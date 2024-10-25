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Павлюк: Резонансні затримання хабарників з ТЦК відбуваються за прямої ініціативи Командування Сухопутних військ

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк

Резонансні затримання порушників закону серед керівників і співробітників ТЦК відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння Командування Сухопутних військ на всіх етапах.

Про це у Facebook заявив Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що за останні місяці Командування налагодило тісну взаємодію з правоохоронними органами для більш ефективного викриття фактів надання чи отримання неправомірної вигоди в системі мобілізації.

"Нульова толерантність до корупції – єдине, що ми можемо запропонувати для викорінення зловживань в системі комплектування. Ми нарощуємо зусилля задля покарання усіх причетних та очищення наших лав від негідників" – заявив Олександр Павлюк.

Як повідомлялось раніше, в Україні вже відкрили десятки кримінальних справ щодо зловживань та корупції у територіальних центрах комплектування.

Наприклад, 24 жовтня правоохоронці викрили начальника Тернопільського районного ТЦК, який вимагав талони на пальне за відстрочку від мобілізації.

В той же день в Києві правоохоронці викрили схему в Голосіївському районному ТЦК: зловмисники продавали чоловікам "білі квитки" – їхня вартість становила від 2 тисяч до 15 тисяч доларів. У фігурантів виявили понад 1 млн доларів готівкою.

Читайте: Сили оборони за тиждень знищили 9590 російських загарбників і 1211 одиниць ворожої техніки і озброєння, - Павлюк. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

корупція (4711) мобілізація (3122) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+21
Коли корупція бореться с корупцією результат корупція.
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25.10.2024 06:06 Відповісти
+17
За часів зебілоїдів, керівництво, що країною, що армією - перетворилось на помийну яму з гнилою локшиною...
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25.10.2024 06:44 Відповісти
+13
..что можно наладить с ментами, если менты сами являются частью системы по отмазыванию от службы???
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25.10.2024 03:29 Відповісти
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..что можно наладить с ментами, если менты сами являются частью системы по отмазыванию от службы???
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25.10.2024 03:29 Відповісти
Коли корупція бореться с корупцією результат корупція.
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25.10.2024 06:06 Відповісти
Ужк тридцать лет наша коррупция пытается сама себя уничтожить в страшных мучениях детским ножиком.
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25.10.2024 06:33 Відповісти
Пластмассовым.
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25.10.2024 11:26 Відповісти
Мені одразу згадується стара короткометражка - "Жахливо повільний вбивця з найбільш неефективною зброєю"
https://www.youtube.com/watch?v=9VDvgL58h_Y&ab_channel=RichardGaleFilms
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25.10.2024 11:59 Відповісти
клоунським надувним?
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25.10.2024 12:05 Відповісти
За часів зебілоїдів, керівництво, що країною, що армією - перетворилось на помийну яму з гнилою локшиною...
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25.10.2024 06:44 Відповісти
а коррупция до 2019 года где была??отсутствовала??спала??мигрировала??боялась под ковриком???🤣🤣🤣🤣🤣
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25.10.2024 12:11 Відповісти
Через три роки кровопролитної війни.
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25.10.2024 07:00 Відповісти
Ми нарощуємо зусилля задля покарання усіх причетних та очищення наших лав від негідників....

Вірю...вірую.... особливо після призначення командуючим безпілотних систем, москальської консерви, кАлоборанта - комбатом....
Павлюк - просніться, ви розберіться хочаб з тим що у вас відбувається....
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25.10.2024 07:36 Відповісти
Тобто, ментам доведеться ділитися?
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25.10.2024 08:08 Відповісти
Він додав, що за крайні місяці Джерело:
***********
Зробили крайніми місяці. А вони самі тут ні при чому.

Безкрайня тільки корупція. А крайні, - місяці. Потужно!
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25.10.2024 08:14 Відповісти
ну, ви ж зрозуміли прикол?
у вас є працівник микола. ви знаєте, що воно краде.
при чому краде в критичний, для підприємства, час.
закон, дозволяє вам наказати миколу дуже жорстко, але ж...

я налагодив контакт з мєнтами, що б знайти миколу і щось зробити.
кому це павлюк, говорить? мені? сусіду юрі? тьоті галі з овочного?
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25.10.2024 08:23 Відповісти
>> у вас є працівник микола
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25.10.2024 09:26 Відповісти
шукаєш миколу?
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25.10.2024 09:29 Відповісти
І створив нову корупційну схему по мобілізації чоловіків 50+, коли кожен воєнком трактує секретні директиви на свою користь..."совкове" ставлення до людей стає все "совковіше"...
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25.10.2024 08:44 Відповісти
"Резонансні затримання порушників закону відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння Командування Сухопутних військ" - ЩО?
Це так тепер називаються журналістські розслідування корупції, знущань та навіть вбивств у застінках вашого ТЦК? А так звані "правоохоронці" готові вам чоботи лизати, аби самим не потрапити на передок.
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25.10.2024 08:53 Відповісти
Щоб ви здохли, людолови
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25.10.2024 09:15 Відповісти
Бажаю тобі і всій твоїй рідні прильоту кабів на ваші голови і будинки що всіх одним махом на концерт кобзона
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25.10.2024 10:43 Відповісти
так йди сам до війська..., по тебе прийдуть, а ти вже у формі...
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25.10.2024 11:00 Відповісти
https://informator.ua/uk/u-ternopoli-golovniy-likar-oblasnogo-tck-farion-rozbagativ-za-odin-den-kvartira-budinok-zemelni-dilyanki У Тернополі головний лікар обласного ТЦК Фаріон розбагатів за один день: квартира, будинок, земельні ділянки
Начальник медичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Олег Фаріон в один день раптово розбагатів. Протягом 5 липня минулого року він купив квартиру, будинок та п'ять земельних ділянок на кілька гектарів. При цьому, майже все це записав на свою дружину.
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25.10.2024 09:20 Відповісти
Поки що тільки резонанс
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25.10.2024 10:30 Відповісти
без ініціативи правоохоронна система не працює зовсім?
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25.10.2024 10:32 Відповісти
Образилися шо не діляться?
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25.10.2024 10:34 Відповісти
Ні одна корумпована схема, де задіяно пару чоловік, не відбувається без покровительства прямого начальника. Мінімум, він про це знає, але нічого не робить, а в реальності в долі. Тому якщо затримують когось на хабарі, а його керівник не покараний, то висновки самі за себе.

Також в долі або просто закривали очі перевіряючі органи, які постійно слідкують за якоюсь службою. Ті ж правоохоронці.

Як з Борисовим було, коли спочатку перевірка нічого не виявила і він повернувся до роботи.
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25.10.2024 10:39 Відповісти
ніхто і ніколи не зарубав на борщ курку, котра несе "золоті яєчка"
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25.10.2024 10:51 Відповісти
Відколи це для затримання хабарників потрібна ініціатива їхнього керівництва?
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25.10.2024 11:03 Відповісти
как говорится от создателей до инициаторов один шаг,сначала создал коррупционное уголовное опг а потом показательно устраиваешь ему бдсм чтоб помнили свято кому они тапки лизать должны и где могут оказаться
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25.10.2024 12:17 Відповісти
А як же військова прокуратура, чи її нема, бо після того як в 2019 році президент вніс законопроект, а "МОНОкоаліція" ("слуга народу") прийняла законопроект як закон, про ліквідацію військової прокуратури, 1 квітня 2022 року була спроба 292 голосами в Верховній Раді України повернути військову прокуратуру, але 19 квітня 2022 року президент ветував відповідний закон ?
Тобто за відсутності військової прокуратури, її функці переймають непрофільні органи ?
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25.10.2024 11:04 Відповісти
у них у всех инвалидность,не ошибусь диагноз согласно медицинского кадастра F70
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25.10.2024 12:19 Відповісти
По суті, схоже що ситуація така, що як такої, саме профільної військової прокуратури виходить що нема, а функції які мали виконувати військові прокурори з відповідною профільною освітою, покладені на тих у кого нема профільної освіти пов'язаної саме з військом.
Якщо це так, то напевно і результати діяльності відповідні, і замість військової прокуратури
(яка мала би наглядати за дотриманням закону у війську)
, робляться заяви "простих рішень"
(як на мене, то схожих чимось на гасла часів сесесеру.)
, щось типу "ми самовіддано докладаємо зусиль для вирішення даного питання"
(хоча якби була повноцінна військова прокуратура, то саме вона мала би звітувати про свою роботу, як наприклад (з новини станом на 09/08/2019 , де була реакція на "просте рішення" з оп.)

" до суду направлено 1300 обвинувальних актів по корупційним злочинам. "

https://novynarnia.com/2019/08/09/viyskovi-prokurori-vidreaguvali/
)

.
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25.10.2024 17:14 Відповісти
Також по темі, в вересні 2019 року, у відповідь на "просте рішення" про ліквідацію військової прокуратури, був відкритий лист, з надією на здоровий глузд
(але як показує реальний стан справ, досить насичений різними деталями і нюансами відкритий лист, залишився схоже не поміченим тим кому адресувався, може через те, що написаний був не у стилі "простих рішень".. так і згадується чомусь коли дискусія про "прості рішення", відповідь шарікова з "собаче серце", "- да што тут прєдлагать ?.. А то пішут, пішут... Конгрес, нємци какіє-та... глава пухнєт. Взять всьо да і падєліть. "
:

"

Ветерани військової прокуратури, військової юстиції звернулися з відкритим листом до керівництва держави та Генерального прокурора України через пропозиції щодо ліквідації військових прокуратур, які містить законопроєкт №1032 від 29 серпня 2019 року.

«Українське право» надає текст листа повністю:

Президенту України Зеленському В.О.

Голові Верховної Ради України Разумкову Д.О.

Голові Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Монастирському Д.А.

Генеральному прокурору Рябошапці Р.Г.

Відкритий лист" (далі досить об'ємний текст листа, можна прочитати на сайті, посилання нижче.)

04.09.2019
https://ukrainepravo.com/news/ukraine/zupynyty-likvidatsiyu-viyskovykh-prokuratur/?fbclid=IwAR17Ec-HVGIzBFPbBC3OnLbmvmns9mm56JiB0XlSlx_xqICKk5xGn85820Y
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25.10.2024 17:59 Відповісти
Дурбицал-дурбицалом той вавик, а ще й лягавий. Спочатку, через ТЦК, зтровив цивiльних з вiйськовими. А тепер i вiйськових колотить промiж собою. Чому iнiцiатива виходить вiд Командування Сухопутних вiйськ, а не вiд фемiди, чи й не вiд самого лягавого.
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25.10.2024 11:16 Відповісти
Корупцію побачили. Чекаємо коли Павлюк витягне *** Єрмака з рота, і побачить вбивства в ТЦК
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25.10.2024 11:41 Відповісти
і далі що, невже посадять? Розстріляють?? Цирк на дроті...
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25.10.2024 11:46 Відповісти
старшеньких отправят за кордон обживать трудом заработанное, а мелких крыс людоловов с улиц в посадки к благодарным почитателям,там слух прошел что шавки тцк уже стоят в одном ряду с зашкваренными мусорами и насильниками
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25.10.2024 12:24 Відповісти
О блін, командування зібралось, пошушукалось і назначило жертовного баранчика!
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25.10.2024 13:34 Відповісти
це так звучить , як хто мен1 не платить , сяде
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25.10.2024 14:46 Відповісти
 
 