Щодня затримуємо десятки людей, які хочуть незаконно перетнути кордон, - глава МВС Клименко
Щодня правоохоронці затримують "десятки" українців, які намагаються незаконно перетнути кордон.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми говоримо про десятки людей щодня. Буває 10, буває 20, буває 30. Ми говоримо не тільки про людей, які хочуть переплисти Тису, але й про тих, хто на пунктах пропуску намагається пройти по підробних документах", – сказав він.
Останніх, за його словами, близько 15%.
На запитання щодо кількості чоловіків призовного віку, які у період із початку великої війни намагалися втекти за кордон, Клименко сказав, що "цифри закриті".
А ефективни менеджер великого крадівництва Голик теж входить в те число?
Это же позор какой то, докладывать о том, что люди не хотят жить в заключении.
