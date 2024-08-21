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Вимагав $6 тис. неіснуючого боргу у військового: На Дніпропетровщині затримано чоловіка. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині затримано чоловіка, який вимагав $6 тис. неіснуючого боргу у військовослужбовця.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, житель Запоріжжя вимагав у військовослужбовця погашення неіснуючого боргу у сумі 6 тис. доларів США.

"Щоб змусити потерпілого віддати кошти, підозрюваний здійснював психологічний тиск та погрожував фізичною розправою в телефонних розмовах і при особистих зустрічах. Крім цього, чоловік залякував родичів військового, погрожував підпалити їхнє домоволодіння. Побоюючись за себе та рідних, чоловік погодився передати кошти", - йдеться в повідомленні.

Вимагача затримано. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Затримано чоловіка, який вимагав неіснуючий борг у військового на Дніпропетровщині
Затримано чоловіка, який вимагав неіснуючий борг у військового на Дніпропетровщині
Затримано чоловіка, який вимагав неіснуючий борг у військового на Дніпропетровщині
Затримано чоловіка, який вимагав неіснуючий борг у військового на Дніпропетровщині
Затримано чоловіка, який вимагав неіснуючий борг у військового на Дніпропетровщині
Затримано чоловіка, який вимагав неіснуючий борг у військового на Дніпропетровщині
Затримано чоловіка, який вимагав неіснуючий борг у військового на Дніпропетровщині

Автор: 

рекет (116) Дніпропетровська область (3716)


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Топ коментарі
+15
Колишній мєнт мабуть, вони інакше не вміють заробляти на життя.
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21.08.2024 12:01
+13
Це те що верещук привезла з лугандонії під виглядом біженців менти не працюють по ним приперлося всякримінальна і диверсійна мразота
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21.08.2024 11:49
+9
ухилянт-рекитир ухуїв ?
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21.08.2024 11:44
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ухилянт-рекитир ухуїв ?
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21.08.2024 11:44 Відповісти
Колишній мєнт мабуть, вони інакше не вміють заробляти на життя.
показати весь коментар
21.08.2024 12:01 Відповісти
Це те що верещук привезла з лугандонії під виглядом біженців менти не працюють по ним приперлося всякримінальна і диверсійна мразота
показати весь коментар
21.08.2024 11:49 Відповісти
На 0.
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21.08.2024 11:50 Відповісти
Піде у СЗЧ
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21.08.2024 12:00 Відповісти
Точнісінько, як наша влада!
Може, його у кабмін, чи верраду, чи навіть на презукра?
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21.08.2024 12:03 Відповісти
**** (ОЙ)бана...
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21.08.2024 12:05 Відповісти
Мдя.. Ну, не кожний військовослужбовець ЗСУ - обстріляний ветеран.

Уявив цю картину - когось з наших чи близьких когось з наших шантажують цивільні бандюки.

5 чоловік та три дні відрядження з нуля. Додати місцевій поліції заняття - збирати двухсотих по місту.
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21.08.2024 12:05 Відповісти
Тільки кастрація
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21.08.2024 13:44 Відповісти
Що цікаво, взагалі ніхто не допускає альтернативної думки, що борг можливо й існував. Бо сума в 6$ якась не дуже то й фантастична. Можливо позичав на авто, форму та що завгодно. А військовий (там доволі різні люди бувають, дуже...), вирішив скористатися положенням, та "списати" борг, тому й видумав "вимагання". Звідкіля затриманий знає телефони усієї рідні військового? Тобто десь таки знайомі
показати весь коментар
21.08.2024 17:45 Відповісти
 
 