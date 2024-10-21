Зеленский встретился с Остином в Киеве
Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, который находится с визитом в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я очень благодарю вас, господин министр обороны Ллойд Остин, за прибытие, за ваш визит. Я хотел бы поблагодарить народ Соединенных Штатов, президента Байдена, а также двухпартийную поддержку, за то, что сделано во время этой войны", - сказал Зеленский.
Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.
Глава Пентагона планирует встретиться в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать ВСУ в течение следующего года.
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Для таких прикрих і болісних ситуацій є відпрацьовані актуальні й завжди безумовно позитивні теми. Щоб не виносити сміття з хати, їх адміністрації погоджують попередньо, як основу публічного повідомлення. У нас це чергова поставка зброї. Як тільки Zе десь обробиться й це треба розрулювати та приводити нєдросля до тями персональним візитом, як ми чуємо, що Блінкен, Остін... приїхав, щоб повідомити про черговий транш збройної допомоги.То я вам просто нагадаю, що міністр оборони США не їде через пів світу, щоб поручкатися з черговим вождем тумбу-юмбу й сповістити про транш. Цим займаються речники на брифінгах безпосередньо у Вашингтоні. А коли доводиться укотре розігрувати такий трюк, то це означає, що візит був настільки некомпліментарним, що навіть якоїсь дрібки реальних підстав без втрати для іміджу вождя касти недоторканих не знайшли.
Йде такий Зеленський після коксохімії по Києву. Дивиться - знайома фізія, ніяк не згадаю.
Аж тут пробило - опаньки, цеж Остін - у Києві. Зустрівся...