Зеленський зібрав РНБО щодо МСЕК: Встановлено багато фактів фальшивих інвалідностей посадовців. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК та зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Були доповіді голови СБУ Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень. Встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців. Доповідали Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович щодо кроків, які повинні бути зроблені на урядовому рівні", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами президента, окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури. Доповідав генпрокурор Андрій Костін.

Зеленський додав, що РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Їх президент затвердив указом.

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"Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК, перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.



Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною", - наголосив він.

Також Зеленський доручив прем'єру Шмигалю розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств.

"Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України", - підсумував він.

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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

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