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Новини
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Понад 60 керівників і лікарів МСЕК на Харківщині мають пенсії, багато хто володіє значними статками, - Харківський антикорупційний центр

Корупція у МСЕК

На тлі прокурорсько-лікарського скандалу Харківський антикорупційний центр дослідив усі декларації лікарів медико-соціальних експертних комісій на Харківщині, які є в публічній площині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт видання.

Як зазначається, вдалось знайти і проаналізувати 120 фінансових звітів людей, які працюють та очолюють міжрайонні комісії у Харкові, обласні, районні в області (Балаклійська, Ізюмська, Куп’янська) та профільні за захворюваннями (спеціалізована психіатрична, кардіологічна, цереброваскулярна, наприклад та ін.). Усі декларації доступні у формі відкритих даних на сайті НАЗК.

Що продемонстрував аналіз?

Перші дослідження вразили: зі 120 надавачів декларацій за 2023 рік більше половини, а саме 62 (!) лікарі МСЕК мають пенсії. Причини призначення пенсій не відомоі: за віком чи за інвалідністю. За вислугою років, як у випадку з прокурорами, лікарі не можуть отримувати виплати від держави (у такому випадку вони мають змінити рід діяльності). Лише кілька людей із досліджених прямо зазначив, що отримує пенсію через групу інвалідності. Також у 120 деклараціях знайшли 13 чоловіків/дружин лікарів МСЕК, які отримують пенсії (дехто - через інвалідність).

Також читайте: Медико-соціальні експертизи проводитимуть у кластерних і надкластерних лікарнях, - Ляшко

Цікаві факти з декларацій

Чоловік голови міжрайонної Індустріальної МСЕК у Харкові Тетяни Коршак, теж лікар, їздить на Jaguar F-Pace 2019 року випуску за 1,25 млн грн, а сама Тетяна Коршак придбала у 2023 році Nuovo Doblo 2011 року випуску за 181 тис. грн. При цьому подружжя не вказує взагалі місця, де вони проживають. І Тетяна Коршак, і її чоловік отримують пенсію.

Голова міжрайонної Московської МСЕК Віталій Пашнєв є обвинуваченим у справі щодо службового підроблення від серпня 2023 року (ч. 1 ст. 366 КК України). На 24 жовтня у Московському райсуді Харкова призначене судове засідання. У 2023 році Пашнєв придбав "Рено Дастер" за 887,6 тис. грн. Він також отримує пенсію та має готівкою $30 000 та 200 000 грн.

Лікар-хірург міжрайонної Московської МСЕК Валерія Безсалова, яка також отримує пенсію, по договору купівлі-продажу придбала у 2023 році квартиру у Харкові площею 85 квадратних метрів за 1 мільйон 83 тис грн та автівку Nissan Note 2012 року випуску за 131,3 тис. грн. Також батько Безсалової, який отримує пенсію, у вересні 2022 року придбав квартиру у Харкові площею 69,4 кв. м за 914 200 грн.

Лікар-терапевт, реабілітолог Обласного центру МСЕК Олена Місяк разом з чоловіком теж отримують пенсії. У 2023 році Місяк придбала квартиру у Харкові за 1,13 млн грн.

Завідувачка Лозівської МСЕК Ольга Моренко має у власності в Харківській області 5 земельних ділянок та ще 5 ділянок отримала в оренду.

Чоловік голови міжрайонної Основ’янської МСЕК Валентини Певної, який отримує пенсію, у 2023 році за 49 000 грн придбав автівку Honda M-NV 2022 року випуску.

Лікар-терапевт Обласного центру МСЕК Галина Пономарьова у 2023 році стала власницею одразу двох квартир у Харкові загальною площею понад 100 квадратних метрів (одна з квартир коштувала 604,5 тис. грн).

Чоловік голови обласної МСЕК №2 Вікторії Закривидороги, який отримує разом з дружиною пенсії, придбав у 2023 році новий "Рено Дастер".

Голова міжрайонної Київської МСЕК Вікторія Пильова в суді першої інстанції в 2023 році отримала п’ять років позбавлення волі, з конфіскацією всього належного їй майна, за можливе отримання в 2021 році 7 000 грн неправомірної вигоди з особи, яка тримала III групу інвалідності з дитинства, за висновок про час настання інвалідності. В апеляції вирок скасували і направили до суду першої інстанції на новий розгляд. Пильова разом із чоловіком у 2023 році отримала удвох пенсії на загальну суму майже 300 000 грн.

Лікар-невролог міжрайонної Слобідської МСЕК Руслан Капустін був затриманий на початку жовтня 2024 року за підозрою в організації схеми заробітку на чоловіках призовного віку. СБУ провела 90 обшуків у 12-ти спільників. Як повідомив голова СБУ Василь Малюк, у них знайшли сукупно 650 000 доларів.

Працює головою МСЕК№3 Лариса Бунічева, яка порадила ветерану-військовому Дмитру Олйнику, за його твердженням, "відрізати ногу", щоб отримати інвалідність необхідної групи.

Нагадаємо, суд визнав винною реєстраторку медичної обласної МСЕК №4 "Обласного центру медико-соціальної експертизи" Олену Зінов’єву у вимаганні 2000 доларів за сприяння у встановленні інвалідності чоловіку (зловживання впливом ч. 2 ст. 369-2 КК України) та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 000 гривень, затвердивши угоду з прокурором. Про це стало відомо з вироку Дзержинського райсуду Харкова від 11 вересня 2023 року.

Як зазначили у МСЕК №4 Зінов’єва в них вже не працює, бо звільнилась ще в минулому році. Якраз у справі Зінов’євої обвинуваченим і проходить вищезгаданий голова міжрайонної Московської МСЕК Віталій Пашнєв.

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

Дивіться також: Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення в органах влади по вертикалі контролю за МСЕК, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

декларація (1438) корупція (4710) Харківщина (6054) МСЕК (103)


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Топ коментарі
+41
Тим самим. Отримували УБД, інвалідності, хабарі та інші плюшки
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23.10.2024 10:52 Відповісти
+37
Все це гарно, але питання одне - чим всі ці роки займалися ДБР, НАЗК, БЕБ, СБУ, МВС та інші трутні?
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23.10.2024 10:50 Відповісти
+16
а нащо дбр, назк, беб, сбу, мвс сваритися з мсєк? через своїх людей для своїх людей робили все що потрібно! це ж классика пост-радянського пост-кагебешного правоохоронного кодла! пригадайте як діяли в совку - кристальна чиста людина НІКОЛИ не могла втриматися на будь-якій посаді, бо не було важлилів нею керувати! в кожного обовʼязково мав бути якийсь "пунктік", який лежав в папці в архіві і, навипадок чого, ним користувалися... це норма для азіатських державних утворень!
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23.10.2024 10:59 Відповісти
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Не красиво рахувати чужі гроші
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23.10.2024 10:49 Відповісти
в мене був робітник, від народження не працювала нормально права рука - родова травма! скільки він обивав пороги - тупо, у.обки не бачать проблеми!!
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23.10.2024 11:03 Відповісти
знайомому на верстаті відрізало 2 пальці, то дали третю групу і кожен рік, чи що треба на перекомісію, типа відрости можуть.
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23.10.2024 12:19 Відповісти
некрасиво
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23.10.2024 14:35 Відповісти
Все це гарно, але питання одне - чим всі ці роки займалися ДБР, НАЗК, БЕБ, СБУ, МВС та інші трутні?
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23.10.2024 10:50 Відповісти
Тим самим. Отримували УБД, інвалідності, хабарі та інші плюшки
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23.10.2024 10:52 Відповісти
як по Жванецькому, "хто що охороняє - той те і має..."
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23.10.2024 16:12 Відповісти
Рахували гроші.
Рахували гроші.
Рахували гроші.
Рахували гроші.
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23.10.2024 10:56 Відповісти
а нащо дбр, назк, беб, сбу, мвс сваритися з мсєк? через своїх людей для своїх людей робили все що потрібно! це ж классика пост-радянського пост-кагебешного правоохоронного кодла! пригадайте як діяли в совку - кристальна чиста людина НІКОЛИ не могла втриматися на будь-якій посаді, бо не було важлилів нею керувати! в кожного обовʼязково мав бути якийсь "пунктік", який лежав в папці в архіві і, навипадок чого, ним користувалися... це норма для азіатських державних утворень!
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23.10.2024 10:59 Відповісти
Может про райсанстанции напомнить? Кстати папашка бздобкина очень долго возглавлял одну такую райсанстанцию причём одного центрального престижного района города. Где и рестораны и кафе лучшие итд. Ну а после 91г окорочка кинулся ввоззить---сотнями тонн в месяц!
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23.10.2024 17:09 Відповісти
Гріють дупи на вже давно вибудованих подібних схемах. Або вибудовують аналогічні.

Якщо хтось не знає, як працює система, той нехай прочитає про маніака Ткача. Якщо коротко: 7 слідчих бригад в 7 різних районах держави заарештували 7 невинних чоловіків і вибили з них зізнання, після чого 7 прокурорів звинуватили цих невинних в вбивствах, а 7 суддівських колегій засудили невинних на великі строки. І навіть коли Ткача впіймали і він розказав про трупи за які, останній, сьомий невинний, сидів ще - цей бідолага ще 9 місяців сидів за нескоєні злочини. Інші 6 осіб - дивним чином не дожили до кінця строку.

Тож будьте певні - гріють дупи на вибудованих схемах або вибудовують нові.
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23.10.2024 15:42 Відповісти
Потягнеш за одного і витягнеш весь держ апарат. Всі одне одного покривають. Тут допоможе тільки повнна люстрація: в новій державі не повино бути жодного старого держслужбовця. Всі бувші і теперешні чиновники скомпроментовані.
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23.10.2024 16:53 Відповісти
Я конечно никого не защищаю. Но, если бы руководители МСЕК не выполняли бы хотелки прокуроров и прочих власть предержащих, то они, как минимум, там бы не работали. Как максимум - сидели бы за решёткой.
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23.10.2024 10:51 Відповісти
Не занесли куди треба ось і мають "проблеми".
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23.10.2024 10:52 Відповісти
Даремно сподіватися на справедливе розслідування злочинної діяльності всієї цієї мерзоти, якщо вестимуть його їхні ж "клієнти". А так і буде.
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23.10.2024 10:58 Відповісти
Який гадюшник розплодила зе-влада,дуже поттужно,прямо якийсь3,14сець.
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23.10.2024 10:59 Відповісти
Он всегда был,просто при плеснявых развернулся в полную силу.
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23.10.2024 11:26 Відповісти
Як в класиці ільфа і петрова - ворами вони були завжди, просто були сором'язливими. А при хєрограї вже не треба було ховатися - настав їхній час.
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23.10.2024 15:44 Відповісти
та не буде нічого тим лікарям! завтра створять який-небудь МСЮК, в склад яких увійдуть ті самі "лікарі", тільки підпорядковуватися він вже буде офісу ***********
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23.10.2024 11:00 Відповісти
ну, вони ще конкурс проведуть, комісію "незалежну" створять і так, наберуть туди тих самих, але вже по чесному
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23.10.2024 12:21 Відповісти
всім просто поперло під час війни... так працювали-працювали до війни, нічого незвичайного, ну хтось собі вікна якісь встановить, ну шубку дружині..., але після повномасштабного вторгнення статус лікарів мсек злетів просто до небес..., нарешті вони розвернулись й зрозуміли, що в житі не головне що ти вмієш, який в тебе бізнес та здібності, головне - це посада...
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23.10.2024 11:02 Відповісти
І справді схоже на кінець епохи бідності
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23.10.2024 11:15 Відповісти
Так такі гадюшники скрізь у владі.
Прокуратура, поліція, таможня, ради всіх рівнів.
Туди йшли і йдуть щоб красти.
Потрібно це все ліквідувати та вигнати всіх з забороною праці на держслужбі та в виборчих органах пожиттєво. І впроваджувати європейську модель управління.
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23.10.2024 11:16 Відповісти
100%. Українська держава згнила і зтрухлявіла, і реформі не підлягає. Простіше будувати з нуля нові держ. органи без "старої закваски". Готують же західні країни пілотів для F-16, можуть підготувати і чиновників.
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23.10.2024 16:59 Відповісти
Це якийсь піздець....
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23.10.2024 11:20 Відповісти
"Заявление написать проще, чем реформировать МСЭК", - Ляшко ответил, собирается ли в отставку в связи со скандалом вокруг МСЭК

По его словам, главы медико-социальных экспертных комиссий не находятся в подчинении Минздрава. "Я не назначаю и не увольняю руководителей МСЭК".
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23.10.2024 11:25 Відповісти
потоки прикрили, навіщо тепер там працювати.
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23.10.2024 12:22 Відповісти
Не, это он имел ввиду что в отставку не пойдет, типа это слишком просто... Он будет выполнять "миссию по реформированию")
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23.10.2024 12:31 Відповісти
ось воно як, такі гроші і мимо каси, нєфіг.
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23.10.2024 12:48 Відповісти
Посадять? Конфіскують? Верне награбоване? ні. бо це тільки шоу на глядача
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23.10.2024 11:29 Відповісти
А ви не знаєте що судді також мають інвалідність і получають і пенсію і зарплату
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23.10.2024 11:34 Відповісти
Більше радує наявність в Харкові "Московської МСЕК" (саме з великої літери "м").
Мабуть ще мало московський улус іпашив Харків....
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23.10.2024 11:39 Відповісти
Усі звільняться за згодою сторін?
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23.10.2024 11:47 Відповісти
Чоловік голови міжрайонної Основ'янської МСЕК Валентини Певної, який https://public.nazk.gov.ua/documents/3b43a00a-73a2-46d1-8357-b37f7aa9ea7e отримує пенсію, у 2023 році за 49 000 грн придбав автівку Honda M-NV 2022 року випуску, це середня ціна в Україні Honda M-NV 2022 61.3 kWh (163 к.с.) 18 900 $ • 784 917 грн
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23.10.2024 12:10 Відповісти
Тюююю....., бідні як церковні миші, окрім Jaguar F-Pace 2019 року, абсолютно нічим не вразили, якісь голимі Рено Дастери та Ніссан Ноте, одним ловом злидні.
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23.10.2024 12:15 Відповісти
а цікаво,яка зарплата у лікарів, хтось із супер розумних коментаторів, знає?
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23.10.2024 17:28 Відповісти
лень читать сколько и кто с этих добрых людей напыздил, скучная статистика одним словом.
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23.10.2024 17:36 Відповісти
 
 