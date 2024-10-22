Зеленский собрал СНБО по МСЭК: Установлено много фактов фальшивых инвалидностей должностных лиц. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Были доклады главы СБУ Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко по проверкам и расследованию уголовных правонарушений. Установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц. Докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и министр социальной политики Украины Оксана Жолнович относительно шагов, которые должны быть сделаны на правительственном уровне", - говорится в сообщении.
Также, по словам президента, отдельно рассмотрели ситуацию в системе органов прокуратуры. Докладывал генпрокурор Андрей Костин.
Зеленский добавил, что СНБО определил перечень решений, которые вернут справедливость. Их президент утвердил указом.
"В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК, проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений, законодательные изменения для безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, а также пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.
Но считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной", - подчеркнул он.
Также Зеленский поручил премьеру Шмыгалю решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в частности соответствующих министерств.
"Нужны кадровые решения. Также должна быть и политическая ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины", - подытожил он.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
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Від армії полководець 4 рази тільки відкосив))
Предлагаю проще.
Оті "люди" размещают заявку на зарубежном сайте наемников. Выставляют вместо себя иностранца платят ему зарплату, он вместо них воюет. Все прозрачно. Все честно.
Как вы, уважаемый Grey Cat, согласны?
Чесно- не розумію!
Треба говорити про честь та гідність саме Генерального Прокурора, це в першу чергу!
Він має гідність та честь?
Чому він не написав заяву, хоча б для порядку, про звільнення?
Хто подав його до ВР України на затвердження?
А хто підписував Накази на призначення прокурорів областей за поданням Генерального Прокурора України?
Вам не здається що це занадто багато питань?
Головне - до кого ці питання?
Нардеп М. Стефанчук подав декларацію за 2023 рік. За минулий рік його родина придбала 4 земельні ділянки, 2 будинки та 2 квартири. Все майно записане на дружину.
виявлено не системну корупцію, з багатьма складовими, заарештовано та посаджено з конфіскацією багато чиновників!
а, виявлено багато фактів фальшивих інвалідностей посадовців.
ну, виявлено, ну і *** з ним. є набагато складніші питання. наприклад з'їздити до далай лами.
https://x.com/toden22
Штірліц судного дня
https://x.com/toden22
@toden22
https://x.com/toden22/status/1848512696141910273
Звернули увагу що винні постійно хто завгодно. Грошей нема то для військових, то для пенсионерів, ухилянти винні у поразках на фронті, інваліди бо дають хабарі, Захід що дае мало грошей. І тільки святі посадовці тягнуть на своїх плечах і войну, і нужду
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&pp=ygUW0YLQtdC70LXQvNCw0YDQsNGE0L7QvQ%3D%3D ефірі телемарафону 21 квітня 2023 року.
"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2025 року їх не було", - заявив міністр.
За словами Ляшка, для заміни системи МСЕК ******** системою реабілітації та адаптації необхідні зміни до 19 законів і 49 підзаконних актів.
Нагадаємо, у МОЗ https://life.pravda.com.ua/health/2023/03/17/253392/ готуються до реформування системи проведення медико-соціальної експертизи, яка встановлює інвалідність. Зокрема, планують створити мультидисциплінарні реабілітаційні команди і перевести систему МСЕК в електронний формат.
Спочатку людина, яка потребує довготривалої реабілітації, буде потрапляти до закладу охорони здоров'я.
На базі цих закладів будуть сформовані мультидисциплінарні реабілітаційні команди, які розроблятимуть індивідуальний план реабілітації. Деяким людям з інвалідністю буде потрібне навчання, якщо втрата функціональності не дозволятиме повернутись на старе місце роботи.
Для людей, які не зможуть працювати, буде доступна сервісна соціальна послуга. Через Міністерство соціальної політики людину забезпечать допомогою від соціального працівника, а держава компенсуватиме деякі витрати.
Тоді зрозуміло що внутрішніх ворогів немає *****.