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Новости
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Более 60 руководителей МСЭК на Харьковщине имеют пенсии, многие владеют значительным состоянием, - Харьковский антикоррупционный центр

Корупція у МСЕК

На фоне прокурорско-врачебного скандала Харьковский антикоррупционный центр исследовал все декларации врачей медико-социальных экспертных комиссий на Харьковщине, которые есть в публичной плоскости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.

Как отмечается, удалось найти и проанализировать 120 финансовых отчетов людей, которые работают и возглавляют межрайонные комиссии в Харькове, областные, районные в области (Балаклейская, Изюмская, Купянская) и профильные по заболеваниям (специализированная психиатрическая, кардиологическая, цереброваскулярная, например и др.) Все декларации доступны в форме открытых данных на сайте НАПК.

Что продемонстрировал анализ?

Первые исследования поразили: из 120 предоставителей деклараций за 2023 год более половины, а именно 62 (!) врачи МСЭК имеют пенсии. Причины назначения пенсий не известны: по возрасту или по инвалидности. По выслуге лет, как в случае с прокурорами, врачи не могут получать выплаты от государства (в таком случае они должны изменить род деятельности). Лишь несколько человек из исследованных прямо отметил, что получает пенсию из-за группы инвалидности. Также в 120 декларациях нашли 13 мужей/жен врачей МСЭК, которые получают пенсии (некоторые - из-за инвалидности).

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Интересные факты из деклараций

Муж председателя межрайонной Индустриальной МСЭК в Харькове Татьяны Коршак, тоже врач, ездит на Jaguar F-Pace 2019 года выпуска за 1,25 млн грн, а сама Татьяна Коршак приобрела в 2023 году Nuovo Doblo 2011 года выпуска за 181 тыс. грн. При этом супруги не указывают вообще места, где они проживают. И Татьяна Коршак, и ее муж получают пенсию.

Председатель межрайонной Московской МСЭК Виталий Пашнев является обвиняемым по делу о служебном подлоге от августа 2023 года (ч. 1 ст. 366 УК Украины). На 24 октября в Московском райсуде Харькова назначено судебное заседание. В 2023 году Пашнев приобрел "Рено Дастер" за 887,6 тыс. грн. Он также получает пенсию и имеет наличными $30 000 и 200 000 грн.

Врач-хирург межрайонной Московской МСЭК Валерия Безсалова, которая также получает пенсию, по договору купли-продажи приобрела в 2023 году квартиру в Харькове площадью 85 квадратных метров за 1 миллион 83 тыс грн и автомобиль Nissan Note 2012 года выпуска за 131,3 тыс. грн. Также отец Безсаловой, который получает пенсию, в сентябре 2022 года приобрел квартиру в Харькове площадью 69,4 кв. м за 914 200 грн.

Врач-терапевт, реабилитолог Областного центра МСЭК Елена Мисяк вместе с мужем тоже получают пенсии. В 2023 году Мисяк приобрела квартиру в Харькове за 1,13 млн грн.

Заведующая Лозовской МСЭК Ольга Моренко имеет в собственности в Харьковской области 5 земельных участков и еще 5 участков получила в аренду.

Муж председателя межрайонной Основянской МСЭК Валентины Певной, который получает пенсию, в 2023 году за 49 000 грн приобрел автомобиль Honda M-NV 2022 года выпуска.

Врач-терапевт Областного центра МСЭК Галина Пономарева в 2023 году стала обладательницей сразу двух квартир в Харькове общей площадью более 100 квадратных метров (одна из квартир стоила 604,5 тыс. грн).

Муж председателя областной МСЭК №2 Виктории Закривидороги, который получает вместе с женой пенсии, приобрел в 2023 году новый "Рено Дастер".

Председатель межрайонной Киевской МСЭК Виктория Пылева в суде первой инстанции в 2023 году получила пять лет лишения свободы, с конфискацией всего принадлежащего ей имущества, за возможное получение в 2021 году 7 000 грн неправомерной выгоды с лица, которое держало III группу инвалидности с детства, за заключение о времени наступления инвалидности. В апелляции приговор отменили и направили в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Пылева вместе с мужем в 2023 году получила вдвоем пенсии на общую сумму почти 300 000 грн.

Врач-невролог межрайонной Слободской МСЭК Руслан Капустин был задержан в начале октября 2024 года по подозрению в организации схемы заработка на мужчинах призывного возраста. СБУ провела 90 обысков у 12-ти сообщников. Как сообщил глава СБУ Василий Малюк, у них нашли совокупно 650 000 долларов.

Работает председателем МСЭК№3 Лариса Буничева, которая посоветовала ветерану-военному Дмитрию Олийнику, по его утверждению, "отрезать ногу", чтобы получить инвалидность необходимой группы.

Напомним, суд признал виновной регистратора медицинской областной МСЭК №4 "Областного центра медико-социальной экспертизы" Елену Зиновьеву в вымогательстве 2000 долларов за содействие в установлении инвалидности мужчине (злоупотребление влиянием ч. 2 ст. 369-2 УК Украины) и назначил наказание в виде штрафа в размере 85 000 гривен, утвердив соглашение с прокурором. Об этом стало известно из приговора Дзержинского райсуда Харькова от 11 сентября 2023 года.

Как отметили в МСЭК №4 Зиновьева в них уже не работает, потому что уволилась еще в прошлом году. Как раз по делу Зиновьевой обвиняемым и проходит вышеупомянутый председатель межрайонной Московской МСЭК Виталий Пашнев.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

Смотрите также: Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения в органах власти по вертикали контроля за МСЭК, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

декларация (1366) коррупция (8578) Харьковщина (5577) МСЭК (86)


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Топ комментарии
+41
Тим самим. Отримували УБД, інвалідності, хабарі та інші плюшки
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23.10.2024 10:52 Ответить
+37
Все це гарно, але питання одне - чим всі ці роки займалися ДБР, НАЗК, БЕБ, СБУ, МВС та інші трутні?
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23.10.2024 10:50 Ответить
+16
а нащо дбр, назк, беб, сбу, мвс сваритися з мсєк? через своїх людей для своїх людей робили все що потрібно! це ж классика пост-радянського пост-кагебешного правоохоронного кодла! пригадайте як діяли в совку - кристальна чиста людина НІКОЛИ не могла втриматися на будь-якій посаді, бо не було важлилів нею керувати! в кожного обовʼязково мав бути якийсь "пунктік", який лежав в папці в архіві і, навипадок чого, ним користувалися... це норма для азіатських державних утворень!
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23.10.2024 10:59 Ответить
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Не красиво рахувати чужі гроші
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23.10.2024 10:49 Ответить
в мене був робітник, від народження не працювала нормально права рука - родова травма! скільки він обивав пороги - тупо, у.обки не бачать проблеми!!
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23.10.2024 11:03 Ответить
знайомому на верстаті відрізало 2 пальці, то дали третю групу і кожен рік, чи що треба на перекомісію, типа відрости можуть.
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23.10.2024 12:19 Ответить
некрасиво
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23.10.2024 14:35 Ответить
Все це гарно, але питання одне - чим всі ці роки займалися ДБР, НАЗК, БЕБ, СБУ, МВС та інші трутні?
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23.10.2024 10:50 Ответить
Тим самим. Отримували УБД, інвалідності, хабарі та інші плюшки
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23.10.2024 10:52 Ответить
як по Жванецькому, "хто що охороняє - той те і має..."
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23.10.2024 16:12 Ответить
Рахували гроші.
Рахували гроші.
Рахували гроші.
Рахували гроші.
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23.10.2024 10:56 Ответить
а нащо дбр, назк, беб, сбу, мвс сваритися з мсєк? через своїх людей для своїх людей робили все що потрібно! це ж классика пост-радянського пост-кагебешного правоохоронного кодла! пригадайте як діяли в совку - кристальна чиста людина НІКОЛИ не могла втриматися на будь-якій посаді, бо не було важлилів нею керувати! в кожного обовʼязково мав бути якийсь "пунктік", який лежав в папці в архіві і, навипадок чого, ним користувалися... це норма для азіатських державних утворень!
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23.10.2024 10:59 Ответить
Может про райсанстанции напомнить? Кстати папашка бздобкина очень долго возглавлял одну такую райсанстанцию причём одного центрального престижного района города. Где и рестораны и кафе лучшие итд. Ну а после 91г окорочка кинулся ввоззить---сотнями тонн в месяц!
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23.10.2024 17:09 Ответить
Гріють дупи на вже давно вибудованих подібних схемах. Або вибудовують аналогічні.

Якщо хтось не знає, як працює система, той нехай прочитає про маніака Ткача. Якщо коротко: 7 слідчих бригад в 7 різних районах держави заарештували 7 невинних чоловіків і вибили з них зізнання, після чого 7 прокурорів звинуватили цих невинних в вбивствах, а 7 суддівських колегій засудили невинних на великі строки. І навіть коли Ткача впіймали і він розказав про трупи за які, останній, сьомий невинний, сидів ще - цей бідолага ще 9 місяців сидів за нескоєні злочини. Інші 6 осіб - дивним чином не дожили до кінця строку.

Тож будьте певні - гріють дупи на вибудованих схемах або вибудовують нові.
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23.10.2024 15:42 Ответить
Потягнеш за одного і витягнеш весь держ апарат. Всі одне одного покривають. Тут допоможе тільки повнна люстрація: в новій державі не повино бути жодного старого держслужбовця. Всі бувші і теперешні чиновники скомпроментовані.
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23.10.2024 16:53 Ответить
Я конечно никого не защищаю. Но, если бы руководители МСЕК не выполняли бы хотелки прокуроров и прочих власть предержащих, то они, как минимум, там бы не работали. Как максимум - сидели бы за решёткой.
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23.10.2024 10:51 Ответить
Не занесли куди треба ось і мають "проблеми".
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23.10.2024 10:52 Ответить
Даремно сподіватися на справедливе розслідування злочинної діяльності всієї цієї мерзоти, якщо вестимуть його їхні ж "клієнти". А так і буде.
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23.10.2024 10:58 Ответить
Який гадюшник розплодила зе-влада,дуже поттужно,прямо якийсь3,14сець.
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23.10.2024 10:59 Ответить
Он всегда был,просто при плеснявых развернулся в полную силу.
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23.10.2024 11:26 Ответить
Як в класиці ільфа і петрова - ворами вони були завжди, просто були сором'язливими. А при хєрограї вже не треба було ховатися - настав їхній час.
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23.10.2024 15:44 Ответить
та не буде нічого тим лікарям! завтра створять який-небудь МСЮК, в склад яких увійдуть ті самі "лікарі", тільки підпорядковуватися він вже буде офісу ***********
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23.10.2024 11:00 Ответить
ну, вони ще конкурс проведуть, комісію "незалежну" створять і так, наберуть туди тих самих, але вже по чесному
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23.10.2024 12:21 Ответить
всім просто поперло під час війни... так працювали-працювали до війни, нічого незвичайного, ну хтось собі вікна якісь встановить, ну шубку дружині..., але після повномасштабного вторгнення статус лікарів мсек злетів просто до небес..., нарешті вони розвернулись й зрозуміли, що в житі не головне що ти вмієш, який в тебе бізнес та здібності, головне - це посада...
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23.10.2024 11:02 Ответить
І справді схоже на кінець епохи бідності
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23.10.2024 11:15 Ответить
Так такі гадюшники скрізь у владі.
Прокуратура, поліція, таможня, ради всіх рівнів.
Туди йшли і йдуть щоб красти.
Потрібно це все ліквідувати та вигнати всіх з забороною праці на держслужбі та в виборчих органах пожиттєво. І впроваджувати європейську модель управління.
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23.10.2024 11:16 Ответить
100%. Українська держава згнила і зтрухлявіла, і реформі не підлягає. Простіше будувати з нуля нові держ. органи без "старої закваски". Готують же західні країни пілотів для F-16, можуть підготувати і чиновників.
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23.10.2024 16:59 Ответить
Це якийсь піздець....
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23.10.2024 11:20 Ответить
"Заявление написать проще, чем реформировать МСЭК", - Ляшко ответил, собирается ли в отставку в связи со скандалом вокруг МСЭК

По его словам, главы медико-социальных экспертных комиссий не находятся в подчинении Минздрава. "Я не назначаю и не увольняю руководителей МСЭК".
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23.10.2024 11:25 Ответить
потоки прикрили, навіщо тепер там працювати.
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23.10.2024 12:22 Ответить
Не, это он имел ввиду что в отставку не пойдет, типа это слишком просто... Он будет выполнять "миссию по реформированию")
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23.10.2024 12:31 Ответить
ось воно як, такі гроші і мимо каси, нєфіг.
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23.10.2024 12:48 Ответить
Посадять? Конфіскують? Верне награбоване? ні. бо це тільки шоу на глядача
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23.10.2024 11:29 Ответить
А ви не знаєте що судді також мають інвалідність і получають і пенсію і зарплату
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23.10.2024 11:34 Ответить
Більше радує наявність в Харкові "Московської МСЕК" (саме з великої літери "м").
Мабуть ще мало московський улус іпашив Харків....
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23.10.2024 11:39 Ответить
Усі звільняться за згодою сторін?
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23.10.2024 11:47 Ответить
Чоловік голови міжрайонної Основ'янської МСЕК Валентини Певної, який https://public.nazk.gov.ua/documents/3b43a00a-73a2-46d1-8357-b37f7aa9ea7e отримує пенсію, у 2023 році за 49 000 грн придбав автівку Honda M-NV 2022 року випуску, це середня ціна в Україні Honda M-NV 2022 61.3 kWh (163 к.с.) 18 900 $ • 784 917 грн
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23.10.2024 12:10 Ответить
Тюююю....., бідні як церковні миші, окрім Jaguar F-Pace 2019 року, абсолютно нічим не вразили, якісь голимі Рено Дастери та Ніссан Ноте, одним ловом злидні.
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23.10.2024 12:15 Ответить
а цікаво,яка зарплата у лікарів, хтось із супер розумних коментаторів, знає?
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23.10.2024 17:28 Ответить
лень читать сколько и кто с этих добрых людей напыздил, скучная статистика одним словом.
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23.10.2024 17:36 Ответить
 
 