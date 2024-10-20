Сили оборони за тиждень знищили 9590 російських загарбників і 1211 одиниць ворожої техніки і озброєння, - Павлюк. ІНФОГРАФІКА
За тиждень з 13 по 20 жовтня 2024 року втрати противника становлять близько 9590 осіб особового складу.
Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
Павлюк зазначив, що суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Серед знищеного за цей тиждень:
- 76 танків;
- 235 бойових броньованих машин;
- 155 артилерійських систем;
- 1 РСЗВ;
- 403 одиниці автотехніки;
- 41 одиниця спецтехніки.
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Amber
показати весь коментар20.10.2024 16:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Василь Вал
показати весь коментар20.10.2024 17:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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