Павлюк: Резонансні затримання хабарників з ТЦК відбуваються за прямої ініціативи Командування Сухопутних військ

Резонансні затримання порушників закону серед керівників і співробітників ТЦК відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння Командування Сухопутних військ на всіх етапах.

Про це у Facebook заявив Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що за останні місяці Командування налагодило тісну взаємодію з правоохоронними органами для більш ефективного викриття фактів надання чи отримання неправомірної вигоди в системі мобілізації.

"Нульова толерантність до корупції – єдине, що ми можемо запропонувати для викорінення зловживань в системі комплектування. Ми нарощуємо зусилля задля покарання усіх причетних та очищення наших лав від негідників" – заявив Олександр Павлюк.

Як повідомлялось раніше, в Україні вже відкрили десятки кримінальних справ щодо зловживань та корупції у територіальних центрах комплектування.

Наприклад, 24 жовтня правоохоронці викрили начальника Тернопільського районного ТЦК, який вимагав талони на пальне за відстрочку від мобілізації.

В той же день в Києві правоохоронці викрили схему в Голосіївському районному ТЦК: зловмисники продавали чоловікам "білі квитки" – їхня вартість становила від 2 тисяч до 15 тисяч доларів. У фігурантів виявили понад 1 млн доларів готівкою.

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