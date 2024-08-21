Вимагав $6 тис. неіснуючого боргу у військового: На Дніпропетровщині затримано чоловіка. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині затримано чоловіка, який вимагав $6 тис. неіснуючого боргу у військовослужбовця.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, житель Запоріжжя вимагав у військовослужбовця погашення неіснуючого боргу у сумі 6 тис. доларів США.

"Щоб змусити потерпілого віддати кошти, підозрюваний здійснював психологічний тиск та погрожував фізичною розправою в телефонних розмовах і при особистих зустрічах. Крім цього, чоловік залякував родичів військового, погрожував підпалити їхнє домоволодіння. Побоюючись за себе та рідних, чоловік погодився передати кошти", - йдеться в повідомленні.

Вимагача затримано. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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