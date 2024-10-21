С февраля 2022 года США предоставили военной помощи Украине более чем на $58 млрд, - Остин

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США предоставили Киеву военной помощи на более 58 миллиардов долларов.

Об этом заявил глава Пентагона на брифинге по результатам встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Также Остин рассказал, что США передали Украине две батареи "Patriot" и десятки других систем противовоздушной обороны.

"Мы предоставили 24 крупнокалиберные ракетные системы и тысячи бронированных машин и беспилотников, миллионы артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Это вполне реальные финансовые обязательства. Но для тех, кто считает, что американское лидерство дорого стоит, стоит задуматься над ценой американского отступления", - сказал глава американского оборонного ведомства.

В то же время он отметил, что в процентном отношении к ВВП, десяток союзников и партнеров США сейчас предоставляют больше помощи по безопасности Украине, чем Вашингтон.

Остин также отметил лидерство США в консолидации глобальной поддержки Украины.

"Со времен Второй мировой войны США систематически не объединяли столько стран для предоставления такого широкого спектра промышленной и военной помощи партнеру, который в ней нуждается",- добавил американский министр.

Также читайте: Javelin, боеприпасы для HIMARS, бронетранспортеры и снаряды: Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине на $400 млн

Визит Остина в Киев 21 октября 2024 года

Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.

В Киеве Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Остин также объявил новый пакет помощи Украине на сумму $400 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Украина попадет под путинский сапог, то вся Европа упадет, - Остин