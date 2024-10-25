Павлюк: Резонансные задержания взяточников из ТЦК происходят по прямой инициативе Командования Сухопутных войск
Резонансные задержания нарушителей закона среди руководителей и сотрудников ТЦК происходят по прямой инициативе и при всемерном содействии Командования Сухопутных войск на всех этапах.
Об этом в Facebook заявил Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что за последние месяцы Командование наладило тесное взаимодействие с правоохранительными органами для более эффективного разоблачения фактов предоставления или получения неправомерной выгоды в системе мобилизации.
"Нулевая толерантность к коррупции – единственное, что мы можем предложить для искоренения злоупотреблений в системе комплектования. Мы наращиваем усилия для наказания всех причастных и очищения наших рядов от негодяев", – заявил Александр Павлюк.
Как сообщалось ранее, в Украине уже открыли десятки уголовных дел о злоупотреблениях и коррупции в территориальных центрах комплектования.
К примеру, 24 октября правоохранители разоблачили начальника Тернопольского районного ТЦК, который требовал талоны на горючее за отсрочку от мобилизации.
В тот же день в Киеве правоохранители разоблачили схему в Голосеевском районном ТЦК: злоумышленники продавали мужчинам "белые билеты" – их стоимость составляла от 2 тысяч до 15 тысяч долларов. У фигурантов обнаружили более 1 млн долларов наличными.
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Вірю...вірую.... особливо після призначення командуючим безпілотних систем, москальської консерви, кАлоборанта - комбатом....
Павлюк - просніться, ви розберіться хочаб з тим що у вас відбувається....
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Зробили крайніми місяці. А вони самі тут ні при чому.
Безкрайня тільки корупція. А крайні, - місяці. Потужно!
у вас є працівник микола. ви знаєте, що воно краде.
при чому краде в критичний, для підприємства, час.
закон, дозволяє вам наказати миколу дуже жорстко, але ж...
я налагодив контакт з мєнтами, що б знайти миколу і щось зробити.
кому це павлюк, говорить? мені? сусіду юрі? тьоті галі з овочного?
Це так тепер називаються журналістські розслідування корупції, знущань та навіть вбивств у застінках вашого ТЦК? А так звані "правоохоронці" готові вам чоботи лизати, аби самим не потрапити на передок.
Начальник медичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Олег Фаріон в один день раптово розбагатів. Протягом 5 липня минулого року він купив квартиру, будинок та п'ять земельних ділянок на кілька гектарів. При цьому, майже все це записав на свою дружину.
Також в долі або просто закривали очі перевіряючі органи, які постійно слідкують за якоюсь службою. Ті ж правоохоронці.
Як з Борисовим було, коли спочатку перевірка нічого не виявила і він повернувся до роботи.
Тобто за відсутності військової прокуратури, її функці переймають непрофільні органи ?
Якщо це так, то напевно і результати діяльності відповідні, і замість військової прокуратури
(яка мала би наглядати за дотриманням закону у війську)
, робляться заяви "простих рішень"
(як на мене, то схожих чимось на гасла часів сесесеру.)
, щось типу "ми самовіддано докладаємо зусиль для вирішення даного питання"
(хоча якби була повноцінна військова прокуратура, то саме вона мала би звітувати про свою роботу, як наприклад (з новини станом на 09/08/2019 , де була реакція на "просте рішення" з оп.)
" до суду направлено 1300 обвинувальних актів по корупційним злочинам. "
https://novynarnia.com/2019/08/09/viyskovi-prokurori-vidreaguvali/
)
.
(але як показує реальний стан справ, досить насичений різними деталями і нюансами відкритий лист, залишився схоже не поміченим тим кому адресувався, може через те, що написаний був не у стилі "простих рішень".. так і згадується чомусь коли дискусія про "прості рішення", відповідь шарікова з "собаче серце", "- да што тут прєдлагать ?.. А то пішут, пішут... Конгрес, нємци какіє-та... глава пухнєт. Взять всьо да і падєліть. "
:
"
Ветерани військової прокуратури, військової юстиції звернулися з відкритим листом до керівництва держави та Генерального прокурора України через пропозиції щодо ліквідації військових прокуратур, які містить законопроєкт №1032 від 29 серпня 2019 року.
«Українське право» надає текст листа повністю:
Президенту України Зеленському В.О.
Голові Верховної Ради України Разумкову Д.О.
Голові Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Монастирському Д.А.
Генеральному прокурору Рябошапці Р.Г.
Відкритий лист" (далі досить об'ємний текст листа, можна прочитати на сайті, посилання нижче.)
04.09.2019
https://ukrainepravo.com/news/ukraine/zupynyty-likvidatsiyu-viyskovykh-prokuratur/?fbclid=IwAR17Ec-HVGIzBFPbBC3OnLbmvmns9mm56JiB0XlSlx_xqICKk5xGn85820Y