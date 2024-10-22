МСЕК буде ліквідовано з 31 грудня, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

Про це пише "Судово-юридична газета", з посиланням на указ президента №732/2024, інформує Цензор.НЕТ.

Згаданий указ президент підписав у вівторок, 22 жовтня.

Указом президент увів в дію рішення РНБО "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів".

Відповідно до цього рішення, впродовж 7 днів МОЗ разом з ДБР, СБУ, Нацполіцією, обласними, Київською міською військовими адміністраціями повинні створити робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом через три місяці Кабмін повинен забезпечити доповідь про результати перевірки робочими групами обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. А у разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень – ініціювати їх перегляд та інформування правоохоронних органів.

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Впродовж двох тижнів Кабмін має забезпечити, щоб МОЗ разом з Мінцифрою підготували і подали на розгляд Уряду план цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.

Також уряд впродовж місяця повинен подати разом з МОЗ законопроєкт щодо запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування, розробленого з метою забезпечення невідкладного реформування системи МСЕК, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що 22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК та зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.

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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

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