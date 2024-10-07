РУС
Новости
5 393 22

НАПК повторно проверит декларацию главы Хмельницкой МСЭК Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении

Декларацію Крупи повторно перевірять

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осуществит повторную полную проверку декларации руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

Об этом говорится на сайте НАПК, сообщает Цензор.НЕТ.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начинает повторную полную проверку декларации руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы, у которой работники Государственного бюро расследований во время обысков, как сообщается, обнаружили только наличными почти 6 млн долларов", - говорится в заявлении.

В НАПК заявили, что вышеупомянутой суммы наличности в декларациях не указано.

"Такие вновь открывшиеся обстоятельства являются основанием для повторной проверки декларации несмотря на то, что ранее НАПК уже осуществило полную проверку декларации за 2023 год, установило признаки недостоверных сведений и направило обоснованное заключение в Национальную полицию Украины для соответствующего реагирования", - отметили в Агентстве.

Результаты повторной проверки декларации руководителя Хмельницкой МСЭК Крупы будут обнародованы на сайте НАПК.

Читайте также: Главу Хмельницкой МСЭК Крупу отправили под стражу: залог в 500 млн грн

Арест руководителя МСЭК в Хмельницкой области Крупы

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Читайте также: Главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу исключат из состава депутатов облсовета, - "Слуга народа"

Автор: 

НАПК (1228) незаконное обогащение (156) Хмельницкая область (990)
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Перевірять, і отримає нагороду особисто з рук Вовочкі, як більшість "слуг"
показать весь комментарий
07.10.2024 20:12 Ответить
+14
показать весь комментарий
07.10.2024 20:23 Ответить
+8
а шо ж такоє? Не вистачило духу дочитати декларацію до кінця з першого разу?
показать весь комментарий
07.10.2024 20:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Перевірять, і отримає нагороду особисто з рук Вовочкі, як більшість "слуг"
показать весь комментарий
07.10.2024 20:12 Ответить
Три спроби можна навіть надати ....
показать весь комментарий
07.10.2024 20:12 Ответить
На фото вверху -"І зовсім не страшно!"
показать весь комментарий
07.10.2024 20:13 Ответить
та перевірте вже втретє...
показать весь комментарий
07.10.2024 20:22 Ответить
перевірять, там же ж бізнеси є, на родичах щось..а гроші зберігались у не ї, як особи відповідальної, яка не розтринькає, по вітру не пустить, що і підтверджується цими сумами...
і все стане на місця...надаремне її облрада і партія вимкнули зі своїх рядів...
показать весь комментарий
08.10.2024 00:44 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 20:23 Ответить
Понять і простіть! 😁
показать весь комментарий
07.10.2024 20:26 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 22:18 Ответить
👍🤣
показать весь комментарий
08.10.2024 01:08 Ответить
25 з конфіскациєю награбогоного і без права переписки - ну не звірі ж ми?
показать весь комментарий
07.10.2024 20:25 Ответить
Колю катлєту вже можна відпускати, є новая дєвочка для бітія. А арахамія, про діяльність своєї депутатши, зовсім нє в курсі? Слуги народу рулять! 🤬
показать весь комментарий
07.10.2024 20:25 Ответить
Будуть шукати як за короткий термін декларування впихнути 6 лямів в її зарплату і найдуть жиж
показать весь комментарий
07.10.2024 20:28 Ответить
а шо ж такоє? Не вистачило духу дочитати декларацію до кінця з першого разу?
показать весь комментарий
07.10.2024 20:32 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 20:33 Ответить
У нее такое выражение лица,как будто у нее дома не нашли остальные 10 милионов долларов,а она завтра вернется домой и найдет их.
показать весь комментарий
07.10.2024 20:40 Ответить
у нас в рай лікарні вже було щось подібне. дали 300гр штрафу і на цьому усе закінчилося. Крупа сидить як Жана Дарк, вона знає що їй нічого не буде, бо за нею стоять ті з ким вона ділилася, головний лікар областної, обл прокурор, менти, партія слуг. те що вона в клітці це просто тимчасове непорозуміння.
показать весь комментарий
07.10.2024 20:48 Ответить
Перевірте, бо вам ше не прийшло.
показать весь комментарий
07.10.2024 20:55 Ответить
Виявили лише 6 лямів - маловато!
показать весь комментарий
07.10.2024 20:58 Ответить
Перепише декларацію і все стане законним.
показать весь комментарий
07.10.2024 21:59 Ответить
І все? А декларація синулі їх цілком влаштовує?
показать весь комментарий
07.10.2024 22:25 Ответить
А "судді" хто?, - тому в неї таке і хлєбало задерте.
показать весь комментарий
08.10.2024 00:34 Ответить
Зробила інвалідність всім суддям прокурорам ментам їхнім ріднимі знайомим і тепер не дуже пережива за те що можуть посадить а ще застава 500000гр по відношеннюдо того що тільки виявили 6 мл $ не пропорційна .Усю родину на площі повісить і того мало хто стикався з пенсійним мсек знають що це за падли там працюють як деруть шкуру і відфутболюють за довідками
показать весь комментарий
12.10.2024 06:46 Ответить
 
 