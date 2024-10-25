Павлюк: Резонансные задержания взяточников из ТЦК происходят по прямой инициативе Командования Сухопутных войск

Резонансные задержания нарушителей закона среди руководителей и сотрудников ТЦК происходят по прямой инициативе и при всемерном содействии Командования Сухопутных войск на всех этапах.

Об этом в Facebook заявил Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что за последние месяцы Командование наладило тесное взаимодействие с правоохранительными органами для более эффективного разоблачения фактов предоставления или получения неправомерной выгоды в системе мобилизации.

"Нулевая толерантность к коррупции – единственное, что мы можем предложить для искоренения злоупотреблений в системе комплектования. Мы наращиваем усилия для наказания всех причастных и очищения наших рядов от негодяев", – заявил Александр Павлюк.

Как сообщалось ранее, в Украине уже открыли десятки уголовных дел о злоупотреблениях и коррупции в территориальных центрах комплектования.

К примеру, 24 октября правоохранители разоблачили начальника Тернопольского районного ТЦК, который требовал талоны на горючее за отсрочку от мобилизации.

В тот же день в Киеве правоохранители разоблачили схему в Голосеевском районном ТЦК: злоумышленники продавали мужчинам "белые билеты" – их стоимость составляла от 2 тысяч до 15 тысяч долларов. У фигурантов обнаружили более 1 млн долларов наличными.

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