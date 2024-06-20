Щодня затримуємо десятки людей, які хочуть незаконно перетнути кордон, - глава МВС Клименко

Щодня правоохоронці затримують "десятки" українців, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми говоримо про десятки людей щодня. Буває 10, буває 20, буває 30. Ми говоримо не тільки про людей, які хочуть переплисти Тису, але й про тих, хто на пунктах пропуску намагається пройти по підробних документах", – сказав він.

Останніх, за його словами, близько 15%.

На запитання щодо кількості чоловіків призовного віку, які у період із початку великої війни намагалися втекти за кордон, Клименко сказав, що "цифри закриті".