Голову Хмельницької обласної МСЕК Крупу виключать зі складу депутатів облради, - "Слуга народу"
Партія "Слуга народу" запустила процедуру імперативного мандата щодо Тетяни Крупи - керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Її виключать зі складу депутатів обласної ради.
Про це повідомляється в Telegram-каналі партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.
У партії зазначили, що "Тетяна Крупа не є і не була членом партії "Слуга Народу", а під час зборів політсили її було виключено з фракції "Слуги Народу" в Хмельницькій облраді".
У "Слузі народу" додали, що всі причетні до корупційних схем мають відповідати перед законом.
"Партія "Слуга Народу" завжди стояла та стоятиме на позиціях нетерпимості до будь-яких проявів корупції. І у випадках неприпустимих дій – з правового та етичного погляду – ми миттєво ухвалюємо відповідні рішення, незважаючи на прізвища чи посади. Всі причетні до корупційних схем мають відповідати перед законом", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що імперативний мандат - це спеціальний механізм відкликання депутатів, які не виправдали довіри виборців.
Арешт керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
Багато піни...
І лайна стіни...
І ніяких порад...
Зеленьский-
Має бути - переобрат...
Цікаво що навіть єрмак не допоміг.
так може статись, що хмельницька мсек зробила інвалідами багатьох депутатів, чиновників...якщо викриють, то їм доведеться повертати кошти за багато років
Але пошукали і таки знайшли в списках і стали виключати в терміновому порядку. Тільки от не вірю я, що не заносили нагору, такі махрові корупціонери порядок знають.
Это как???