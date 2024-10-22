Зеленский собрал СНБО по МСЭК: Установлено много фактов фальшивых инвалидностей должностных лиц. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Были доклады главы СБУ Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко по проверкам и расследованию уголовных правонарушений. Установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц. Докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и министр социальной политики Украины Оксана Жолнович относительно шагов, которые должны быть сделаны на правительственном уровне", - говорится в сообщении.

Также, по словам президента, отдельно рассмотрели ситуацию в системе органов прокуратуры. Докладывал генпрокурор Андрей Костин.

Зеленский добавил, что СНБО определил перечень решений, которые вернут справедливость. Их президент утвердил указом.

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"В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК, проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений, законодательные изменения для безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, а также пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.



Но считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной", - подчеркнул он.

Также Зеленский поручил премьеру Шмыгалю решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в частности соответствующих министерств.

"Нужны кадровые решения. Также должна быть и политическая ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины", - подытожил он.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

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