Ежедневно задерживаем десятки людей, желающих незаконно пересечь границу, - глава МВД Клименко

Ежедневно правоохранители задерживают "десятки" украинцев, которые пытаются незаконно пересечь границу.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы говорим о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30. Мы говорим не только о людях, которые хотят переплыть Тису, но и о тех, кто на пунктах пропуска пытается пройти по поддельным документам", - сказал он.

Последних, по его словам, около 15%.

На вопрос о количестве мужчин призывного возраста, которые в период с начала большой войны пытались сбежать за границу, Клименко сказал, что "цифры закрыты".