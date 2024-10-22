США готують для України пакет допомоги на $800 млн на виробництво далекобійної зброї, - Зеленський
Сполучені Штати готують новий пакет фінансової допомоги для України на суму 800 мільйонів доларів. Кошти спрямують на виробництво далекобійної зброї.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ.
Коментуючи візит міністра оборони США Ллойда Остіна в Київ, глава держави нагадав, що голова Пентагону "привіз пакет на $400 млн".
Також найближчими днями ще один пакет повинен бути на $800 млн - це перший транш на нашу далекобійність. Потім має бути наступний транш, також на далекобійність, у розмірі 700-800 млн", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, раніше у Пентагоні розповіли, що саме увійшло до нового пакета військової допомоги Україні на суму 400 млн доларів. Пакет включає боєприпаси для ракетних систем HIMARS, снаряди, бронетранспортери та інше.
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опісля виборів у нього є ще майже 2 місяці.
Зробіть спочатку діло, у тиші, у спокої. Добре зробіть. А потім вже, пост-фактум, оголошуйте!
Невже це так складно??
Без этого он жить, как клоун и артист, не может.
Тщеславие у него на 1 плане, а потом страна.
дають відповідь чому 800млн, замість зброї
https://www.youtube.com/watch?v=W32yCn1Nugc&t=1693s