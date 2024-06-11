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Готували ракетний удар по "Мотор Січі": СБУ затримала "крота" ФСБ та його брата у Запоріжжі. ФОТО

Служба безпеки зірвала спробу ФСБ отримати актуальні геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу Запоріжжя. Ворога цікавили координати цехів ПАТ "Мотор Січ" та ще одного машинобудівного заводу, які виробляють комплектуючі для авіації ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання агентів ФСБ

Насамперед агресору потрібні були локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, котрі були передислоковані після повномасштабного вторгнення і де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та БПЛА, повідомили в пресслужбі.

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента – механіка верстатів одного з промислових об’єктів Мотор Січі.

СБУ затримала крота ФСБ у Запоріжжі

За вказівкою окупантів їхній "кріт" обходив територію підприємства та фіксував місцерозташування виробничих цехів та складів з готовою продукцією.

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Потім зловмисник робив позначки "потрібних" локацій на гугл-картах для їх подальшої передачі до ФСБ.

Він готувався направити відповідний "звіт" агресору через свого брата – безробітного місцевого жителя, який був на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби.

У разі отримання розвідувальної інформації, окупанти планували здійснити прицільні ракетні удари по оборонних об’єктах Запоріжжя.

СБУ затримала крота ФСБ у Запоріжжі

Однак, контррозвідники СБУ викрили обох зрадників та затримали їх "на гарячому", коли фігуранти готували сеанс зв’язку для передачі розвідданих до ФСБ.

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Також Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити потужності оборонно-промислового комплексу України.

Зрадників завербував батько

За даними слідства, обидва фігуранти потрапили в поле зору російської спецслужби через їхнього батька – ідейного рашиста, який проживає на тимчасово захопленій частині регіону.

Після дистанційного вербування, агентів вивели на прямий контакт з представником ФСБ. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері.

Підозри

Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі затримано інформаторку ФСБ, яка хотіла зірвати постачання важкої техніки ЗСУ на південний фронт, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2283) Мотор Січ (328) СБУ (12854)


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Топ коментарі
+9
єрмак з братом?
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11.06.2024 10:24
+7
Гніди заробили на довічне.
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11.06.2024 10:39
+4
дЄрмак.... (від слово "дєрмо") Так краще відповідає дійсності...
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11.06.2024 10:40
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єрмак з братом?
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11.06.2024 10:24 Відповісти
дЄрмак.... (від слово "дєрмо") Так краще відповідає дійсності...
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11.06.2024 10:40 Відповісти
Гніди заробили на довічне.
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11.06.2024 10:39 Відповісти
То вони хотіли помститись злой фаріонше, за то шо іх, іпаних кацапорилаф - абіділа!!
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11.06.2024 10:41 Відповісти
коли вже будуть затримані стояти і в руках тримати свої фаберже щоб наступні розуміли що їх чекає
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11.06.2024 10:46 Відповісти
На мою думку всім таким навідникам рашистських ракет потрібно інкримінувати ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану). А то дуже часто таких покидьків судять за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї в Україну, рух, розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Однак санкції за поширення інформації значно менші ніж за державну зраду. Не зрозуміло який у прокурорів та слідчи критерій щоб інкримінувати за майже ідентичних обставин різні статті кримінально кодексу.
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11.06.2024 10:48 Відповісти
Довічне в камерах з блатними.
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11.06.2024 10:50 Відповісти
В Україні немає блатних
Думаєш етапують зрадників до росії на обмін?
Таке можливо
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11.06.2024 12:47 Відповісти
Навіщо кацапам бомбити те, що працює на них? Двигуни як продавались так і продаються, тепер через Турцію, завтра через Болгарію і т.д.
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11.06.2024 11:07 Відповісти
Якось дивно виглядає. Богуслаєв та його шобла що, не передали?
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11.06.2024 11:07 Відповісти
Ти шо не проспался?
Тебе же написали, на заводе переместили... И если учесть что размеры завода почти как некоторые города на западе Украины, рашистам надо точно знать куда переместили на заводе. Потому что их ракеты могут котлованы делать диаметром около 10 метров
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11.06.2024 12:57 Відповісти
 
 