Главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу исключат из состава депутатов облсовета, - "Слуга народа"
Партия "Слуга народа" запустила процедуру императивного мандата в отношении Татьяны Крупы - руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, которую подозревают в незаконном обогащении. Ее исключат из состава депутатов областного совета.
Об этом сообщается в Telegram-канале партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.
В партии отметили, что "Татьяна Крупа не является и не была членом партии "Слуга Народа", а во время собрания политсилы она была исключена из фракции "Слуги Народа" в Хмельницком облсовете".
В "Слуге народа" добавили, что все причастные к коррупционным схемам должны отвечать перед законом.
"Партия "Слуга народа" всегда стояла и будет стоять на позициях нетерпимости к любым проявлениям коррупции. И в случаях недопустимых действий - с правовой и этической точки зрения - мы мгновенно принимаем соответствующие решения, несмотря на фамилии или должности. Все причастные к коррупционным схемам должны отвечать перед законом", - говорится в сообщении.
Отметим, что императивный мандат - это специальный механизм отзыва депутатов, которые не оправдали доверия избирателей.
Арест руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
Багато піни...
І лайна стіни...
І ніяких порад...
Зеленьский-
Має бути - переобрат...
Цікаво що навіть єрмак не допоміг.
так може статись, що хмельницька мсек зробила інвалідами багатьох депутатів, чиновників...якщо викриють, то їм доведеться повертати кошти за багато років
Але пошукали і таки знайшли в списках і стали виключати в терміновому порядку. Тільки от не вірю я, що не заносили нагору, такі махрові корупціонери порядок знають.
Это как???