Зеленський зібрав РНБО щодо МСЕК: Встановлено багато фактів фальшивих інвалідностей посадовців. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК та зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Були доповіді голови СБУ Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень. Встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців. Доповідали Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович щодо кроків, які повинні бути зроблені на урядовому рівні", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами президента, окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури. Доповідав генпрокурор Андрій Костін.
Зеленський додав, що РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Їх президент затвердив указом.
"Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК, перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.
Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною", - наголосив він.
Також Зеленський доручив прем'єру Шмигалю розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств.
"Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України", - підсумував він.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.
Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.
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Від армії полководець 4 рази тільки відкосив))
Предлагаю проще.
Оті "люди" размещают заявку на зарубежном сайте наемников. Выставляют вместо себя иностранца платят ему зарплату, он вместо них воюет. Все прозрачно. Все честно.
Как вы, уважаемый Grey Cat, согласны?
Чесно- не розумію!
Треба говорити про честь та гідність саме Генерального Прокурора, це в першу чергу!
Він має гідність та честь?
Чому він не написав заяву, хоча б для порядку, про звільнення?
Хто подав його до ВР України на затвердження?
А хто підписував Накази на призначення прокурорів областей за поданням Генерального Прокурора України?
Вам не здається що це занадто багато питань?
Головне - до кого ці питання?
Нардеп М. Стефанчук подав декларацію за 2023 рік. За минулий рік його родина придбала 4 земельні ділянки, 2 будинки та 2 квартири. Все майно записане на дружину.
виявлено не системну корупцію, з багатьма складовими, заарештовано та посаджено з конфіскацією багато чиновників!
а, виявлено багато фактів фальшивих інвалідностей посадовців.
ну, виявлено, ну і *** з ним. є набагато складніші питання. наприклад з'їздити до далай лами.
https://x.com/toden22
Штірліц судного дня
https://x.com/toden22
@toden22
https://x.com/toden22/status/1848512696141910273
Звернули увагу що винні постійно хто завгодно. Грошей нема то для військових, то для пенсионерів, ухилянти винні у поразках на фронті, інваліди бо дають хабарі, Захід що дае мало грошей. І тільки святі посадовці тягнуть на своїх плечах і войну, і нужду
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&pp=ygUW0YLQtdC70LXQvNCw0YDQsNGE0L7QvQ%3D%3D ефірі телемарафону 21 квітня 2023 року.
"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2025 року їх не було", - заявив міністр.
За словами Ляшка, для заміни системи МСЕК ******** системою реабілітації та адаптації необхідні зміни до 19 законів і 49 підзаконних актів.
Нагадаємо, у МОЗ https://life.pravda.com.ua/health/2023/03/17/253392/ готуються до реформування системи проведення медико-соціальної експертизи, яка встановлює інвалідність. Зокрема, планують створити мультидисциплінарні реабілітаційні команди і перевести систему МСЕК в електронний формат.
Спочатку людина, яка потребує довготривалої реабілітації, буде потрапляти до закладу охорони здоров'я.
На базі цих закладів будуть сформовані мультидисциплінарні реабілітаційні команди, які розроблятимуть індивідуальний план реабілітації. Деяким людям з інвалідністю буде потрібне навчання, якщо втрата функціональності не дозволятиме повернутись на старе місце роботи.
Для людей, які не зможуть працювати, буде доступна сервісна соціальна послуга. Через Міністерство соціальної політики людину забезпечать допомогою від соціального працівника, а держава компенсуватиме деякі витрати.
Тоді зрозуміло що внутрішніх ворогів немає *****.