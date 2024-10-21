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Новости Помощь Украине
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С февраля 2022 года США предоставили военной помощи Украине более чем на $58 млрд, - Остин

Остін про допомогу від США

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США предоставили Киеву военной помощи на более 58 миллиардов долларов.

Об этом заявил глава Пентагона на брифинге по результатам встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Также Остин рассказал, что США передали Украине две батареи "Patriot" и десятки других систем противовоздушной обороны.

"Мы предоставили 24 крупнокалиберные ракетные системы и тысячи бронированных машин и беспилотников, миллионы артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Это вполне реальные финансовые обязательства. Но для тех, кто считает, что американское лидерство дорого стоит, стоит задуматься над ценой американского отступления", - сказал глава американского оборонного ведомства.

В то же время он отметил, что в процентном отношении к ВВП, десяток союзников и партнеров США сейчас предоставляют больше помощи по безопасности Украине, чем Вашингтон.

Остин также отметил лидерство США в консолидации глобальной поддержки Украины.

"Со времен Второй мировой войны США систематически не объединяли столько стран для предоставления такого широкого спектра промышленной и военной помощи партнеру, который в ней нуждается",- добавил американский министр.

Также читайте: Javelin, боеприпасы для HIMARS, бронетранспортеры и снаряды: Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине на $400 млн

Визит Остина в Киев 21 октября 2024 года

Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.

В Киеве Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Остин также объявил новый пакет помощи Украине на сумму $400 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Украина попадет под путинский сапог, то вся Европа упадет, - Остин

Автор: 

помощь (7878) США (27145) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+7
Надали військової допомоги Україні, чи вклали гроші у оборонну промисловість США у процесі заміни застарілого озброєння новим?
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21.10.2024 23:32 Ответить
+6
И куда тебя Остин поцеловать за эту помощь?? Лилипутин тратит на войну по 100 млрд в год. За три года это 300 млрд то есть в 6 раз больше чем даете вы. Ты Остин или в разы увеличивай помощь Украине или делай так чтобы у путина не было денег на войну. Прежде всего надо полностью запретить покупку углеводородов из расии. ЕС хоть и снизил импорт путинского газа но всеравно продолжает его покупать в огромных количествах, пополняя кремлевскую казну кровавыми рублями. Тоже самое происходит и с нефтью.((
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22.10.2024 00:02 Ответить
+4
на самому ділі можна було б і більше,
але коли вимогалово перемішане з хамством, криворогатим жлобтством, і пізділовом теї допомоги - це
визиває тільки біль і стійке бажання більше цю зелену кодлу не годувати...
Україні так! - зеленим інвалідам - ні...
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21.10.2024 23:36 Ответить
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А Трамп расказывает про какие то 200млрд. Нужно на него подать в суд за клевету
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21.10.2024 23:29 Ответить
За наклеп на Байдена? Бо Трамп до цієї допомоги, як і я, ні з якого боку.
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21.10.2024 23:38 Ответить
справедливости ради, именно при президенстве Трампа Украина получили первые джавелины
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22.10.2024 08:36 Ответить
200 дал Конгресс, а Байден использовал из них только 58, причем половина из этих 58 еще только "в планах", типа, когда построят условные заводы, через пару лет как раз может и будет (или нет), или уже не пригодится.
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22.10.2024 02:28 Ответить
Надали військової допомоги Україні, чи вклали гроші у оборонну промисловість США у процесі заміни застарілого озброєння новим?
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21.10.2024 23:32 Ответить
маєте інші варіанти?
вклали б в українську промисловість навіть з більшим задоволенням тільки де вона - у Петра в гаражі?
ну то дайте адрес Петра!
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21.10.2024 23:39 Ответить
так от ті ~200лярдів, за які отут вище мова в коментах - вони вклали в модернізацію своєї армії. Застарілу техніку на 58лярдів передали нам. А як інакше мало би бути?
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22.10.2024 11:00 Ответить
Як там у класика? В мене всі ходи записані! Тільки у цьому році було виділено на допомогу Україні, як про це з усіх прасoк галас стояв, 60 млрд. А тут, за скоро 3 роки, aж 58 млрд!? Так виявляється шо Ілларіонов правий, коли розкладає всю допомогу по поличкам, та пояснює де і скільки Байден захомячив.
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21.10.2024 23:35 Ответить
та ніх уя він не правий. робота того Іларіонова - це обісрати Байдена і топити за Трампа... тепер про "захомячив". а всі ці сотні танків, які Україні передали поляки, чехи, інші країни, літаки, системи ППО - воно ж з неба не впало в Україну і Україна теж не платила за всю цю зброю. і ті країни усе це добро не передавали Україні просто так, без страховки. на місце цієї переданої Україні зброї вони отримають із США зброю на заміну. Конгрес з початку великої війни виділив Україні кілька пакетів допомоги, спочатку були пакети по 40, потім по 24, потім ще щось виділяли і останній великий пакет на 61 млрд. тож багато грошей, які Конгрес виділив Україні могли йти на те, щоб викупити усю цю стару совкову зброю по залишковій вартості у поляків, чехів, в Марокко, щоб передати її Україні.
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22.10.2024 00:13 Ответить
в отличие от "наших", которые с барского плеча раздают госбабло знакомым родственникам советникам и т.д. и т.п. и за это не отчитываются нигде и никак, или схематозничают законами, а потом в тумбочках ********* считают во время ракетных обстрелов с радостными но тупыми физиономиями, в штатах все же налогоплательщиков уважают и хотя рассказывать могут все что угодно - при желании любой в принципе может полазить по отчетности и посмотреть конкретные цифры и были ли они переданы, или только "в планах" или про*бали все сроки (а-ля "лендлиз"). чем почему то занят Илларионов а не депутаты, их советники, кабмин, послы и послицы, журналисты и т.п. - видимо неинтересно, или тупо образования не хватает с купленными дипломами, да и забесплатно наверное уже отвыкли.
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22.10.2024 02:11 Ответить
Илларионов - ******* и враг Украины. точка. можешь это ему передать. дальше. какими бы там ни были украинские послы, дипломаты, и другие представители власти - это не их работа копаться в американской бухгалтерии и контролировать куда американцы тратят свои же деньги.
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22.10.2024 02:19 Ответить
зачем тогда помощь просить? нужно просить Ахметова чтобы танки делал на своих литейных заводах своими электростанциями.
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22.10.2024 02:34 Ответить
чтобы твоих соплеменников кацапов уничтожать.
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22.10.2024 02:39 Ответить
и дипломатов и послов тоже отозвать нафиг - сколько бабла на них уходит бессмысленно, лучше б пару сотен дронов ежемесячно делали на то бабло.
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22.10.2024 02:35 Ответить
За все те захід ще повинен доплатити. За безплатну утилізацію.
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22.10.2024 07:02 Ответить
Утилізацію хламу. Але ціною життя наших воїнів. А могли б дати зразу ******* озброєння, доки кацапети не оговтались.
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22.10.2024 07:07 Ответить
Тобі на Байдена було потрібно якусь грязюку вилити, чи взагалі від допомоги Україні, у вас на роісіії коні дохнуть😁?
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22.10.2024 00:17 Ответить
на самому ділі можна було б і більше,
але коли вимогалово перемішане з хамством, криворогатим жлобтством, і пізділовом теї допомоги - це
визиває тільки біль і стійке бажання більше цю зелену кодлу не годувати...
Україні так! - зеленим інвалідам - ні...
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21.10.2024 23:36 Ответить
Пока не точно . Есть интереснаЯ деталька . Похоже Южная Корея сделает очень неожиданную рокировку, и в нашу сторону. Откуда не ждали, и на тебе. Но потерпеть надо, может и до завтра.
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21.10.2024 23:36 Ответить
А може Зірка Смерті прилетить. Нада тільки ж потєрпєть...
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22.10.2024 00:19 Ответить
Ціни зброї завжди були повністю НЕ адекватні і "як Плутон" далеки від собівартості.
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21.10.2024 23:38 Ответить
А ще, впевнений, у цю суму входять "ахрененно **********" зразки експериментальної зброї, які НА НАС тестували.
Наприклад:
Усякі Свічблайди, Ескалібури, Блєкхорнети - коштують мільйони, а користі на маленький "пук".
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21.10.2024 23:44 Ответить
Згадайте вартість снаряда в 22-му, і скільки він коштує тепер.
Справа далеко не в собівартості.
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22.10.2024 08:39 Ответить
"З лютого 2022 року США надали військової допомоги Україні на понад $58 млрд".
З февраля 2022 и по сей день за 8.5% военного бюджета США Украина практически уничтожила армию рф.
И та же самая информация выглядит совсем иначе.
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21.10.2024 23:52 Ответить
А если учесть, что по факту передано немногим больше 22 млрд., то выглядит еще ярче.
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22.10.2024 08:36 Ответить
И куда тебя Остин поцеловать за эту помощь?? Лилипутин тратит на войну по 100 млрд в год. За три года это 300 млрд то есть в 6 раз больше чем даете вы. Ты Остин или в разы увеличивай помощь Украине или делай так чтобы у путина не было денег на войну. Прежде всего надо полностью запретить покупку углеводородов из расии. ЕС хоть и снизил импорт путинского газа но всеравно продолжает его покупать в огромных количествах, пополняя кремлевскую казну кровавыми рублями. Тоже самое происходит и с нефтью.((
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22.10.2024 00:02 Ответить
А що, США воює з кацапами?
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22.10.2024 00:36 Ответить
США ******** кацапам як стара шльондра . головне щоб не було ескалації !
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22.10.2024 00:48 Ответить
******** чи ні - це їх справи. Як казав один іпанутий дегенерат : " я вам нічєво нє должет, я должен толька сваім радітєлям".
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22.10.2024 09:30 Ответить
Помогают не только США и в совокупности там по 80-90 млрд в год выходит минимум
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22.10.2024 03:20 Ответить
Дякуємо!!!
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22.10.2024 00:14 Ответить
тільки на себе розрахунок, тільки на себе.
допомогають не тим хто ******* допомогу,
а тим хто сам шось робить і її потребує...
наголошую - не тим хто *******, не тим.
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22.10.2024 00:29 Ответить
А чи не пригадає пан Остін скільки грошей витратили Штати на Афганістан і, до речі, все це "п'здою гавкнулось", як то кажуть?
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22.10.2024 07:58 Ответить
Бреше як і уся команда бідона: трохи більше 22 млрд-ів. Усе інше далекомайбутьні поставки, які невідомо коли надійдуть.
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22.10.2024 08:32 Ответить
Ну а Трамп наговорив що триста мільярдів і ніхто не намагався його виправити.
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22.10.2024 08:35 Ответить
Трамп на відміну від Остіна та Байдена вже майже чотири роки може тільки говорити і НЕ МОЖЕ на відміну від Байдена щось надати.
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22.10.2024 08:53 Ответить
А нащо таку назву давати "допомога"? Кажіть прямо - кредит із процентами і для ваших внуків
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22.10.2024 08:37 Ответить
Краще зброя в кредит і зараз, а не життя наших захисників.
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22.10.2024 08:55 Ответить
Я про назви речей. Звісно краще зброя в кредит раз нема своєї. Але бажано нормальна, а не ті зламки, що приходиться ремонтувати
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22.10.2024 14:24 Ответить
Ой бл , сильно ти платиш за кредити які брались ще за твоїх батьків. Аби ото пздонуть щось.
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22.10.2024 09:27 Ответить
Історію вчи. Або юний ще дуже.
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22.10.2024 14:22 Ответить
 
 