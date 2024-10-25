Пытались сорвать мобилизацию: СБУ разоблачила 19 человек в Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях. ФОТОрепортаж

Разоблачены 19 администраторов и корреспондентов каналов в Telegram, которые пытались сорвать мобилизацию и распространяли локации ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что они также снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в частности представителей ТЦК.

Задержание в Хмельницкой области

Разоблачены сразу 14 человек, которые публично призывали военнообязанных уклоняться от мобилизации.

"В частности фигуранты публиковали места пребывания и маршруты перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции. Для распространения контента они администрировали десятки групп в Телеграме и Вайбере", - говорится в сообщении.

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В Киеве

Четверо жителей столицы публиковали в Telegram-чатах геолокации мобильных блокпостов на территории Киевской области. Для маскировки преступных действий злоумышленники создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными никнеймами.

В Винницкой области

Будут судить 30-летнего уклониста, который сам прятался от мобилизации и еще и призвал в Telegram-канале последовать его примеру.

Так, пятерым задержанным сейчас сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Сейчас планируется сообщить о подозрении другим фигурантам. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

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