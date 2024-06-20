Ежедневно задерживаем десятки людей, желающих незаконно пересечь границу, - глава МВД Клименко
Ежедневно правоохранители задерживают "десятки" украинцев, которые пытаются незаконно пересечь границу.
Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Мы говорим о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30. Мы говорим не только о людях, которые хотят переплыть Тису, но и о тех, кто на пунктах пропуска пытается пройти по поддельным документам", - сказал он.
Последних, по его словам, около 15%.
На вопрос о количестве мужчин призывного возраста, которые в период с начала большой войны пытались сбежать за границу, Клименко сказал, что "цифры закрыты".
