НАЗК повторно перевірить декларацію очільниці Хмельницької МСЕК Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

Про це йдеться на сайті НАЗК, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, у якої працівники Державного бюро розслідувань під час обшуків, як повідомляється, виявили лише готівкою майже 6 млн доларів", - йдеться у заяві.

У НАЗК заявили, що вищезгаданої суми готівки у деклараціях не зазначено.

"Такі нововиявлені обставини є підставою для повторної перевірки декларації попри те, що раніше НАЗК уже здійснило повну перевірку декларації за 2023 рік, встановило ознаки недостовірних відомостей та скерувало обґрунтований висновок до Національної поліції України для відповідного реагування", - зазначили в Агентстві.

Результати повторної перевірки декларації очільниці Хмельницької МСЕК Крупи будуть оприлюднені на сайті НАЗК.

Читайте також: Голову Хмельницької МСЕК Крупу відправили під варту: застава у 500 млн грн

Арешт керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

Читайте також: Голову Хмельницької обласної МСЕК Крупу виключать зі складу депутатів облради, - "Слуга народу"