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Павлюк: Резонансные задержания взяточников из ТЦК происходят по прямой инициативе Командования Сухопутных войск

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк

Резонансные задержания нарушителей закона среди руководителей и сотрудников ТЦК происходят по прямой инициативе и при всемерном содействии Командования Сухопутных войск на всех этапах.

Об этом в Facebook заявил Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что за последние месяцы Командование наладило тесное взаимодействие с правоохранительными органами для более эффективного разоблачения фактов предоставления или получения неправомерной выгоды в системе мобилизации.

"Нулевая толерантность к коррупции – единственное, что мы можем предложить для искоренения злоупотреблений в системе комплектования. Мы наращиваем усилия для наказания всех причастных и очищения наших рядов от негодяев", – заявил Александр Павлюк.

Как сообщалось ранее, в Украине уже открыли десятки уголовных дел о злоупотреблениях и коррупции в территориальных центрах комплектования.

К примеру, 24 октября правоохранители разоблачили начальника Тернопольского районного ТЦК, который требовал талоны на горючее за отсрочку от мобилизации.

В тот же день в Киеве правоохранители разоблачили схему в Голосеевском районном ТЦК: злоумышленники продавали мужчинам "белые билеты" – их стоимость составляла от 2 тысяч до 15 тысяч долларов. У фигурантов обнаружили более 1 млн долларов наличными.

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Автор: 

коррупция (8579) мобилизация (2815) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+21
Коли корупція бореться с корупцією результат корупція.
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25.10.2024 06:06 Ответить
+17
За часів зебілоїдів, керівництво, що країною, що армією - перетворилось на помийну яму з гнилою локшиною...
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25.10.2024 06:44 Ответить
+13
..что можно наладить с ментами, если менты сами являются частью системы по отмазыванию от службы???
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25.10.2024 03:29 Ответить
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..что можно наладить с ментами, если менты сами являются частью системы по отмазыванию от службы???
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25.10.2024 03:29 Ответить
Коли корупція бореться с корупцією результат корупція.
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25.10.2024 06:06 Ответить
Ужк тридцать лет наша коррупция пытается сама себя уничтожить в страшных мучениях детским ножиком.
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25.10.2024 06:33 Ответить
Пластмассовым.
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25.10.2024 11:26 Ответить
Мені одразу згадується стара короткометражка - "Жахливо повільний вбивця з найбільш неефективною зброєю"
https://www.youtube.com/watch?v=9VDvgL58h_Y&ab_channel=RichardGaleFilms
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25.10.2024 11:59 Ответить
клоунським надувним?
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25.10.2024 12:05 Ответить
За часів зебілоїдів, керівництво, що країною, що армією - перетворилось на помийну яму з гнилою локшиною...
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25.10.2024 06:44 Ответить
а коррупция до 2019 года где была??отсутствовала??спала??мигрировала??боялась под ковриком???🤣🤣🤣🤣🤣
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25.10.2024 12:11 Ответить
Через три роки кровопролитної війни.
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25.10.2024 07:00 Ответить
Ми нарощуємо зусилля задля покарання усіх причетних та очищення наших лав від негідників....

Вірю...вірую.... особливо після призначення командуючим безпілотних систем, москальської консерви, кАлоборанта - комбатом....
Павлюк - просніться, ви розберіться хочаб з тим що у вас відбувається....
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25.10.2024 07:36 Ответить
Тобто, ментам доведеться ділитися?
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25.10.2024 08:08 Ответить
Він додав, що за крайні місяці Джерело:
***********
Зробили крайніми місяці. А вони самі тут ні при чому.

Безкрайня тільки корупція. А крайні, - місяці. Потужно!
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25.10.2024 08:14 Ответить
ну, ви ж зрозуміли прикол?
у вас є працівник микола. ви знаєте, що воно краде.
при чому краде в критичний, для підприємства, час.
закон, дозволяє вам наказати миколу дуже жорстко, але ж...

я налагодив контакт з мєнтами, що б знайти миколу і щось зробити.
кому це павлюк, говорить? мені? сусіду юрі? тьоті галі з овочного?
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25.10.2024 08:23 Ответить
>> у вас є працівник микола
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25.10.2024 09:26 Ответить
шукаєш миколу?
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25.10.2024 09:29 Ответить
І створив нову корупційну схему по мобілізації чоловіків 50+, коли кожен воєнком трактує секретні директиви на свою користь..."совкове" ставлення до людей стає все "совковіше"...
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25.10.2024 08:44 Ответить
"Резонансні затримання порушників закону відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння Командування Сухопутних військ" - ЩО?
Це так тепер називаються журналістські розслідування корупції, знущань та навіть вбивств у застінках вашого ТЦК? А так звані "правоохоронці" готові вам чоботи лизати, аби самим не потрапити на передок.
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25.10.2024 08:53 Ответить
Щоб ви здохли, людолови
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25.10.2024 09:15 Ответить
Бажаю тобі і всій твоїй рідні прильоту кабів на ваші голови і будинки що всіх одним махом на концерт кобзона
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25.10.2024 10:43 Ответить
так йди сам до війська..., по тебе прийдуть, а ти вже у формі...
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25.10.2024 11:00 Ответить
https://informator.ua/uk/u-ternopoli-golovniy-likar-oblasnogo-tck-farion-rozbagativ-za-odin-den-kvartira-budinok-zemelni-dilyanki У Тернополі головний лікар обласного ТЦК Фаріон розбагатів за один день: квартира, будинок, земельні ділянки
Начальник медичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Олег Фаріон в один день раптово розбагатів. Протягом 5 липня минулого року він купив квартиру, будинок та п'ять земельних ділянок на кілька гектарів. При цьому, майже все це записав на свою дружину.
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25.10.2024 09:20 Ответить
Поки що тільки резонанс
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25.10.2024 10:30 Ответить
без ініціативи правоохоронна система не працює зовсім?
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25.10.2024 10:32 Ответить
Образилися шо не діляться?
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25.10.2024 10:34 Ответить
Ні одна корумпована схема, де задіяно пару чоловік, не відбувається без покровительства прямого начальника. Мінімум, він про це знає, але нічого не робить, а в реальності в долі. Тому якщо затримують когось на хабарі, а його керівник не покараний, то висновки самі за себе.

Також в долі або просто закривали очі перевіряючі органи, які постійно слідкують за якоюсь службою. Ті ж правоохоронці.

Як з Борисовим було, коли спочатку перевірка нічого не виявила і він повернувся до роботи.
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25.10.2024 10:39 Ответить
ніхто і ніколи не зарубав на борщ курку, котра несе "золоті яєчка"
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25.10.2024 10:51 Ответить
Відколи це для затримання хабарників потрібна ініціатива їхнього керівництва?
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25.10.2024 11:03 Ответить
как говорится от создателей до инициаторов один шаг,сначала создал коррупционное уголовное опг а потом показательно устраиваешь ему бдсм чтоб помнили свято кому они тапки лизать должны и где могут оказаться
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25.10.2024 12:17 Ответить
А як же військова прокуратура, чи її нема, бо після того як в 2019 році президент вніс законопроект, а "МОНОкоаліція" ("слуга народу") прийняла законопроект як закон, про ліквідацію військової прокуратури, 1 квітня 2022 року була спроба 292 голосами в Верховній Раді України повернути військову прокуратуру, але 19 квітня 2022 року президент ветував відповідний закон ?
Тобто за відсутності військової прокуратури, її функці переймають непрофільні органи ?
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25.10.2024 11:04 Ответить
у них у всех инвалидность,не ошибусь диагноз согласно медицинского кадастра F70
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25.10.2024 12:19 Ответить
По суті, схоже що ситуація така, що як такої, саме профільної військової прокуратури виходить що нема, а функції які мали виконувати військові прокурори з відповідною профільною освітою, покладені на тих у кого нема профільної освіти пов'язаної саме з військом.
Якщо це так, то напевно і результати діяльності відповідні, і замість військової прокуратури
(яка мала би наглядати за дотриманням закону у війську)
, робляться заяви "простих рішень"
(як на мене, то схожих чимось на гасла часів сесесеру.)
, щось типу "ми самовіддано докладаємо зусиль для вирішення даного питання"
(хоча якби була повноцінна військова прокуратура, то саме вона мала би звітувати про свою роботу, як наприклад (з новини станом на 09/08/2019 , де була реакція на "просте рішення" з оп.)

" до суду направлено 1300 обвинувальних актів по корупційним злочинам. "

https://novynarnia.com/2019/08/09/viyskovi-prokurori-vidreaguvali/
)

.
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25.10.2024 17:14 Ответить
Також по темі, в вересні 2019 року, у відповідь на "просте рішення" про ліквідацію військової прокуратури, був відкритий лист, з надією на здоровий глузд
(але як показує реальний стан справ, досить насичений різними деталями і нюансами відкритий лист, залишився схоже не поміченим тим кому адресувався, може через те, що написаний був не у стилі "простих рішень".. так і згадується чомусь коли дискусія про "прості рішення", відповідь шарікова з "собаче серце", "- да што тут прєдлагать ?.. А то пішут, пішут... Конгрес, нємци какіє-та... глава пухнєт. Взять всьо да і падєліть. "
:

"

Ветерани військової прокуратури, військової юстиції звернулися з відкритим листом до керівництва держави та Генерального прокурора України через пропозиції щодо ліквідації військових прокуратур, які містить законопроєкт №1032 від 29 серпня 2019 року.

«Українське право» надає текст листа повністю:

Президенту України Зеленському В.О.

Голові Верховної Ради України Разумкову Д.О.

Голові Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Монастирському Д.А.

Генеральному прокурору Рябошапці Р.Г.

Відкритий лист" (далі досить об'ємний текст листа, можна прочитати на сайті, посилання нижче.)

04.09.2019
https://ukrainepravo.com/news/ukraine/zupynyty-likvidatsiyu-viyskovykh-prokuratur/?fbclid=IwAR17Ec-HVGIzBFPbBC3OnLbmvmns9mm56JiB0XlSlx_xqICKk5xGn85820Y
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25.10.2024 17:59 Ответить
Дурбицал-дурбицалом той вавик, а ще й лягавий. Спочатку, через ТЦК, зтровив цивiльних з вiйськовими. А тепер i вiйськових колотить промiж собою. Чому iнiцiатива виходить вiд Командування Сухопутних вiйськ, а не вiд фемiди, чи й не вiд самого лягавого.
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25.10.2024 11:16 Ответить
Корупцію побачили. Чекаємо коли Павлюк витягне *** Єрмака з рота, і побачить вбивства в ТЦК
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25.10.2024 11:41 Ответить
і далі що, невже посадять? Розстріляють?? Цирк на дроті...
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25.10.2024 11:46 Ответить
старшеньких отправят за кордон обживать трудом заработанное, а мелких крыс людоловов с улиц в посадки к благодарным почитателям,там слух прошел что шавки тцк уже стоят в одном ряду с зашкваренными мусорами и насильниками
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25.10.2024 12:24 Ответить
О блін, командування зібралось, пошушукалось і назначило жертовного баранчика!
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25.10.2024 13:34 Ответить
це так звучить , як хто мен1 не платить , сяде
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25.10.2024 14:46 Ответить
 
 