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Новини Допомога Україні
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США готують для України пакет допомоги на $800 млн на виробництво далекобійної зброї, - Зеленський

Зеленський анонсував нову допомогу від США на 800 млн доларів

Сполучені Штати готують новий пакет фінансової допомоги для України на суму 800 мільйонів доларів. Кошти спрямують на виробництво далекобійної зброї. 

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи візит міністра оборони США Ллойда Остіна в Київ, глава держави нагадав, що голова Пентагону "привіз пакет на $400 млн".

Також найближчими днями ще один пакет повинен бути на $800 млн - це перший транш на нашу далекобійність. Потім має бути наступний транш, також на далекобійність, у розмірі 700-800 млн", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З лютого 2022 року США надали військової допомоги Україні на понад $58 млрд, - Остін 

Нагадаємо, раніше у Пентагоні розповіли, що саме увійшло до нового пакета військової допомоги Україні на суму 400 млн доларів. Пакет включає боєприпаси для ракетних систем HIMARS, снаряди, бронетранспортери та інше.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) США (23417) допомога і підтримка (1166)


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Топ коментарі
+7
Пилять, ну чого ж ти знову ***диш? Га, Зеленський?

Зробіть спочатку діло, у тиші, у спокої. Добре зробіть. А потім вже, пост-фактум, оголошуйте!

Невже це так складно??
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22.10.2024 15:57 Відповісти
+5
як же воно заїбало своїм брехливим язиком!
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22.10.2024 16:33 Відповісти
+2
все правильно , чьи Томагавки - Украинские , не придерешься
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22.10.2024 16:15 Відповісти
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Схоже Байден відчув, що вони можуть програти.
опісля виборів у нього є ще майже 2 місяці.
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22.10.2024 15:55 Відповісти
Пилять, ну чого ж ти знову ***диш? Га, Зеленський?

Зробіть спочатку діло, у тиші, у спокої. Добре зробіть. А потім вже, пост-фактум, оголошуйте!

Невже це так складно??
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22.10.2024 15:57 Відповісти
Человеку нужен пиар, лучи внимание и хвалебные оды.
Без этого он жить, как клоун и артист, не может.
Тщеславие у него на 1 плане, а потом страна.
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22.10.2024 16:26 Відповісти
Ви оптиміст...
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22.10.2024 16:51 Відповісти
Ви про яке діло? Деребан? Так кляті союзники це скажуть в голос.
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22.10.2024 17:13 Відповісти
Сбылась мечта идиота - 800 млн. баксов! Жалко, шо не наличманом...
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22.10.2024 15:57 Відповісти
Дадуть обладнання, а гроші залишаться в Штатах
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22.10.2024 16:05 Відповісти
Знущаються, гаранти хрінові!!!
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22.10.2024 16:01 Відповісти
Кацапи засуєтілісь по сусєкам...
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22.10.2024 16:07 Відповісти
Томагавки у Нас будут клепать
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22.10.2024 16:12 Відповісти
все правильно , чьи Томагавки - Украинские , не придерешься
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22.10.2024 16:15 Відповісти
не буде ніякіх томагавків. кліпать будуть паляниці та бобри які кацапське ППО збиває 95 зі 100 .бабло розпилять
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22.10.2024 16:54 Відповісти
Паляницю невозможно сбить
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22.10.2024 17:07 Відповісти
это все по плану - оружие сдерживания
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22.10.2024 16:16 Відповісти
Не опубліковані розповіді з книги "Війна"
дають відповідь чому 800млн, замість зброї
https://www.youtube.com/watch?v=W32yCn1Nugc&t=1693s
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22.10.2024 16:31 Відповісти
як же воно заїбало своїм брехливим язиком!
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22.10.2024 16:33 Відповісти
ухо дает 👂
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22.10.2024 16:48 Відповісти
Щось не розумію, а що Україна раніше не отримувала фінансову допомогу, яку можна було би направити на виробництво далекобійної зброї? Треба було чекати спеціального пакету?
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22.10.2024 16:51 Відповісти
цьому аби язиком чесати...
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22.10.2024 16:57 Відповісти
Херня це все. Треба в десятки разів більше. Клован разом з маразматиком Байденом йдуть накуй.
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22.10.2024 17:46 Відповісти
А може статися знову так, що і дадекобійності не буде, і 800 млн теж.
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22.10.2024 19:33 Відповісти
 
 