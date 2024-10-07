УКР
Голову Хмельницької обласної МСЕК Крупу виключать зі складу депутатів облради, - "Слуга народу"

Очільницю Хмельницької обласної МСЕК виключать зі складу облради

Партія "Слуга народу" запустила процедуру імперативного мандата щодо Тетяни Крупи - керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Її виключать зі складу депутатів обласної ради.

Про це повідомляється в Telegram-каналі партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

У партії зазначили, що "Тетяна Крупа не є і не була членом партії "Слуга Народу", а під час зборів політсили її було виключено з фракції "Слуги Народу" в Хмельницькій облраді".

У "Слузі народу" додали, що всі причетні до корупційних схем мають відповідати перед законом.

"Партія "Слуга Народу" завжди стояла та стоятиме на позиціях нетерпимості до будь-яких проявів корупції. І у випадках неприпустимих дій – з правового та етичного погляду – ми миттєво ухвалюємо відповідні рішення, незважаючи на прізвища чи посади. Всі причетні до корупційних схем мають відповідати перед законом", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що імперативний мандат - це спеціальний механізм відкликання депутатів, які не виправдали довіри виборців.

Читайте також: "Слуга народу" відкличе свою депутатку - главу МСЕК на Хмельниччині Крупу, затриману ДБР

Арешт керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

Читайте також: Голову Хмельницької МСЕК Крупу відправили під варту: застава у 500 млн грн

Автор: 

незаконне збагачення (207) Слуга народу (2846) Крупа Тетяна (43) Хмельницька область (1009)
Забурлила выгребная яма. Вкинули дрожжи
показати весь коментар
07.10.2024 16:35 Відповісти
Збурення громад...
Багато піни...
І лайна стіни...

І ніяких порад...

Зеленьский-
Має бути - переобрат...
показати весь коментар
07.10.2024 16:47 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 17:42 Відповісти
ой, а що таке... як це отак швидко, а подискутувати, а проголосувати..., а може вона ще виправиться, людина ж наче хороша, усім допомагала...
показати весь коментар
07.10.2024 16:36 Відповісти
"Підсудний, ваше останнє слово! - Двісті тисяч! - Суд іде в нарадчу кімнату!"
показати весь коментар
07.10.2024 16:38 Відповісти
кубло злодіїв,шахраїв і зелених поців
показати весь коментар
07.10.2024 18:12 Відповісти
Егеж..Пам'ятається одному дурачку сто днів давали.
показати весь коментар
07.10.2024 17:12 Відповісти
Як можна виключати таку поважну особу?
Цікаво що навіть єрмак не допоміг.
показати весь коментар
07.10.2024 16:38 Відповісти
обласна рада у хмельницькому, голова лабазюк...був такий слуга народу-хабарник...чи може ще й є...вони не родичі?
так може статись, що хмельницька мсек зробила інвалідами багатьох депутатів, чиновників...якщо викриють, то їм доведеться повертати кошти за багато років
показати весь коментар
07.10.2024 16:46 Відповісти
То ж чоловік і жінка - чоловік у ВР, а жінка голова Хмельницької ОДА. А ця Крупа з Лабазюком пов'язана через земельні питання.
показати весь коментар
07.10.2024 17:33 Відповісти
Налякали бабу здоровим *****
показати весь коментар
07.10.2024 16:38 Відповісти
Почему не на параше ?
показати весь коментар
07.10.2024 16:39 Відповісти
Таку злодюжку потрібно негайно саджати , а не дати їй шанс втекти 😡
показати весь коментар
07.10.2024 16:40 Відповісти
як би вона од такої кари, будучи під сильним стресом та в руки собі не наложила! ))
показати весь коментар
07.10.2024 16:40 Відповісти
"слугу" Дмитрука чого не викинули?
показати весь коментар
07.10.2024 16:42 Відповісти
Не буде кворуму-він же ж голосує із-за кордону.
показати весь коментар
07.10.2024 17:14 Відповісти
Яке там. Він дистанційно бере участь у засіданнях і навіть голосує! Значить норм, всім все подобається.
показати весь коментар
07.10.2024 17:15 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 16:45 Відповісти
А що з чоловіком, синочком? Хабарі їй носили лікарі, що по них? Касу вона возил в Київ. А кому? А Ляшко білий і пухнастий лишаєтся? Мав би цей під*р піти у відставку мінімум
показати весь коментар
07.10.2024 16:48 Відповісти
Засвітили касу Гепократа.
показати весь коментар
07.10.2024 17:28 Відповісти
Це як струснути пляшку з шампанським і пальцем затикати, тільки замість пляшки - цистерна, а замість шампанського - рідке зелене гівно.
показати весь коментар
07.10.2024 17:03 Відповісти
спочатку втече в монако
показати весь коментар
07.10.2024 17:07 Відповісти
Потужно покарали слугу-корупціонерку, всеодно що руку відрубали….
показати весь коментар
07.10.2024 17:08 Відповісти
Тю, а перед цим писали, що Крупа не була членкинею партії Слуга народа її їм підкинули.
Але пошукали і таки знайшли в списках і стали виключати в терміновому порядку. Тільки от не вірю я, що не заносили нагору, такі махрові корупціонери порядок знають.
показати весь коментар
07.10.2024 17:14 Відповісти
Та то Порошенко їм ту Крупу порчену підкинув-от вони і обісралися.
показати весь коментар
07.10.2024 17:16 Відповісти
до речі, в партії Європейська солідарність ця тьотя теж була , мабуть була і в партії регіонів, а до того мабуть в комуняках при совку.
показати весь коментар
07.10.2024 17:19 Відповісти
Те що ця Крупа-кончена полічитича повія і пристосуванка(як доречі і всі слуги),у мене сумнівів не було.При зеленій владі ця корупційна **** почуває себе як риба у воді.
показати весь коментар
07.10.2024 18:34 Відповісти
Отото 'покарали'. Побачимо, на що здатна наша система 'правосуддя' . Іншими хтось буде займатися?
показати весь коментар
07.10.2024 17:18 Відповісти
А шо трапилось ?нормально ж служила народові...
показати весь коментар
07.10.2024 17:18 Відповісти
Служила ж правильному народу.
показати весь коментар
07.10.2024 17:31 Відповісти
швидкість реагування у "слуг" така, з якою гівно відпадає коли висихає.
показати весь коментар
07.10.2024 17:19 Відповісти
Ггггииии..на от і на ка за ли....)))
показати весь коментар
07.10.2024 17:21 Відповісти
Не была членом партии, но её сейчас исключили из партии???
Это как???
показати весь коментар
07.10.2024 17:25 Відповісти
Зе-логіка, незламна і потужна.
показати весь коментар
07.10.2024 17:30 Відповісти
потужно!!!
показати весь коментар
07.10.2024 17:30 Відповісти
... треба вивчити кому ці мільйони ще мають бути передані, на верх ,до патужних рішал, на общак .
показати весь коментар
07.10.2024 17:45 Відповісти
Накрав поділився, схопили на гарячому вивели з партії, прийде новий на те місце, буде також красти для себе і ОПешних менеджерів. Ніхто не буде засуджений, квіток "слуга народу" то індульгенція на злочин.
показати весь коментар
07.10.2024 18:27 Відповісти
топ найбільших хабарів 2024 року https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/fea/ttskshniki-likari-ta-chinovniki-obdirali-ukraintsiv-na-miljoni-dolariv-top-najbilshih-habariv-2024-roku.htm
показати весь коментар
07.10.2024 18:32 Відповісти
Виключать із складу ради? Та невже? А далі - тихенько в ліс?
показати весь коментар
07.10.2024 18:47 Відповісти
 
 