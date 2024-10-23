Более 60 руководителей МСЭК на Харьковщине имеют пенсии, многие владеют значительным состоянием, - Харьковский антикоррупционный центр
На фоне прокурорско-врачебного скандала Харьковский антикоррупционный центр исследовал все декларации врачей медико-социальных экспертных комиссий на Харьковщине, которые есть в публичной плоскости.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.
Как отмечается, удалось найти и проанализировать 120 финансовых отчетов людей, которые работают и возглавляют межрайонные комиссии в Харькове, областные, районные в области (Балаклейская, Изюмская, Купянская) и профильные по заболеваниям (специализированная психиатрическая, кардиологическая, цереброваскулярная, например и др.) Все декларации доступны в форме открытых данных на сайте НАПК.
Что продемонстрировал анализ?
Первые исследования поразили: из 120 предоставителей деклараций за 2023 год более половины, а именно 62 (!) врачи МСЭК имеют пенсии. Причины назначения пенсий не известны: по возрасту или по инвалидности. По выслуге лет, как в случае с прокурорами, врачи не могут получать выплаты от государства (в таком случае они должны изменить род деятельности). Лишь несколько человек из исследованных прямо отметил, что получает пенсию из-за группы инвалидности. Также в 120 декларациях нашли 13 мужей/жен врачей МСЭК, которые получают пенсии (некоторые - из-за инвалидности).
Интересные факты из деклараций
Муж председателя межрайонной Индустриальной МСЭК в Харькове Татьяны Коршак, тоже врач, ездит на Jaguar F-Pace 2019 года выпуска за 1,25 млн грн, а сама Татьяна Коршак приобрела в 2023 году Nuovo Doblo 2011 года выпуска за 181 тыс. грн. При этом супруги не указывают вообще места, где они проживают. И Татьяна Коршак, и ее муж получают пенсию.
Председатель межрайонной Московской МСЭК Виталий Пашнев является обвиняемым по делу о служебном подлоге от августа 2023 года (ч. 1 ст. 366 УК Украины). На 24 октября в Московском райсуде Харькова назначено судебное заседание. В 2023 году Пашнев приобрел "Рено Дастер" за 887,6 тыс. грн. Он также получает пенсию и имеет наличными $30 000 и 200 000 грн.
Врач-хирург межрайонной Московской МСЭК Валерия Безсалова, которая также получает пенсию, по договору купли-продажи приобрела в 2023 году квартиру в Харькове площадью 85 квадратных метров за 1 миллион 83 тыс грн и автомобиль Nissan Note 2012 года выпуска за 131,3 тыс. грн. Также отец Безсаловой, который получает пенсию, в сентябре 2022 года приобрел квартиру в Харькове площадью 69,4 кв. м за 914 200 грн.
Врач-терапевт, реабилитолог Областного центра МСЭК Елена Мисяк вместе с мужем тоже получают пенсии. В 2023 году Мисяк приобрела квартиру в Харькове за 1,13 млн грн.
Заведующая Лозовской МСЭК Ольга Моренко имеет в собственности в Харьковской области 5 земельных участков и еще 5 участков получила в аренду.
Муж председателя межрайонной Основянской МСЭК Валентины Певной, который получает пенсию, в 2023 году за 49 000 грн приобрел автомобиль Honda M-NV 2022 года выпуска.
Врач-терапевт Областного центра МСЭК Галина Пономарева в 2023 году стала обладательницей сразу двух квартир в Харькове общей площадью более 100 квадратных метров (одна из квартир стоила 604,5 тыс. грн).
Муж председателя областной МСЭК №2 Виктории Закривидороги, который получает вместе с женой пенсии, приобрел в 2023 году новый "Рено Дастер".
Председатель межрайонной Киевской МСЭК Виктория Пылева в суде первой инстанции в 2023 году получила пять лет лишения свободы, с конфискацией всего принадлежащего ей имущества, за возможное получение в 2021 году 7 000 грн неправомерной выгоды с лица, которое держало III группу инвалидности с детства, за заключение о времени наступления инвалидности. В апелляции приговор отменили и направили в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Пылева вместе с мужем в 2023 году получила вдвоем пенсии на общую сумму почти 300 000 грн.
Врач-невролог межрайонной Слободской МСЭК Руслан Капустин был задержан в начале октября 2024 года по подозрению в организации схемы заработка на мужчинах призывного возраста. СБУ провела 90 обысков у 12-ти сообщников. Как сообщил глава СБУ Василий Малюк, у них нашли совокупно 650 000 долларов.
Работает председателем МСЭК№3 Лариса Буничева, которая посоветовала ветерану-военному Дмитрию Олийнику, по его утверждению, "отрезать ногу", чтобы получить инвалидность необходимой группы.
Напомним, суд признал виновной регистратора медицинской областной МСЭК №4 "Областного центра медико-социальной экспертизы" Елену Зиновьеву в вымогательстве 2000 долларов за содействие в установлении инвалидности мужчине (злоупотребление влиянием ч. 2 ст. 369-2 УК Украины) и назначил наказание в виде штрафа в размере 85 000 гривен, утвердив соглашение с прокурором. Об этом стало известно из приговора Дзержинского райсуда Харькова от 11 сентября 2023 года.
Как отметили в МСЭК №4 Зиновьева в них уже не работает, потому что уволилась еще в прошлом году. Как раз по делу Зиновьевой обвиняемым и проходит вышеупомянутый председатель межрайонной Московской МСЭК Виталий Пашнев.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.
22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.
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Рахували гроші.
Рахували гроші.
Рахували гроші.
Якщо хтось не знає, як працює система, той нехай прочитає про маніака Ткача. Якщо коротко: 7 слідчих бригад в 7 різних районах держави заарештували 7 невинних чоловіків і вибили з них зізнання, після чого 7 прокурорів звинуватили цих невинних в вбивствах, а 7 суддівських колегій засудили невинних на великі строки. І навіть коли Ткача впіймали і він розказав про трупи за які, останній, сьомий невинний, сидів ще - цей бідолага ще 9 місяців сидів за нескоєні злочини. Інші 6 осіб - дивним чином не дожили до кінця строку.
Тож будьте певні - гріють дупи на вибудованих схемах або вибудовують нові.
Прокуратура, поліція, таможня, ради всіх рівнів.
Туди йшли і йдуть щоб красти.
Потрібно це все ліквідувати та вигнати всіх з забороною праці на держслужбі та в виборчих органах пожиттєво. І впроваджувати європейську модель управління.
По его словам, главы медико-социальных экспертных комиссий не находятся в подчинении Минздрава. "Я не назначаю и не увольняю руководителей МСЭК".
Мабуть ще мало московський улус іпашив Харків....