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Зеленський зібрав РНБО щодо МСЕК: Встановлено багато фактів фальшивих інвалідностей посадовців. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК та зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Були доповіді голови СБУ Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень. Встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців. Доповідали Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович щодо кроків, які повинні бути зроблені на урядовому рівні", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами президента, окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури. Доповідав генпрокурор Андрій Костін.

Зеленський додав, що РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Їх президент затвердив указом.

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"Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК, перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною", - наголосив він.

Також Зеленський доручив прем'єру Шмигалю розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств.

"Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України", - підсумував він.

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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24368) РНБО (2294) МСЕК (103)


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Топ коментарі
+15
Собрал человек. который сам предоставил фальшивые результаты анализов. Сюр.
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22.10.2024 17:03 Відповісти
+13
"Боже, сколько правды в глазах государственных шл@х, Боже сколько веры в руках отставных палачей..." ДДТ
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22.10.2024 17:07 Відповісти
+12
Молодший брат Руслана Стефанчука задекларував ₴103 688 пенсії .

Нардеп М. Стефанчук подав декларацію за 2023 рік. За минулий рік його родина придбала 4 земельні ділянки, 2 будинки та 2 квартири. Все майно записане на дружину.

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22.10.2024 17:25 Відповісти
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Собрал человек. который сам предоставил фальшивые результаты анализов. Сюр.
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22.10.2024 17:03 Відповісти
сіки раз він відкосив там.?)))
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22.10.2024 17:19 Відповісти
Неперерахувати))

Від армії полководець 4 рази тільки відкосив))
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22.10.2024 17:22 Відповісти
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22.10.2024 18:37 Відповісти
навіть не уявляю, скільки ця керівниця мсек донатила на армію? мабуть тисячі...
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22.10.2024 17:05 Відповісти
А представте собі, шо якшо ця наволоч дала би можливість ті гроші носити людям зпідподушки офіційно на армію взамін на бронь, тобто лишитися в країні, платити податки, ПФ, соціалку, а не на МСЕК чорним налом. Було би краще Державі, чи не так? Чи пополузім все ж перемагає?
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22.10.2024 17:21 Відповісти
Растащат.
Предлагаю проще.
Оті "люди" размещают заявку на зарубежном сайте наемников. Выставляют вместо себя иностранца платят ему зарплату, он вместо них воюет. Все прозрачно. Все честно.
Как вы, уважаемый Grey Cat, согласны?
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22.10.2024 18:05 Відповісти
"Боже, сколько правды в глазах государственных шл@х, Боже сколько веры в руках отставных палачей..." ДДТ
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22.10.2024 17:07 Відповісти
ой дивіця на себе не вийдіть ..
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22.10.2024 17:08 Відповісти
Плокулолов и всю остальную сволочь на фронт!!!
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22.10.2024 17:08 Відповісти
Так плокулол воевал. Вроде инвалидом стал. Найти и отправить ещё раз?
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22.10.2024 18:08 Відповісти
Пропоную татарова на генпрокурора!
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22.10.2024 17:10 Відповісти
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22.10.2024 17:11 Відповісти
Це ще у Дніпрі не перевірили! Що там твориться!! Всі психохворими раптом стали!
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22.10.2024 17:11 Відповісти
Нащо говорити про МСЕК?
Чесно- не розумію!
Треба говорити про честь та гідність саме Генерального Прокурора, це в першу чергу!
Він має гідність та честь?
Чому він не написав заяву, хоча б для порядку, про звільнення?
Хто подав його до ВР України на затвердження?
А хто підписував Накази на призначення прокурорів областей за поданням Генерального Прокурора України?
Вам не здається що це занадто багато питань?
Головне - до кого ці питання?
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22.10.2024 17:15 Відповісти
дійсно. Крім МСЕК є ще ТЦК, двері яких відкрити вже коштує. Але про них у нас не прийнято говорити. Ще і рота затикають
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22.10.2024 17:22 Відповісти
Ага, бачив інтервʼю з головним, Костін, так він такий здивований, він не знав, що в нього більшість прокурорів, інваліди, і пенсії отримують. Питання, а накуя ти такий треба, якщо ти нічого не бачиш?
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22.10.2024 17:40 Відповісти
Вова, вов. А як ти ухилився, не розкажеш по яких аналізах?
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22.10.2024 17:18 Відповісти
Через цих зелених підарів справжні проблеми розпочнуться у тих, хто реально потребує отримання інвалідності - наших воїнів-героїв, які руки, ноги, здоров'я залишили на полі бою. Це буде для них кола пекла - проходження МСЕК. Схоже, що просто немає грошей на реальних інвалідів.
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22.10.2024 17:20 Відповісти
Молодший брат Руслана Стефанчука задекларував ₴103 688 пенсії .

Нардеп М. Стефанчук подав декларацію за 2023 рік. За минулий рік його родина придбала 4 земельні ділянки, 2 будинки та 2 квартири. Все майно записане на дружину.

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22.10.2024 17:25 Відповісти
Як же його вкурвити повинно було коли він дізнався що прокурорішка якийсь 300к собі закрив за рахунок ПЕНІСного фонду,який до речі нам зараз західні партнери напевно підтримують,тобто наші "інвалідопрокурори" крали не тільки в нас,а й в тих хто нам допомогає.
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22.10.2024 19:59 Відповісти
Ай-яй-яй... А шо ж такоє? Как же так? Може щось у консерваторії поміняти?
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22.10.2024 17:44 Відповісти
Тепер будуть звільнятися зі згоди сторін
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22.10.2024 17:46 Відповісти
Теперь скажуть, що треба доплатити у зв'язку з незручностями, пов'язаними з суспільним резонансом.
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22.10.2024 17:50 Відповісти
Пора гасити світло, щоб нарід заспокоївся.
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22.10.2024 17:48 Відповісти
поздно дернулись
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22.10.2024 17:53 Відповісти
А що з Ляшко міністром, чи він ще не в курсі про МСЕК.
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22.10.2024 17:56 Відповісти
Дуже зайнятий, ще не вивчив ситуацію...
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22.10.2024 18:11 Відповісти
ляшко думает , когда на манеж ковид выпускать
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22.10.2024 18:19 Відповісти
тобто, ви зрозуміли?
виявлено не системну корупцію, з багатьма складовими, заарештовано та посаджено з конфіскацією багато чиновників!
а, виявлено багато фактів фальшивих інвалідностей посадовців.
ну, виявлено, ну і *** з ним. є набагато складніші питання. наприклад з'їздити до далай лами.
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22.10.2024 18:11 Відповісти
Здовбали політичною відповідальністю. Відповідальності може бути лише 2 види - адміністративна і кримінальна. Політичної не існує, типу наступного разу Костіна не запросять в слугу народу? Зашибісь відповідальність
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22.10.2024 18:13 Відповісти
Куди не влізе Потужний - там миттєво проблеми. Наскількти я розумію, МСЕК тісно повязані із ТЦК. Я думаю всі пам'ятають, як Володя Потужний для свого трейтингу звільнив всіх воєнкомів(ТЦК) і призначив своїх. Після цього вони перетворилися в бандюків і безпрєдєльщиків, хабарників...Боже, якщо залишиться Україна і якійсь частині, то як буде важко наступному президенту відбудовувати все заново. Боневтік Херпідович Нетряпка коруппував майже всі віжомства.
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22.10.2024 18:26 Відповісти
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22.10.2024 18:36 Відповісти
https://x.com/toden22





https://x.com/toden22

Штірліц судного дня



https://x.com/toden22

@toden22


https://x.com/toden22/status/1848512696141910273

Звернули увагу що винні постійно хто завгодно. Грошей нема то для військових, то для пенсионерів, ухилянти винні у поразках на фронті, інваліди бо дають хабарі, Захід що дае мало грошей. І тільки святі посадовці тягнуть на своїх плечах і войну, і нужду
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22.10.2024 18:40 Відповісти
а я яй а я яй а хто це стільки інвалідів наробив і а я яй а я яй.. а я ж не в курсі..
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22.10.2024 18:41 Відповісти
Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 1 січня 2025 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&pp=ygUW0YLQtdC70LXQvNCw0YDQsNGE0L7QvQ%3D%3D ефірі телемарафону 21 квітня 2023 року.

"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2025 року їх не було", - заявив міністр.

За словами Ляшка, для заміни системи МСЕК ******** системою реабілітації та адаптації необхідні зміни до 19 законів і 49 підзаконних актів.

Нагадаємо, у МОЗ https://life.pravda.com.ua/health/2023/03/17/253392/ готуються до реформування системи проведення медико-соціальної експертизи, яка встановлює інвалідність. Зокрема, планують створити мультидисциплінарні реабілітаційні команди і перевести систему МСЕК в електронний формат.

Спочатку людина, яка потребує довготривалої реабілітації, буде потрапляти до закладу охорони здоров'я.

На базі цих закладів будуть сформовані мультидисциплінарні реабілітаційні команди, які розроблятимуть індивідуальний план реабілітації. Деяким людям з інвалідністю буде потрібне навчання, якщо втрата функціональності не дозволятиме повернутись на старе місце роботи.

Для людей, які не зможуть працювати, буде доступна сервісна соціальна послуга. Через Міністерство соціальної політики людину забезпечать допомогою від соціального працівника, а держава компенсуватиме деякі витрати.
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22.10.2024 18:41 Відповісти
В результате сделают как обычно у зеленых эти годы - еще хуже.
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22.10.2024 19:39 Відповісти
Вивіску міняють.Нагадайте,коли оті пафосні заяви-рішення результат давали?Зе з єрмаком тупо бабло косять
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22.10.2024 18:42 Відповісти
Зеля офігів. Стільки бабла мимо каси пройшло!!!
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22.10.2024 18:44 Відповісти
А коли РНБО буде засідати про злочини суддів, прокурорів, депутатів, чинуш МО, чи поки не на часі?🤬
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22.10.2024 18:48 Відповісти
Звук відтворенний з мізків Найвеличнійшого Лідора *********** та феномена європейскої політики,під час засідання?
Тоді зрозуміло що внутрішніх ворогів немає *****.
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22.10.2024 19:54 Відповісти
 
 