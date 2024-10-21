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Новини Допомога Україні
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З лютого 2022 року США надали військової допомоги Україні на понад $58 млрд, - Остін

Остін про допомогу від США

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США надали Києву військової допомоги на понад 58 мільярдів доларів.

Про це заявив глава Пентагону на брифінгу за результатами зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Також Остін розповів, що США передали Україні дві батареї "Patriot" та десятки інших систем протиповітряної оборони. 

"Ми надали 24 великокаліберні ракетні системи та тисячі броньованих машин і безпілотників, мільйони артилерійських снарядів та інших боєприпасів. Це цілком реальні фінансові зобов'язання. Але для тих, хто вважає, що американське лідерство дорого коштує, варто замислитися над ціною американського відступу", - сказав очільник американського оборонного відомства.

Водночас він наголосив, що у відсотковому відношенні до ВВП, десяток союзників та партнерів США зараз надають більше безпекової допомоги Україні, ніж Вашингтон.

Остін також відзначив лідерство США у консолідації глобальної підтримки України.

"З часів Другої світової війни США систематично не об'єднували стільки країн для надання такого широкого спектра промислової та військової допомоги партнеру, який її потребує",- додав американський міністр.

Читайте також: Javelin, боєприпаси для HIMARS, бронетранспортери та снаряди: Пентагон розкрив вміст нового пакета допомоги Україні на $400 млн

Візит Остіна до Києва 21 жовтня 2024 року

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва.

У Києві Остін зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Остін також оголосив новий пакет допомоги Україні на суму $400 млн.

Читайте також: Українські заводи зараз випускають одні з найкращих БпЛА у світі, - Остін

Автор: 

допомога (8449) США (23410) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+7
Надали військової допомоги Україні, чи вклали гроші у оборонну промисловість США у процесі заміни застарілого озброєння новим?
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21.10.2024 23:32 Відповісти
+6
И куда тебя Остин поцеловать за эту помощь?? Лилипутин тратит на войну по 100 млрд в год. За три года это 300 млрд то есть в 6 раз больше чем даете вы. Ты Остин или в разы увеличивай помощь Украине или делай так чтобы у путина не было денег на войну. Прежде всего надо полностью запретить покупку углеводородов из расии. ЕС хоть и снизил импорт путинского газа но всеравно продолжает его покупать в огромных количествах, пополняя кремлевскую казну кровавыми рублями. Тоже самое происходит и с нефтью.((
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22.10.2024 00:02 Відповісти
+4
на самому ділі можна було б і більше,
але коли вимогалово перемішане з хамством, криворогатим жлобтством, і пізділовом теї допомоги - це
визиває тільки біль і стійке бажання більше цю зелену кодлу не годувати...
Україні так! - зеленим інвалідам - ні...
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21.10.2024 23:36 Відповісти
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А Трамп расказывает про какие то 200млрд. Нужно на него подать в суд за клевету
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21.10.2024 23:29 Відповісти
За наклеп на Байдена? Бо Трамп до цієї допомоги, як і я, ні з якого боку.
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21.10.2024 23:38 Відповісти
справедливости ради, именно при президенстве Трампа Украина получили первые джавелины
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22.10.2024 08:36 Відповісти
200 дал Конгресс, а Байден использовал из них только 58, причем половина из этих 58 еще только "в планах", типа, когда построят условные заводы, через пару лет как раз может и будет (или нет), или уже не пригодится.
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22.10.2024 02:28 Відповісти
Надали військової допомоги Україні, чи вклали гроші у оборонну промисловість США у процесі заміни застарілого озброєння новим?
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21.10.2024 23:32 Відповісти
маєте інші варіанти?
вклали б в українську промисловість навіть з більшим задоволенням тільки де вона - у Петра в гаражі?
ну то дайте адрес Петра!
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21.10.2024 23:39 Відповісти
так от ті ~200лярдів, за які отут вище мова в коментах - вони вклали в модернізацію своєї армії. Застарілу техніку на 58лярдів передали нам. А як інакше мало би бути?
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22.10.2024 11:00 Відповісти
Як там у класика? В мене всі ходи записані! Тільки у цьому році було виділено на допомогу Україні, як про це з усіх прасoк галас стояв, 60 млрд. А тут, за скоро 3 роки, aж 58 млрд!? Так виявляється шо Ілларіонов правий, коли розкладає всю допомогу по поличкам, та пояснює де і скільки Байден захомячив.
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21.10.2024 23:35 Відповісти
та ніх уя він не правий. робота того Іларіонова - це обісрати Байдена і топити за Трампа... тепер про "захомячив". а всі ці сотні танків, які Україні передали поляки, чехи, інші країни, літаки, системи ППО - воно ж з неба не впало в Україну і Україна теж не платила за всю цю зброю. і ті країни усе це добро не передавали Україні просто так, без страховки. на місце цієї переданої Україні зброї вони отримають із США зброю на заміну. Конгрес з початку великої війни виділив Україні кілька пакетів допомоги, спочатку були пакети по 40, потім по 24, потім ще щось виділяли і останній великий пакет на 61 млрд. тож багато грошей, які Конгрес виділив Україні могли йти на те, щоб викупити усю цю стару совкову зброю по залишковій вартості у поляків, чехів, в Марокко, щоб передати її Україні.
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22.10.2024 00:13 Відповісти
в отличие от "наших", которые с барского плеча раздают госбабло знакомым родственникам советникам и т.д. и т.п. и за это не отчитываются нигде и никак, или схематозничают законами, а потом в тумбочках ********* считают во время ракетных обстрелов с радостными но тупыми физиономиями, в штатах все же налогоплательщиков уважают и хотя рассказывать могут все что угодно - при желании любой в принципе может полазить по отчетности и посмотреть конкретные цифры и были ли они переданы, или только "в планах" или про*бали все сроки (а-ля "лендлиз"). чем почему то занят Илларионов а не депутаты, их советники, кабмин, послы и послицы, журналисты и т.п. - видимо неинтересно, или тупо образования не хватает с купленными дипломами, да и забесплатно наверное уже отвыкли.
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22.10.2024 02:11 Відповісти
Илларионов - ******* и враг Украины. точка. можешь это ему передать. дальше. какими бы там ни были украинские послы, дипломаты, и другие представители власти - это не их работа копаться в американской бухгалтерии и контролировать куда американцы тратят свои же деньги.
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22.10.2024 02:19 Відповісти
зачем тогда помощь просить? нужно просить Ахметова чтобы танки делал на своих литейных заводах своими электростанциями.
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22.10.2024 02:34 Відповісти
чтобы твоих соплеменников кацапов уничтожать.
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22.10.2024 02:39 Відповісти
и дипломатов и послов тоже отозвать нафиг - сколько бабла на них уходит бессмысленно, лучше б пару сотен дронов ежемесячно делали на то бабло.
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22.10.2024 02:35 Відповісти
За все те захід ще повинен доплатити. За безплатну утилізацію.
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22.10.2024 07:02 Відповісти
Утилізацію хламу. Але ціною життя наших воїнів. А могли б дати зразу ******* озброєння, доки кацапети не оговтались.
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22.10.2024 07:07 Відповісти
Тобі на Байдена було потрібно якусь грязюку вилити, чи взагалі від допомоги Україні, у вас на роісіії коні дохнуть😁?
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22.10.2024 00:17 Відповісти
на самому ділі можна було б і більше,
але коли вимогалово перемішане з хамством, криворогатим жлобтством, і пізділовом теї допомоги - це
визиває тільки біль і стійке бажання більше цю зелену кодлу не годувати...
Україні так! - зеленим інвалідам - ні...
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21.10.2024 23:36 Відповісти
Пока не точно . Есть интереснаЯ деталька . Похоже Южная Корея сделает очень неожиданную рокировку, и в нашу сторону. Откуда не ждали, и на тебе. Но потерпеть надо, может и до завтра.
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21.10.2024 23:36 Відповісти
А може Зірка Смерті прилетить. Нада тільки ж потєрпєть...
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22.10.2024 00:19 Відповісти
Ціни зброї завжди були повністю НЕ адекватні і "як Плутон" далеки від собівартості.
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21.10.2024 23:38 Відповісти
А ще, впевнений, у цю суму входять "ахрененно **********" зразки експериментальної зброї, які НА НАС тестували.
Наприклад:
Усякі Свічблайди, Ескалібури, Блєкхорнети - коштують мільйони, а користі на маленький "пук".
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21.10.2024 23:44 Відповісти
Згадайте вартість снаряда в 22-му, і скільки він коштує тепер.
Справа далеко не в собівартості.
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22.10.2024 08:39 Відповісти
"З лютого 2022 року США надали військової допомоги Україні на понад $58 млрд".
З февраля 2022 и по сей день за 8.5% военного бюджета США Украина практически уничтожила армию рф.
И та же самая информация выглядит совсем иначе.
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21.10.2024 23:52 Відповісти
А если учесть, что по факту передано немногим больше 22 млрд., то выглядит еще ярче.
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22.10.2024 08:36 Відповісти
И куда тебя Остин поцеловать за эту помощь?? Лилипутин тратит на войну по 100 млрд в год. За три года это 300 млрд то есть в 6 раз больше чем даете вы. Ты Остин или в разы увеличивай помощь Украине или делай так чтобы у путина не было денег на войну. Прежде всего надо полностью запретить покупку углеводородов из расии. ЕС хоть и снизил импорт путинского газа но всеравно продолжает его покупать в огромных количествах, пополняя кремлевскую казну кровавыми рублями. Тоже самое происходит и с нефтью.((
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22.10.2024 00:02 Відповісти
А що, США воює з кацапами?
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22.10.2024 00:36 Відповісти
США ******** кацапам як стара шльондра . головне щоб не було ескалації !
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22.10.2024 00:48 Відповісти
******** чи ні - це їх справи. Як казав один іпанутий дегенерат : " я вам нічєво нє должет, я должен толька сваім радітєлям".
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22.10.2024 09:30 Відповісти
Помогают не только США и в совокупности там по 80-90 млрд в год выходит минимум
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22.10.2024 03:20 Відповісти
Дякуємо!!!
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22.10.2024 00:14 Відповісти
тільки на себе розрахунок, тільки на себе.
допомогають не тим хто ******* допомогу,
а тим хто сам шось робить і її потребує...
наголошую - не тим хто *******, не тим.
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22.10.2024 00:29 Відповісти
А чи не пригадає пан Остін скільки грошей витратили Штати на Афганістан і, до речі, все це "п'здою гавкнулось", як то кажуть?
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22.10.2024 07:58 Відповісти
Бреше як і уся команда бідона: трохи більше 22 млрд-ів. Усе інше далекомайбутьні поставки, які невідомо коли надійдуть.
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22.10.2024 08:32 Відповісти
Ну а Трамп наговорив що триста мільярдів і ніхто не намагався його виправити.
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22.10.2024 08:35 Відповісти
Трамп на відміну від Остіна та Байдена вже майже чотири роки може тільки говорити і НЕ МОЖЕ на відміну від Байдена щось надати.
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22.10.2024 08:53 Відповісти
А нащо таку назву давати "допомога"? Кажіть прямо - кредит із процентами і для ваших внуків
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22.10.2024 08:37 Відповісти
Краще зброя в кредит і зараз, а не життя наших захисників.
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22.10.2024 08:55 Відповісти
Я про назви речей. Звісно краще зброя в кредит раз нема своєї. Але бажано нормальна, а не ті зламки, що приходиться ремонтувати
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22.10.2024 14:24 Відповісти
Ой бл , сильно ти платиш за кредити які брались ще за твоїх батьків. Аби ото пздонуть щось.
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22.10.2024 09:27 Відповісти
Історію вчи. Або юний ще дуже.
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22.10.2024 14:22 Відповісти
 
 