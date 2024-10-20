Силы обороны за неделю уничтожили 9590 российских захватчиков и 1211 единиц вражеской техники и вооружения, – Павлюк. ИНФОГРАФИКА

За неделю с 13 по 20 октября 2024 года потери противника составляют около 9590 человек личного состава.

Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

Павлюк отметил, что существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Среди уничтоженного за эту неделю:

76 танков;

235 боевых бронированных машин;

155 артиллерийских систем;

1 РСЗО;

403 единицы автотехники;

41 единица спецтехники.

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