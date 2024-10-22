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Новини
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МСЕК буде ліквідовано з 31 грудня, - указ Зеленського

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про ліквідацію МСЕК

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

Про це пише "Судово-юридична газета", з посиланням на указ президента №732/2024, інформує Цензор.НЕТ.

Згаданий указ президент підписав у вівторок, 22 жовтня.

Указом президент увів в дію рішення РНБО "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів".

Відповідно до цього рішення, впродовж 7 днів МОЗ разом з ДБР, СБУ, Нацполіцією, обласними, Київською міською військовими адміністраціями повинні створити робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом через три місяці Кабмін повинен забезпечити доповідь про результати перевірки робочими групами обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. А у разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень – ініціювати їх перегляд та інформування правоохоронних органів.

Читайте також: Зеленський про корупцію в МСЕК: буде системне, кадрове і процесуальне реагування

Впродовж двох тижнів Кабмін має забезпечити, щоб МОЗ разом з Мінцифрою підготували і подали на розгляд Уряду план цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.

Також уряд впродовж місяця повинен подати разом з МОЗ законопроєкт щодо запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування, розробленого з метою забезпечення невідкладного реформування системи МСЕК, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що 22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК та зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.

Дивіться також: Зеленський зібрав РНБО щодо МСЕК: Встановлено багато фактів фальшивих інвалідностей посадовців. ВIДЕО

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

Дивіться також: Зеленський збирає РНБО щодо МСЕК та прокурорів-інвалідів, вимагає реакції правоохоронців. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) РНБО (2294) МСЕК (103)


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Топ коментарі
+49
Пенсії за "інвалідністю", які отримували всі ці падлюки, в бюджет повертати збираються? Кримінальні справи за фактами підробки документів відкриватимуть? Чи просто абнять, прастіть і атпустіть?
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22.10.2024 18:50 Відповісти
+46
Як ліквідовано? Виведено за будівлю і розстріляно? Тоді норм.
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22.10.2024 18:47 Відповісти
+32
Прості, курва, рішення...
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22.10.2024 18:53 Відповісти
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Як ліквідовано? Виведено за будівлю і розстріляно? Тоді норм.
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22.10.2024 18:47 Відповісти
Це вже русофобією попахіваєт!
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22.10.2024 18:58 Відповісти
та ні, просто буде замінено на табличка
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22.10.2024 21:21 Відповісти
як ліквідовано? по ЗЄльоному просто:

"Вийдіть звідсіля чорти-мсековці !"

😂👍

.
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23.10.2024 02:43 Відповісти
хай живе ШІ замість ЗЄ !

він і казочку голосом Дідуся Панаса замість Хрипуна може запиляти

😂👍

.
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23.10.2024 02:51 Відповісти
Пенсії за "інвалідністю", які отримували всі ці падлюки, в бюджет повертати збираються? Кримінальні справи за фактами підробки документів відкриватимуть? Чи просто абнять, прастіть і атпустіть?
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22.10.2024 18:50 Відповісти
За підробку документів в законі є статті кримінального кодексу (фізичне ув'язнення).
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22.10.2024 22:11 Відповісти
Тепер цінц на липову шрупу інвалідності зростять в тричі!
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22.10.2024 18:51 Відповісти
просто буде дезеленізовано. отримають нову назву ))
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22.10.2024 18:52 Відповісти
Прості, курва, рішення...
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22.10.2024 18:53 Відповісти
...то в'язень із Сакартвело порадив

До речі, а про нього щось ніц не чути... Забули бідолаху...
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22.10.2024 18:59 Відповісти
еге ж! прості до ідіотизму:

"Собрать бы книжки все
Да зжечь ! "
А.Грибоедов

а хто буде інвалідність давати ?!
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23.10.2024 02:35 Відповісти
А чого мова лише про фальшиві інвалідності посадовців. Я наприклад знаю особисто людей які фіктивно за хабарі отримали інвалідності. Офіційно безробітні. Нелегально працюють на будовах. Тобто блоки тягають інваліди. Інвалідність купити може не лише посадовець, а будь хто, в кого є гроші. Ха ха ха.
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22.10.2024 18:53 Відповісти
Ех Петро, ви далі зі своїм "ха ха ха" ... Доброго дня/вечора!!!
Ну якби тільки на будовах))).... Проблема у тому, що мені особисто це все криваве шоу нагадує ситуацію з воєнкомами в 2023... Як казав Кучма: "Це ж було вже!!!!"....
Результат понятний, створять нову схему де все виключно буде робитись вже через міністра ОЗ ляшка (чи як там міністр ОЗ?) і схемозні бабосики потечуть в жОПу вже напряму ...А і цінник виросте в разів так три)))...
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24.10.2024 03:28 Відповісти
тупорилий зєлєнський піар, чергове шоу для дебілів-тєлєпузіків кварталу про потужного-рішучого та незламного гундосика: "вийдіть, розбійники - 2. позвоню бакланову - нова кров"
а можна так само ліквідувати дермаків-татарових та інших безумних арагнід-гидьманцевих, та й разом з їхнім прездоболом, яке саме ні за що відповідати не збирається, хоча начудило на кілька пожиттєвих ув'язнень (якщо у пристойній, некорупційній державі)?
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22.10.2024 18:53 Відповісти
Так я і думав. Це було очевидно. МСЕК ліквидують. Дійсно хворих людей, або поранених солдат "поставлять на паузу." Виживайте, як хочте. А ті в кого є гроші, вже будуть їх заносити в нову структуру, повністю підкеровану ОП і Єрмаку.
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22.10.2024 18:53 Відповісти
Краще б, у стару заносили. Ага
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22.10.2024 19:56 Відповісти
Не в тому справа, я не вірю в добрі наміри Зеленського. Це просто їх намагання підм'яти під себе ще більше грошових потоків. Як це так Крупа, ще до Зе працювала і брала хабари від ухилянтів? Непорядок, треба поставити на її умовне місце людинку Єрмака. А простим людям без грошей, с справжньою інвалидностю, пораненим солдатам- стане тільки гірше.
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22.10.2024 20:17 Відповісти
Тому хто нестиме плювати чи в нову , чи у стару , подумай краще хто тепер групу даватиме онкохворим або безруким-безногим , бо ліквідувати у нас уміють , а далі так як з опою та "офісом генпрокурора" ? ((
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22.10.2024 21:19 Відповісти
Групи будуть, просто тепер все робитимиться через електронну систему. Наскільки це буде прозоріше, час покаже. Цей весь процес, навмисно ускладнювали, щоб з нещасних бабло качати. Я за двадцять з гаком років в медицині, надивився всілякого
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22.10.2024 21:29 Відповісти
"тепер все робитимиться через електронну систему." ..... тобто це так як зараз із держреєстраторами , коли вони крутять нерухомістю та угодами як циган сонцем і крайнього немає ? (( Ну тоді я за державу спокійний , тепер інвалідність у руках того, хто дані у систему заносить , за рік ці особи стануть новими доларовими мільйонерами і самі собі оформивши інвалідність 1 групи, як онкохворі злиняють, з України під виглядом виїзду на трансплантацію ((
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22.10.2024 21:41 Відповісти
Подивимся, як воно буде. Можливий і такий похмурий сценарій. Для мене важливо, що за роки роботи, я не забруднив руки цими е к ск р е м е н т а м и і можу дивитися людям в очі спокійно
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22.10.2024 21:47 Відповісти
Інвалідність віднині буде даватись самотужки в...

"Є-інвалід" або в "Нема-інвалід" 😂👍

ЗЄ-льоний хайп буяє ! 😕
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23.10.2024 02:41 Відповісти
Рік тому, забезпечення засобами реабілітації передали на ЦНАП..цікаво, куди все інше передадуть??

Замість, щоб не красти - реформують..хз в що й за хз скільки бабла..
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22.10.2024 19:56 Відповісти
Все що завгодно, але не красти їм не можна.
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22.10.2024 20:18 Відповісти
Імітація боротьби з корупцією
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22.10.2024 18:54 Відповісти
І буде створена якась МСЮК. Колись була адміністрація президента, а став офіс президента. Дві різні речі!
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22.10.2024 18:55 Відповісти
різні це точно !

бо АП жодного президента ніколи НЕ мала такого безпрєдєла

.
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23.10.2024 02:45 Відповісти
а тцк?
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22.10.2024 18:56 Відповісти
МСЮК, з функціями ТЦК
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22.10.2024 21:48 Відповісти
Особливо мене вкурвлювала практика чергових перевірок інвалідів без рук, ніг, чи інших органів, з метою перевірки чи не відросли вони за минулий час... і це ще до війни!
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22.10.2024 18:56 Відповісти
Про відросли, навіть в цих упирів мова не йде. А йде вона, пройшла людина "реабілітацію", чи ні. Є протез, значить пройшла. Тоді наприклад 3 група, замість другої.
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22.10.2024 19:58 Відповісти
Мене так члени комісії при перекомісії силомиць на ноги пробували поставити..думали, що придурююсь
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22.10.2024 20:00 Відповісти
Покидьки
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22.10.2024 21:50 Відповісти
Ахахаха ,ОП включив тупого Пилипка ..А в МСЕК хто подавав фальшиві історії хвороб ? МСЕК це вершина піраміди ..Нижче йдуть лікарі які фальсикували справи ,навіть брали знімки реальних хворих і їх аналізи, і підшивали до справ псевдо інвалідів ..Голови МСЕК в свою чергу частину коштів ,для правильних перевірок, віддавали прокуратурі і СБУ..Мля ви не знали цю схему ?
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22.10.2024 18:57 Відповісти
А чого тільки посадовців??!!!
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22.10.2024 18:57 Відповісти
все просто, це всього лише: "Імітація бурхливої діяльності, ну і звісно незламності та ПОТУЖНОСТІ одного обкуреного гнома!!!"
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24.10.2024 03:31 Відповісти
Пукнули в калюжу
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22.10.2024 18:57 Відповісти
Як завжди.
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22.10.2024 19:01 Відповісти
ну от!
до 31 грудня, діє знижка.
приведи трьох друзів, по ціні двох інвалідностей.
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22.10.2024 19:00 Відповісти
Оце жара в МСЕК буде 2 місяці і 10 днів, жерти будуть в 3 горлянки, по потім, або на пенсію по інвалідності, або послом в країни ЄС!
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22.10.2024 19:00 Відповісти
А можна ОПу?
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22.10.2024 19:01 Відповісти
потужно!!!
Замість МСЕК беде ЗЕЕК
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22.10.2024 19:07 Відповісти
Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 1 січня 2025 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&pp=ygUW0YLQtdC70LXQvNCw0YDQsNGE0L7QvQ%3D%3D ефірі телемарафону 21 квітня 2023 року.

"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2025 року їх не було", - заявив міністр.
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22.10.2024 19:08 Відповісти
Будуть згадувати і розказувати своїм внукам: Ех і билі золотиє врємєна....
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22.10.2024 19:12 Відповісти
Не буде МСЕК, то створять ПСЕК. І всі туди плавно змігрують. "Святе місце порожнє не буває"(С)
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22.10.2024 19:17 Відповісти
Тобто з 1 січня навіть важкопоранені бійці не зможуть списатись?
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22.10.2024 19:18 Відповісти
Ні. Чергове потужне Зе-покращання. Замість того, щоб просто не красти. Вони будуть робити "потужні реформи" . А простим людям стане тільки гірше.
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22.10.2024 20:20 Відповісти
Коли вібудеться ліквідація "слуг"?
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22.10.2024 19:19 Відповісти
Такий же кнур, як і татко! І це спадкове чмо, в разі повторного вибору зевлади, як депутат ВР, буде керувати народом України! 🤬
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22.10.2024 19:43 Відповісти
Цього мсєка теж ліквідують ?

НЕ вірю !

.
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23.10.2024 02:48 Відповісти
цей жирний виродок це синок стефанчука?
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24.10.2024 03:33 Відповісти
БраТік.
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24.10.2024 11:48 Відповісти
Як зручно!
Значить, буде знищено всі документи про отримані інвалідності!
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22.10.2024 19:23 Відповісти
Кудись зникло «може, і прокуратуру ліквідуєте, Найвеличніший?»
Цензоре, ви призначили безмозглий ШІ коменти проріджувати
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22.10.2024 19:24 Відповісти
А чого так довго чекати, аж до 31 грудня? А ТЦК також будуть ліквідолвані? А ОПа? "Вийди звідси розбійник" - стиль керування Потужного.
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22.10.2024 19:34 Відповісти
ПРОСТА НУЖНО НЕ ДАВАТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ!!!

Щось буде типу як з податковою поліцією?
Так в Полтаві БЕБовець задекларував з десяток лямів баксів.
А що з ПЕНІСним фондом якій програвав суди,щоб вони могли отримувати по 60% від зарплати,тоді як звичайній людині платять копійки,та ще й не дозволяють працювати з деякими групами інвалідності.
Якесь в нас дивне покарання для зеленофілів,просто від корита відштовхнули і все.
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22.10.2024 19:38 Відповісти
"звичайним людям" як нараховували 50 % так і нараховують , просто раніше держслужбовцям було 90 % а не 60 . Суть не у відсотках , а у окладах які малолітні прокурори отримували щоб мати пенсію більше ста тисяч на місяць , і це ж не за один рік , потрібно було таких років не менше 5 навибирати підряд , тобто , людина отримуючи більше 200 тисяч на місяць, іще за ці кошти плювала на закон , будучи тим хто його дію повинен контролювати .
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22.10.2024 21:29 Відповісти
Це нічого не змінює ,це те саме що зміна всіх воєнкомів на їх місце прийшли такіж ,після чого мобілізація тільки ускладнилась ,а хто відповість за корупцію у всіх органах влади ? як бути з прокурорами і суддями "інвалідами",?хто поверне кошти вкрадені з державного бюджету? тому хотіли щось змінити ,а вийшло як завжди ,це не боротьба з корупцією це імітація.
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22.10.2024 19:39 Відповісти
А як будуть отримувати інвалідність справжні інваліди , чи і це скасують ?
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22.10.2024 19:47 Відповісти
Все будет у телефони. Кнопочку нажал и крутится барабан. Хоп и ты уже инвалид.
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22.10.2024 19:57 Відповісти
Інваліди будуть на паузі. Потужно. Відосики.
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22.10.2024 20:23 Відповісти
...патужно ,а вкрадені у нас гроші, а злодії ,з ними що буде пане Президенте УКРАЇНИ ?
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22.10.2024 19:49 Відповісти
Що там далі- з завтрашнього дня всі інваліди вже не інваліди?
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22.10.2024 19:52 Відповісти
«Факти - вперта річ». Як Слуга народу пов'язана з Хмельницькою областю, МСЕК і Крупою - інтерв'ю з нардепом від партії Демченком

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/korupciya-v-msek-krupa-hmelnick-i-partiya-sluga-narodu-yak-pov-yazano-nardep-novini-ukrajini-50459946.html

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22.10.2024 19:54 Відповісти
А до 31-го воруй и гуляй?
До 31 декабря все должны сидеть с конфискацией.
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22.10.2024 19:58 Відповісти
це ж скільки справжніх людей з обмеженими можливостями чекають на висновки медичних комісій і призначення пенсій, виплат
ну зебіл, як зебіл, розвів корупцію, ліквідував через скандали
а далі що ?
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22.10.2024 19:59 Відповісти
А далі "зробили всіх разом " ((
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22.10.2024 21:30 Відповісти
Треба ліквідовувати тих хто там робить та розвів корупцію, а не ліквідовувати структуру.
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22.10.2024 20:00 Відповісти
Та приберіть вже цю совкову відрижку, в вигляді груп інвалідності. Ніде в нормальному світі, такого немає. Якщо ти не працюєш, отримуєш допомогу з безробіття. Хворий ти, чи просто ледар, немає різниці
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22.10.2024 20:04 Відповісти
А для кого тоді знаки інвалідіні на парковках по Європі , невже для ледарів ? ((
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22.10.2024 21:31 Відповісти
Якщо в Євопі ти вимушений пересуватися на візку, чи маєш другу важку ваду, ти вже інвалід. Тобі для цього не потрібен папірець з МСЕКУ. А отримуєш допомогу, таку саму, як звичайний безробітний
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22.10.2024 21:39 Відповісти
Трішки не так , потрібне відповідне посвідчення (( Забирав людину з обома перебитими ногами , не ходячого , став із ним на місце для інвалідів під поліцією бо потрібно було якісь документи отримати , а отримав штраф , бо не мав посвідчення , більше не експериментував((
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22.10.2024 21:57 Відповісти
Для цього посвідчення, МСЕК не потрібно було проходити
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22.10.2024 22:33 Відповісти
А як же його у Європі отримати інваліду з України ? Раптом що , то у шпиталі його людині не видали , там лише виписку дали що прооперований і лежачий , за це я і був покараний , бо без бомажки ти букашка і в Європі .
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22.10.2024 23:54 Відповісти
главное - кадры останутся, незаменимые и непотопляемые.
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22.10.2024 20:17 Відповісти
Головне щоб ці перевіряючі органи МОЗ разом з ДБР, СБУ, Нацполіцією, обласними, Київською міською військовими адміністраціями самі на себе не вийшли.
От буде конфуз.
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22.10.2024 20:33 Відповісти
А хто буде виконувати функції цієї структури? Кагал 95? Чи може сам мусью Д Єрмак буде сидіти на корупційному потоці???
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22.10.2024 20:35 Відповісти
А потрібно їх виконувати? Це абсолютно зайва структура, мафіозний кагал, де посади передавалися у спадок, ще з совка. Істоти без душі та серця
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22.10.2024 21:42 Відповісти
Синуля віницького лікаря МСЕК(який нахапався бабла,як кліщ крові насосався) ,являється радником ЗЄльоного .Цікаво подивитись ,куди пойдьот цей безційний медичний кадр ...
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22.10.2024 20:39 Відповісти
Чергове зелене шоу. Создадут контору с другим названием и тем же функционалом.
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22.10.2024 20:39 Відповісти
Було вже таке в нашій в
історії. Лєснікі не дадуть збрехати...)))
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22.10.2024 20:41 Відповісти
Ребята нехило срубили бабла, можно закрывать контору.
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22.10.2024 20:43 Відповісти
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22.10.2024 20:48 Відповісти
Генератор простих рішень…
Ліквідував всіх воєнкомів - зірвав мобілізацію…
Ліквідував весь Генеральний штаб - ЗСУ оговтатись не можуть досі…
Може ліквідувати той генератор???
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22.10.2024 21:14 Відповісти
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22.10.2024 21:26 Відповісти
Куди не ткнись ,всюди дупа,доскакались ,далі буде !
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22.10.2024 21:47 Відповісти
Що можна зробити за два місяці? Максимум набрати нових ("нових") людей, які так само будуть збагачуватись.
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22.10.2024 21:50 Відповісти
Тобто нікого не посадять і нічого не конфіскують, а просто змінять назву і адресу, де підуть працювати покарані звільненням добрі старі надійні крадії.
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22.10.2024 21:53 Відповісти
Геніально! Розганяє мсек, а не прокуратуру. Ай да Пушкін, ай да сучий син. Хто небуть вірить, що прокурори давали хабарі мсек, коли викручувати їм руки?
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22.10.2024 22:22 Відповісти
В мене родич хворий,без питань і максимально коректно без жодних питань,затягувань,поборів отримав інвалідність,це з Жашкова,що на Черкащині.,а потім і засоби реабілітації.Навіщо ліквідовувати цю працюючу і. чудову,як на мене,структуру?Щоб що? Що цей наркоман
запропонував краще ?Якщо хтось недобросовісно виконував свої обов'язки то для цього існує закон і відповідальність згідно нього, не істерики зеленого дегенерата на РНБО і наркоманські рішення-хотілки під глюками а дотримання і виконання законів держави України.А якщо це чмо не може, не хоче ,не вміє то оно клямка, оно двері, поки ножки ще є пнх само,зелене *****.
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22.10.2024 22:29 Відповісти
Податківиця-"слуга" Хотенко позичила майже 3 млн грн у 12-річного сина та отримала дві квартири в подарунок від матері - громадянки РФ
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22.10.2024 22:36 Відповісти
Ветеран ЗСУ опустив "слуг" на землю
https://www.youtube.com/watch?v=H9EtIgz4TOY&t=1s
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22.10.2024 22:47 Відповісти
Разом з прокуратурою, поліцією, ТЦК, бо всі ці структури замішані у злодійстві. Країною керують одні "інваліди", в поліції "інваліди", які не можуть захищати країну, в прокуратурі також одні "інваліди", в ТЦК теж одні "інваліди". А чи не забагато таких "інвалідів" на шиї у народу? Чому б таких "інвалідів" не кинути на нуль? Україна тільки очиститься від злодіїв.
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23.10.2024 01:00 Відповісти
Так, замітають сліди. А потім закордон з чемоданами бабла випустять. Стандартна схема ЗЕбанди
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23.10.2024 04:02 Відповісти
Виходить представників ТЦК можна послати на три веселі , що найменше до 31 грудня.
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23.10.2024 21:09 Відповісти
 
 