Главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу исключат из состава депутатов облсовета, - "Слуга народа"

Очільницю Хмельницької обласної МСЕК виключать зі складу облради

Партия "Слуга народа" запустила процедуру императивного мандата в отношении Татьяны Крупы - руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, которую подозревают в незаконном обогащении. Ее исключат из состава депутатов областного совета.

Об этом сообщается в Telegram-канале партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

В партии отметили, что "Татьяна Крупа не является и не была членом партии "Слуга Народа", а во время собрания политсилы она была исключена из фракции "Слуги Народа" в Хмельницком облсовете".

В "Слуге народа" добавили, что все причастные к коррупционным схемам должны отвечать перед законом.

"Партия "Слуга народа" всегда стояла и будет стоять на позициях нетерпимости к любым проявлениям коррупции. И в случаях недопустимых действий - с правовой и этической точки зрения - мы мгновенно принимаем соответствующие решения, несмотря на фамилии или должности. Все причастные к коррупционным схемам должны отвечать перед законом", - говорится в сообщении.

Отметим, что императивный мандат - это специальный механизм отзыва депутатов, которые не оправдали доверия избирателей.

Читайте также: "Слуга народа" отзовет своего депутата - главу МСЭК в Хмельницкой области Крупу, задержанную ГБР

Арест руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Читайте также: Главу Хмельницкой МСЭК Крупу отправили под стражу: залог в 500 млн грн

Автор: 

+19
Забурлила выгребная яма. Вкинули дрожжи
07.10.2024 16:35 Ответить
+17
ой, а що таке... як це отак швидко, а подискутувати, а проголосувати..., а може вона ще виправиться, людина ж наче хороша, усім допомагала...
07.10.2024 16:36 Ответить
+11
"Підсудний, ваше останнє слово! - Двісті тисяч! - Суд іде в нарадчу кімнату!"
07.10.2024 16:38 Ответить
Забурлила выгребная яма. Вкинули дрожжи
07.10.2024 16:35 Ответить
Збурення громад...
Багато піни...
І лайна стіни...

І ніяких порад...

Зеленьский-
Має бути - переобрат...
07.10.2024 16:47 Ответить
ой, а що таке... як це отак швидко, а подискутувати, а проголосувати..., а може вона ще виправиться, людина ж наче хороша, усім допомагала...
07.10.2024 16:36 Ответить
"Підсудний, ваше останнє слово! - Двісті тисяч! - Суд іде в нарадчу кімнату!"
07.10.2024 16:38 Ответить
кубло злодіїв,шахраїв і зелених поців
Егеж..Пам'ятається одному дурачку сто днів давали.
Як можна виключати таку поважну особу?
Цікаво що навіть єрмак не допоміг.
обласна рада у хмельницькому, голова лабазюк...був такий слуга народу-хабарник...чи може ще й є...вони не родичі?
так може статись, що хмельницька мсек зробила інвалідами багатьох депутатів, чиновників...якщо викриють, то їм доведеться повертати кошти за багато років
То ж чоловік і жінка - чоловік у ВР, а жінка голова Хмельницької ОДА. А ця Крупа з Лабазюком пов'язана через земельні питання.
Налякали бабу здоровим *****
Почему не на параше ?
Таку злодюжку потрібно негайно саджати , а не дати їй шанс втекти 😡
як би вона од такої кари, будучи під сильним стресом та в руки собі не наложила! ))
"слугу" Дмитрука чого не викинули?
Не буде кворуму-він же ж голосує із-за кордону.
Яке там. Він дистанційно бере участь у засіданнях і навіть голосує! Значить норм, всім все подобається.
А що з чоловіком, синочком? Хабарі їй носили лікарі, що по них? Касу вона возил в Київ. А кому? А Ляшко білий і пухнастий лишаєтся? Мав би цей під*р піти у відставку мінімум
Засвітили касу Гепократа.
Це як струснути пляшку з шампанським і пальцем затикати, тільки замість пляшки - цистерна, а замість шампанського - рідке зелене гівно.
спочатку втече в монако
Потужно покарали слугу-корупціонерку, всеодно що руку відрубали….
Тю, а перед цим писали, що Крупа не була членкинею партії Слуга народа її їм підкинули.
Але пошукали і таки знайшли в списках і стали виключати в терміновому порядку. Тільки от не вірю я, що не заносили нагору, такі махрові корупціонери порядок знають.
Та то Порошенко їм ту Крупу порчену підкинув-от вони і обісралися.
до речі, в партії Європейська солідарність ця тьотя теж була , мабуть була і в партії регіонів, а до того мабуть в комуняках при совку.
Те що ця Крупа-кончена полічитича повія і пристосуванка(як доречі і всі слуги),у мене сумнівів не було.При зеленій владі ця корупційна **** почуває себе як риба у воді.
Отото 'покарали'. Побачимо, на що здатна наша система 'правосуддя' . Іншими хтось буде займатися?
А шо трапилось ?нормально ж служила народові...
Служила ж правильному народу.
швидкість реагування у "слуг" така, з якою гівно відпадає коли висихає.
Ггггииии..на от і на ка за ли....)))
Не была членом партии, но её сейчас исключили из партии???
Это как???
Зе-логіка, незламна і потужна.
потужно!!!
... треба вивчити кому ці мільйони ще мають бути передані, на верх ,до патужних рішал, на общак .
Накрав поділився, схопили на гарячому вивели з партії, прийде новий на те місце, буде також красти для себе і ОПешних менеджерів. Ніхто не буде засуджений, квіток "слуга народу" то індульгенція на злочин.
топ найбільших хабарів 2024 року https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/fea/ttskshniki-likari-ta-chinovniki-obdirali-ukraintsiv-na-miljoni-dolariv-top-najbilshih-habariv-2024-roku.htm
Виключать із складу ради? Та невже? А далі - тихенько в ліс?
