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Готовили ракетный удар по "Мотор Січі": СБУ задержала "крота" ФСБ и его брата в Запорожье. ФОТО

Служба безопасности сорвала попытку ФСБ получить актуальные геолокации передислоцированных заводов оборонно-промышленного комплекса Запорожья. Врага интересовали координаты цехов ПАО "Мотор Січ" и еще одного машиностроительного завода, которые производят комплектующие для авиации ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задачи агентов ФСБ

Прежде всего агрессору нужны были локации конструкторских бюро и производственных мощностей, которые были передислоцированы после полномасштабного вторжения и где изготавливают авиадвигатели для боевых вертолетов и БПЛА, сообщили в пресс-службе.

Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего агента - механика станков одного из промышленных объектов Мотор Сичи.

СБУ затримала крота ФСБ у Запоріжжі

По указанию оккупантов их "крот" обходил территорию предприятия и фиксировал месторасположение производственных цехов и складов с готовой продукцией.

Смотрите: Готовил удары по военным учебным заведениям и больницам в Житомире и Одессе: СБУ задержала 19-летнего агента РФ. ФОТО

Затем злоумышленник делал пометки "нужных" локаций на гугл-картах для их дальнейшей передачи в ФСБ.

Он готовился направить соответствующий "отчет" агрессору через своего брата - безработного местного жителя, который был на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы.

В случае получения разведывательной информации, оккупанты планировали осуществить прицельные ракетные удары по оборонительным объектам Запорожья.

СБУ затримала крота ФСБ у Запоріжжі

Однако, контрразведчики СБУ разоблачили обоих предателей и задержали их "на горячем", когда фигуранты готовили сеанс связи для передачи разведданных в ФСБ.

Также смотрите: Готовил удары по военным учебным заведениям и больницам в Житомире и Одессе: СБУ задержала 19-летнего агента РФ. ФОТО

Также Служба безопасности провела комплексные меры, чтобы обезопасить мощности оборонно-промышленного комплекса Украины.

Предателей завербовал отец

По данным следствия, оба фигуранта попали в поле зрения российской спецслужбы из-за их отца - идейного рашиста, проживающего на временно захваченной части региона.

После дистанционной вербовки, агентов вывели на прямой контакт с представителем ФСБ. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.

Подозрения

Сейчас следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Также читайте: Ночью в Запорожье и области были взрывы

Автор: 

Запорожье (2656) Мотор Січ (124) СБУ (19914)


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Топ комментарии
+9
єрмак з братом?
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11.06.2024 10:24
+7
Гніди заробили на довічне.
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11.06.2024 10:39
+4
дЄрмак.... (від слово "дєрмо") Так краще відповідає дійсності...
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11.06.2024 10:40
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єрмак з братом?
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11.06.2024 10:24 Ответить
дЄрмак.... (від слово "дєрмо") Так краще відповідає дійсності...
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11.06.2024 10:40 Ответить
Гніди заробили на довічне.
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11.06.2024 10:39 Ответить
То вони хотіли помститись злой фаріонше, за то шо іх, іпаних кацапорилаф - абіділа!!
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11.06.2024 10:41 Ответить
коли вже будуть затримані стояти і в руках тримати свої фаберже щоб наступні розуміли що їх чекає
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11.06.2024 10:46 Ответить
На мою думку всім таким навідникам рашистських ракет потрібно інкримінувати ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану). А то дуже часто таких покидьків судять за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї в Україну, рух, розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Однак санкції за поширення інформації значно менші ніж за державну зраду. Не зрозуміло який у прокурорів та слідчи критерій щоб інкримінувати за майже ідентичних обставин різні статті кримінально кодексу.
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11.06.2024 10:48 Ответить
Довічне в камерах з блатними.
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11.06.2024 10:50 Ответить
В Україні немає блатних
Думаєш етапують зрадників до росії на обмін?
Таке можливо
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11.06.2024 12:47 Ответить
Навіщо кацапам бомбити те, що працює на них? Двигуни як продавались так і продаються, тепер через Турцію, завтра через Болгарію і т.д.
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11.06.2024 11:07 Ответить
Якось дивно виглядає. Богуслаєв та його шобла що, не передали?
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11.06.2024 11:07 Ответить
Ти шо не проспался?
Тебе же написали, на заводе переместили... И если учесть что размеры завода почти как некоторые города на западе Украины, рашистам надо точно знать куда переместили на заводе. Потому что их ракеты могут котлованы делать диаметром около 10 метров
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11.06.2024 12:57 Ответить
 
 