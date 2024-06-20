РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11784 посетителя онлайн
Новости
3 103 22

Ежедневно задерживаем десятки людей, желающих незаконно пересечь границу, - глава МВД Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Ежедневно правоохранители задерживают "десятки" украинцев, которые пытаются незаконно пересечь границу.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы говорим о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30. Мы говорим не только о людях, которые хотят переплыть Тису, но и о тех, кто на пунктах пропуска пытается пройти по поддельным документам", - сказал он.

Смотрите также: Замаскировался под "бабушку", чтобы незаконно добраться до Словакии: в поезде "Киев - Ужгород" задержали одессита, - ГПСУ. ВИДЕО

Последних, по его словам, около 15%.

На вопрос о количестве мужчин призывного возраста, которые в период с начала большой войны пытались сбежать за границу, Клименко сказал, что "цифры закрыты".

Автор: 

граница (5327) Клименко Игорь (430) уклонисты (1042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
При тому що закону , який забороняє перетин кордону -нема. Тобто незаконний цей цирк під керівництвом пересидента.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:30 Ответить
+18
показать весь комментарий
20.06.2024 20:24 Ответить
+13
У людей одне життя і вони хочуть нормально його прожити, а не вмерти чи скалічитись на війні за те, аби (якщо виживуть) існувати в холоді, темряві, бідності та безнадії решту свого життя, щоб забезпечувати комфортне існування Клименку і йому подібним ухилянтам в формі, які будують тут військово-поліцейський концтабір.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо, і своїх теж?
показать весь комментарий
20.06.2024 20:23 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2024 20:24 Ответить
Цим всім втікачам мабуть набридло жити в Зєліну епоху розкоші і багатства, тому й тікають до європейських злиднів.
А ефективни менеджер великого крадівництва Голик теж входить в те число?
показать весь комментарий
20.06.2024 20:28 Ответить
При тому що закону , який забороняє перетин кордону -нема. Тобто незаконний цей цирк під керівництвом пересидента.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:30 Ответить
ніць, як зірки *****, пікалов-байкер та інші , бо це табу...а ось коли побачу їх ще раз в кафе на Костянтинівський то натовчу їм іпало
показать весь комментарий
20.06.2024 20:32 Ответить
"Двіж тільки починається !"
показать весь комментарий
20.06.2024 20:36 Ответить
У людей одне життя і вони хочуть нормально його прожити, а не вмерти чи скалічитись на війні за те, аби (якщо виживуть) існувати в холоді, темряві, бідності та безнадії решту свого життя, щоб забезпечувати комфортне існування Клименку і йому подібним ухилянтам в формі, які будують тут військово-поліцейський концтабір.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:45 Ответить
Згоден.Багато людей розчарувалось,кажуть що не розуміють за що воювати,якщо нічого не міняється....Але,якщо прийдуть кацапи,все стане ще гірше,трупи будуть навколо
показать весь комментарий
20.06.2024 20:57 Ответить
Маленька совітська армія ніколи не переможе велику совітську армію, тому коли скінчиться м'ясо кацапи прийдуть, бо у них м'яса просто більше.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:36 Ответить
Не тільки.На жаль і інших ресурсів теж
показать весь комментарий
20.06.2024 22:18 Ответить
ссср 2:0

Это же позор какой то, докладывать о том, что люди не хотят жить в заключении.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:54 Ответить
Ну якщо законно не виходить, то намагаються незаконно.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:54 Ответить
Очільник мусарні має взагалі мовчати, так як ваш орган дискредитований в 0.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:56 Ответить
Сьогодні у Дніпрі стався випадок кричущого свавілля нардепа Миколи Тищенка - охоронці Тищенка скрутили та побили діючого військовослужбовця спецпідрозділу «KRAKEN» Дмитра Павлова просто серед білого дня

За попередньою інформацією Дмитро вступив в суперечку із Миколою Тищенко та його охороною, але чи є це підставою для того, щоб «спускати псів» на ветерана Української визвольної війни, причому в присутності дитини та дружини бійця?

https://t.me/operativnoZSU/149084?single
показать весь комментарий
20.06.2024 20:58 Ответить
Це ж каклєта недоторкана.. Їм можна все.. принаймі поки що.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:06 Ответить
Проте службісти ТЦК все це спостерігали у ... кущах з туалетним папером наготові. А казали, що вони пройшли майже всі фронт ! Проте свого побратима здали собакам тищенко
показать весь комментарий
20.06.2024 21:20 Ответить
Навіщо?
показать весь комментарий
20.06.2024 22:47 Ответить
НастоящІЄ бовдури завжди знайдуть собі роботу, аби бути при ... справах. Мені соромно за людей, які на посадах, а головою не думають. Тільки сракою. Або кийками.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:18 Ответить
Всіх ухилянтів-нелегалів треба розподіляти у концтабори, збирати у отряди и передавати нашим прикордонникам. Далі ці отряди перетвореються у штрафні роти і негайно відправляються штурмувати посадки.
показать весь комментарий
20.06.2024 23:10 Ответить
Кожна людина має сама розпоряджатися своїм життям та здоров'ям.
показать весь комментарий
21.06.2024 03:18 Ответить
 
 