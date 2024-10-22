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МСЭК будет ликвидирована с 31 декабря, - указ Зеленского

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про ліквідацію МСЕК

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", со ссылкой на указ президента №732/2024, информирует Цензор.НЕТ.

Упомянутый указ президент подписал во вторник, 22 октября.

Указом президент ввел в действие решение СНБО "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов".

Согласно этому решению, в течение 7 дней Минздрав вместе с ГБР, СБУ, Нацполицией, областными, Киевской городской военными администрациями должны создать рабочие группы по проверке решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих государственных органов.

Впоследствии через три месяца Кабмин должен обеспечить доклад о результатах проверки рабочими группами обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам государственных органов. А в случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений - инициировать их пересмотр и информирование правоохранительных органов.

Читайте также: Зеленский о коррупции в МСЭК: будет системное, кадровое и процессуальное реагирование

В течение двух недель Кабмин должен обеспечить, чтобы Минздрав вместе с Минцифрой подготовили и подали на рассмотрение Правительства план цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.

Также правительство в течение месяца должно подать вместе с Минздравом законопроект о введении оценки лица с ограничением повседневного функционирования, разработанного с целью обеспечения неотложного реформирования системы МСЭК, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Напомним, что 22 октября президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности.

Смотрите также: Зеленский собрал СНБО по МСЭК относительно МСЭК: Установлено много фактов фальшивых инвалидностей чиновников. ВИДЕО

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

Смотрите также: Зеленский собирает СНБО по МСЭК и прокурорам-инвалидам, требует реакции правоохранителей. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) СНБО (4441) МСЭК (86)


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Топ комментарии
+49
Пенсії за "інвалідністю", які отримували всі ці падлюки, в бюджет повертати збираються? Кримінальні справи за фактами підробки документів відкриватимуть? Чи просто абнять, прастіть і атпустіть?
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22.10.2024 18:50 Ответить
+46
Як ліквідовано? Виведено за будівлю і розстріляно? Тоді норм.
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22.10.2024 18:47 Ответить
+32
Прості, курва, рішення...
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22.10.2024 18:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Як ліквідовано? Виведено за будівлю і розстріляно? Тоді норм.
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22.10.2024 18:47 Ответить
Це вже русофобією попахіваєт!
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22.10.2024 18:58 Ответить
та ні, просто буде замінено на табличка
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22.10.2024 21:21 Ответить
як ліквідовано? по ЗЄльоному просто:

"Вийдіть звідсіля чорти-мсековці !"

😂👍

.
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23.10.2024 02:43 Ответить
хай живе ШІ замість ЗЄ !

він і казочку голосом Дідуся Панаса замість Хрипуна може запиляти

😂👍

.
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23.10.2024 02:51 Ответить
Пенсії за "інвалідністю", які отримували всі ці падлюки, в бюджет повертати збираються? Кримінальні справи за фактами підробки документів відкриватимуть? Чи просто абнять, прастіть і атпустіть?
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22.10.2024 18:50 Ответить
За підробку документів в законі є статті кримінального кодексу (фізичне ув'язнення).
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22.10.2024 22:11 Ответить
Тепер цінц на липову шрупу інвалідності зростять в тричі!
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22.10.2024 18:51 Ответить
просто буде дезеленізовано. отримають нову назву ))
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22.10.2024 18:52 Ответить
Прості, курва, рішення...
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22.10.2024 18:53 Ответить
...то в'язень із Сакартвело порадив

До речі, а про нього щось ніц не чути... Забули бідолаху...
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22.10.2024 18:59 Ответить
еге ж! прості до ідіотизму:

"Собрать бы книжки все
Да зжечь ! "
А.Грибоедов

а хто буде інвалідність давати ?!
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23.10.2024 02:35 Ответить
А чого мова лише про фальшиві інвалідності посадовців. Я наприклад знаю особисто людей які фіктивно за хабарі отримали інвалідності. Офіційно безробітні. Нелегально працюють на будовах. Тобто блоки тягають інваліди. Інвалідність купити може не лише посадовець, а будь хто, в кого є гроші. Ха ха ха.
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22.10.2024 18:53 Ответить
Ех Петро, ви далі зі своїм "ха ха ха" ... Доброго дня/вечора!!!
Ну якби тільки на будовах))).... Проблема у тому, що мені особисто це все криваве шоу нагадує ситуацію з воєнкомами в 2023... Як казав Кучма: "Це ж було вже!!!!"....
Результат понятний, створять нову схему де все виключно буде робитись вже через міністра ОЗ ляшка (чи як там міністр ОЗ?) і схемозні бабосики потечуть в жОПу вже напряму ...А і цінник виросте в разів так три)))...
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24.10.2024 03:28 Ответить
тупорилий зєлєнський піар, чергове шоу для дебілів-тєлєпузіків кварталу про потужного-рішучого та незламного гундосика: "вийдіть, розбійники - 2. позвоню бакланову - нова кров"
а можна так само ліквідувати дермаків-татарових та інших безумних арагнід-гидьманцевих, та й разом з їхнім прездоболом, яке саме ні за що відповідати не збирається, хоча начудило на кілька пожиттєвих ув'язнень (якщо у пристойній, некорупційній державі)?
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22.10.2024 18:53 Ответить
Так я і думав. Це було очевидно. МСЕК ліквидують. Дійсно хворих людей, або поранених солдат "поставлять на паузу." Виживайте, як хочте. А ті в кого є гроші, вже будуть їх заносити в нову структуру, повністю підкеровану ОП і Єрмаку.
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22.10.2024 18:53 Ответить
Краще б, у стару заносили. Ага
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22.10.2024 19:56 Ответить
Не в тому справа, я не вірю в добрі наміри Зеленського. Це просто їх намагання підм'яти під себе ще більше грошових потоків. Як це так Крупа, ще до Зе працювала і брала хабари від ухилянтів? Непорядок, треба поставити на її умовне місце людинку Єрмака. А простим людям без грошей, с справжньою інвалидностю, пораненим солдатам- стане тільки гірше.
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22.10.2024 20:17 Ответить
Тому хто нестиме плювати чи в нову , чи у стару , подумай краще хто тепер групу даватиме онкохворим або безруким-безногим , бо ліквідувати у нас уміють , а далі так як з опою та "офісом генпрокурора" ? ((
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22.10.2024 21:19 Ответить
Групи будуть, просто тепер все робитимиться через електронну систему. Наскільки це буде прозоріше, час покаже. Цей весь процес, навмисно ускладнювали, щоб з нещасних бабло качати. Я за двадцять з гаком років в медицині, надивився всілякого
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22.10.2024 21:29 Ответить
"тепер все робитимиться через електронну систему." ..... тобто це так як зараз із держреєстраторами , коли вони крутять нерухомістю та угодами як циган сонцем і крайнього немає ? (( Ну тоді я за державу спокійний , тепер інвалідність у руках того, хто дані у систему заносить , за рік ці особи стануть новими доларовими мільйонерами і самі собі оформивши інвалідність 1 групи, як онкохворі злиняють, з України під виглядом виїзду на трансплантацію ((
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22.10.2024 21:41 Ответить
Подивимся, як воно буде. Можливий і такий похмурий сценарій. Для мене важливо, що за роки роботи, я не забруднив руки цими е к ск р е м е н т а м и і можу дивитися людям в очі спокійно
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22.10.2024 21:47 Ответить
Інвалідність віднині буде даватись самотужки в...

"Є-інвалід" або в "Нема-інвалід" 😂👍

ЗЄ-льоний хайп буяє ! 😕
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23.10.2024 02:41 Ответить
Рік тому, забезпечення засобами реабілітації передали на ЦНАП..цікаво, куди все інше передадуть??

Замість, щоб не красти - реформують..хз в що й за хз скільки бабла..
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22.10.2024 19:56 Ответить
Все що завгодно, але не красти їм не можна.
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22.10.2024 20:18 Ответить
Імітація боротьби з корупцією
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22.10.2024 18:54 Ответить
І буде створена якась МСЮК. Колись була адміністрація президента, а став офіс президента. Дві різні речі!
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22.10.2024 18:55 Ответить
різні це точно !

бо АП жодного президента ніколи НЕ мала такого безпрєдєла

.
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23.10.2024 02:45 Ответить
а тцк?
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22.10.2024 18:56 Ответить
МСЮК, з функціями ТЦК
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22.10.2024 21:48 Ответить
Особливо мене вкурвлювала практика чергових перевірок інвалідів без рук, ніг, чи інших органів, з метою перевірки чи не відросли вони за минулий час... і це ще до війни!
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22.10.2024 18:56 Ответить
Про відросли, навіть в цих упирів мова не йде. А йде вона, пройшла людина "реабілітацію", чи ні. Є протез, значить пройшла. Тоді наприклад 3 група, замість другої.
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22.10.2024 19:58 Ответить
Мене так члени комісії при перекомісії силомиць на ноги пробували поставити..думали, що придурююсь
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22.10.2024 20:00 Ответить
Покидьки
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22.10.2024 21:50 Ответить
Ахахаха ,ОП включив тупого Пилипка ..А в МСЕК хто подавав фальшиві історії хвороб ? МСЕК це вершина піраміди ..Нижче йдуть лікарі які фальсикували справи ,навіть брали знімки реальних хворих і їх аналізи, і підшивали до справ псевдо інвалідів ..Голови МСЕК в свою чергу частину коштів ,для правильних перевірок, віддавали прокуратурі і СБУ..Мля ви не знали цю схему ?
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22.10.2024 18:57 Ответить
А чого тільки посадовців??!!!
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22.10.2024 18:57 Ответить
все просто, це всього лише: "Імітація бурхливої діяльності, ну і звісно незламності та ПОТУЖНОСТІ одного обкуреного гнома!!!"
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24.10.2024 03:31 Ответить
Пукнули в калюжу
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22.10.2024 18:57 Ответить
Як завжди.
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22.10.2024 19:01 Ответить
ну от!
до 31 грудня, діє знижка.
приведи трьох друзів, по ціні двох інвалідностей.
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22.10.2024 19:00 Ответить
Оце жара в МСЕК буде 2 місяці і 10 днів, жерти будуть в 3 горлянки, по потім, або на пенсію по інвалідності, або послом в країни ЄС!
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22.10.2024 19:00 Ответить
А можна ОПу?
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22.10.2024 19:01 Ответить
потужно!!!
Замість МСЕК беде ЗЕЕК
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22.10.2024 19:07 Ответить
Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 1 січня 2025 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&pp=ygUW0YLQtdC70LXQvNCw0YDQsNGE0L7QvQ%3D%3D ефірі телемарафону 21 квітня 2023 року.

"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2025 року їх не було", - заявив міністр.
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22.10.2024 19:08 Ответить
Будуть згадувати і розказувати своїм внукам: Ех і билі золотиє врємєна....
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22.10.2024 19:12 Ответить
Не буде МСЕК, то створять ПСЕК. І всі туди плавно змігрують. "Святе місце порожнє не буває"(С)
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22.10.2024 19:17 Ответить
Тобто з 1 січня навіть важкопоранені бійці не зможуть списатись?
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22.10.2024 19:18 Ответить
Ні. Чергове потужне Зе-покращання. Замість того, щоб просто не красти. Вони будуть робити "потужні реформи" . А простим людям стане тільки гірше.
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22.10.2024 20:20 Ответить
Коли вібудеться ліквідація "слуг"?
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22.10.2024 19:19 Ответить
Такий же кнур, як і татко! І це спадкове чмо, в разі повторного вибору зевлади, як депутат ВР, буде керувати народом України! 🤬
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22.10.2024 19:43 Ответить
Цього мсєка теж ліквідують ?

НЕ вірю !

.
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23.10.2024 02:48 Ответить
цей жирний виродок це синок стефанчука?
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24.10.2024 03:33 Ответить
БраТік.
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24.10.2024 11:48 Ответить
Як зручно!
Значить, буде знищено всі документи про отримані інвалідності!
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22.10.2024 19:23 Ответить
Кудись зникло «може, і прокуратуру ліквідуєте, Найвеличніший?»
Цензоре, ви призначили безмозглий ШІ коменти проріджувати
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22.10.2024 19:24 Ответить
А чого так довго чекати, аж до 31 грудня? А ТЦК також будуть ліквідолвані? А ОПа? "Вийди звідси розбійник" - стиль керування Потужного.
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22.10.2024 19:34 Ответить
ПРОСТА НУЖНО НЕ ДАВАТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ!!!

Щось буде типу як з податковою поліцією?
Так в Полтаві БЕБовець задекларував з десяток лямів баксів.
А що з ПЕНІСним фондом якій програвав суди,щоб вони могли отримувати по 60% від зарплати,тоді як звичайній людині платять копійки,та ще й не дозволяють працювати з деякими групами інвалідності.
Якесь в нас дивне покарання для зеленофілів,просто від корита відштовхнули і все.
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22.10.2024 19:38 Ответить
"звичайним людям" як нараховували 50 % так і нараховують , просто раніше держслужбовцям було 90 % а не 60 . Суть не у відсотках , а у окладах які малолітні прокурори отримували щоб мати пенсію більше ста тисяч на місяць , і це ж не за один рік , потрібно було таких років не менше 5 навибирати підряд , тобто , людина отримуючи більше 200 тисяч на місяць, іще за ці кошти плювала на закон , будучи тим хто його дію повинен контролювати .
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22.10.2024 21:29 Ответить
Це нічого не змінює ,це те саме що зміна всіх воєнкомів на їх місце прийшли такіж ,після чого мобілізація тільки ускладнилась ,а хто відповість за корупцію у всіх органах влади ? як бути з прокурорами і суддями "інвалідами",?хто поверне кошти вкрадені з державного бюджету? тому хотіли щось змінити ,а вийшло як завжди ,це не боротьба з корупцією це імітація.
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22.10.2024 19:39 Ответить
А як будуть отримувати інвалідність справжні інваліди , чи і це скасують ?
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22.10.2024 19:47 Ответить
Все будет у телефони. Кнопочку нажал и крутится барабан. Хоп и ты уже инвалид.
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22.10.2024 19:57 Ответить
Інваліди будуть на паузі. Потужно. Відосики.
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22.10.2024 20:23 Ответить
...патужно ,а вкрадені у нас гроші, а злодії ,з ними що буде пане Президенте УКРАЇНИ ?
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22.10.2024 19:49 Ответить
Що там далі- з завтрашнього дня всі інваліди вже не інваліди?
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22.10.2024 19:52 Ответить
«Факти - вперта річ». Як Слуга народу пов'язана з Хмельницькою областю, МСЕК і Крупою - інтерв'ю з нардепом від партії Демченком

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/korupciya-v-msek-krupa-hmelnick-i-partiya-sluga-narodu-yak-pov-yazano-nardep-novini-ukrajini-50459946.html

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22.10.2024 19:54 Ответить
А до 31-го воруй и гуляй?
До 31 декабря все должны сидеть с конфискацией.
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22.10.2024 19:58 Ответить
це ж скільки справжніх людей з обмеженими можливостями чекають на висновки медичних комісій і призначення пенсій, виплат
ну зебіл, як зебіл, розвів корупцію, ліквідував через скандали
а далі що ?
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22.10.2024 19:59 Ответить
А далі "зробили всіх разом " ((
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22.10.2024 21:30 Ответить
Треба ліквідовувати тих хто там робить та розвів корупцію, а не ліквідовувати структуру.
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22.10.2024 20:00 Ответить
Та приберіть вже цю совкову відрижку, в вигляді груп інвалідності. Ніде в нормальному світі, такого немає. Якщо ти не працюєш, отримуєш допомогу з безробіття. Хворий ти, чи просто ледар, немає різниці
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22.10.2024 20:04 Ответить
А для кого тоді знаки інвалідіні на парковках по Європі , невже для ледарів ? ((
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22.10.2024 21:31 Ответить
Якщо в Євопі ти вимушений пересуватися на візку, чи маєш другу важку ваду, ти вже інвалід. Тобі для цього не потрібен папірець з МСЕКУ. А отримуєш допомогу, таку саму, як звичайний безробітний
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22.10.2024 21:39 Ответить
Трішки не так , потрібне відповідне посвідчення (( Забирав людину з обома перебитими ногами , не ходячого , став із ним на місце для інвалідів під поліцією бо потрібно було якісь документи отримати , а отримав штраф , бо не мав посвідчення , більше не експериментував((
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22.10.2024 21:57 Ответить
Для цього посвідчення, МСЕК не потрібно було проходити
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22.10.2024 22:33 Ответить
А як же його у Європі отримати інваліду з України ? Раптом що , то у шпиталі його людині не видали , там лише виписку дали що прооперований і лежачий , за це я і був покараний , бо без бомажки ти букашка і в Європі .
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22.10.2024 23:54 Ответить
главное - кадры останутся, незаменимые и непотопляемые.
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22.10.2024 20:17 Ответить
Головне щоб ці перевіряючі органи МОЗ разом з ДБР, СБУ, Нацполіцією, обласними, Київською міською військовими адміністраціями самі на себе не вийшли.
От буде конфуз.
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22.10.2024 20:33 Ответить
А хто буде виконувати функції цієї структури? Кагал 95? Чи може сам мусью Д Єрмак буде сидіти на корупційному потоці???
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22.10.2024 20:35 Ответить
А потрібно їх виконувати? Це абсолютно зайва структура, мафіозний кагал, де посади передавалися у спадок, ще з совка. Істоти без душі та серця
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22.10.2024 21:42 Ответить
Синуля віницького лікаря МСЕК(який нахапався бабла,як кліщ крові насосався) ,являється радником ЗЄльоного .Цікаво подивитись ,куди пойдьот цей безційний медичний кадр ...
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22.10.2024 20:39 Ответить
Чергове зелене шоу. Создадут контору с другим названием и тем же функционалом.
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22.10.2024 20:39 Ответить
Було вже таке в нашій в
історії. Лєснікі не дадуть збрехати...)))
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22.10.2024 20:41 Ответить
Ребята нехило срубили бабла, можно закрывать контору.
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22.10.2024 20:43 Ответить
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22.10.2024 20:48 Ответить
Генератор простих рішень…
Ліквідував всіх воєнкомів - зірвав мобілізацію…
Ліквідував весь Генеральний штаб - ЗСУ оговтатись не можуть досі…
Може ліквідувати той генератор???
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22.10.2024 21:14 Ответить
1
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22.10.2024 21:26 Ответить
Куди не ткнись ,всюди дупа,доскакались ,далі буде !
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22.10.2024 21:47 Ответить
Що можна зробити за два місяці? Максимум набрати нових ("нових") людей, які так само будуть збагачуватись.
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22.10.2024 21:50 Ответить
Тобто нікого не посадять і нічого не конфіскують, а просто змінять назву і адресу, де підуть працювати покарані звільненням добрі старі надійні крадії.
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22.10.2024 21:53 Ответить
Геніально! Розганяє мсек, а не прокуратуру. Ай да Пушкін, ай да сучий син. Хто небуть вірить, що прокурори давали хабарі мсек, коли викручувати їм руки?
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22.10.2024 22:22 Ответить
В мене родич хворий,без питань і максимально коректно без жодних питань,затягувань,поборів отримав інвалідність,це з Жашкова,що на Черкащині.,а потім і засоби реабілітації.Навіщо ліквідовувати цю працюючу і. чудову,як на мене,структуру?Щоб що? Що цей наркоман
запропонував краще ?Якщо хтось недобросовісно виконував свої обов'язки то для цього існує закон і відповідальність згідно нього, не істерики зеленого дегенерата на РНБО і наркоманські рішення-хотілки під глюками а дотримання і виконання законів держави України.А якщо це чмо не може, не хоче ,не вміє то оно клямка, оно двері, поки ножки ще є пнх само,зелене *****.
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22.10.2024 22:29 Ответить
Податківиця-"слуга" Хотенко позичила майже 3 млн грн у 12-річного сина та отримала дві квартири в подарунок від матері - громадянки РФ
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22.10.2024 22:36 Ответить
Ветеран ЗСУ опустив "слуг" на землю
https://www.youtube.com/watch?v=H9EtIgz4TOY&t=1s
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22.10.2024 22:47 Ответить
Разом з прокуратурою, поліцією, ТЦК, бо всі ці структури замішані у злодійстві. Країною керують одні "інваліди", в поліції "інваліди", які не можуть захищати країну, в прокуратурі також одні "інваліди", в ТЦК теж одні "інваліди". А чи не забагато таких "інвалідів" на шиї у народу? Чому б таких "інвалідів" не кинути на нуль? Україна тільки очиститься від злодіїв.
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23.10.2024 01:00 Ответить
Так, замітають сліди. А потім закордон з чемоданами бабла випустять. Стандартна схема ЗЕбанди
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23.10.2024 04:02 Ответить
Виходить представників ТЦК можна послати на три веселі , що найменше до 31 грудня.
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23.10.2024 21:09 Ответить
 
 