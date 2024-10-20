Сили оборони за тиждень знищили 9590 російських загарбників і 1211 одиниць ворожої техніки і озброєння, - Павлюк. ІНФОГРАФІКА

За тиждень з 13 по 20 жовтня 2024 року втрати противника становлять близько 9590 осіб особового складу.

Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

Павлюк зазначив, що суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Серед знищеного за цей тиждень:

76 танків;

235 бойових броньованих машин;

155 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

403 одиниці автотехніки;

41 одиниця спецтехніки.

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