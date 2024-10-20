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Сили оборони за тиждень знищили 9590 російських загарбників і 1211 одиниць ворожої техніки і озброєння, - Павлюк. ІНФОГРАФІКА

За тиждень з 13 по 20 жовтня 2024 року втрати противника становлять близько 9590 осіб особового складу.

Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

Павлюк зазначив, що суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Серед знищеного за цей тиждень:

  • 76 танків;
  • 235 бойових броньованих машин;
  • 155 артилерійських систем;
  • 1 РСЗВ;
  • 403 одиниці автотехніки;
  • 41 одиниця спецтехніки.

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Автор: 

армія рф (17821) ліквідація (4076) Павлюк Олександр (216)


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Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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20.10.2024 16:00 Відповісти
Це типу за 20 місяців майже 800 тисяч?
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20.10.2024 17:05 Відповісти
 
 