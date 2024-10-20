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Силы обороны за неделю уничтожили 9590 российских захватчиков и 1211 единиц вражеской техники и вооружения, – Павлюк. ИНФОГРАФИКА

За неделю с 13 по 20 октября 2024 года потери противника составляют около 9590 человек личного состава.

Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

Павлюк отметил, что существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Среди уничтоженного за эту неделю:

  • 76 танков;
  • 235 боевых бронированных машин;
  • 155 артиллерийских систем;
  • 1 РСЗО;
  • 403 единицы автотехники;
  • 41 единица спецтехники.

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інфографіка

Автор: 

армия РФ (19670) ликвидация (3693) Павлюк Александр (191)


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Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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20.10.2024 16:00 Ответить
Це типу за 20 місяців майже 800 тисяч?
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20.10.2024 17:05 Ответить
 
 