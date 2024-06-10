Автомобиль ГАЗ-66 с черными номерами прорвал украино-венгерскую границу, 32 нарушителя задержаны в Венгрии, - журналист Глагола. ФОТО
Автомобиль ГАЗ-66 с черными военными номерами прорвал украинско-венгерскую границу - 32 человека задержаны в Венгрии. Об этом пишет в телеграмм-канале журналист Виталий Глагола, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, из информированных источников ему поступила информация об инциденте на украинско-венгерской границе.
По словам журналиста, событие произошло вчера, 9 июня. Наши пограничники обнаружили дорожку следов от транспортного средства на контрольно-следовой полосе, которая указывала на пересечение государственной границы в районе 225-го пограничного знака. Инцидент произошел на участке "Косино" и "Большая Быйгань".
На место происшествия был направлен патруль для поиска нарушителей.
"Видеокамеры зафиксировали, что грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами "4736 А1" двигался с полевой дороги через поле в направлении границы. Проверка показала, что это транспортное средство не состоит на учете воинских частей и оказался не военным. Впоследствии автомобиль был найден на венгерской стороне, а все пассажиры его покинули", - говорится в сообщении.
Позже венгерская полиция сообщила о задержании 32 человек на окраине села Барабаш. Подробности с венгерской стороны и дальнейшая судьба задержанных пока уточняются.
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А украинцы защищают свой дом от агрессора, разве нет?
Якщо Цензор тобі не такий - якого хера ти сюди приперлось .? Дивись своїх - скабєйчиху чи соловйова .
Где угрозы конфискации имущества? - У кого есть нормальное имущество, тот убегать не будет, тот себе купит бронь
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- Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое удовольствие. ( ) Один мой знакомый переходил недавно границу, он живет в Славуте, с нашей стороны, а родители его жены - с той стороны. По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Этот знакомый посидел дня три один и видит - дело плохо: обеда нет, в комнате грязно, и решил помириться. Вышел ночью и пошел через границу к тестю. Тут его пограничники и взяли, пришили дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. Теперь, говорят, жена прибежала назад, дура, а муж в допре сидит. Она ему передачу носит…
P.S. Варто зайти в будь-яку гілку на форумі, а особливо тему втікачів за кордон, то в кожній набігає десяток круків
я спеціально заходжу на подібні теми щоб пересвідчитись - подоляківська ботоферма працює. це ж стільки грошей вкрадених з бюджету витрачається на отаких радєтєлєй за отєчество накшлат вас.
так отож не патякай
Насправді це вже зовсім не смішно, якщо використовують таку техніку для втечі з країни, так може дійти і до Леопардів з Абрамсами...
І звісно винні лише ті кляті ухилянти, а до виродків, які обкрадають державу в останні часи, питань немає. До сотень тисяч ухилянтів у формі, які давали присягу на вірність українському народу, питань немає. До самих тцкшників, яких взагалі немає бути, але які пакують людей в автозаки ногами, питань немає. До генералів, які закидують фронт м'ясом, як тому вчились ще у радянській школі, питань немає.
Ми не в рабовласницькому періоді і навіть не в середьовіччі. Не буде поваги до людини і до його майбутнього - не буде країни.
Мабуть, тих кріпаків колись хазяї (етнічно чужі, як і зараз) теж ненавиділи, називали ухилянтами, виставляли пригодованих гайдуків для вилову, катували. Але в народній творчості є однозначно позитивне ставлення до тих, хто не скорявся кріпацькій системі і не приймав на себе статус раба.
І тому зйобщики валять в Європку де податки на державні нужди в рази вище за українські ? ))) Це і є воля? Воля утримувати армії чужих країн?
дякуючи отій "європці" ( у, як ти гнида її ненавидиш) ми до сих пір відбиваємся від рашистської нечисті. ви подоляківські вже склали про себе враження - працювати на зелених можуть лише кончена мразота
Можна відразу в спецназ брати.
Наші завжди щось до опрацюють на противагу.