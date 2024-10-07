Главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу исключат из состава депутатов облсовета, - "Слуга народа"

Партия "Слуга народа" запустила процедуру императивного мандата в отношении Татьяны Крупы - руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, которую подозревают в незаконном обогащении. Ее исключат из состава депутатов областного совета.

Об этом сообщается в Telegram-канале партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

В партии отметили, что "Татьяна Крупа не является и не была членом партии "Слуга Народа", а во время собрания политсилы она была исключена из фракции "Слуги Народа" в Хмельницком облсовете".

В "Слуге народа" добавили, что все причастные к коррупционным схемам должны отвечать перед законом.

"Партия "Слуга народа" всегда стояла и будет стоять на позициях нетерпимости к любым проявлениям коррупции. И в случаях недопустимых действий - с правовой и этической точки зрения - мы мгновенно принимаем соответствующие решения, несмотря на фамилии или должности. Все причастные к коррупционным схемам должны отвечать перед законом", - говорится в сообщении.

Отметим, что императивный мандат - это специальный механизм отзыва депутатов, которые не оправдали доверия избирателей.

Читайте также: "Слуга народа" отзовет своего депутата - главу МСЭК в Хмельницкой области Крупу, задержанную ГБР

Арест руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Читайте также: Главу Хмельницкой МСЭК Крупу отправили под стражу: залог в 500 млн грн