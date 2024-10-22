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Зеленский собрал СНБО по МСЭК: Установлено много фактов фальшивых инвалидностей должностных лиц. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Были доклады главы СБУ Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко по проверкам и расследованию уголовных правонарушений. Установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц. Докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и министр социальной политики Украины Оксана Жолнович относительно шагов, которые должны быть сделаны на правительственном уровне", - говорится в сообщении.

Также, по словам президента, отдельно рассмотрели ситуацию в системе органов прокуратуры. Докладывал генпрокурор Андрей Костин.

Зеленский добавил, что СНБО определил перечень решений, которые вернут справедливость. Их президент утвердил указом.

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"В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК, проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений, законодательные изменения для безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, а также пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.

Но считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной", - подчеркнул он.

Также Зеленский поручил премьеру Шмыгалю решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в частности соответствующих министерств.

"Нужны кадровые решения. Также должна быть и политическая ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины", - подытожил он.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20873) СНБО (4441) МСЭК (86)


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Топ комментарии
+15
Собрал человек. который сам предоставил фальшивые результаты анализов. Сюр.
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22.10.2024 17:03 Ответить
+13
"Боже, сколько правды в глазах государственных шл@х, Боже сколько веры в руках отставных палачей..." ДДТ
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22.10.2024 17:07 Ответить
+12
Молодший брат Руслана Стефанчука задекларував ₴103 688 пенсії .

Нардеп М. Стефанчук подав декларацію за 2023 рік. За минулий рік його родина придбала 4 земельні ділянки, 2 будинки та 2 квартири. Все майно записане на дружину.

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22.10.2024 17:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Собрал человек. который сам предоставил фальшивые результаты анализов. Сюр.
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22.10.2024 17:03 Ответить
сіки раз він відкосив там.?)))
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22.10.2024 17:19 Ответить
Неперерахувати))

Від армії полководець 4 рази тільки відкосив))
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22.10.2024 17:22 Ответить
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22.10.2024 18:37 Ответить
навіть не уявляю, скільки ця керівниця мсек донатила на армію? мабуть тисячі...
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22.10.2024 17:05 Ответить
А представте собі, шо якшо ця наволоч дала би можливість ті гроші носити людям зпідподушки офіційно на армію взамін на бронь, тобто лишитися в країні, платити податки, ПФ, соціалку, а не на МСЕК чорним налом. Було би краще Державі, чи не так? Чи пополузім все ж перемагає?
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22.10.2024 17:21 Ответить
Растащат.
Предлагаю проще.
Оті "люди" размещают заявку на зарубежном сайте наемников. Выставляют вместо себя иностранца платят ему зарплату, он вместо них воюет. Все прозрачно. Все честно.
Как вы, уважаемый Grey Cat, согласны?
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22.10.2024 18:05 Ответить
"Боже, сколько правды в глазах государственных шл@х, Боже сколько веры в руках отставных палачей..." ДДТ
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22.10.2024 17:07 Ответить
ой дивіця на себе не вийдіть ..
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22.10.2024 17:08 Ответить
Плокулолов и всю остальную сволочь на фронт!!!
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22.10.2024 17:08 Ответить
Так плокулол воевал. Вроде инвалидом стал. Найти и отправить ещё раз?
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22.10.2024 18:08 Ответить
Пропоную татарова на генпрокурора!
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22.10.2024 17:10 Ответить
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22.10.2024 17:11 Ответить
Це ще у Дніпрі не перевірили! Що там твориться!! Всі психохворими раптом стали!
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22.10.2024 17:11 Ответить
Нащо говорити про МСЕК?
Чесно- не розумію!
Треба говорити про честь та гідність саме Генерального Прокурора, це в першу чергу!
Він має гідність та честь?
Чому він не написав заяву, хоча б для порядку, про звільнення?
Хто подав його до ВР України на затвердження?
А хто підписував Накази на призначення прокурорів областей за поданням Генерального Прокурора України?
Вам не здається що це занадто багато питань?
Головне - до кого ці питання?
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22.10.2024 17:15 Ответить
дійсно. Крім МСЕК є ще ТЦК, двері яких відкрити вже коштує. Але про них у нас не прийнято говорити. Ще і рота затикають
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22.10.2024 17:22 Ответить
Ага, бачив інтервʼю з головним, Костін, так він такий здивований, він не знав, що в нього більшість прокурорів, інваліди, і пенсії отримують. Питання, а накуя ти такий треба, якщо ти нічого не бачиш?
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22.10.2024 17:40 Ответить
Вова, вов. А як ти ухилився, не розкажеш по яких аналізах?
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22.10.2024 17:18 Ответить
Через цих зелених підарів справжні проблеми розпочнуться у тих, хто реально потребує отримання інвалідності - наших воїнів-героїв, які руки, ноги, здоров'я залишили на полі бою. Це буде для них кола пекла - проходження МСЕК. Схоже, що просто немає грошей на реальних інвалідів.
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22.10.2024 17:20 Ответить
Молодший брат Руслана Стефанчука задекларував ₴103 688 пенсії .

Нардеп М. Стефанчук подав декларацію за 2023 рік. За минулий рік його родина придбала 4 земельні ділянки, 2 будинки та 2 квартири. Все майно записане на дружину.

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22.10.2024 17:25 Ответить
Як же його вкурвити повинно було коли він дізнався що прокурорішка якийсь 300к собі закрив за рахунок ПЕНІСного фонду,який до речі нам зараз західні партнери напевно підтримують,тобто наші "інвалідопрокурори" крали не тільки в нас,а й в тих хто нам допомогає.
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22.10.2024 19:59 Ответить
Ай-яй-яй... А шо ж такоє? Как же так? Може щось у консерваторії поміняти?
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22.10.2024 17:44 Ответить
Тепер будуть звільнятися зі згоди сторін
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22.10.2024 17:46 Ответить
Теперь скажуть, що треба доплатити у зв'язку з незручностями, пов'язаними з суспільним резонансом.
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22.10.2024 17:50 Ответить
Пора гасити світло, щоб нарід заспокоївся.
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22.10.2024 17:48 Ответить
поздно дернулись
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22.10.2024 17:53 Ответить
А що з Ляшко міністром, чи він ще не в курсі про МСЕК.
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22.10.2024 17:56 Ответить
Дуже зайнятий, ще не вивчив ситуацію...
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22.10.2024 18:11 Ответить
ляшко думает , когда на манеж ковид выпускать
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22.10.2024 18:19 Ответить
тобто, ви зрозуміли?
виявлено не системну корупцію, з багатьма складовими, заарештовано та посаджено з конфіскацією багато чиновників!
а, виявлено багато фактів фальшивих інвалідностей посадовців.
ну, виявлено, ну і *** з ним. є набагато складніші питання. наприклад з'їздити до далай лами.
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22.10.2024 18:11 Ответить
Здовбали політичною відповідальністю. Відповідальності може бути лише 2 види - адміністративна і кримінальна. Політичної не існує, типу наступного разу Костіна не запросять в слугу народу? Зашибісь відповідальність
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22.10.2024 18:13 Ответить
Куди не влізе Потужний - там миттєво проблеми. Наскількти я розумію, МСЕК тісно повязані із ТЦК. Я думаю всі пам'ятають, як Володя Потужний для свого трейтингу звільнив всіх воєнкомів(ТЦК) і призначив своїх. Після цього вони перетворилися в бандюків і безпрєдєльщиків, хабарників...Боже, якщо залишиться Україна і якійсь частині, то як буде важко наступному президенту відбудовувати все заново. Боневтік Херпідович Нетряпка коруппував майже всі віжомства.
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22.10.2024 18:26 Ответить
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22.10.2024 18:36 Ответить
https://x.com/toden22





https://x.com/toden22

Штірліц судного дня



https://x.com/toden22

@toden22


https://x.com/toden22/status/1848512696141910273

Звернули увагу що винні постійно хто завгодно. Грошей нема то для військових, то для пенсионерів, ухилянти винні у поразках на фронті, інваліди бо дають хабарі, Захід що дае мало грошей. І тільки святі посадовці тягнуть на своїх плечах і войну, і нужду
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22.10.2024 18:40 Ответить
а я яй а я яй а хто це стільки інвалідів наробив і а я яй а я яй.. а я ж не в курсі..
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22.10.2024 18:41 Ответить
Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 1 січня 2025 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&pp=ygUW0YLQtdC70LXQvNCw0YDQsNGE0L7QvQ%3D%3D ефірі телемарафону 21 квітня 2023 року.

"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2025 року їх не було", - заявив міністр.

За словами Ляшка, для заміни системи МСЕК ******** системою реабілітації та адаптації необхідні зміни до 19 законів і 49 підзаконних актів.

Нагадаємо, у МОЗ https://life.pravda.com.ua/health/2023/03/17/253392/ готуються до реформування системи проведення медико-соціальної експертизи, яка встановлює інвалідність. Зокрема, планують створити мультидисциплінарні реабілітаційні команди і перевести систему МСЕК в електронний формат.

Спочатку людина, яка потребує довготривалої реабілітації, буде потрапляти до закладу охорони здоров'я.

На базі цих закладів будуть сформовані мультидисциплінарні реабілітаційні команди, які розроблятимуть індивідуальний план реабілітації. Деяким людям з інвалідністю буде потрібне навчання, якщо втрата функціональності не дозволятиме повернутись на старе місце роботи.

Для людей, які не зможуть працювати, буде доступна сервісна соціальна послуга. Через Міністерство соціальної політики людину забезпечать допомогою від соціального працівника, а держава компенсуватиме деякі витрати.
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22.10.2024 18:41 Ответить
В результате сделают как обычно у зеленых эти годы - еще хуже.
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22.10.2024 19:39 Ответить
Вивіску міняють.Нагадайте,коли оті пафосні заяви-рішення результат давали?Зе з єрмаком тупо бабло косять
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22.10.2024 18:42 Ответить
Зеля офігів. Стільки бабла мимо каси пройшло!!!
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22.10.2024 18:44 Ответить
А коли РНБО буде засідати про злочини суддів, прокурорів, депутатів, чинуш МО, чи поки не на часі?🤬
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22.10.2024 18:48 Ответить
Звук відтворенний з мізків Найвеличнійшого Лідора *********** та феномена європейскої політики,під час засідання?
Тоді зрозуміло що внутрішніх ворогів немає *****.
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22.10.2024 19:54 Ответить
 
 