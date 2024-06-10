Автомобиль ГАЗ-66 с черными номерами прорвал украино-венгерскую границу, 32 нарушителя задержаны в Венгрии, - журналист Глагола. ФОТО

Автомобиль ГАЗ-66 с черными военными номерами прорвал украинско-венгерскую границу - 32 человека задержаны в Венгрии. Об этом пишет в телеграмм-канале журналист Виталий Глагола, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из информированных источников ему поступила информация об инциденте на украинско-венгерской границе.

По словам журналиста, событие произошло вчера, 9 июня. Наши пограничники обнаружили дорожку следов от транспортного средства на контрольно-следовой полосе, которая указывала на пересечение государственной границы в районе 225-го пограничного знака. Инцидент произошел на участке "Косино" и "Большая Быйгань".

На место происшествия был направлен патруль для поиска нарушителей.

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"Видеокамеры зафиксировали, что грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами "4736 А1" двигался с полевой дороги через поле в направлении границы. Проверка показала, что это транспортное средство не состоит на учете воинских частей и оказался не военным. Впоследствии автомобиль был найден на венгерской стороне, а все пассажиры его покинули", - говорится в сообщении.

Позже венгерская полиция сообщила о задержании 32 человек на окраине села Барабаш. Подробности с венгерской стороны и дальнейшая судьба задержанных пока уточняются.









