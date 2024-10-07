НАПК повторно проверит декларацию главы Хмельницкой МСЭК Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осуществит повторную полную проверку декларации руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начинает повторную полную проверку декларации руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы, у которой работники Государственного бюро расследований во время обысков, как сообщается, обнаружили только наличными почти 6 млн долларов", - говорится в заявлении.

В НАПК заявили, что вышеупомянутой суммы наличности в декларациях не указано.

"Такие вновь открывшиеся обстоятельства являются основанием для повторной проверки декларации несмотря на то, что ранее НАПК уже осуществило полную проверку декларации за 2023 год, установило признаки недостоверных сведений и направило обоснованное заключение в Национальную полицию Украины для соответствующего реагирования", - отметили в Агентстве.

Результаты повторной проверки декларации руководителя Хмельницкой МСЭК Крупы будут обнародованы на сайте НАПК.

Арест руководителя МСЭК в Хмельницкой области Крупы

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

