13 211 58

Замаскувався під "бабусю", щоб незаконно дістатися Словаччини: у потязі "Київ - Ужгород" затримали одесита, - ДПСУ. ВIДЕО

Прикордонники викрили у потязі "Київ - Ужгород" чоловіка, який переодягнувся в жіночий одяг, щоб незаконно перетнути український кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Квітчаста хустка, окуляри, відповідне вбрання, навіть картата сумка – винахідливий одесит вжив максимальних заходів маскування "під бабусю", аби дістатися у прикордоння. Втім, його задумка зазнала невдачі, псевдобабусю викрили ще під час прямування до місця призначення потягом", - йдеться у повідомленні.

"Бабуся" була без документів

Зазначається, що під час перевірки пасажирів потяга "Київ – Ужгород" співробітники Чопського прикордонного загону виявили в одному з вагонів підозрілу особу, яка попри жіночий одяг нагадувала за зовнішнім виглядом чоловіка.

Чоловік замаскувався під літню жінку, щоб виїхати за кордон

На вимогу правоохоронців надати документи, псевдобабуся повідомила, що відповіла, що не має при собі жодних. Коли прикордонники викрили "бабусю", той зізнався, що замаскувався під літню жінку, аби непоміченим доїхати до Ужгорода, а потім перетнути українсько-словацький кордон, розповіли в ДПСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До $10 тис. за спробу переплисти через Тису: на Закарпатті затримано 5 чоловіків з гумовим човном, - ДПСУ.

Це вже друга спроба одесита перетнути кордон

Відомо, що на початку червня його затримали військовослужбовці відділу прикордонної служби "Ужгород". Чоловік тоді склав собі маршрут до держрубежу за онлайн картами, однак не встиг ним скористатися.

"Цього разу одесит діяв за тим же планом, але ще й нарядився, проте знову попався", - додали прикордонники.

Чоловіка доставили у прикордонний підрозділ та склали щодо нього адміністративно-процесуальні документи за статтею про спробу незаконного перетину кордону. Йому доведеться відповідати перед судом.

Читайте також: Заблоковано ще 3 "схеми для ухилянтів" на Буковині, Закарпатті та Харківщині: затримано організаторів, - СБУ.

