Центральную МСЭК планируют ликвидировать до конца этой недели, - Ляшко

Центральную медико-социальную экспертную комиссию планируют ликвидировать до конца этой недели.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

До конца этой недели мы примем распоряжение Кабинета министров Украины, которое у нас ликвидирует центральную МСЭК. Мы к этому готовились, укрепляя материально-техническую базу именно подчиненного института в городе Днепр. Поскольку мы видели, что центральная МСЭК - это только была экспертиза визуальная, потом люди направлялись на клинические базы в Днепр и Винницу", - сказал Ляшко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Ляшко не позднее чем до 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабмина, чтобы завершить реформу ликвидации МСЭК и введения новой европейской модели.

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Кроме этого, Ляшко уволил руководство центральной экспертной комиссии и руководителей профильного департамента Минздрава, который отвечает за координацию деятельности МСЭК.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

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