Вимагав $6 тис. неіснуючого боргу у військового: На Дніпропетровщині затримано чоловіка. ФОТОрепортаж
На Дніпропетровщині затримано чоловіка, який вимагав $6 тис. неіснуючого боргу у військовослужбовця.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.
Так, житель Запоріжжя вимагав у військовослужбовця погашення неіснуючого боргу у сумі 6 тис. доларів США.
"Щоб змусити потерпілого віддати кошти, підозрюваний здійснював психологічний тиск та погрожував фізичною розправою в телефонних розмовах і при особистих зустрічах. Крім цього, чоловік залякував родичів військового, погрожував підпалити їхнє домоволодіння. Побоюючись за себе та рідних, чоловік погодився передати кошти", - йдеться в повідомленні.
Вимагача затримано. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Топ коментарі
+15 Ярослав Кийко
показати весь коментар21.08.2024 12:01
+13 Sergej #591263
показати весь коментар21.08.2024 11:49
+9 Vik Tor #521724
показати весь коментар21.08.2024 11:44
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Може, його у кабмін, чи верраду, чи навіть на презукра?
Уявив цю картину - когось з наших чи близьких когось з наших шантажують цивільні бандюки.
5 чоловік та три дні відрядження з нуля. Додати місцевій поліції заняття - збирати двухсотих по місту.