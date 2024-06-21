К 15 годам за решеткой приговорен агент спецназа РФ, наводивший российские "смерчи" на Харьков, - СБУ
Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения - 15 лет за решеткой - получил еще один российский агент, действовавший в Харькове в начале полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, злоумышленник регулярно обходил территорию Харькова, где скрыто фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны. Полученные сведения агент мессенджером передавал "связному" - спецназовцу отряда быстрого реагирования Росгвардии "Рысь", сотрудничавшему с ФСБ. Разведданные нужны были оккупантам для осуществления массированных ударов по Харькову с использованием реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч".
В СБУ сообщили, что во время обыска в квартире фигуранта изъяты:
- мобильные телефоны и компьютерная технику с доказательствами преступлений;
- более 400 патронов к пистолетам;
- копия его российского паспорта, выданного в 2018 году.
Так, на основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111(государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения); ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов) Уголовного кодекса Украины. Предателю назначено 15 лет за решеткой.
Кроме того, установлена личность "связного" оккупантов: это предатель Александр Слисаренко, еще в 2014 году присоединившийся к подконтрольной РФ террористической организации "ЛНР". Впоследствии его назначили в спецназ Росгвардии, а после захвата Купянска он был заместителем главы оккупационной администрации РФ по "внутренней политике". В марте 2024 года Служба безопасности заочно сообщила ему о подозрении и проводит мероприятия по привлечению его к ответственности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такі виродки що наводили/ять ракети мають отримувати ДОВІЧНЕ!!!