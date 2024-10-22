МСЕК буде ліквідовано з 31 грудня, - указ Зеленського
Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.
Про це пише "Судово-юридична газета", з посиланням на указ президента №732/2024, інформує Цензор.НЕТ.
Згаданий указ президент підписав у вівторок, 22 жовтня.
Указом президент увів в дію рішення РНБО "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів".
Відповідно до цього рішення, впродовж 7 днів МОЗ разом з ДБР, СБУ, Нацполіцією, обласними, Київською міською військовими адміністраціями повинні створити робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.
Згодом через три місяці Кабмін повинен забезпечити доповідь про результати перевірки робочими групами обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. А у разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень – ініціювати їх перегляд та інформування правоохоронних органів.
Впродовж двох тижнів Кабмін має забезпечити, щоб МОЗ разом з Мінцифрою підготували і подали на розгляд Уряду план цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.
Також уряд впродовж місяця повинен подати разом з МОЗ законопроєкт щодо запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування, розробленого з метою забезпечення невідкладного реформування системи МСЕК, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.
Нагадаємо, що 22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК та зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.
Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.
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"Вийдіть звідсіля чорти-мсековці !"
😂👍
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він і казочку голосом Дідуся Панаса замість Хрипуна може запиляти
😂👍
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До речі, а про нього щось ніц не чути... Забули бідолаху...
"Собрать бы книжки все
Да зжечь ! "
А.Грибоедов
а хто буде інвалідність давати ?!
Ну якби тільки на будовах))).... Проблема у тому, що мені особисто це все криваве шоу нагадує ситуацію з воєнкомами в 2023... Як казав Кучма: "Це ж було вже!!!!"....
Результат понятний, створять нову схему де все виключно буде робитись вже через міністра ОЗ ляшка (чи як там міністр ОЗ?) і схемозні бабосики потечуть в жОПу вже напряму ...А і цінник виросте в разів так три)))...
а можна так само ліквідувати дермаків-татарових та інших безумних арагнід-гидьманцевих, та й разом з їхнім прездоболом, яке саме ні за що відповідати не збирається, хоча начудило на кілька пожиттєвих ув'язнень (якщо у пристойній, некорупційній державі)?
"Є-інвалід" або в "Нема-інвалід" 😂👍
ЗЄ-льоний хайп буяє ! 😕
Замість, щоб не красти - реформують..хз в що й за хз скільки бабла..
бо АП жодного президента ніколи НЕ мала такого безпрєдєла
.
до 31 грудня, діє знижка.
приведи трьох друзів, по ціні двох інвалідностей.
Замість МСЕК беде ЗЕЕК
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&pp=ygUW0YLQtdC70LXQvNCw0YDQsNGE0L7QvQ%3D%3D ефірі телемарафону 21 квітня 2023 року.
"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2025 року їх не було", - заявив міністр.
НЕ вірю !
.
Значить, буде знищено всі документи про отримані інвалідності!
Цензоре, ви призначили безмозглий ШІ коменти проріджувати
Щось буде типу як з податковою поліцією?
Так в Полтаві БЕБовець задекларував з десяток лямів баксів.
А що з ПЕНІСним фондом якій програвав суди,щоб вони могли отримувати по 60% від зарплати,тоді як звичайній людині платять копійки,та ще й не дозволяють працювати з деякими групами інвалідності.
Якесь в нас дивне покарання для зеленофілів,просто від корита відштовхнули і все.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/korupciya-v-msek-krupa-hmelnick-i-partiya-sluga-narodu-yak-pov-yazano-nardep-novini-ukrajini-50459946.html
До 31 декабря все должны сидеть с конфискацией.
ну зебіл, як зебіл, розвів корупцію, ліквідував через скандали
а далі що ?
От буде конфуз.
історії. Лєснікі не дадуть збрехати...)))
Ліквідував всіх воєнкомів - зірвав мобілізацію…
Ліквідував весь Генеральний штаб - ЗСУ оговтатись не можуть досі…
Може ліквідувати той генератор???
запропонував краще ?Якщо хтось недобросовісно виконував свої обов'язки то для цього існує закон і відповідальність згідно нього, не істерики зеленого дегенерата на РНБО і наркоманські рішення-хотілки під глюками а дотримання і виконання законів держави України.А якщо це чмо не може, не хоче ,не вміє то оно клямка, оно двері, поки ножки ще є пнх само,зелене *****.
https://www.youtube.com/watch?v=H9EtIgz4TOY&t=1s