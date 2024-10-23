Понад 60 керівників і лікарів МСЕК на Харківщині мають пенсії, багато хто володіє значними статками, - Харківський антикорупційний центр

На тлі прокурорсько-лікарського скандалу Харківський антикорупційний центр дослідив усі декларації лікарів медико-соціальних експертних комісій на Харківщині, які є в публічній площині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт видання.

Як зазначається, вдалось знайти і проаналізувати 120 фінансових звітів людей, які працюють та очолюють міжрайонні комісії у Харкові, обласні, районні в області (Балаклійська, Ізюмська, Куп’янська) та профільні за захворюваннями (спеціалізована психіатрична, кардіологічна, цереброваскулярна, наприклад та ін.). Усі декларації доступні у формі відкритих даних на сайті НАЗК.

Що продемонстрував аналіз?

Перші дослідження вразили: зі 120 надавачів декларацій за 2023 рік більше половини, а саме 62 (!) лікарі МСЕК мають пенсії. Причини призначення пенсій не відомоі: за віком чи за інвалідністю. За вислугою років, як у випадку з прокурорами, лікарі не можуть отримувати виплати від держави (у такому випадку вони мають змінити рід діяльності). Лише кілька людей із досліджених прямо зазначив, що отримує пенсію через групу інвалідності. Також у 120 деклараціях знайшли 13 чоловіків/дружин лікарів МСЕК, які отримують пенсії (дехто - через інвалідність).

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Цікаві факти з декларацій

Чоловік голови міжрайонної Індустріальної МСЕК у Харкові Тетяни Коршак, теж лікар, їздить на Jaguar F-Pace 2019 року випуску за 1,25 млн грн, а сама Тетяна Коршак придбала у 2023 році Nuovo Doblo 2011 року випуску за 181 тис. грн. При цьому подружжя не вказує взагалі місця, де вони проживають. І Тетяна Коршак, і її чоловік отримують пенсію.

Голова міжрайонної Московської МСЕК Віталій Пашнєв є обвинуваченим у справі щодо службового підроблення від серпня 2023 року (ч. 1 ст. 366 КК України). На 24 жовтня у Московському райсуді Харкова призначене судове засідання. У 2023 році Пашнєв придбав "Рено Дастер" за 887,6 тис. грн. Він також отримує пенсію та має готівкою $30 000 та 200 000 грн.

Лікар-хірург міжрайонної Московської МСЕК Валерія Безсалова, яка також отримує пенсію, по договору купівлі-продажу придбала у 2023 році квартиру у Харкові площею 85 квадратних метрів за 1 мільйон 83 тис грн та автівку Nissan Note 2012 року випуску за 131,3 тис. грн. Також батько Безсалової, який отримує пенсію, у вересні 2022 року придбав квартиру у Харкові площею 69,4 кв. м за 914 200 грн.

Лікар-терапевт, реабілітолог Обласного центру МСЕК Олена Місяк разом з чоловіком теж отримують пенсії. У 2023 році Місяк придбала квартиру у Харкові за 1,13 млн грн.

Завідувачка Лозівської МСЕК Ольга Моренко має у власності в Харківській області 5 земельних ділянок та ще 5 ділянок отримала в оренду.

Чоловік голови міжрайонної Основ’янської МСЕК Валентини Певної, який отримує пенсію, у 2023 році за 49 000 грн придбав автівку Honda M-NV 2022 року випуску.

Лікар-терапевт Обласного центру МСЕК Галина Пономарьова у 2023 році стала власницею одразу двох квартир у Харкові загальною площею понад 100 квадратних метрів (одна з квартир коштувала 604,5 тис. грн).

Чоловік голови обласної МСЕК №2 Вікторії Закривидороги, який отримує разом з дружиною пенсії, придбав у 2023 році новий "Рено Дастер".

Голова міжрайонної Київської МСЕК Вікторія Пильова в суді першої інстанції в 2023 році отримала п’ять років позбавлення волі, з конфіскацією всього належного їй майна, за можливе отримання в 2021 році 7 000 грн неправомірної вигоди з особи, яка тримала III групу інвалідності з дитинства, за висновок про час настання інвалідності. В апеляції вирок скасували і направили до суду першої інстанції на новий розгляд. Пильова разом із чоловіком у 2023 році отримала удвох пенсії на загальну суму майже 300 000 грн.

Лікар-невролог міжрайонної Слобідської МСЕК Руслан Капустін був затриманий на початку жовтня 2024 року за підозрою в організації схеми заробітку на чоловіках призовного віку. СБУ провела 90 обшуків у 12-ти спільників. Як повідомив голова СБУ Василь Малюк, у них знайшли сукупно 650 000 доларів.

Працює головою МСЕК№3 Лариса Бунічева, яка порадила ветерану-військовому Дмитру Олйнику, за його твердженням, "відрізати ногу", щоб отримати інвалідність необхідної групи.

Нагадаємо, суд визнав винною реєстраторку медичної обласної МСЕК №4 "Обласного центру медико-соціальної експертизи" Олену Зінов’єву у вимаганні 2000 доларів за сприяння у встановленні інвалідності чоловіку (зловживання впливом ч. 2 ст. 369-2 КК України) та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 000 гривень, затвердивши угоду з прокурором. Про це стало відомо з вироку Дзержинського райсуду Харкова від 11 вересня 2023 року.

Як зазначили у МСЕК №4 Зінов’єва в них вже не працює, бо звільнилась ще в минулому році. Якраз у справі Зінов’євої обвинуваченим і проходить вищезгаданий голова міжрайонної Московської МСЕК Віталій Пашнєв.

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

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