Зеленский встретился с Остином в Киеве

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, который находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я очень благодарю вас, господин министр обороны Ллойд Остин, за прибытие, за ваш визит. Я хотел бы поблагодарить народ Соединенных Штатов, президента Байдена, а также двухпартийную поддержку, за то, что сделано во время этой войны", - сказал Зеленский.

Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.

Глава Пентагона планирует встретиться в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать ВСУ в течение следующего года.

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