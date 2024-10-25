Пытались сорвать мобилизацию: СБУ разоблачила 19 человек в Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях. ФОТОрепортаж
Разоблачены 19 администраторов и корреспондентов каналов в Telegram, которые пытались сорвать мобилизацию и распространяли локации ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что они также снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в частности представителей ТЦК.
Задержание в Хмельницкой области
Разоблачены сразу 14 человек, которые публично призывали военнообязанных уклоняться от мобилизации.
"В частности фигуранты публиковали места пребывания и маршруты перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции. Для распространения контента они администрировали десятки групп в Телеграме и Вайбере", - говорится в сообщении.
В Киеве
Четверо жителей столицы публиковали в Telegram-чатах геолокации мобильных блокпостов на территории Киевской области. Для маскировки преступных действий злоумышленники создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными никнеймами.
В Винницкой области
Будут судить 30-летнего уклониста, который сам прятался от мобилизации и еще и призвал в Telegram-канале последовать его примеру.
Так, пятерым задержанным сейчас сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).
Сейчас планируется сообщить о подозрении другим фигурантам. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
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Будь-який вчорашній студент-адвокат за 5 хвилин розвалить подібне "обвинувачення".
Ось вчорашні свинопаси в 2022 році стали лицарями. А дожили до 2024 року - стали свинопасами.
Хто з королів вас наймав на службу?
- із 20 до 40 років (як у Ізраїлі), щоб 50-55-річних з їх болячками не чіпали;
- з дотриманням законів, як при Порошенку, коли нікого силоміць у бусик не пхали;
- із нормальними медкомісіями і можливістю визнання непридатним через суд;
- із 100% гарантією добровольцям, що вони потраплять у обраний підрозділ на обрану посаду.
Джерело:
Цікаво, а працівникам МСЕК теж звинувачення по цій статті висунули, чи тільки незаконне збагачення?
представники ТЦК це не військові, це здирники