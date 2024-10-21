С февраля 2022 года США предоставили военной помощи Украине более чем на $58 млрд, - Остин
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США предоставили Киеву военной помощи на более 58 миллиардов долларов.
Об этом заявил глава Пентагона на брифинге по результатам встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Также Остин рассказал, что США передали Украине две батареи "Patriot" и десятки других систем противовоздушной обороны.
"Мы предоставили 24 крупнокалиберные ракетные системы и тысячи бронированных машин и беспилотников, миллионы артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Это вполне реальные финансовые обязательства. Но для тех, кто считает, что американское лидерство дорого стоит, стоит задуматься над ценой американского отступления", - сказал глава американского оборонного ведомства.
В то же время он отметил, что в процентном отношении к ВВП, десяток союзников и партнеров США сейчас предоставляют больше помощи по безопасности Украине, чем Вашингтон.
Остин также отметил лидерство США в консолидации глобальной поддержки Украины.
"Со времен Второй мировой войны США систематически не объединяли столько стран для предоставления такого широкого спектра промышленной и военной помощи партнеру, который в ней нуждается",- добавил американский министр.
Визит Остина в Киев 21 октября 2024 года
Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.
В Киеве Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Остин также объявил новый пакет помощи Украине на сумму $400 млн.
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вклали б в українську промисловість навіть з більшим задоволенням тільки де вона - у Петра в гаражі?
ну то дайте адрес Петра!
але коли вимогалово перемішане з хамством, криворогатим жлобтством, і пізділовом теї допомоги - це
визиває тільки біль і стійке бажання більше цю зелену кодлу не годувати...
Україні так! - зеленим інвалідам - ні...
Наприклад:
Усякі Свічблайди, Ескалібури, Блєкхорнети - коштують мільйони, а користі на маленький "пук".
Справа далеко не в собівартості.
З февраля 2022 и по сей день за 8.5% военного бюджета США Украина практически уничтожила армию рф.
И та же самая информация выглядит совсем иначе.
допомогають не тим хто ******* допомогу,
а тим хто сам шось робить і її потребує...
наголошую - не тим хто *******, не тим.