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Центральную МСЭК планируют ликвидировать до конца этой недели, - Ляшко

Ляшко: ентральну МСЕК планують ліквідувати до кінця цього тижня

Центральную медико-социальную экспертную комиссию планируют ликвидировать до конца этой недели.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

До конца этой недели мы примем распоряжение Кабинета министров Украины, которое у нас ликвидирует центральную МСЭК. Мы к этому готовились, укрепляя материально-техническую базу именно подчиненного института в городе Днепр. Поскольку мы видели, что центральная МСЭК - это только была экспертиза визуальная, потом люди направлялись на клинические базы в Днепр и Винницу", - сказал Ляшко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Ляшко не позднее чем до 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабмина, чтобы завершить реформу ликвидации МСЭК и введения новой европейской модели.

Также читайте: Уволили руководство Центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Минздрава, - Шмыгаль

Кроме этого, Ляшко уволил руководство центральной экспертной комиссии и руководителей профильного департамента Минздрава, который отвечает за координацию деятельности МСЭК.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

Также читайте: Более 60 руководителей МСЭК на Харьковщине имеют пенсии, многие владеют значительным состоянием, - Харьковский антикоррупционный центр

Автор: 

коррупция (8578) Ляшко Виктор (1365) МСЭК (86)


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Топ комментарии
+8
А ляшко ніхто не хоче "ліквідувати" з посади міністра охорони здоровʼя? чи МСЄК не підпорядковується його міністреству? і ніяких особистих відповідальностей не прослідковується?
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23.10.2024 11:41 Ответить
+7
Нова європейська модель означає, що взноси будуть прийматися тільки в євро?
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23.10.2024 11:37 Ответить
+7
Головне все ліквідувати швиденько і документи спалити ,
щоби ми не дізнались кому несли бабло зверху 😡
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23.10.2024 11:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
який розмір вступного взносу до "нової європейської моделі" встановлення та підтвердження інвалідностей?
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23.10.2024 11:34 Ответить
Нова європейська модель означає, що взноси будуть прийматися тільки в євро?
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23.10.2024 11:37 Ответить
А ляшко ніхто не хоче "ліквідувати" з посади міністра охорони здоровʼя? чи МСЄК не підпорядковується його міністреству? і ніяких особистих відповідальностей не прослідковується?
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23.10.2024 11:41 Ответить
Рафік ніувчом не віноват
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23.10.2024 11:42 Ответить
тіко бабки у вигляді відкату стабільно від керівників мсек отримував
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23.10.2024 11:45 Ответить
виходячи з фото обшуків у керівників регіональних мсек прийматимуть також долари США, швейцарські франки, британські фунти та наші гривні

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23.10.2024 11:42 Ответить
а тепер будуть тільки євро, щоб був порядок
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23.10.2024 11:44 Ответить
Щоб легше було рахувать, а то євро франкі доляри крипта а такшльоп і тико євро і по курсу провів на рахунок в Європі.
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23.10.2024 12:44 Ответить
В три рази більший, чим за перехід з податкової поліції до дбр !
Ну, така зараз кон'юнктура...
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23.10.2024 11:39 Ответить
Виходить, що надання інвалідності справжнім хворим відкладається, потужно 😡
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23.10.2024 11:36 Ответить
цікаво було б почитати розслідування на тему який відсоток справжніх інвалідів і який відсоток звичайних людей отримували інвалідність не даючі хабарі?
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23.10.2024 11:42 Ответить
без хабаря там взагалі не обходилося, для дійсно хворих відрізнівся лише його розмір
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23.10.2024 11:47 Ответить
так і є!
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23.10.2024 11:48 Ответить
Щось з цього приводу мовчить головний "лікар" України Єрмак....Якось дивно....може переживає дуже....
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23.10.2024 11:37 Ответить
скоріш за все думаю, як би приховато свою фейкову інвалідність
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23.10.2024 11:43 Ответить
Тобто Всі вже Станут
Здоровими...
Інвалідність в державі
Подолали.
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23.10.2024 11:39 Ответить
Це чудово, але тепер взагалі буде колапс всієї системи)
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23.10.2024 11:40 Ответить
Головне все ліквідувати швиденько і документи спалити ,
щоби ми не дізнались кому несли бабло зверху 😡
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23.10.2024 11:42 Ответить
Если скандал в среде монобольшинства, то как там Васька не мурлычь, а все смотрят на клоуна.
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23.10.2024 11:46 Ответить
Походу зажали медики поделиться с вавой, в анафему влетели.
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23.10.2024 11:47 Ответить
100% міністр охорони здоров'я замазаний
його персональна тема
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23.10.2024 11:47 Ответить
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23.10.2024 11:50 Ответить
Ляшко , на вихід
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23.10.2024 11:51 Ответить
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23.10.2024 11:53 Ответить
Ляшко не хоче подати у відставку? Тільки недавно з Охматдитом обісрався...
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23.10.2024 11:58 Ответить
А міністр ляшко не несе за це персональну відповідальність, за цей безлад. Чи він був не в курсі. І чому він ще на посаді.
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23.10.2024 11:58 Ответить
мсек перешла на посилену роботу , сп1шать в1дробити грош1
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23.10.2024 12:00 Ответить
гомоМСЕКи
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23.10.2024 12:10 Ответить
а тепер маю х...йову підозру, що вояки, які зазнали поранень та каліцтв зараз ні фіга не зможуть оформити інвалідності, звіцльнення, переведення, тощо. без мсек цього ж зробити ніяк? правильно? зелений дурень топнув ніжкою, хлопнув ручкою й шваль заходилася "суєтіться как умєєт"; шваль вміє не дуже, от й одержимо параліч іще однієї структури. але холопам подобається, вони радіють...
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23.10.2024 12:12 Ответить
https://x.com/AngryUkrocat Angry cat

Якщо зараз посадить всіх, хто незаконно отримав інвалідність, то Україна залишиться без органів влади, місцевого самоврядування, судів та прокуратури.
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23.10.2024 12:39 Ответить
...а якщо повернути все незаконно виплачене, то і без боргу по кредитах!..
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23.10.2024 12:57 Ответить
...i з конфiскацiею...
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23.10.2024 13:26 Ответить
ну і буде супер !!! така влада, судді, прокурори Українці, ураїнцям і задарма не треба, за те буде кого відправити на фронт !!!
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23.10.2024 13:37 Ответить
Таблички на вході і на дверях поміняють.
Призначать нових ''колядників''.
''Тариф заносу'' в офіс Єрмака-Зеленського збільшать.
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23.10.2024 13:04 Ответить
Кабінет міністрів України оголосив про ліквідацію центрального апарату МСЕК. Все йде в руслі стандартних заходів по приховуванню слідів злочинної діяльності. Ліквідація апарату - це ліквідація документації і масиву доказів протиправної діяльності і участі в ній вищих посадових осіб!
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23.10.2024 13:04 Ответить
А хто поверне кошти просрані ПЕНІСним фондом?
А всі держслужбовці що наїбали державу і далі будуть отримувати пенсії по 100 000?
Ось приклад https://poltava.to/news/78548/#comments
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23.10.2024 13:16 Ответить
 
 