2024 14:48 Відповісти
Це все ясно. Тільки не можу зрозуміти, як в ГАЗон 32 людини влізли?
показати весь коментар
10.06.2024 10:18 Відповісти
Такі як ти в сраку без мила влізуть, аби втікти. Так що твої ментальні колеги не дуже переймалися лягати штабелями у вантажівці.
показати весь коментар
10.06.2024 10:23 Відповісти
Піддон поц міхал ти чого **** дєрьмака така агресивна?
показати весь коментар
10.06.2024 13:17 Відповісти
Там кунг на фото.
показати весь коментар
10.06.2024 10:30 Відповісти
Легко! У нас на срочній службі в тентований Урал 60 з гаком чоловік впихалось.
показати весь коментар
10.06.2024 10:38 Відповісти
Перейшовши кордон ухилянти приходять в місцеві органи управління а звідти в міграційну службу і отримують карту мігранта та напрвленя на роботу в основному на ферми.
показати весь коментар
10.06.2024 10:20 Відповісти
Краше крутити хвости на фермi, нiж валятись в канавi
показати весь коментар
10.06.2024 10:50 Відповісти
А точно такі кордони потрібні з країнами ЄС? Бо з кацапами і близько таких нема і не було... Може закони і їх виконання, рівень життя, мають тримати людей в країні, а колючий дріт - для злочинців у тюрмах? В Ізраїлі так само тримають кордони, що з Америки прилітають громадяни захищати свою країну?
показати весь коментар
10.06.2024 10:24 Відповісти
В Ізраїль прилітають громадяни бо там карне переслідування за порушення мобілізації. Але кількість ухилянтів там на рівні 15%. От і рахуй.
показати весь коментар
10.06.2024 11:13 Відповісти
В Ізраїлі за кожен навіть мікропрооб з втратами, негайний розбір ситуації і наказування винних, а не лемент - дайте ще людей. Бо один зламався, а другий загубився - не канає, пиндуй в каталажку раз не вмієш керувати. Відповідальність всіх і за все, в першу чергу - тих хто посилає, а не тих хто йде. Відправив ТЦК непридатного, вмер він на шикування - Тцк і Влк притягувати, а не командира частини тягати... А то винен, той хто пішов, тому і не йдуть....
показати весь коментар
10.06.2024 13:42 Відповісти
схоже на те. нетаньяху закрив очі на дані розвідки з підготовки терактів, то вимагають відставки і суду. А в нас розмінували всі прикрдонні переходи, послабили армію і не виробляли озброєння і нічого.
показати весь коментар
12.06.2024 08:22 Відповісти
Циганський табір на весілля їхав)))
показати весь коментар
10.06.2024 10:25 Відповісти
терміново збільшити чисельність прикордонників на 15 000 ліц
показати весь коментар
10.06.2024 10:26 Відповісти
И ров с крокодилами
показати весь коментар
10.06.2024 10:57 Відповісти
Етнічні угорці та румуни вже давно дали драпака на свою рідну сторону а тепер підтягуються всі інші нацональності.В селах знайти мужика менше 60+ проблема.Одих ТЦК забрали а другі ще до війни працювали за кордоном і хто ще ховається по базникам та схронам тепер біжать в сусідні країни як тільки є можливість.А скільки вже є дезертирів ЗСУ є таємниця але їх вже тисячі є то це факт.
показати весь коментар
10.06.2024 10:28 Відповісти
Ви "Крук" спеціально обрали, натякаючи на свій стиль подачі інформації - чи ви по життю такий?

P.S. Варто зайти в будь-яку гілку на форумі, а особливо тему втікачів за кордон, то в кожній набігає десяток круків
показати весь коментар
10.06.2024 10:42 Відповісти
Ще трохи і начнуть призивати 18 річних і 60+бо окопи пустіють а поповнити втрати буде ніким.До жінок теж черга підходить тихенько.
показати весь коментар
10.06.2024 10:34 Відповісти
Охотілісь -отдихалі, заблуділісь... Орбан би їй т. Путіну віддав...
показати весь коментар
10.06.2024 10:35 Відповісти
Отправляйте им в догонку всех их родственников пенсионеров.Почему я им пенсии с своего зароботка должен платить? Пусть угорцы им пенсии платят.
показати весь коментар
10.06.2024 10:38 Відповісти
а воевать за нас тоже европейский налогоплательщик пойдет? если нет то пора прекратить эту хуцпу - всех ухилянтов депортировать в Украину.
показати весь коментар
10.06.2024 12:24 Відповісти
а ваєвать за вас пайдьотє ви. за країну воюють патріоти без всяких бусифікацій. І їм би хотілося поваги з боку влади і доброго забезпечення. і розумних відпусток для відновлення.
я спеціально заходжу на подібні теми щоб пересвідчитись - подоляківська ботоферма працює. це ж стільки грошей вкрадених з бюджету витрачається на отаких радєтєлєй за отєчество накшлат вас.
показати весь коментар
12.06.2024 08:27 Відповісти
замість того щоб "спеціально заходити" - іди і спеціально запишись добровольцем, як я. а тоді як свою убдшку чесно заробиш - будеш патякати хто і як воюватиме
показати весь коментар
12.06.2024 09:18 Відповісти
а чи знаєш ти - скількох москалів я голими руками задушив? а ще... А ще... а ти в танку горів? нє?
так отож не патякай
показати весь коментар
12.06.2024 12:28 Відповісти
Пора призивати тих кому вже 60+..Це вигідно тим що зменшится кількість пенсіонерів і буде кому в окопі сидіти. А чого тут думати.чи вмирати в ліжку рано чи пізно чи вмерти принісши користь державі .
показати весь коментар
10.06.2024 10:42 Відповісти
А ещё лучше, всему миру, всем странам договориться и ввести закон, что воевать могут лишь люди от 60ти и выше. В срочную армию призыв тоже только с 60ти лет. Когда типа лучшие годы прошли, новое поколение выростил, на ноги поставил, хрен не стоит, бабы в прошлом, жить уже немного осталось и прочее. Т.е. всё логически обоснованно)) Вот только тогда бы войн никаких и не было бы. Ибо хрен ты их, "суровых и воинственных" дедков , заставишь воевать. Они всё больше попризывать других идти умирать, "поболеть" за своих, со своего пропёрженного дивана... и не более того.
показати весь коментар
10.06.2024 11:13 Відповісти
і бажано 60+ бабів! від них менша користь, а живуть вони довше
показати весь коментар
10.06.2024 11:15 Відповісти
Шишарік-ухилянт?)
Насправді це вже зовсім не смішно, якщо використовують таку техніку для втечі з країни, так може дійти і до Леопардів з Абрамсами...
І звісно винні лише ті кляті ухилянти, а до виродків, які обкрадають державу в останні часи, питань немає. До сотень тисяч ухилянтів у формі, які давали присягу на вірність українському народу, питань немає. До самих тцкшників, яких взагалі немає бути, але які пакують людей в автозаки ногами, питань немає. До генералів, які закидують фронт м'ясом, як тому вчились ще у радянській школі, питань немає.
показати весь коментар
10.06.2024 10:54 Відповісти
От за ті гроші, а с кожного вже не меньше 10 тис. дол., можна було найняти декілька десятків найманців з Африки. Так не - проголосували за клоуна і втікають - а хто буде без ліній оборони захищати дерьмака та зеленского - добровольці вже скінчились. безумна вже натякає шо прийшла черга наймати генералів з Росії - ну а з відки ще, бо своїх треба на комісію.
показати весь коментар
10.06.2024 10:57 Відповісти
Якщо в країні існує беззаконня, вибірковий суд і беспредел то норма, то такі прориви є частиною цього стану. Ми народжуємось щоб вмирати, і тут не питання ссикун чи ні. Питання, як померти. Оскільки помирти епілептіком в ТЦК не є до вподоби, маємо що маємо. Крана хоче грати в кошки-мишки, мусить розуміти що з іншого боку почали грати також і що якщо мишок стане більше вони можуть завадити і самого кота. І з цим нічого не поробиш. Так зроблено світ. Влада обрала цей метод, має бути готовою і до контрдії.
Ми не в рабовласницькому періоді і навіть не в середьовіччі. Не буде поваги до людини і до його майбутнього - не буде країни.
показати весь коментар
10.06.2024 11:13 Відповісти
Так, у нас суцільні епілептики, які усі помирають !
показати весь коментар
10.06.2024 12:32 Відповісти
Колись кріпаки тікали з рабства на Січ. Тепер тікають на Захід.
Мабуть, тих кріпаків колись хазяї (етнічно чужі, як і зараз) теж ненавиділи, називали ухилянтами, виставляли пригодованих гайдуків для вилову, катували. Але в народній творчості є однозначно позитивне ставлення до тих, хто не скорявся кріпацькій системі і не приймав на себе статус раба.
показати весь коментар
10.06.2024 11:31 Відповісти
Ви читали "Дорогою ціною"??
показати весь коментар
10.06.2024 12:25 Відповісти
ти ухилянтик все переплутав. На Січ тікали люди які хотіли бути воїнами а не свинопасами, а зараз готові бути свинопасами в ЄС тільки б не воювати за свою країну.
показати весь коментар
10.06.2024 12:28 Відповісти
нічого він не перепутав. Поляки експлуатували селянство і за їх рахунок годували своє воїнство. Втікачі, яких приймали в січовики не всі були лише воїнами. спрочатку джура, потрібно було прийняти участь у якійсь битві чи грабунку в татар. А вже коли в тебе появилися гроші, то ти міг мати і хутір на вільних землях і міг прийняти там втікачів з панщини, як вільних найманих. Воля - це основний лозунг січі а не віськова справа.
показати весь коментар
12.06.2024 08:35 Відповісти
"Поляки експлуатували селянство і за їх рахунок годували своє воїнство"

І тому зйобщики валять в Європку де податки на державні нужди в рази вище за українські ? ))) Це і є воля? Воля утримувати армії чужих країн?
показати весь коментар
12.06.2024 09:15 Відповісти
у тримуй свою, чого сидиш днями на цензорі а не працюєш?
дякуючи отій "європці" ( у, як ти гнида її ненавидиш) ми до сих пір відбиваємся від рашистської нечисті. ви подоляківські вже склали про себе враження - працювати на зелених можуть лише кончена мразота
показати весь коментар
12.06.2024 12:33 Відповісти
Аналогія явно невдала. Зараз війна. На нас напали.
показати весь коментар
10.06.2024 12:34 Відповісти
Психічна хвороба, - "патологічне бажання втекти з рабства". )))
показати весь коментар
10.06.2024 14:57 Відповісти
Продажные там и погранцы и таможня,погранцов на ротацию куда нибудь под Харьков
показати весь коментар
10.06.2024 11:32 Відповісти
Готовый взвод штурмовиков.
показати весь коментар
10.06.2024 11:52 Відповісти
призивний вік треба підняти до 65 бо це десь вік виходу на пенсію в ЄС. Основні втрати не від куль а від снарядів, кабів, тощо. Як казав комбат, основна робота піхотинця спостерігати і доповідати, а це саме робота для наших пенсів (їм сподобається якщо бойові будуть виплачувати).
показати весь коментар
10.06.2024 12:05 Відповісти
Це якщо їх на автобусах до передка підвозити.
показати весь коментар
10.06.2024 12:36 Відповісти
Бойові бабульки з лавочок біля під'їздів можуть влаштовувати епічні баталії.
Можна відразу в спецназ брати.

показати весь коментар
10.06.2024 15:04 Відповісти
Замінуйте кордон і все
показати весь коментар
10.06.2024 13:21 Відповісти
Це вже підхід колективний. Тепер ефективніше групами переходити кордон. Наврядчи, фінансування в камери та дрони щось змінить.
Наші завжди щось до опрацюють на противагу.
показати весь коментар
10.06.2024 16:48 Відповісти
Прикордонники як і митники беруть гроші і не малі перевірити майновий стан всієї рідні будете здивовані не те слово ох ші як вони живуть
показати весь коментар
10.06.2024 18:17 Відповісти
Кто-то неплохо поднял денег, если учитывать что с человека берут около 20 штук.
показати весь коментар
10.06.2024 22:26 Відповісти
Это "последователи"хрипатого клоуна так рвались защищать Украину,что даже на венгерскую границу не обратили внимания.Настоящие херои которым венгры не дали выполнить свой долг по защите своих граждан и своей земли в своей стране. Они теперь будут бороться с рашистами как бывший советник президента Люся Арестович за границей Украины?
показати весь коментар
11.06.2024 08:51 Відповісти
Следующая партия применит дроны . Ну на крайняк воздушный шар или Ан-2 кукурузник .Запасаемся покорном ,смотрим !
показати весь коментар
11.06.2024 11:51 Відповісти
От і прибуло поповнення для ЗСУ - цілих три повноцінних відділень. Тільки треба визволити з мадьярського полону і в бій.
показати весь коментар
11.06.2024 20:18 Відповісти
Зелена плєсєнь привела країну від масових черг добровольців у військомати до масової втечі людей від цієї влади. Тікають навіть втрачаючи своє життя в Тисі і в горах.
показати весь коментар
11.06.2024 20:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 