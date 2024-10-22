МСЭК будет ликвидирована с 31 декабря, - указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", со ссылкой на указ президента №732/2024, информирует Цензор.НЕТ.

Упомянутый указ президент подписал во вторник, 22 октября.

Указом президент ввел в действие решение СНБО "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов".

Согласно этому решению, в течение 7 дней Минздрав вместе с ГБР, СБУ, Нацполицией, областными, Киевской городской военными администрациями должны создать рабочие группы по проверке решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих государственных органов.

Впоследствии через три месяца Кабмин должен обеспечить доклад о результатах проверки рабочими группами обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам государственных органов. А в случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений - инициировать их пересмотр и информирование правоохранительных органов.

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В течение двух недель Кабмин должен обеспечить, чтобы Минздрав вместе с Минцифрой подготовили и подали на рассмотрение Правительства план цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.

Также правительство в течение месяца должно подать вместе с Минздравом законопроект о введении оценки лица с ограничением повседневного функционирования, разработанного с целью обеспечения неотложного реформирования системы МСЭК, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Напомним, что 22 октября президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

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