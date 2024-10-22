США готують для України пакет допомоги на $800 млн на виробництво далекобійної зброї, - Зеленський

Сполучені Штати готують новий пакет фінансової допомоги для України на суму 800 мільйонів доларів. Кошти спрямують на виробництво далекобійної зброї.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи візит міністра оборони США Ллойда Остіна в Київ, глава держави нагадав, що голова Пентагону "привіз пакет на $400 млн".

Також найближчими днями ще один пакет повинен бути на $800 млн - це перший транш на нашу далекобійність. Потім має бути наступний транш, також на далекобійність, у розмірі 700-800 млн", - наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше у Пентагоні розповіли, що саме увійшло до нового пакета військової допомоги Україні на суму 400 млн доларів. Пакет включає боєприпаси для ракетних систем HIMARS, снаряди, бронетранспортери та інше.