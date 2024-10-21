З лютого 2022 року США надали військової допомоги Україні на понад $58 млрд, - Остін

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США надали Києву військової допомоги на понад 58 мільярдів доларів.

Про це заявив глава Пентагону на брифінгу за результатами зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Також Остін розповів, що США передали Україні дві батареї "Patriot" та десятки інших систем протиповітряної оборони.

"Ми надали 24 великокаліберні ракетні системи та тисячі броньованих машин і безпілотників, мільйони артилерійських снарядів та інших боєприпасів. Це цілком реальні фінансові зобов'язання. Але для тих, хто вважає, що американське лідерство дорого коштує, варто замислитися над ціною американського відступу", - сказав очільник американського оборонного відомства.

Водночас він наголосив, що у відсотковому відношенні до ВВП, десяток союзників та партнерів США зараз надають більше безпекової допомоги Україні, ніж Вашингтон.

Остін також відзначив лідерство США у консолідації глобальної підтримки України.

"З часів Другої світової війни США систематично не об'єднували стільки країн для надання такого широкого спектра промислової та військової допомоги партнеру, який її потребує",- додав американський міністр.

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Візит Остіна до Києва 21 жовтня 2024 року

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва.

У Києві Остін зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Остін також оголосив новий пакет допомоги Україні на суму $400 млн.

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