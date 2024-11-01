Чиновники МСЭК, ВВК и руководитель частного вуза: Ликвидированы четыре "схемы для уклонистов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще четыре схемы уклонения от мобилизации, действовавших в пяти регионах Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, по результатам комплексных мероприятий в Киевской, Харьковской, Ривненской, Кировоградской и Львовской областях задержаны организаторы махинаций. Среди фигурантов - должностные лица МСЭК и военно-врачебных комиссий, а также - глава частного вуза и мошенники-рецидивисты.

Как сообщается, за суммы от 5 до 20 тыс. долларов они помогали военнообязанным уклоняться от призыва на основании поддельных документов.

Киевская область

Разоблачен заместитель председателя ВВК одного из районов области, который подделывал для уклонистов медицинские заключения о непригодности к службе по состоянию здоровья. Чиновник входил в состав преступной группировки, занимавшейся "схемами для уклонистов", которую правоохранители нейтрализовали в апреле этого года.

Харьковская область

Военная контрразведка СБУ задержала главу ВВК Чугуевского района, торговавшего фиктивными медицинскими справками для "списания" уклонистов с воинского учета.

Львовская область

Разоблачена "схема для уклонистов", действовавшая в одном из частных вузов. По имеющимся данным, владелец университета и ректорат зачисляли призывников на обучение за пределами лицензированных годовых объемов, утвержденных Министерством образования и науки. Это позволяло военнообязанным оформлять отсрочки на основании справок "соискателя образования".

Отмечается, что во время обысков у владельца вуза обнаружен противотанковый гранатомет, винтовки, карабины и почти 5 тыс. патронов различного калибра. Он задержан и взят под стражу.

Кировоградская область

Задержаны два мошенника-рецидивиста, продававшие уклонистам фиктивные справки об "инвалидности". Для подделки документов фигуранты использовали личные связи в МСЭК.

Ровенская область

Подозрение получили еще пять участников коррупционной схемы уклонения от призыва, которую правоохранители ликвидировали в октябре этого года. Среди фигурантов - чиновница МСЭК, завотделением местной больницы и еще двое врачей.

В СБУ отметили, что по всем разоблаченным фактам злоумышленникам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований); ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины); ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное повторно); ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.













