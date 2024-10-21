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Новости Война
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Зеленский встретился с Остином в Киеве

Зеленський зустрівся із Остіном у Києві

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, который находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я очень благодарю вас, господин министр обороны Ллойд Остин, за прибытие, за ваш визит. Я хотел бы поблагодарить народ Соединенных Штатов, президента Байдена, а также двухпартийную поддержку, за то, что сделано во время этой войны", - сказал Зеленский.

Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.

Глава Пентагона планирует встретиться в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать ВСУ в течение следующего года.

Также читайте: США не могут подтвердить, что КНДР направила войска в Россию для войны против Украины, - Остин

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
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провів до Єрмака
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21.10.2024 14:52 Ответить
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Зеленський зустрівся із Остіном

Поздоровкався?
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21.10.2024 14:48 Ответить
провів до Єрмака
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21.10.2024 14:52 Ответить
Саме геронтологія на марші!! Це вже ******** тренд! Чи їм пенсії не втстача??!! Просто жах!!
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21.10.2024 14:55 Ответить
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21.10.2024 14:58 Ответить
Генерал армии США зустрився з блазнем та пісюаністом-крадієм.
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21.10.2024 15:10 Ответить
- Дядьку, ви гроші привезли?
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21.10.2024 15:11 Ответить
Міністр оборони США Остін у Києві. Причини візиту не оголошуються. Можу хіба припустити, що йому доручили донести щось із рішень, ухвалених на Берлінській зустрічі, куди Zе так мріяв попасти й був безапеляційно відшитий. Я дійсно не знаю, що привіз Остін, але є одне старе й тупе правило пропаганди у більшості країн, де із свого царка роблять недоторканну священну корову, до якої всі тільки на поклін прибувають, а новини навколо неї завжди лише позитивні.

Для таких прикрих і болісних ситуацій є відпрацьовані актуальні й завжди безумовно позитивні теми. Щоб не виносити сміття з хати, їх адміністрації погоджують попередньо, як основу публічного повідомлення. У нас це чергова поставка зброї. Як тільки Zе десь обробиться й це треба розрулювати та приводити нєдросля до тями персональним візитом, як ми чуємо, що Блінкен, Остін... приїхав, щоб повідомити про черговий транш збройної допомоги.То я вам просто нагадаю, що міністр оборони США не їде через пів світу, щоб поручкатися з черговим вождем тумбу-юмбу й сповістити про транш. Цим займаються речники на брифінгах безпосередньо у Вашингтоні. А коли доводиться укотре розігрувати такий трюк, то це означає, що візит був настільки некомпліментарним, що навіть якоїсь дрібки реальних підстав без втрати для іміджу вождя касти недоторканих не знайшли.
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21.10.2024 15:29 Ответить
это тот кто нам говорил не бить по НЕФТЕБАЗАМ , а то путин нападэ ????(((
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21.10.2024 15:39 Ответить
"...Зеленський зустрівся із Остіном у Києві..."

Йде такий Зеленський після коксохімії по Києву. Дивиться - знайома фізія, ніяк не згадаю.
Аж тут пробило - опаньки, цеж Остін - у Києві. Зустрівся...
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21.10.2024 16:01 Ответить
А....так ось чий кортеж я бачив сьогодні десь о 9-00,коли джипи Шевроле з дипномерами виїздили з боку зал.вокзалу під охороною поліції.....
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21.10.2024 16:04 Ответить
 
 