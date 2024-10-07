Голову Хмельницької обласної МСЕК Крупу виключать зі складу депутатів облради, - "Слуга народу"

Партія "Слуга народу" запустила процедуру імперативного мандата щодо Тетяни Крупи - керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Її виключать зі складу депутатів обласної ради.

Про це повідомляється в Telegram-каналі партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

У партії зазначили, що "Тетяна Крупа не є і не була членом партії "Слуга Народу", а під час зборів політсили її було виключено з фракції "Слуги Народу" в Хмельницькій облраді".

У "Слузі народу" додали, що всі причетні до корупційних схем мають відповідати перед законом.

"Партія "Слуга Народу" завжди стояла та стоятиме на позиціях нетерпимості до будь-яких проявів корупції. І у випадках неприпустимих дій – з правового та етичного погляду – ми миттєво ухвалюємо відповідні рішення, незважаючи на прізвища чи посади. Всі причетні до корупційних схем мають відповідати перед законом", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що імперативний мандат - це спеціальний механізм відкликання депутатів, які не виправдали довіри виборців.

Арешт керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

