Щодня затримуємо десятки людей, які хочуть незаконно перетнути кордон, - глава МВС Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Щодня правоохоронці затримують "десятки" українців, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми говоримо про десятки людей щодня. Буває 10, буває 20, буває 30. Ми говоримо не тільки про людей, які хочуть переплисти Тису, але й про тих, хто на пунктах пропуску намагається пройти по підробних документах", – сказав він.

Останніх, за його словами, близько 15%.

На запитання щодо кількості чоловіків призовного віку, які у період із початку великої війни намагалися втекти за кордон, Клименко сказав, що "цифри закриті".

кордон (4862) Клименко Ігор (518) ухилянти (1113)
+19
При тому що закону , який забороняє перетин кордону -нема. Тобто незаконний цей цирк під керівництвом пересидента.
20.06.2024 20:30 Відповісти
+18
20.06.2024 20:24 Відповісти
+13
У людей одне життя і вони хочуть нормально його прожити, а не вмерти чи скалічитись на війні за те, аби (якщо виживуть) існувати в холоді, темряві, бідності та безнадії решту свого життя, щоб забезпечувати комфортне існування Клименку і йому подібним ухилянтам в формі, які будують тут військово-поліцейський концтабір.
20.06.2024 20:45 Відповісти
Шо, і своїх теж?
20.06.2024 20:23 Відповісти
20.06.2024 20:24 Відповісти
Цим всім втікачам мабуть набридло жити в Зєліну епоху розкоші і багатства, тому й тікають до європейських злиднів.
А ефективни менеджер великого крадівництва Голик теж входить в те число?
20.06.2024 20:28 Відповісти
ніць, як зірки *****, пікалов-байкер та інші , бо це табу...а ось коли побачу їх ще раз в кафе на Костянтинівський то натовчу їм іпало
20.06.2024 20:32 Відповісти
"Двіж тільки починається !"
20.06.2024 20:36 Відповісти
У людей одне життя і вони хочуть нормально його прожити, а не вмерти чи скалічитись на війні за те, аби (якщо виживуть) існувати в холоді, темряві, бідності та безнадії решту свого життя, щоб забезпечувати комфортне існування Клименку і йому подібним ухилянтам в формі, які будують тут військово-поліцейський концтабір.
20.06.2024 20:45 Відповісти
Згоден.Багато людей розчарувалось,кажуть що не розуміють за що воювати,якщо нічого не міняється....Але,якщо прийдуть кацапи,все стане ще гірше,трупи будуть навколо
20.06.2024 20:57 Відповісти
Маленька совітська армія ніколи не переможе велику совітську армію, тому коли скінчиться м'ясо кацапи прийдуть, бо у них м'яса просто більше.
20.06.2024 21:36 Відповісти
Не тільки.На жаль і інших ресурсів теж
20.06.2024 22:18 Відповісти
ссср 2:0

Это же позор какой то, докладывать о том, что люди не хотят жить в заключении.
20.06.2024 20:54 Відповісти
Ну якщо законно не виходить, то намагаються незаконно.
20.06.2024 20:54 Відповісти
Очільник мусарні має взагалі мовчати, так як ваш орган дискредитований в 0.
20.06.2024 20:56 Відповісти
Сьогодні у Дніпрі стався випадок кричущого свавілля нардепа Миколи Тищенка - охоронці Тищенка скрутили та побили діючого військовослужбовця спецпідрозділу «KRAKEN» Дмитра Павлова просто серед білого дня

За попередньою інформацією Дмитро вступив в суперечку із Миколою Тищенко та його охороною, але чи є це підставою для того, щоб «спускати псів» на ветерана Української визвольної війни, причому в присутності дитини та дружини бійця?

https://t.me/operativnoZSU/149084?single
20.06.2024 20:58 Відповісти
Це ж каклєта недоторкана.. Їм можна все.. принаймі поки що.
20.06.2024 21:06 Відповісти
Проте службісти ТЦК все це спостерігали у ... кущах з туалетним папером наготові. А казали, що вони пройшли майже всі фронт ! Проте свого побратима здали собакам тищенко
20.06.2024 21:20 Відповісти
Навіщо?
20.06.2024 22:47 Відповісти
НастоящІЄ бовдури завжди знайдуть собі роботу, аби бути при ... справах. Мені соромно за людей, які на посадах, а головою не думають. Тільки сракою. Або кийками.
20.06.2024 21:18 Відповісти
Всіх ухилянтів-нелегалів треба розподіляти у концтабори, збирати у отряди и передавати нашим прикордонникам. Далі ці отряди перетвореються у штрафні роти і негайно відправляються штурмувати посадки.
20.06.2024 23:10 Відповісти
Кожна людина має сама розпоряджатися своїм життям та здоров'ям.
21.06.2024 03:18 Відповісти
 
 