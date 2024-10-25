Павлюк: Резонансні затримання хабарників з ТЦК відбуваються за прямої ініціативи Командування Сухопутних військ
Резонансні затримання порушників закону серед керівників і співробітників ТЦК відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння Командування Сухопутних військ на всіх етапах.
Про це у Facebook заявив Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що за останні місяці Командування налагодило тісну взаємодію з правоохоронними органами для більш ефективного викриття фактів надання чи отримання неправомірної вигоди в системі мобілізації.
"Нульова толерантність до корупції – єдине, що ми можемо запропонувати для викорінення зловживань в системі комплектування. Ми нарощуємо зусилля задля покарання усіх причетних та очищення наших лав від негідників" – заявив Олександр Павлюк.
Як повідомлялось раніше, в Україні вже відкрили десятки кримінальних справ щодо зловживань та корупції у територіальних центрах комплектування.
Наприклад, 24 жовтня правоохоронці викрили начальника Тернопільського районного ТЦК, який вимагав талони на пальне за відстрочку від мобілізації.
В той же день в Києві правоохоронці викрили схему в Голосіївському районному ТЦК: зловмисники продавали чоловікам "білі квитки" – їхня вартість становила від 2 тисяч до 15 тисяч доларів. У фігурантів виявили понад 1 млн доларів готівкою.
Будь ласка, зачекайте...
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Вірю...вірую.... особливо після призначення командуючим безпілотних систем, москальської консерви, кАлоборанта - комбатом....
Павлюк - просніться, ви розберіться хочаб з тим що у вас відбувається....
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Зробили крайніми місяці. А вони самі тут ні при чому.
Безкрайня тільки корупція. А крайні, - місяці. Потужно!
у вас є працівник микола. ви знаєте, що воно краде.
при чому краде в критичний, для підприємства, час.
закон, дозволяє вам наказати миколу дуже жорстко, але ж...
я налагодив контакт з мєнтами, що б знайти миколу і щось зробити.
кому це павлюк, говорить? мені? сусіду юрі? тьоті галі з овочного?
Це так тепер називаються журналістські розслідування корупції, знущань та навіть вбивств у застінках вашого ТЦК? А так звані "правоохоронці" готові вам чоботи лизати, аби самим не потрапити на передок.
Начальник медичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Олег Фаріон в один день раптово розбагатів. Протягом 5 липня минулого року він купив квартиру, будинок та п'ять земельних ділянок на кілька гектарів. При цьому, майже все це записав на свою дружину.
Також в долі або просто закривали очі перевіряючі органи, які постійно слідкують за якоюсь службою. Ті ж правоохоронці.
Як з Борисовим було, коли спочатку перевірка нічого не виявила і він повернувся до роботи.
Тобто за відсутності військової прокуратури, її функці переймають непрофільні органи ?
Якщо це так, то напевно і результати діяльності відповідні, і замість військової прокуратури
(яка мала би наглядати за дотриманням закону у війську)
, робляться заяви "простих рішень"
(як на мене, то схожих чимось на гасла часів сесесеру.)
, щось типу "ми самовіддано докладаємо зусиль для вирішення даного питання"
(хоча якби була повноцінна військова прокуратура, то саме вона мала би звітувати про свою роботу, як наприклад (з новини станом на 09/08/2019 , де була реакція на "просте рішення" з оп.)
" до суду направлено 1300 обвинувальних актів по корупційним злочинам. "
https://novynarnia.com/2019/08/09/viyskovi-prokurori-vidreaguvali/
)
.
(але як показує реальний стан справ, досить насичений різними деталями і нюансами відкритий лист, залишився схоже не поміченим тим кому адресувався, може через те, що написаний був не у стилі "простих рішень".. так і згадується чомусь коли дискусія про "прості рішення", відповідь шарікова з "собаче серце", "- да што тут прєдлагать ?.. А то пішут, пішут... Конгрес, нємци какіє-та... глава пухнєт. Взять всьо да і падєліть. "
:
"
Ветерани військової прокуратури, військової юстиції звернулися з відкритим листом до керівництва держави та Генерального прокурора України через пропозиції щодо ліквідації військових прокуратур, які містить законопроєкт №1032 від 29 серпня 2019 року.
«Українське право» надає текст листа повністю:
Президенту України Зеленському В.О.
Голові Верховної Ради України Разумкову Д.О.
Голові Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Монастирському Д.А.
Генеральному прокурору Рябошапці Р.Г.
Відкритий лист" (далі досить об'ємний текст листа, можна прочитати на сайті, посилання нижче.)
04.09.2019
https://ukrainepravo.com/news/ukraine/zupynyty-likvidatsiyu-viyskovykh-prokuratur/?fbclid=IwAR17Ec-HVGIzBFPbBC3OnLbmvmns9mm56JiB0XlSlx_xqICKk5xGn85820Y