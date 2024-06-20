УКР
Готував ракетні удари ворога по паливних базах на Запоріжжі: СБУ затримала агента ФСБ РФ. ФОТО

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував нові ракетно-дронові удари РФ по прифронтовому Запоріжжю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними контррозвідки, цього разу агресор особливо цікавився місцевими базами паливно-мастильних матеріалів. Також ворог хотів отримати інформацію про маршрути руху автоцистерн, в яких перевозять пальне для бойової техніки Сил оборони.

Завдання агента

Щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила свого агента – 47-річного безробітного жителя Запоріжжя.

Фігурант об’їжджав територію обласного центру та його околиці, де фіксував геолокації логістичних складів.

СБУ викрила агента ФСБ РФ у Запоріжжі

Під час таких поїздок агент також відстежував переміщення автоцистерн, що рухались у напрямку південного фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шпигувала за підрозділами Сил оборони на Дніпропетровщині та Запоріжжі: СБУ затримала інформаторку РФ. ФОТО

Надалі він мав передати отримані відомості ФСБ у вигляді відміток на гугл-картах з детальним описом потенційних цілей.

Втім, контррозвідка СБУ зірвала ворожі плани й затримала зловмисника "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта критичної інфраструктури.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Читайте також: Готували ракетний удар по "Мотор Січі": СБУ затримала "крота" ФСБ та його брата у Запоріжжі. ФОТО 

Підозра зловмиснику

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Готував теракти проти співробітників ТЦК у Запоріжжі: СБУ затримала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

