НАЗК повторно перевірить декларацію очільниці Хмельницької МСЕК Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні

Декларацію Крупи повторно перевірять

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

Про це йдеться на сайті НАЗК, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, у якої працівники Державного бюро розслідувань під час обшуків, як повідомляється, виявили лише готівкою майже 6 млн доларів", - йдеться у заяві.

У НАЗК заявили, що вищезгаданої суми готівки  у деклараціях не зазначено.

"Такі нововиявлені обставини є підставою для повторної перевірки декларації попри те, що раніше НАЗК уже здійснило повну перевірку декларації за 2023 рік, встановило ознаки недостовірних відомостей та скерувало обґрунтований висновок до Національної поліції України для відповідного реагування", - зазначили в Агентстві.

Результати повторної перевірки декларації очільниці Хмельницької МСЕК Крупи будуть оприлюднені на сайті НАЗК.

Голову Хмельницької МСЕК Крупу відправили під варту: застава у 500 млн грн

Арешт керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

Голову Хмельницької обласної МСЕК Крупу виключать зі складу депутатів облради, - "Слуга народу"

+14
Перевірять, і отримає нагороду особисто з рук Вовочкі, як більшість "слуг"
07.10.2024 20:12 Відповісти
+14
07.10.2024 20:23 Відповісти
+8
а шо ж такоє? Не вистачило духу дочитати декларацію до кінця з першого разу?
07.10.2024 20:32 Відповісти
Перевірять, і отримає нагороду особисто з рук Вовочкі, як більшість "слуг"
07.10.2024 20:12 Відповісти
Три спроби можна навіть надати ....
07.10.2024 20:12 Відповісти
На фото вверху -"І зовсім не страшно!"
07.10.2024 20:13 Відповісти
та перевірте вже втретє...
07.10.2024 20:22 Відповісти
перевірять, там же ж бізнеси є, на родичах щось..а гроші зберігались у не ї, як особи відповідальної, яка не розтринькає, по вітру не пустить, що і підтверджується цими сумами...
і все стане на місця...надаремне її облрада і партія вимкнули зі своїх рядів...
08.10.2024 00:44 Відповісти
07.10.2024 20:23 Відповісти
Понять і простіть! 😁
07.10.2024 20:26 Відповісти
07.10.2024 22:18 Відповісти
👍🤣
08.10.2024 01:08 Відповісти
25 з конфіскациєю награбогоного і без права переписки - ну не звірі ж ми?
07.10.2024 20:25 Відповісти
Колю катлєту вже можна відпускати, є новая дєвочка для бітія. А арахамія, про діяльність своєї депутатши, зовсім нє в курсі? Слуги народу рулять! 🤬
07.10.2024 20:25 Відповісти
Будуть шукати як за короткий термін декларування впихнути 6 лямів в її зарплату і найдуть жиж
07.10.2024 20:28 Відповісти
а шо ж такоє? Не вистачило духу дочитати декларацію до кінця з першого разу?
07.10.2024 20:32 Відповісти
07.10.2024 20:33 Відповісти
У нее такое выражение лица,как будто у нее дома не нашли остальные 10 милионов долларов,а она завтра вернется домой и найдет их.
07.10.2024 20:40 Відповісти
у нас в рай лікарні вже було щось подібне. дали 300гр штрафу і на цьому усе закінчилося. Крупа сидить як Жана Дарк, вона знає що їй нічого не буде, бо за нею стоять ті з ким вона ділилася, головний лікар областної, обл прокурор, менти, партія слуг. те що вона в клітці це просто тимчасове непорозуміння.
07.10.2024 20:48 Відповісти
Перевірте, бо вам ше не прийшло.
07.10.2024 20:55 Відповісти
Виявили лише 6 лямів - маловато!
07.10.2024 20:58 Відповісти
Перепише декларацію і все стане законним.
07.10.2024 21:59 Відповісти
І все? А декларація синулі їх цілком влаштовує?
07.10.2024 22:25 Відповісти
А "судді" хто?, - тому в неї таке і хлєбало задерте.
08.10.2024 00:34 Відповісти
Зробила інвалідність всім суддям прокурорам ментам їхнім ріднимі знайомим і тепер не дуже пережива за те що можуть посадить а ще застава 500000гр по відношеннюдо того що тільки виявили 6 мл $ не пропорційна .Усю родину на площі повісить і того мало хто стикався з пенсійним мсек знають що це за падли там працюють як деруть шкуру і відфутболюють за довідками
12.10.2024 06:46 Відповісти
 
 