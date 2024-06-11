Готовили ракетный удар по "Мотор Січі": СБУ задержала "крота" ФСБ и его брата в Запорожье. ФОТО
Служба безопасности сорвала попытку ФСБ получить актуальные геолокации передислоцированных заводов оборонно-промышленного комплекса Запорожья. Врага интересовали координаты цехов ПАО "Мотор Січ" и еще одного машиностроительного завода, которые производят комплектующие для авиации ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Задачи агентов ФСБ
Прежде всего агрессору нужны были локации конструкторских бюро и производственных мощностей, которые были передислоцированы после полномасштабного вторжения и где изготавливают авиадвигатели для боевых вертолетов и БПЛА, сообщили в пресс-службе.
Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего агента - механика станков одного из промышленных объектов Мотор Сичи.
По указанию оккупантов их "крот" обходил территорию предприятия и фиксировал месторасположение производственных цехов и складов с готовой продукцией.
Затем злоумышленник делал пометки "нужных" локаций на гугл-картах для их дальнейшей передачи в ФСБ.
Он готовился направить соответствующий "отчет" агрессору через своего брата - безработного местного жителя, который был на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы.
В случае получения разведывательной информации, оккупанты планировали осуществить прицельные ракетные удары по оборонительным объектам Запорожья.
Однако, контрразведчики СБУ разоблачили обоих предателей и задержали их "на горячем", когда фигуранты готовили сеанс связи для передачи разведданных в ФСБ.
Также Служба безопасности провела комплексные меры, чтобы обезопасить мощности оборонно-промышленного комплекса Украины.
Предателей завербовал отец
По данным следствия, оба фигуранта попали в поле зрения российской спецслужбы из-за их отца - идейного рашиста, проживающего на временно захваченной части региона.
После дистанционной вербовки, агентов вывели на прямой контакт с представителем ФСБ. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.
Подозрения
Сейчас следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.
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Думаєш етапують зрадників до росії на обмін?
Таке можливо
Тебе же написали, на заводе переместили... И если учесть что размеры завода почти как некоторые города на западе Украины, рашистам надо точно знать куда переместили на заводе. Потому что их ракеты могут котлованы делать диаметром около 10 метров