Готовили ракетный удар по "Мотор Січі": СБУ задержала "крота" ФСБ и его брата в Запорожье. ФОТО

Служба безопасности сорвала попытку ФСБ получить актуальные геолокации передислоцированных заводов оборонно-промышленного комплекса Запорожья. Врага интересовали координаты цехов ПАО "Мотор Січ" и еще одного машиностроительного завода, которые производят комплектующие для авиации ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задачи агентов ФСБ

Прежде всего агрессору нужны были локации конструкторских бюро и производственных мощностей, которые были передислоцированы после полномасштабного вторжения и где изготавливают авиадвигатели для боевых вертолетов и БПЛА, сообщили в пресс-службе.

Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего агента - механика станков одного из промышленных объектов Мотор Сичи.

По указанию оккупантов их "крот" обходил территорию предприятия и фиксировал месторасположение производственных цехов и складов с готовой продукцией.

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Затем злоумышленник делал пометки "нужных" локаций на гугл-картах для их дальнейшей передачи в ФСБ.

Он готовился направить соответствующий "отчет" агрессору через своего брата - безработного местного жителя, который был на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы.

В случае получения разведывательной информации, оккупанты планировали осуществить прицельные ракетные удары по оборонительным объектам Запорожья.

Однако, контрразведчики СБУ разоблачили обоих предателей и задержали их "на горячем", когда фигуранты готовили сеанс связи для передачи разведданных в ФСБ.

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Также Служба безопасности провела комплексные меры, чтобы обезопасить мощности оборонно-промышленного комплекса Украины.

Предателей завербовал отец

По данным следствия, оба фигуранта попали в поле зрения российской спецслужбы из-за их отца - идейного рашиста, проживающего на временно захваченной части региона.

После дистанционной вербовки, агентов вывели на прямой контакт с представителем ФСБ. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.

Подозрения

Сейчас следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

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