Силы обороны за неделю уничтожили 9590 российских захватчиков и 1211 единиц вражеской техники и вооружения, – Павлюк. ИНФОГРАФИКА
За неделю с 13 по 20 октября 2024 года потери противника составляют около 9590 человек личного состава.
Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.
Павлюк отметил, что существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Среди уничтоженного за эту неделю:
- 76 танков;
- 235 боевых бронированных машин;
- 155 артиллерийских систем;
- 1 РСЗО;
- 403 единицы автотехники;
- 41 единица спецтехники.
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Amber
показать весь комментарий20.10.2024 16:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Василь Вал
показать весь комментарий20.10.2024 17:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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