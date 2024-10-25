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Новости Фото мобилизации
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Пытались сорвать мобилизацию: СБУ разоблачила 19 человек в Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях. ФОТОрепортаж

Разоблачены 19 администраторов и корреспондентов каналов в Telegram, которые пытались сорвать мобилизацию и распространяли локации ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что они также снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в частности представителей ТЦК.

Задержание в Хмельницкой области

Разоблачены сразу 14 человек, которые публично призывали военнообязанных уклоняться от мобилизации.

"В частности фигуранты публиковали места пребывания и маршруты перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции. Для распространения контента они администрировали десятки групп в Телеграме и Вайбере", - говорится в сообщении.

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В Киеве

Четверо жителей столицы публиковали в Telegram-чатах геолокации мобильных блокпостов на территории Киевской области. Для маскировки преступных действий злоумышленники создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными никнеймами.

В Винницкой области

Будут судить 30-летнего уклониста, который сам прятался от мобилизации и еще и призвал в Telegram-канале последовать его примеру.

Так, пятерым задержанным сейчас сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Сейчас планируется сообщить о подозрении другим фигурантам. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

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СБУ викрила 19 осіб, які зривали мобілізацію в Україні
СБУ викрила 19 осіб, які зривали мобілізацію в Україні
СБУ викрила 19 осіб, які зривали мобілізацію в Україні
СБУ викрила 19 осіб, які зривали мобілізацію в Україні
СБУ викрила 19 осіб, які зривали мобілізацію в Україні

Автор: 

СБУ (20053) мобилизация (2815) уклонисты (927)


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Топ комментарии
+16
ми всі бачили ці фейкові повідомлення. Особливо з Голосіївського ЦК
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25.10.2024 15:13 Ответить
+13
Ніт. Нарід хоче справедливої мобілізації і притомного Головнокомандуючого. Адже під його командуванням він буде йти в бій.
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25.10.2024 15:27 Ответить
+12
Я не мобілізований по віку , але як бачу що робиться в моєму місті і як виловлюють чоловіків , то ГЕСТАПО нєрвно курить ...
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25.10.2024 15:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тобто показували точки бусифікації ?)))) Онлайн . Зецарський указ : предать анафемі !!!!
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25.10.2024 15:12 Ответить
Я не мобілізований по віку , але як бачу що робиться в моєму місті і як виловлюють чоловіків , то ГЕСТАПО нєрвно курить ...
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25.10.2024 15:15 Ответить
ми всі бачили ці фейкові повідомлення. Особливо з Голосіївського ЦК
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25.10.2024 15:13 Ответить
Що за ахінею ви несете.
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25.10.2024 15:15 Ответить
В спам
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25.10.2024 15:16 Ответить
Хай спочатку доведуть що публікація інформації про публічні заходи тецека і мусорні саме перешкоджала, а не сприяла мобілізації.
Будь-який вчорашній студент-адвокат за 5 хвилин розвалить подібне "обвинувачення".
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25.10.2024 15:23 Ответить
Якась шизофрения, наріт хоче перемоги, але без мобілізації🤪
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25.10.2024 15:23 Ответить
Ніт. Нарід хоче справедливої мобілізації і притомного Головнокомандуючого. Адже під його командуванням він буде йти в бій.
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25.10.2024 15:27 Ответить
Василю,нація складається з воїнів-лицарів та свинопасів.Воїни першими стали на захист держави.Нажаль вони гинуть і їх стає все менше.Свинопаси як щурі ховаються по норах І які найсправедливіші умови їм не запропонуй, вони ними й залишаться,вигадуючи все нові приводи аби тільки відсидітися десь подалі від фронту
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25.10.2024 16:16 Ответить
Не кажіть.
Ось вчорашні свинопаси в 2022 році стали лицарями. А дожили до 2024 року - стали свинопасами.
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25.10.2024 16:19 Ответить
Ти помиляєшся! Лицар-це вродже,так як і свинопас.
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25.10.2024 16:34 Ответить
Та ні. Ви помиляєтесь. Лицарями не народжуються.
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25.10.2024 16:41 Ответить
Забув спитати. Ви з свинопасів?
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25.10.2024 16:43 Ответить
Ні, я не з свинопасів Мої діди воювали в УПА,а зараз хто може тримати зброю,з моєї родини всі воюють.
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25.10.2024 17:09 Ответить
Дуже цікаво. Розкажіть де ви лицарствували до війни з ордою? І на які статки жили?
Хто з королів вас наймав на службу?
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25.10.2024 17:14 Ответить
Ні до кого з королів я не наймався! Лицарствував,якщо це можно так назвати ,у кінці 70-х,,за річкою,,.Проживав у невеликому місті на Донбасі до 14-го Існував на з.плату шахтаря. Зараз на Дніпропетровщині.Це все,що тебе цікавить?А ти часом не з мусорні?
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25.10.2024 17:41 Ответить
Він з кремлівських тролів, тут щодня з ранку до вечора веде вороже ІПСО під виглядом свого хлопця "українця". А ось чому йому тут не перешкоджають - питання.
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25.10.2024 18:22 Ответить
Підтверджую. Слідкую тут за деякими...
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26.10.2024 08:55 Ответить
Притомні люди хочуть притомної мобілізації.
- із 20 до 40 років (як у Ізраїлі), щоб 50-55-річних з їх болячками не чіпали;
- з дотриманням законів, як при Порошенку, коли нікого силоміць у бусик не пхали;
- із нормальними медкомісіями і можливістю визнання непридатним через суд;
- із 100% гарантією добровольцям, що вони потраплять у обраний підрозділ на обрану посаду.
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25.10.2024 15:31 Ответить
и обьявят состояние войны,в окопе окажутся все от мелкого чиновника до последнего сына бывшего президента,мусора,депутаты всех уровней,тцк,таможня..........все кто в мирное время как и сейчас жрет за это бабки из бюджета,
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25.10.2024 15:42 Ответить
"дурень думкою багатіє" (с)
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25.10.2024 15:58 Ответить
Це не мобілизация, це бусіфікация! І що тут незрозумілого?
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25.10.2024 15:31 Ответить
Через деякий час впаде Селідове,а там до самого Запоріжжя та Павлограду голий степ,зачепитися ніде! А з півдня від ЛБЗ до Запоріжжя біля 30 км.Вони допиз.....ся, гріючи дупи на диванах,поки по Дніпру та Запоріжжю почне працювати артилерія,перетворюючи їх на черговий Бахмут.
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25.10.2024 16:06 Ответить
Ну виходить що люди не бачать що захищати в цій країні, можливо це якось пов'язано з діями влади, ігноруванням законів і конституції а також в цілому відношенням до людей як до скотини 🤷 але це не точно. Достатньо відкрити кордони і відразу стане зрозуміло чи готові люди тут щось захищати чи ні.
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25.10.2024 16:16 Ответить
Що збудували,те й захищайте!Бидло та свинопаси ніколи нічого не захищали і не будуть захищати ні при яких умовах.Саме тому ми,одна з найчисленніших націй у Європі, не спромоглися збудувати своєї держави за 1000років,а тещо волею долі впало до рук.можемо прої..ти найближчим часом.А за кордоном ви потрібні,як ,,в русской банє лижи,,Скоро вас попруть звідти,як бродячих псів.Пошвидшеб вже!!!
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25.10.2024 16:30 Ответить
Який жах, все життя був потрібен а тепер не потрібен 🤭 а модна вже зараз поперти ? Бо немає сил з таким бидлом як ви жити в одній країні вже) але взагалі молодець, зебільчик, головне звинувачуй у всіх бідах інших і попередників😂
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26.10.2024 10:07 Ответить
Нікого не звинувачую! Зелених ненавиджу,як червивих собак Зараз ще не можно.Вода в Тисі ще не прохолола,можеш до пртилежного берега добратися..Треба щоб втоп з гарантією Нещастя,ну кому ти потрібен був?А як немає вже сил,то піди та вдавися!
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26.10.2024 13:28 Ответить
Писати навчись чорт 😂 а потім спробуй стати спеціалістом, якого запрошують на роботу, а не котрий сам їх шукає. Тоді може зрозумієш що таке нормальне життя, може ще повезе зїздити закордон і побачиш як люди живуть а не виживають. Хоча це навряд, такі як ти безнадійні ))
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27.10.2024 00:39 Ответить
Ракло тупоголове,у тебе шість помилок у пості,а мене хочеш навчити грамоті? З тебе такий ,,спеціаліст,,,як х.....молотобоєць! Чмохан задрипаний,за пату швиденько!!!
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27.10.2024 16:54 Ответить
Гучний заголовок, за яким стоїть дешева спроба довести свою корисність у тилу. З прокурорами то слабо було?
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25.10.2024 15:30 Ответить
тцк пора причислять к лику святых,столько унижения от неблагодарного народа и тонн ипсо в сети не получали даже коррупционеры от всех уровней власти .пора их возводить в мученики и канонизировать при жизни, а то от народных проклятий карма возбуждается до критического предела, при которых кирпичи начинают наказывать не только вертикально, но и могут догонять в более горизонтальных плоскостях
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25.10.2024 15:38 Ответить
а в Україні нема мобілізації.вся ця ахінея що відбувається направлена на зрив мобілізаційних заходів,поголовна корупція,здирництво шантаж і спекуляції - основна мета яких знищення обороноздатності держави.
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25.10.2024 15:48 Ответить
Так, п'ятьом затриманим наразі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Джерело:

Цікаво, а працівникам МСЕК теж звинувачення по цій статті висунули, чи тільки незаконне збагачення?
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25.10.2024 15:53 Ответить
все йде по-плану....по-оманському плану.....
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25.10.2024 15:54 Ответить
Ну так хай підписники цих каналів візьмуть адмінів на поруки, у нас же тепер так закон " працює" чи це лише для обраних ? А звичайні люди всім і все повинні?
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25.10.2024 16:22 Ответить
Їду на фазенду, дивлюся поліцаї зупинили бусік, з ними чолов'яга у однострої, перевіряють. Мимо їдуть Лексус, БМВ Х5, - їх не зупинили. Їду у заворотному напрямку - зупинили Жигуль 2104, Фольксваген Туарег, Ленд Крузер пролетіли мимо без зупинки. Мій лисий сивий череп теж не взяли до уваги.
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25.10.2024 16:24 Ответить
Потужно, воювати будуть всі як то кажуть
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25.10.2024 17:11 Ответить
Фазенда под Тамбовом у тебя?
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25.10.2024 18:55 Ответить
Не розумію свинособачу.
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25.10.2024 20:23 Ответить
Спалити авто ЗСУ чи релейну шафу-вирок умовне. А спійманому адміністратору телеграм каналу-8 років.
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25.10.2024 17:42 Ответить
Здесь, на Цензоре в обсуждениях таких еще человек тридцать как минимум.
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25.10.2024 18:54 Ответить
"про українських військових, зокрема представників ТЦК " ********* чі шо?

представники ТЦК це не військові, це здирники
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25.10.2024 19:23 Ответить
 
 