МСЭК будет ликвидирована с 31 декабря, - указ Зеленского
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.
Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", со ссылкой на указ президента №732/2024, информирует Цензор.НЕТ.
Упомянутый указ президент подписал во вторник, 22 октября.
Указом президент ввел в действие решение СНБО "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов".
Согласно этому решению, в течение 7 дней Минздрав вместе с ГБР, СБУ, Нацполицией, областными, Киевской городской военными администрациями должны создать рабочие группы по проверке решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих государственных органов.
Впоследствии через три месяца Кабмин должен обеспечить доклад о результатах проверки рабочими группами обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам государственных органов. А в случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений - инициировать их пересмотр и информирование правоохранительных органов.
В течение двух недель Кабмин должен обеспечить, чтобы Минздрав вместе с Минцифрой подготовили и подали на рассмотрение Правительства план цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.
Также правительство в течение месяца должно подать вместе с Минздравом законопроект о введении оценки лица с ограничением повседневного функционирования, разработанного с целью обеспечения неотложного реформирования системы МСЭК, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.
Напомним, что 22 октября президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.
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"Вийдіть звідсіля чорти-мсековці !"
😂👍
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він і казочку голосом Дідуся Панаса замість Хрипуна може запиляти
😂👍
.
До речі, а про нього щось ніц не чути... Забули бідолаху...
"Собрать бы книжки все
Да зжечь ! "
А.Грибоедов
а хто буде інвалідність давати ?!
Ну якби тільки на будовах))).... Проблема у тому, що мені особисто це все криваве шоу нагадує ситуацію з воєнкомами в 2023... Як казав Кучма: "Це ж було вже!!!!"....
Результат понятний, створять нову схему де все виключно буде робитись вже через міністра ОЗ ляшка (чи як там міністр ОЗ?) і схемозні бабосики потечуть в жОПу вже напряму ...А і цінник виросте в разів так три)))...
а можна так само ліквідувати дермаків-татарових та інших безумних арагнід-гидьманцевих, та й разом з їхнім прездоболом, яке саме ні за що відповідати не збирається, хоча начудило на кілька пожиттєвих ув'язнень (якщо у пристойній, некорупційній державі)?
"Є-інвалід" або в "Нема-інвалід" 😂👍
ЗЄ-льоний хайп буяє ! 😕
Замість, щоб не красти - реформують..хз в що й за хз скільки бабла..
бо АП жодного президента ніколи НЕ мала такого безпрєдєла
.
до 31 грудня, діє знижка.
приведи трьох друзів, по ціні двох інвалідностей.
Замість МСЕК беде ЗЕЕК
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&pp=ygUW0YLQtdC70LXQvNCw0YDQsNGE0L7QvQ%3D%3D ефірі телемарафону 21 квітня 2023 року.
"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2025 року їх не було", - заявив міністр.
НЕ вірю !
.
Значить, буде знищено всі документи про отримані інвалідності!
Цензоре, ви призначили безмозглий ШІ коменти проріджувати
Щось буде типу як з податковою поліцією?
Так в Полтаві БЕБовець задекларував з десяток лямів баксів.
А що з ПЕНІСним фондом якій програвав суди,щоб вони могли отримувати по 60% від зарплати,тоді як звичайній людині платять копійки,та ще й не дозволяють працювати з деякими групами інвалідності.
Якесь в нас дивне покарання для зеленофілів,просто від корита відштовхнули і все.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/korupciya-v-msek-krupa-hmelnick-i-partiya-sluga-narodu-yak-pov-yazano-nardep-novini-ukrajini-50459946.html
До 31 декабря все должны сидеть с конфискацией.
ну зебіл, як зебіл, розвів корупцію, ліквідував через скандали
а далі що ?
От буде конфуз.
історії. Лєснікі не дадуть збрехати...)))
Ліквідував всіх воєнкомів - зірвав мобілізацію…
Ліквідував весь Генеральний штаб - ЗСУ оговтатись не можуть досі…
Може ліквідувати той генератор???
запропонував краще ?Якщо хтось недобросовісно виконував свої обов'язки то для цього існує закон і відповідальність згідно нього, не істерики зеленого дегенерата на РНБО і наркоманські рішення-хотілки під глюками а дотримання і виконання законів держави України.А якщо це чмо не може, не хоче ,не вміє то оно клямка, оно двері, поки ножки ще є пнх само,зелене *****.
https://www.youtube.com/watch?v=H9EtIgz4TOY&t=1s