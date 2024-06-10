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Венгрия (1836) граница (5146) нарушения (946) уклонисты (651)

Автомобиль ГАЗ-66 с черными номерами прорвал украино-венгерскую границу, 32 нарушителя задержаны в Венгрии, - журналист Глагола. ФОТО

Автомобиль ГАЗ-66 с черными военными номерами прорвал украинско-венгерскую границу - 32 человека задержаны в Венгрии. Об этом пишет в телеграмм-канале журналист Виталий Глагола, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из информированных источников ему поступила информация об инциденте на украинско-венгерской границе.

По словам журналиста, событие произошло вчера, 9 июня. Наши пограничники обнаружили дорожку следов от транспортного средства на контрольно-следовой полосе, которая указывала на пересечение государственной границы в районе 225-го пограничного знака. Инцидент произошел на участке "Косино" и "Большая Быйгань".

На место происшествия был направлен патруль для поиска нарушителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники обнаружили на склоне горы Пип Иван Мармаросский, у границы с Румынией, очередное тело мужчины без признаков жизни. ФОТО

"Видеокамеры зафиксировали, что грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами "4736 А1" двигался с полевой дороги через поле в направлении границы. Проверка показала, что это транспортное средство не состоит на учете воинских частей и оказался не военным. Впоследствии автомобиль был найден на венгерской стороне, а все пассажиры его покинули", - говорится в сообщении.

Позже венгерская полиция сообщила о задержании 32 человек на окраине села Барабаш. Подробности с венгерской стороны и дальнейшая судьба задержанных пока уточняются.

Газ прорав кордон на Закарпатті
Газ прорав кордон на Закарпатті
Газ прорав кордон на Закарпатті

глагола скрін
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Топ комментарии
+31
авіацію підключить, КАБи скидувати, всіх розстріляти, ніхто не вирвиться
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10.06.2024 09:39
+23
Тобі ж нижче написали. Бояться воювати, хай окопи риють. Дадуть захисникам хоч якийсь фізичний відпочинок.
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10.06.2024 09:44
+15
Почти уверен что за толстенькую пачку денег их попросили на 15 минут закрыть глаза. Знакомый когда то работал на границе, расказывал что все делается с согласия начальника погранзаставы а тот по звонку с Киева.. То же самое на таможне творится. Чуть ли не каждый день знакомые сотрудники оказываются за границей.
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10.06.2024 09:46
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дужан ти сам де будуєш споруди фортифікаційні подолякоскот?
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10.06.2024 13:16 Ответить
Були ,ще люди ,які стріляли ззаду . "Заградотряди" називалися
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10.06.2024 09:45 Ответить
Коля шніцель з корешами на закупи поїхав .
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10.06.2024 09:44 Ответить
Коля так не їздить, у нього ескорт з мигалками, погранці честь віддають при перетину кордону
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10.06.2024 09:49 Ответить
Коля котлета
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10.06.2024 09:52 Ответить
Нарешті гарнізон мукачевського укріпрайону під командуванням Колі Катлєти почав наступ на Будапешт!
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10.06.2024 09:48 Ответить
Ніхто їх не поверне, автомобіль використали як прикриття, як бачимо вдало.
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10.06.2024 09:48 Ответить
тільки вчора ж казали, що закон покращив ситуацію на кордоні і втікачів немає, а он воно як на справді
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10.06.2024 09:52 Ответить
це не втікачі, це прориванти
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10.06.2024 09:54 Ответить
Якщо то були місцеві з угорськими паспортами, то ніхто їх не видасть. Хоча швидше всього навіть людей з інших областей не будуть депопртувати.
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10.06.2024 09:57 Ответить
Громадяни України- заявили угорські прикордонники
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10.06.2024 12:25 Ответить
Так это ж вы, русские, дохните как мухи за своего наивеликого в чужой стране.
А украинцы защищают свой дом от агрессора, разве нет?
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10.06.2024 10:16 Ответить
Це в тебе проблеми з головою , україномовне кацапське бидло .
Якщо Цензор тобі не такий - якого хера ти сюди приперлось .? Дивись своїх - скабєйчиху чи соловйова .
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10.06.2024 10:31 Ответить
Прикол в том, что личности всех кто уходит за кордон там устанавливают. И передают нашим спецслужбам для сверки данных. Где решения судов по этим ухилянтам? Где угрозы уголовного преследования? Где угрозы конфискации имущества?
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10.06.2024 10:04 Ответить
Где угрозы уголовного преследования? - Кто туда уехал уже не планирует возвращаться
Где угрозы конфискации имущества? - У кого есть нормальное имущество, тот убегать не будет, тот себе купит бронь
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10.06.2024 10:50 Ответить
Кто туда уехал уже не планирует возвращаться
**************
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10.06.2024 14:14 Ответить
И вообще последний город-это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана (с)
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10.06.2024 14:23 Ответить
сторм уа підароязике ти на на паРаші
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10.06.2024 13:13 Ответить
Не, я в Украине родился, и проживаю.
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10.06.2024 13:19 Ответить
Это первая ласточка, сейчас "ухилянти" и СЗЧшники будут сбиваться во взвода и роты по армейскому принципу и совместными усилиями прорывать западный кордон,-это будет и дешевле и эффективней, а за кордоном будут просить политическое убежище.
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10.06.2024 10:11 Ответить
якщо влада не зміниться то скоріше всього так і буде. хоча з такою рішучістю могли би долучиттися до зміни влади. адже перезидент вже давно просрочений
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12.06.2024 08:15 Ответить
32 *10 =320 к. (!) шишига дивиться на брабус як на гівно )
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10.06.2024 10:12 Ответить
Попросять політичного притулку в Орбана і отримають карту мігранта...Це поганий приклад для української влади бо тепер почнуть тікати та проривати кордони і всіх не зупиниш. А вже яка кількість перейшла кордони та перепливла Тису нам і не кажуть.Цифра на десятки тисяч бо ловлять одиниці і потім піарять.
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10.06.2024 10:14 Ответить
Так. Приклад поганий. Тому наступного разу великокаліберний кулемет у руках прикордонника допоможе вирішити проблему.
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10.06.2024 10:21 Ответить
А ще міни треба протипіхотні і приховані з капканами та коликами ямами.Валить треба всіх без вибору.Мертвий ухилянт-хороший ухилянт.
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10.06.2024 10:31 Ответить
Ви погляньте на цього пенсіонера-провокатора - прикордоннику кулемет пропонує. аби міжнародна спільнота припинила допомогу Україні.
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12.06.2024 08:17 Ответить
В Румунію через кордон Чернівеччини втекло дуже багато наріду бо там легше перейти і румунські прикордоники не дуже злі як польські.За блок сигарет чи літр горілки румуни стають не дуже видящі.
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10.06.2024 10:17 Ответить
Дякую за наводку, йду пакувать чемодани
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10.06.2024 10:47 Ответить
Остап надел на голые ноги апельсинные штиблеты, прошелся по комнате и начал:

- Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое удовольствие. ( ) Один мой знакомый переходил недавно границу, он живет в Славуте, с нашей стороны, а родители его жены - с той стороны. По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Этот знакомый посидел дня три один и видит - дело плохо: обеда нет, в комнате грязно, и решил помириться. Вышел ночью и пошел через границу к тестю. Тут его пограничники и взяли, пришили дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. Теперь, говорят, жена прибежала назад, дура, а муж в допре сидит. Она ему передачу носит…
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10.06.2024 14:48 Ответить
Це все ясно. Тільки не можу зрозуміти, як в ГАЗон 32 людини влізли?
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10.06.2024 10:18 Ответить
Такі як ти в сраку без мила влізуть, аби втікти. Так що твої ментальні колеги не дуже переймалися лягати штабелями у вантажівці.
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10.06.2024 10:23 Ответить
Піддон поц міхал ти чого **** дєрьмака така агресивна?
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10.06.2024 13:17 Ответить
Там кунг на фото.
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10.06.2024 10:30 Ответить
Легко! У нас на срочній службі в тентований Урал 60 з гаком чоловік впихалось.
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10.06.2024 10:38 Ответить
Перейшовши кордон ухилянти приходять в місцеві органи управління а звідти в міграційну службу і отримують карту мігранта та напрвленя на роботу в основному на ферми.
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10.06.2024 10:20 Ответить
Краше крутити хвости на фермi, нiж валятись в канавi
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10.06.2024 10:50 Ответить
А точно такі кордони потрібні з країнами ЄС? Бо з кацапами і близько таких нема і не було... Може закони і їх виконання, рівень життя, мають тримати людей в країні, а колючий дріт - для злочинців у тюрмах? В Ізраїлі так само тримають кордони, що з Америки прилітають громадяни захищати свою країну?
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10.06.2024 10:24 Ответить
В Ізраїль прилітають громадяни бо там карне переслідування за порушення мобілізації. Але кількість ухилянтів там на рівні 15%. От і рахуй.
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10.06.2024 11:13 Ответить
В Ізраїлі за кожен навіть мікропрооб з втратами, негайний розбір ситуації і наказування винних, а не лемент - дайте ще людей. Бо один зламався, а другий загубився - не канає, пиндуй в каталажку раз не вмієш керувати. Відповідальність всіх і за все, в першу чергу - тих хто посилає, а не тих хто йде. Відправив ТЦК непридатного, вмер він на шикування - Тцк і Влк притягувати, а не командира частини тягати... А то винен, той хто пішов, тому і не йдуть....
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10.06.2024 13:42 Ответить
схоже на те. нетаньяху закрив очі на дані розвідки з підготовки терактів, то вимагають відставки і суду. А в нас розмінували всі прикрдонні переходи, послабили армію і не виробляли озброєння і нічого.
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12.06.2024 08:22 Ответить
Циганський табір на весілля їхав)))
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10.06.2024 10:25 Ответить
терміново збільшити чисельність прикордонників на 15 000 ліц
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10.06.2024 10:26 Ответить
И ров с крокодилами
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10.06.2024 10:57 Ответить
Етнічні угорці та румуни вже давно дали драпака на свою рідну сторону а тепер підтягуються всі інші нацональності.В селах знайти мужика менше 60+ проблема.Одих ТЦК забрали а другі ще до війни працювали за кордоном і хто ще ховається по базникам та схронам тепер біжать в сусідні країни як тільки є можливість.А скільки вже є дезертирів ЗСУ є таємниця але їх вже тисячі є то це факт.
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10.06.2024 10:28 Ответить
Ви "Крук" спеціально обрали, натякаючи на свій стиль подачі інформації - чи ви по життю такий?

P.S. Варто зайти в будь-яку гілку на форумі, а особливо тему втікачів за кордон, то в кожній набігає десяток круків
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10.06.2024 10:42 Ответить
Ще трохи і начнуть призивати 18 річних і 60+бо окопи пустіють а поповнити втрати буде ніким.До жінок теж черга підходить тихенько.
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10.06.2024 10:34 Ответить
Охотілісь -отдихалі, заблуділісь... Орбан би їй т. Путіну віддав...
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10.06.2024 10:35 Ответить
Отправляйте им в догонку всех их родственников пенсионеров.Почему я им пенсии с своего зароботка должен платить? Пусть угорцы им пенсии платят.
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10.06.2024 10:38 Ответить
а воевать за нас тоже европейский налогоплательщик пойдет? если нет то пора прекратить эту хуцпу - всех ухилянтов депортировать в Украину.
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10.06.2024 12:24 Ответить
а ваєвать за вас пайдьотє ви. за країну воюють патріоти без всяких бусифікацій. І їм би хотілося поваги з боку влади і доброго забезпечення. і розумних відпусток для відновлення.
я спеціально заходжу на подібні теми щоб пересвідчитись - подоляківська ботоферма працює. це ж стільки грошей вкрадених з бюджету витрачається на отаких радєтєлєй за отєчество накшлат вас.
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12.06.2024 08:27 Ответить
замість того щоб "спеціально заходити" - іди і спеціально запишись добровольцем, як я. а тоді як свою убдшку чесно заробиш - будеш патякати хто і як воюватиме
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12.06.2024 09:18 Ответить
а чи знаєш ти - скількох москалів я голими руками задушив? а ще... А ще... а ти в танку горів? нє?
так отож не патякай
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12.06.2024 12:28 Ответить
Пора призивати тих кому вже 60+..Це вигідно тим що зменшится кількість пенсіонерів і буде кому в окопі сидіти. А чого тут думати.чи вмирати в ліжку рано чи пізно чи вмерти принісши користь державі .
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10.06.2024 10:42 Ответить
А ещё лучше, всему миру, всем странам договориться и ввести закон, что воевать могут лишь люди от 60ти и выше. В срочную армию призыв тоже только с 60ти лет. Когда типа лучшие годы прошли, новое поколение выростил, на ноги поставил, хрен не стоит, бабы в прошлом, жить уже немного осталось и прочее. Т.е. всё логически обоснованно)) Вот только тогда бы войн никаких и не было бы. Ибо хрен ты их, "суровых и воинственных" дедков , заставишь воевать. Они всё больше попризывать других идти умирать, "поболеть" за своих, со своего пропёрженного дивана... и не более того.
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10.06.2024 11:13 Ответить
і бажано 60+ бабів! від них менша користь, а живуть вони довше
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10.06.2024 11:15 Ответить
Шишарік-ухилянт?)
Насправді це вже зовсім не смішно, якщо використовують таку техніку для втечі з країни, так може дійти і до Леопардів з Абрамсами...
І звісно винні лише ті кляті ухилянти, а до виродків, які обкрадають державу в останні часи, питань немає. До сотень тисяч ухилянтів у формі, які давали присягу на вірність українському народу, питань немає. До самих тцкшників, яких взагалі немає бути, але які пакують людей в автозаки ногами, питань немає. До генералів, які закидують фронт м'ясом, як тому вчились ще у радянській школі, питань немає.
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10.06.2024 10:54 Ответить
От за ті гроші, а с кожного вже не меньше 10 тис. дол., можна було найняти декілька десятків найманців з Африки. Так не - проголосували за клоуна і втікають - а хто буде без ліній оборони захищати дерьмака та зеленского - добровольці вже скінчились. безумна вже натякає шо прийшла черга наймати генералів з Росії - ну а з відки ще, бо своїх треба на комісію.
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10.06.2024 10:57 Ответить
Якщо в країні існує беззаконня, вибірковий суд і беспредел то норма, то такі прориви є частиною цього стану. Ми народжуємось щоб вмирати, і тут не питання ссикун чи ні. Питання, як померти. Оскільки помирти епілептіком в ТЦК не є до вподоби, маємо що маємо. Крана хоче грати в кошки-мишки, мусить розуміти що з іншого боку почали грати також і що якщо мишок стане більше вони можуть завадити і самого кота. І з цим нічого не поробиш. Так зроблено світ. Влада обрала цей метод, має бути готовою і до контрдії.
Ми не в рабовласницькому періоді і навіть не в середьовіччі. Не буде поваги до людини і до його майбутнього - не буде країни.
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10.06.2024 11:13 Ответить
Так, у нас суцільні епілептики, які усі помирають !
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10.06.2024 12:32 Ответить
Колись кріпаки тікали з рабства на Січ. Тепер тікають на Захід.
Мабуть, тих кріпаків колись хазяї (етнічно чужі, як і зараз) теж ненавиділи, називали ухилянтами, виставляли пригодованих гайдуків для вилову, катували. Але в народній творчості є однозначно позитивне ставлення до тих, хто не скорявся кріпацькій системі і не приймав на себе статус раба.
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10.06.2024 11:31 Ответить
Ви читали "Дорогою ціною"??
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10.06.2024 12:25 Ответить
ти ухилянтик все переплутав. На Січ тікали люди які хотіли бути воїнами а не свинопасами, а зараз готові бути свинопасами в ЄС тільки б не воювати за свою країну.
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10.06.2024 12:28 Ответить
нічого він не перепутав. Поляки експлуатували селянство і за їх рахунок годували своє воїнство. Втікачі, яких приймали в січовики не всі були лише воїнами. спрочатку джура, потрібно було прийняти участь у якійсь битві чи грабунку в татар. А вже коли в тебе появилися гроші, то ти міг мати і хутір на вільних землях і міг прийняти там втікачів з панщини, як вільних найманих. Воля - це основний лозунг січі а не віськова справа.
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12.06.2024 08:35 Ответить
"Поляки експлуатували селянство і за їх рахунок годували своє воїнство"

І тому зйобщики валять в Європку де податки на державні нужди в рази вище за українські ? ))) Це і є воля? Воля утримувати армії чужих країн?
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12.06.2024 09:15 Ответить
у тримуй свою, чого сидиш днями на цензорі а не працюєш?
дякуючи отій "європці" ( у, як ти гнида її ненавидиш) ми до сих пір відбиваємся від рашистської нечисті. ви подоляківські вже склали про себе враження - працювати на зелених можуть лише кончена мразота
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12.06.2024 12:33 Ответить
Аналогія явно невдала. Зараз війна. На нас напали.
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10.06.2024 12:34 Ответить
Психічна хвороба, - "патологічне бажання втекти з рабства". )))
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10.06.2024 14:57 Ответить
Продажные там и погранцы и таможня,погранцов на ротацию куда нибудь под Харьков
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10.06.2024 11:32 Ответить
Готовый взвод штурмовиков.
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10.06.2024 11:52 Ответить
призивний вік треба підняти до 65 бо це десь вік виходу на пенсію в ЄС. Основні втрати не від куль а від снарядів, кабів, тощо. Як казав комбат, основна робота піхотинця спостерігати і доповідати, а це саме робота для наших пенсів (їм сподобається якщо бойові будуть виплачувати).
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10.06.2024 12:05 Ответить
Це якщо їх на автобусах до передка підвозити.
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10.06.2024 12:36 Ответить
Бойові бабульки з лавочок біля під'їздів можуть влаштовувати епічні баталії.
Можна відразу в спецназ брати.

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10.06.2024 15:04 Ответить
Замінуйте кордон і все
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10.06.2024 13:21 Ответить
Це вже підхід колективний. Тепер ефективніше групами переходити кордон. Наврядчи, фінансування в камери та дрони щось змінить.
Наші завжди щось до опрацюють на противагу.
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10.06.2024 16:48 Ответить
Прикордонники як і митники беруть гроші і не малі перевірити майновий стан всієї рідні будете здивовані не те слово ох ші як вони живуть
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10.06.2024 18:17 Ответить
Кто-то неплохо поднял денег, если учитывать что с человека берут около 20 штук.
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10.06.2024 22:26 Ответить
Это "последователи"хрипатого клоуна так рвались защищать Украину,что даже на венгерскую границу не обратили внимания.Настоящие херои которым венгры не дали выполнить свой долг по защите своих граждан и своей земли в своей стране. Они теперь будут бороться с рашистами как бывший советник президента Люся Арестович за границей Украины?
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11.06.2024 08:51 Ответить
Следующая партия применит дроны . Ну на крайняк воздушный шар или Ан-2 кукурузник .Запасаемся покорном ,смотрим !
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11.06.2024 11:51 Ответить
От і прибуло поповнення для ЗСУ - цілих три повноцінних відділень. Тільки треба визволити з мадьярського полону і в бій.
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11.06.2024 20:18 Ответить
Зелена плєсєнь привела країну від масових черг добровольців у військомати до масової втечі людей від цієї влади. Тікають навіть втрачаючи своє життя в Тисі і в горах.
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11.06.2024 20:49 Ответить
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